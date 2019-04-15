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Міністр Клюєва: хто міг допомогти втікачу зберегти "зелений" бізнес

Новини » Daily » Статті 15.04.2019 - 16:22
Міністр Клюєва: хто міг допомогти втікачу зберегти "зелений" бізнес
Фото: Андрій Клюєв (з відкритих джерел)
Надія Скляренко
журналіст, спеціально для РБК-Україна

Андрій Клюєв більше 10 років входив в найближче оточення Віктора Януковича. Політик створив екосистему з керівників, які й сьогодні займають найвищі посади в Україні. Раніше він використовував кадри для побудови банківського і "зеленого" бізнесу. Зараз – щоб зберегти активи і стабільний дохід. Не заважає навіть втеча в Росію.

На відміну від багатьох колег по Партії регіонів, Андрій Клюєв разом зі своїм братом Сергієм обрали нетиповий підхід до капіталізації кар'єри політиків: не використовувати "спадщину Совка", а сформувати сучасну сферу економіки - "зелену" енергетику. Сонячні електростанції їхньої групи компаній Active Solar будувалися за кредити державних банків. У підсумку, за даними ЗМІ, родина Клюєвих заборгувала бюджету України кілька десятків мільярдів гривень.

Андрій і Сергій Петровичі не зробили того, чого би не могли собі дозволити. За часів Януковича "жирного" бюджету України та його тіньової частини вистачало, щоб "прогодувати" десятки таких родин, як Клюєви. Цікаво інше – як, незважаючи на неймовірні борги перед державою і політичний контекст, вони намагалися і намагаються зберегти свої активи.

Міністр Клюєва: хто міг допомогти втікачу зберегти &quot;зелений&quot; бізнесСергій і Андрій Клюєви. Скоро ліфт разом з ними поїде "вниз"

Чому Клюєвим пощастило

Схоже, що на стороні Клюєвих могла опинитися людина, яку ми знаємо як високопоставленого чиновника – міністр фінансів Оксана Маркарова. Звичайно, це не випадковість. І не банальний підкуп. Мова йде про горезвісні зв'язки, якими Андрій Клюєв так сильно дорожив, будучи віце-прем'єром і головою Адміністрації президента.

Міністр Клюєва: хто міг допомогти втікачу зберегти &quot;зелений&quot; бізнесОксана Маркарова в міністерській ложі Верховної ради

Варто відзначити, що в офіційній біографії Маркарової на сайті Кабміну немає слідів співпраці зі скандальним сімейством. Однак нескладно знайти їх у відкритих джерелах.

У вересні 2013 року "Економічна правда" публікує розслідування про продаж Клюєвими приватного "АКТИВ-БАНКУ" Данилу Волинцю – чоловікові Оксани Маркарової. На той час цей відомий банкір був членом Наглядової ради державного "Ощадбанку", який, до речі, теж видавав кредити Клюєвим. Із статті можна дізнатися, що відносини між родинами Клюєвих і Волинця-Маркарової були налагоджені давним-давно.

Їх зв'язувала тісна бізнес-співпраця. Зокрема, Волинцю належить компанія "ІТТ-інвест", головою правління якої до 2015 року значилася Маркарова. "ІТТ-інвест" у підсумку і стане власником "АКТИВ-БАНКУ". Але зі статті журналістів "ЕП" ми дізнаємося щось більше - ще в 2012 році Клюєви призначили нинішнього міністра фінансів головою Наглядової ради "АКТИВ-БАНКУ".

Міністр Клюєва: хто міг допомогти втікачу зберегти &quot;зелений&quot; бізнес

"Ціну придбання ми не розкриваємо, однак вона, звичайно ж, не дорівнювала 1 гривні. Хороші банки з дисконтом, тим більше до 1 гривні, не продаються", - коментувала "Економічній правді" покупку банку сімейною фірмою "ІТТ-інвест" Оксана Маркарова.

Після цих слів "хороший банк" протримався рівно рік – вже у вересні 2014-го управління "АКТИВ-БАНКОМ" прийняла тимчасова адміністрація, призначена НБУ.

Втім, нинішній матеріал не про професійний рівень фінансиста Маркарової, а про маніпуляції Клюєвих, через які постраждав бюджет України. Так от, Оксана Маркарова керувала "АКТИВ-БАНКОМ", починаючи з 2012-го. У тому ж році банк видає 10-мільйонний (в євро) кредит компанії Клюєвих "Восход Солар" на розвиток "зеленого" бізнесу.

Цю ситуацію докладно висвітлюють журналісти Факти ICTV у нещодавно опублікованому розслідуванні. Згідно з їхніми даними, загальна сума заборгованості Клюєвих тільки перед державними банками становить десятки мільярдів гривень.

Оксана Маркарова, як і її чоловік Данило Волинець, не могли цього не знати. Та ні, вони точно знали, адже при ній Клюєвим фіктивно допомогли закрити кредитну лінію на 9,6 млн євро перед "АКТИВ-БАНКОМ".

Це сталося влітку 2014 року. Факти ICTV пишуть, що, використовуючи фірму групи Актив, "Восход Солар" нібито погашає кредит "АКТИВ-БАНКУ". Це рішення буде визнано фіктивним як тимчасовою адміністрацією, так і Фондом гарантування вкладів.

Через нього держава проведе 4 роки в судових позовах і, в підсумку, буде змушена продати проблемний кредит на відкритому аукціоні. Держава Україна втратила мільйони.

Сьогодні постраждалою стороною також виступає китайський інвестор CNBM, якому за борги (у співвідношенні 80 на 20) перейшли у власність "зелені" активи Клюєвих. У тому числі "Восход Солар" з його кредитною історією. CNBM звинувачує Україну в корупції, псуючи і без того не найкращий інвестиційний імідж.

Але такі репутаційні втрати якраз не дивні – подібне вже траплялося. Дивно те, що банкір, який сприяє розоренню країни та погіршенню її іміджу, в результаті, став міністром фінансів. Що поробиш, кадровий голод. Виявляється, кадри є тільки у Клюєвих.

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