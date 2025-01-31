"Наш бизнес уничтожили, но мы не сдаемся". Как в Украине работает студия для live-гемблинга

Игры с живыми дилерами — один из самых быстрорастущих сегментов онлайн-гемблинга в мире, объединяющий современные технологии и эффект присутствия. В интервью РБК-Украина операционный директор компании "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА" Валерий Гребенюк, создающей кино для таких игр, рассказывает, почему формат стал популярным, почем кино про казино это не казино, как вести бизнес во время войны и как бороться с давлением силовиков.

— Поясните коротко для тех, кто не понимает, что это за такой необычный у вас бизнес?

— Он необычный для тех, кто впервые о нем слышит. Для профессионалов он крутой. Мы создаем видео-контент для онлайн-игр и продаем его на зарубежные рынки.

— Что значит контент для игр? Игр кого с кем?

— Игры людей с живыми дилерами. Это визуальное сочетание классического казино и современных цифровых технологий: игроки взаимодействуют с актерами, играющими крупье через прямую видеотрансляцию. Представьте себе огромный павильон — съемочная площадка, студия, заполненная декорациями как в казино — столы, сукно, карты и за ними — актеры, живые гримированные люди, играющие в кино под названием "Казино". Но это не казино.

— В чем разница?

— Во всем. Мы не принимаем ставки, не трогаем руками деньги клиента, ни с кем не разговариваем. Там даже бара нет. Зато есть масса дорогого оборудования, которое используют в кинематографе — камеры, свет, супермодные карты видеозахвата. В отличие от игр, основанных на генераторах случайных чисел, такие игры проводятся в специально оборудованных студиях, а не в реальных казино. Пользователь заходит на сервис, регистрируется и получает возможность не только играть, но и общаться с другими участниками в видеоформате. Это создает эффект присутствия и делает игру более увлекательной. Но администрируем эту игру не мы, а иностранцы, для которых мы снимаем антураж и дилеров. Этот формат стал популярным в пандемию, когда люди находились в самоизоляции и нуждались в социуме.

— В каких еще странах снимают подобный контент? С каким видом услуг это еще можно сравнить?

— Игры с живыми дилерами транслируются из киностудий, расположенных в различных странах, включая Мальту, Латвию, Грузию, Филиппины и Канаду. Эта деятельность схожа с услугами в сфере развлечений и вещания, где создаётся контент для удалённой аудитории, но с акцентом на интерактивность и участие в реальном времени.

— В каких странах такие игры пользуются наибольшей популярностью?

— Они востребованы во многих странах, но особенно выделяются Великобритания, Швеция, Германия, Китай, Сингапур и Малайзия. В Азии особенно популярен формат "баккары".

— С чем связан рост популярности игр с живыми дилерами?

— Люди тянутся к живому взаимодействию, а не только к играм против искусственного интеллекта. Им важно ощущать контакт и общение. При этом во многих странах, например, в Египте, казино запрещены, поэтому рынок начал искать альтернативные решения, которые бы соответствовали законодательству, были азартными и сохраняли вовлеченность игроков.

— То есть этот формат относительно новый для индустрии?

— Первые попытки внедрить живых дилеров в онлайн-игры были еще в начале 2000-х. Но тогда был слабый интернет и низкое качество видео, они не получили популярности.

— Что поменялось?

— Ситуация изменилась в 2007 году, когда появились широкополосный интернет и технологии потокового видео. В 2010-х онлайн-казино адаптировали игры для мобильных устройств, и это значительно расширило аудиторию. Сегодня игры с "живыми дилерами" — один из самых быстрорастущих сегментов онлайн-гемблинга. Это менее затратный формат по сравнению с классическими казино, но при этом прибыльный.

— Что именно делает такую бизнес-модель выгодной по сравнению с традиционными казино?

