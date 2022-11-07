Зачем в Раде предлагают снизить налогообложение для производителей сигарилл

Народный депутат Евгений Петруняк внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает снизить налогообложение сигарилл. Единственным их производителем в Украине является Винниковская табачная фабрика.

По мнению экспертов, предложенные изменения позволят вернуть "сигарилльные схемы" теневой продажи табачных изделий и снизить акцизный налог на них от 2 до 20 раз. В налоговом комитете говорят, что шансов провести законопроект без скандала и публичной огласки нет.

"Сигарилльная схема"

Согласно свежим данным исследования Kantar Украина, за время войны доля нелегальной табачной продукции в Украине в 2022 году выросла до 22%.

С начала года бюджет воюющей страны потерял из-за нелегальных сигарет более 20 млрд грн. Впрочем, постоянная борьба с нелегальным рынком, которую декларируют и правоохранители, и ГФС, и комитет по бюджету и налоговой политике, не мешает депутатам представлять инициативы, лоббирующие возврат теневых схем, которые приведут к еще большим потерям бюджета.

Одна из таких схем действовала с 2016 по 2020 год. Речь идет о продаже менее популярного продукта – сигарилл – под видом сигарет с уплатой существенно меньшего акцизного налога.

Основой для схемы были разные способы начисления налога на два вида табачных изделий. На сигареты акциз начисляется поштучно (специфический) и по стоимости пачки (адвалорный). Плюс есть минимальная сумма налога с пачки.

Сигариллы же до недавнего времени облагали налогом только на вес. Это объяснялось технологией: эти изделия должны быть полностью из табака (вместо сигаретной бумаги – табачные листья или коричневая бумага на табачной основе). Впрочем, именно здесь пряталась основа для теневой схемы.

Производитель получает в ГФС акцизные марки в соответствии с задекларированным объемом производимой продукции. С "пачки" из двух сигарилл производитель платит налог за 1-1,4 грамма. Если бы это была пачка из 20 сигарилл – налог был бы в 10 раз больше.

Однако если не выпускать такие пачки, а просто декларировать их большое количество – можно получить много "лишних" дешевых марок и клеить их на обычные сигареты. Таким образом, "экономя" миллионы гривен налоговых вычетов.

В злоупотреблениях таким образом еще в 2017 году подозревали "Винниковскую табачную фабрику" (также известную как Львовскую табачную фабрику) – единственного в Украине производителя сигарилл.

Винниковская табачная фабрика (фото: ru.wikipedia.org)

Согласно тогдашней отчетности, в портфеле компании почти 80% продукции занимали именно сигариллы. По данным розничных сетей, реальная доля не превышала 9%.

Экспертная оценка потерь бюджета от "сигарилльной" схемы только за полгода 2016 составила около 500 млн грн. Также "сигарилльные" акцизные марки на обычных сигаретах производства львовян находили и правоохранители во время обысков.

По данным экспертов Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины, разница между "сигариллами" и сигаретами на самом деле заключалась лишь в цвете бумаги, в которую их заворачивают.

В 2021 году схему прикрыли: акцизный налог на сигариллы стал рассчитываться так же, как и на сигареты. Кроме того, было запрещено продавать пачки менее чем на 20 сигарилл. А на каждой пачке теперь нужно указывать их количество.

"Налоговая скидка" в 20 раз

Теперь схему хотят вернуть. Накануне на сайте Верховной рады появился законопроект депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка №8174, который позволит "Винниковской табачной фабрике" платить в 2-20 раз меньше акцизного налога со своей продукции.

По данным общественных организаций, Петруняк уже не в первый раз лоббирует интересы предприятия. В частности, автор предлагает до 31 декабря 2023 года не применять ставки и минимальное акцизное обязательство к сигариллам, не наносить на марку акцизного налога на сигариллы дополнительное обозначение количества штук в пачке, как и не указывать количество сигарилл в одной упаковке (читай: разрешить продавать менее 20 штук в пачке).

По словам председателя экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, разрешение продавать сигареты поштучно позволит продавать "сигариллы" без маркировки акцизными марками, а следовательно без уплаты налога.

"В 2023 году акциз на пачку сигарет будет составлять почти 42 грн. В то же время согласно предложенным изменениям, из пачки сигарилл в 20 штук нужно будет оплатить акциз около 20 грн. То есть, в случае восстановления старых схем, из каждой пачки госбюджет недополучит 22 грн! Но Еще более интересным для выгодоприобретателей этого законопроекта является то, что возобновляется возможность, когда производитель декларирует и платит налог с пачки с 2 сигарилл (в 2023 году он составит около 2 грн), а производит и продает пачку из 20 сигарилл. В таком случае потери бюджета составят почти 40 грн на каждой пачке", – подсчитал Кушнирук.

Кроме того, по его словам, сам факт поштучных продаж "сигарилл" будет стимулировать неконтролируемую их продажу с ростом их оборота в десятки раз и распространение курения.

По словам первого заместителя главы налогового комитета Ярослава Железняка, документ вряд ли попадет в сессионный зал.

"Шансы на принятие этого законопроекта – "ноль", шансы на то, что его будут тянуть и это не вызовет скандала – "ноль". Львовской табачной фабрике надо бы разобраться с "дьюти фри" и ситуацией на этом рынке, а затем предлагать какую-нибудь другая модель налогообложения: Передо мной отчет Kantar от октября 2022 года, – и там производители маркированной для "дьюти фри", которая реализуется нелегально. Согласно этому отчету, Комплимент 52%, Маршал 15%, Винниковская табачная фабрика (она же Львовская табачная фабрика) 56%. Я бы на их месте переживал, чтобы вдруг не запретили производство "дьюти фри" и не поинтересовались, почему оно сейчас производится", – сказал депутат в комментарии РБК-Украина.

"Я не буду поддерживать этот законопроект, у меня аргументированы подозрения, что рынок табака у нас переполнен нелегальной продукцией, в том числе с этой фабрики. Поэтому давайте сначала перестанем обманывать государство, а потом будем просить о налоговых скидках", – резюмировал он.