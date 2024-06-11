Мрия для украинцев: как приложение поможет трансформировать систему образования

Как образовательное приложение Мрия может стать "пусковым крючком" изменений в системе образования Украины и о том, какой функционал будет доступен для учителей, учеников и их родителей – подробнее в колонке вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

Фундамент для изменений в образовании. Что такое приложение Мрия

У нас есть глобальная цель – сформировать систему образования, способную развивать человеческий капитал, продвигать нашу нацию к другому уровню ВВП и уровню развития. У нас нет 20-40 лет, чтобы сформировать идеальную систему образования. Поэтому нужно в режиме реального времени понимать, как работают определенные программы в образовании, какой результат дает обучение учителей, как чувствуют себя дети в школе и так далее.

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы запускаем проект Мрия. Это инициатива президента Владимира Зеленского, которая станет фундаментом для скорейшего изменения системы образования. Наша цель – создать геймченджер, вдохновивший нацию на перемены.

Мрия – это не просто приложение или веб-портал, это изменения содержания образования. Благодаря приложению мы будем понимать, как внедряются стандарты, какие оценки получают дети по отдельным предметам в разрезе регионов, получать фидбек и понимать, что следует улучшить. А затем анализировать результаты и на их основе принимать эффективные управленческие решения.

Функционал Мрии учитывает потребности детей, учителей и родителей. Для детей это возможность стать теми, кем они хотят найти себя и реализоваться в современном мире. В приложении будет цифровой образовательный документ Мрия-ID, библиотека контента, план дня и другой важный функционал. Также мы планируем ввести искусственный интеллект. Сейчас консультируемся с крупнейшими компаниями в области ИИ – Open AI, Microsoft и Palantir, специалистами EPAM Global.

Это возможность упростить и автоматизировать работу учителям, а детям – помочь формировать индивидуальную образовательную траекторию. Например, ИИ понимает, какие компетентности удается ребенку лучше всего, какой неформальный контент он выбирает и чем интересуется. Система будет анализировать и рекомендовать образовательные возможности.

Для учителей Мрия – возможность избавиться от бюрократии. Учителя смогут просто и удобно выставлять оценки, давать обратную связь, отмечать посещение учащихся, добавлять домашние задания, пользоваться библиотекой контента, планировать рабочий день, общаться с родителями в чатах – и все это в одном приложении. Для этого в Мрии разработали удобный UX/UI-дизайн, максимально упрощающий работу с приложением.

А родители благодаря Мрии смогут легче и быстреевовлекаться в обучение детей, ориентироваться в их достижениях, сильных сторонах и лучше понимать детей не только через оценки, но и через софт-скилы.

Мы начали бета-тест применения Мрии в первых 40 украинских школах. Почему начинаем со школ? Потому что это самая большая образовательная аудитория в Украине. В общей сложности 10 млн учащихся, родителей и учителей вовлечены в школьное обучение.

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Тестирование будет проходить в три этапа. На первом ученике учителя и родители проверят, как работает приложение – от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений.

Далее 58 тренеров Мрии, которых мы отобрали из 600+ кандидатов, посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат быстро и легко использовать приложение и вебверсию. Для этого проведут тренинги, смоделируют ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения, а также ответят на все вопросы. Третий и завершающий этап – старт учебного года вместе с Мрией.

После тестирования Мрию смогут внедрять все школы Украины. Мы хотим создать настолько удобный и виральный продукт, что школы начнут конкурировать за скорость внедрения мечты. А после этого планируем масштабировать проект на все звенья образования – от дошкольного до университетов и людей, которые поддерживают концепцию обучения на протяжении всей жизни.

Когда мы начнем внедрять изменения и будут ощутимы результаты, другие страны будут интересоваться нашим опытом, а Мрия станет важным компонентом любой образовательной реформы в мире. Другие государства захотят сделать что-нибудь подобное у себя. Похоже сейчас происходит с Дией.