— Открытие казино или покерного клуба требует огромных инвестиций, лицензий и физического присутствия игроков. В нашем случае игроки подключаются к трансляциям из профессионально оборудованных студий через онлайн-сервис, достаточно смартфона или компьютера. Это модернизированная версия старого телевизионного лото, но в более продвинутом формате.

— Как устроен ваш процесс создания таких игр?

— Он включает два ключевых компонента: студии и трансляция. Вы когда-нибудь были на обычном телеканале, в павильоне большой студии? Где на потолках висят профессиональные камеры, микрофоны, освещение. Это первый компонент. И второй — программное обеспечение. Мы в режиме реального времени отправляем видеопоток нашим клиентам - это компания, которая объединяет видеопоток с интерфейсом для игроков, где можно делать ставки, общаться в чате и участвовать в интерактивных функциях. То есть мы отвечаем за первый компонент, за вторую часть отвечает заказчик, в нашем случае клиент — филлипинские компании, которые покупают у нас онлайн часы трафика.

— Расскажите более подробно.

— Наши клиенты — это разработчики игр для онлайн-казино. Они используют наш видеопоток как основу для своих игр, накладывая на него интерфейс с кнопками и анимацией. Готовая игра затем интегрируется в различные бренды онлайн-казино. Чаще всего мы даже не знаем, под какими брендами наши игры будут представлены — узнаем об этом лишь в случаях, когда нас просят разместить логотип бренда на игровом столе.

— Вы сами создаете игры?

— Мы не создаем собственные игры, хотя имеем на это право. Компании, занимающиеся разработкой игр с live-дилерами, оцениваются в сотни миллионов или даже миллиарды долларов. А мы — всего лишь студия, ориентированная на работу с ними.

— Почему сами не создаете игры?

— В текущих условиях мы не можем себе позволить создавать игры. Это очень дорого.

— На кого ваш бизнес изначально ориентирован?

— На азиатский рынок.

— Какие предпочтения у азиатских пользователей?

— Для них важен визуальный аспект: интерьер должен быть ярким, с золотыми и красными оттенками, софитами и насыщенным освещением. Что касается ведущих, то требования к внешности строгие: девушки должны быть аккуратными, сдержанными, без пирсинга и татуировок. Также есть запросы на мужчин-дилеров с "бейбифейсом". Это связано с их культурными стандартами красоты, которые отличаются от европейских. Помимо Украины, эта компания так же сотрудничает с подобными киностудиями из Филиппин, Колумбии и других стран. Клиент выбирает студию и играет. У нашего филлипинского партнера есть пул клиентов, для которых мы обеспечивали им видео-контент. Сейчас уже не обеспечиваем.

— Вы приостановили бизнес?

— Нам его разрушили. Силовики. Забежали с обысками, повалили на пол наших ведущих, устроили вандализм, забрали технику, обложили весь этот балаган бумагами левого суда и угробили бизнес.

— В чем вас обвинили?

— Полагаю в том, что мы — казино, но мы не казино, о чем, собственно, можно было догадаться хотя бы во-время обыска, когда они зашли внутрь и повалили на пол наших ведущих.

— И что по итогу?

— Ничего. Бизнес развален, техника арестована, работа остановлена, клиент злой, готовится разрывать с нами контракт, а организаторы "вечеринки" требуют взятки, чтобы все это "погасить". Мы об этом чуть позже расскажем предметно. Все равно терять уже нечего, все отняли.

— Сколько людей работает в вашей компании?

— У нас 115 сотрудников. Работа идет непрерывно: мы создаем контент с утра до вечера. В основном у нас работают молодые девушки, которые остались в Украине и поддерживают страну в сложные времена. Не эмигрировали как многие, а остались в Днепре, чтобы жить в Украине, поддерживать свои семьи, расти и развиваться тут. Во время войны студия стала не только рабочим местом, но и своего рода хабом, который помог людям сохранить работу и остаться в стране.

— Как бы вы развеяли стереотип о том, что ваш бизнес — это не казино?

