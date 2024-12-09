Монополия и сверхприбыли. Почему фармацевтическая дистрибуция в Украине нуждается в реформах

Почему фармацевтическая дистрибуция в Украине нуждается в реформах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Рынок фармацевтической дистрибуции Украины претерпел существенные изменения за последние несколько лет, что создало новые вызовы для компаний, аптечных сетей и потребителей. Основные проблемы, освещаемые анализом деятельности дистрибьюторов за период 2020–2024 годов, включают концентрацию рынка в руках нескольких игроков, повышение наценок и вмешательство регуляторов.

Доминирование двух игроков на рынке

Украинский рынок фармацевтической дистрибуции сегодня контролируется двумя гигантами — компаниями "Бадм" и "Оптима", которые вместе удерживают более 90% рынка. Такая монополия позволяет им диктовать цены и условия сотрудничества как для аптечных сетей, так и для производителей лекарств. Другие игроки, включая компанию "Вента", имеют ограниченные возможности: среди двадцати крупнейших аптечных сетей лишь 27% выбрали сотрудничество с этим дистрибьютором.

Стоит отметить, что владелец компании "Оптима" Андрей Губский, брат известного политика Богдана Губского, проживает за границей. Среди трех совладельцев компании "Бадм" — семьи Суходольских и Александр Дитятковский — последний также живет за пределами Украины. Такая ситуация усложняет контроль за деятельностью этих компаний и вызывает вопросы о прозрачности их работы на фармацевтическом рынке.

Эта ситуация сдерживает конкуренцию, создавая барьеры для новых участников и снижая доступность выгодных условий для аптек и производителей лекарств.

Проблемы аптечных сетей

Такая концентрация уменьшает географический охват рынка и влияет на доступность лекарства для конечного потребителя.

Некоторые аптечные сети пытаются избегать сотрудничества с доминирующими дистрибьюторами, однако это требует значительных инвестиций в развитие собственных логистических систем или поиска новых партнеров, что экономически невыгодно.

Рост наценок

За последние три года средний размер наценки дистрибьюторов вырос в 2,5 раза — с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м. Это в очередной раз свидетельствует о сговоре крупных дистрибьюторов и злоупотреблении их доминирующим положением. При этом чистая прибыль компаний увеличилась в шесть раз, что стало следствием установления чрезмерных цен на лекарства. Подобные действия вызывают вопросы о прозрачности ценообразования и справедливости условий для потребителей.

Повышение наценок стало одной из стратегий дистрибьюторов для сохранения собственной прибыльности на фоне войны и экономических вызовов, однако это подрывает доступность лекарств для широкой аудитории.

Реакция АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) занялся расследованием фармацевтического рынка из-за высокой концентрации. Задача АМКУ — бороться с монополиями, обеспечивать прозрачность и предотвращать злоупотребление влиянием крупных игроков.

Обе компании рискуют получить многомиллиардные штрафы: для «Оптимы» сумма может составить 5,4 млрд грн, а для "Бадма" — 6 млрд грн. Примечательно, что их владельцы уже успели срочно вывести значительные суммы дивидендов: "Оптима" — почти 2,9 млрд грн, а "Бадм" — более 2,3 млрд грн. Такой шаг свидетельствует о попытке уменьшить активы компаний перед потенциальными штрафами.

Реакция парламента

На фоне концентрации рынка и роста цен политики также обратили внимание на проблемы в фармацевтической дистрибуции.

Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала создание временной следственной комиссии (ВСК), которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников. По словам Тимошенко, две монополистические компании закупают около 80% объемов лекарств в Украине, что приводит к значительному завышению цен по сравнению с европейскими рынками.

ВСК планирует разработать законодательные инициативы по существенному снижению цен в аптеках и обеспечению прозрачности рынка.

В целом политики и участники рынка убеждены, что для решения проблем фармацевтической дистрибуции в Украине необходимо принять системные меры.

Во-первых, следует усилить конкуренцию на рынке, создавая условия для входа новых игроков. Во-вторых, внедрить прозрачные механизмы ценообразования, чтобы избежать искусственного завышения цен на лекарства.

Важным шагом является активная роль государства — Антимонопольный комитет должен не только расследовать нарушения, но и эффективно применять санкции.

Необходимо разработать и внедрить комплексную стратегию реформирования рынка фармацевтической дистрибуции, которая будет включать меры для поддержки конкуренции, борьбы с коррупцией и создания прозрачных условий для всех участников рынка. Это позволит создать прозрачный рынок, который обеспечит доступность лекарств и стабильность бизнеса.