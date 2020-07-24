Знову мітинги стосовно "УкрБуд": що робити владі

Голіаф світу девелоперів

"УкрБуд" – найбільша державна будівельна корпорація. Тому назвати їх будівельним Голіафом не буде перебільшенням. У травні 2019 року у керівника корпорації і екс-нардепа Максима Микитася почалися проблеми: посипалися повістки в суд та арешти об'єктів через корупційні схеми. Тільки від схеми з житлом для військових держава втратила 82 мільйони гривень.

Слідство ще триває, але Микитась вже носить електронний браслет, а суму застави збільшили до 100 млн гривень. Деякі землі и ресурси спочатку оформлялися на різні юридичні особи, а потім просто "зникали". Не зникали тільки об'єкти на які була оформлена іпотека.

23 об'єкти "Укрбуд" були заморожені рік тому – у липні 2019 року. Серед них 5 вже були готові до здачі. Сам Микитась розповів, що його рейдернули й тому з "Укрбуду" вивели всі активи. Через півроку, 5 грудня, приватний девелопер "Інтергалбуд" погодився добудувати всі об'єкти "Укрбуду" – що, на їхню думку, вирішило б проблему з ошуканими вкладниками.

Поява Давида

Але на зміну "Укрбуду" прийшов "Київміськбуд" - холдингова компанія, 80% акцій якого належить Київській міській раді. Керівництво компанії так само пообіцяло добудувати всі об'єкти, не просити грошей у держави й здати в експлуатацію в чіткі терміни.

"Також "Київміськбуд" не буде витрачати коштів інвесторів холдингової компанії. Ми будемо розглядати можливість використовувати нерозподілений прибуток, який компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками й в цьому питанні розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів, Мінфіну та КМДА", - сказав президент компанії Ігор Кушнір.

Холдинг, дійсно, існує 65 років і не був замішаний у скандалах. Але якщо впав будівельний голіаф "Укрбуд" то які гарантії у "Київміськбуду"? Чи є гарантії, що холдинг не стане жертвою як чергових "рейдерів", так і продажу? При найгіршому розвитку подій до мітингів 40 000 вкладників "Укрбуду" додадуться ще десятки тисяч вкладників "Київміськбуду", адже у нього в процесі будівництва понад 70 будинків.

Як же рятувати будемо?

Втім, всі ці побоювання могло б спростувати керівництво холдингу. Холдинг обіцяв здати в кінці січня 2020-го 5 будинків, не просити грошей з бюджету, закінчити все власними силами.

В результаті замість п'яти комплексів у січні здали три об'єкти в липні, а фахівці "Київміськбуду" зробили все можливе, щоб ДАБІ видав сертифікат на будинки, але право власності люди все ще не отримали.

Пізніше Віталій Кличко заявив, що Київ не може вирішити ряд питань, пов'язаних з недобудовами "Укрбуду". Їх рішення не входить до компетенції міської влади і міського голови.

"Єдине, чим може допомогти міська влада - це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського. І це питання ми зараз опрацьовуємо, щоб винести його на розгляд Київради", - резюмував Кличко.

Також за його словами, "Київміськбуду" не вистачало понад 2 млрд гривень на моменті добудови об'єктів, які почали зводити. Тому гроші з бюджету все-таки попросили - спочатку у Кличка, а потім у Державної іпотечної установи.

Виконувати роботу повинен "Київміськбуд", а зобов'язання все ще висять на напівмертвому "Укрбуді". За документами "Укрбуд" залишається генеральним забудовником, а "Київміськбуд" - субпідрядник. Фінансова компанія "Житло-Капітал", через яку оформляється іпотека, проти такого визначення. За їх словами, всю юридичну відповідальність несе "Укрбуд", який з-за скандалів може просто збанкрутувати і не зможе закінчити об'єкти.

"Київміськбуд" так само оприлюднив позицію щодо документа – є договір між землевласником і забудовником, вони в цій ситуації в якості третьої сторони. Але на кому кінцева відповідальність за строки і якість, і кому перераховувати гроші? На думку експертів, ця плутанина з відповідальністю може бути порушенням закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", де чітко зазначено і хто бере на себе зобов'язання, і хто несе відповідальність, і кому перераховуються гроші.

Мітинги двічі ошуканих інвесторів

Ситуація з недобудовами супроводжується регулярними мітингами вкладників. Перший раз їх могли обдурити з інвестиціями в нерухомість, другий вже з участю в самих мітингах. Всі вони спрямовані не тільки на залучення уваги до проблеми, нерідко саме мітинги впливали й на те, щоб "Київміськбуд" звільнили від пайового внеску, прискорили введення в експлуатацію, підписали документи, з якими не згодні.

Що робити владі?

До скандалів з недобудовами тепер ще додаються політичні інтриги і маніпуляції. Адже перед місцевими виборами політикам важливо допомогти людям і не заплямуватися.

Як відомо, держава – поганий господарник. Тому, як одним з варіантів вирішення проблеми – могло бути розподілення об'єктів між приватними девелоперами.

Конкуренція, відкритий конкурс, бажання заробити і зберегти ділову репутацію зроблять своє. Є безліч прикладів, як збиткові держпідприємства продавали приватникам з великим прибутком. Останній приклад – продаж готелю "Дніпро". В результаті відкритого аукціону зібрали 1,1 млрд грн при стартовій ціні 80 млн.

Як уникнути політичних інтриг перед виборами? Влаштувати публічне обговорення договору між "Укрбудом", "Київміськбудом" і "Житло-Капітал". Вирішивши всі спірні питання (наприклад, навіщо в забудовниках офіційно залишати "Укрбуд") можна повернути довіру людей. Крім цього, відкритість не залишить місця для маніпуляцій. Буде чітко зрозуміло, хто за що несе відповідальність.

У разі позитивного вирішення ситуації, чиновники, які візьмуться за це, зможуть підняти рейтинг перед місцевими виборами, тоді як ігнорування – буде і далі руйнувати життя ошуканих інвесторів.