— Это миф. Во-первых, мы создаем контент и продаем его зарубежным компаниям, а не организовываем работу казино. Это легко проверить по нашему интернет-трафик — весь контент идет в одну точку. Если бы мы были онлайн-казыно была бы другая картинка. Во-вторых, у нас есть официальная лицензия именно на производство видеоконтент для онлайн-игр с 2021 года.

— В Украине сейчас сильно зарегулирована сфера онлайн-гемблинга. Подпадают ли такие компании под нормы закона об азартных играх?

— Да, в Украине деятельность по организации и проведению азартных игр регулируется законом, и компании, предоставляющие игры с живыми дилерами, подпадают под его действие. Они обязаны получать лицензии от КРАИЛ и соблюдать установленные требования. Лицензирование азартных игр создает основу для регулирования отрасли и обеспечивает защиту интересов игроков.

— Как юридически оформлен бизнес? Это видеостудия, казино или что-то другое?

— Мы являемся обычным юридическим лицом с лицензией на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Компании, предоставляющие игры с живыми дилерами, обычно регистрируются как операторы азартных игр или поставщики игрового программного обеспечения. Их деятельность включает организацию и проведение азартных игр, что требует соответствующего юридического оформления и лицензирования. Они могут управлять собственными студиями для трансляции игр или сотрудничать с независимыми студиями, но основная их деятельность связана с азартными играми.

— То есть, лицензия у вас есть?

— Лицензия была получена изначально, в 2021 году. Это легко проверить на сайте комиссии.

— В СМИ ранее были сообщения, что правоохранители обвиняют вас в организации подпольного казино. Расскажите, что произошло?

— Это чистое вымогательство. Наш бизнес пытались уничтожить несколько лет, но особенно сильное давление началось недавно. Правоохранительные органы приехали, забрали сотрудников, зачитали обвинения, конфисковали личные вещи и телефоны. Изъяли 15 мобильных устройств — для людей это не просто гаджеты, а целая жизнь: фотографии, контакты, переписки. Разгромили офис, уничтожили оборудование. И всё это без юридических оснований — просто чтобы парализовать работу и выбить деньги.

— Это уже не первый случай?

— Пытались уничтожить еще в 2023 году, но "дело" было закрыто. Сейчас же никто не хотел разбираться — задача заключалась именно в уничтожении, чтобы к моменту завершения разбирательства его результат уже не имел значения. Террор во имя коррупции.

— Что планируете делать дальше?

— Мы будем судиться, защищать свою репутацию, бизнес, интересы сотрудников. Будем разоблачать негодяев, которые наживаются на бизнесменах. У нас нет иного выхода, кроме как вывести их на чистую воду, довести до суда и доказать их преступные действия, а именно: бандитизм, шантаж, вымогательство и безосновательность обвинений.

— Как на ситуацию отреагировал ваш клиент?

— Сейчас клиент возмущен происходящим, и мы рискуем потерять контракт. Если ситуация не изменится в ближайший месяц, нам придется увольнять людей. Сейчас мы удерживаем их на незначительных запасах прочности, но они не бесконечны. Это грустно, потому что мы создаем рабочие места и приносим деньги в экономику страны. Некоторые девушки уже планируют уехать за границу, потому что не уверены, что ситуация не повторится и в другой компании.

— Какие были начальные инвестиции и какой средний доход сейчас?

В проект инвестировано 100 000 000 гривен. Про доходы сложно сейчас говорить, мы еще даже не успели окупить инвестиции, а сейчас все вообще парализовано.

— Есть ли вообще будущее у этого бизнеса? Какие могут быть ответвления?

— О каком будущем может идти речь, если бизнес в любой момент могут уничтожить, подвергнуть шантажу и вымогательству? Как учитывать такие риски в бизнес-плане, как объяснять их банкам при обосновании кредитов или отчитываться перед инвесторами? Вопрос риторический.