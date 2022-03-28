Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів

Міністр аграрної політики Микола Сольський в бліц-інтерв'ю РБК-Україна – про посівну кампанію в умовах війни, плани щодо експорта продовольства та пільги для галузі.

В умовах війни продовольча безпека – не менш важливий пріоритет, ніж забезпечення армії озброєнням. Щоб не допустити продовольчої кризи, уряд майже одразу з початку російського вторгнення обмежив експорт продуктів харчування, а також запровадив додаткове ліцензування на окремі видити товарів.

На додачу держава запровадила пільгове кредитування для аграріїв, щоб ті мали змогу вчасно та ефективно провести посівну кампанію. Роботи у полях вже стартували в регіонах, де це в принципі зараз можливо, враховуючи військову ситуацію.

За словами міністра агарної політики Миколи Сольського, якого Рада призначила минулого тижня, фермери вже забезпечені у достатній кількості добривами та насінням, щоб засіяти поля. З пальним ситуація також покращується, каже він.

Разом з тим, за словами міністра, поки складно оцінити, скільки сільгоспугідь не вдасться засіяти. Це стане зрозумілим найближчими тижнями. У будь-якому випадку, каже Сольський, запасів у країні достатньо, навіть для того, щоб продовжувати експорт продовольства.

– Зараз завдання номер один – посівна. Уряд запропонував пільгові кредити для виробників. Чи будуть ще якісь інструменти підтримки?

– Ми їх розширимо. І на підприємства, незалежно від розміру, додамо зернотрейдерів. Щоби вони мали можливість оперативно видавати гроші як передоплату за майбутню продукцію. Це буде основний інструмент.

– Є історія зі зниженням ПДВ на пальне. Чи варто подібний інструмент застосовувати в агросфері? Тим більше що такі наміри були ще до війни.

– Прямо зараз це не обговорюється.

– Чи вистачить пального, добрив та насіннєвого матеріалу для проведення посівної кампанії?

– Добрива та насіннєвий матеріал у нас вже є у необхідній кількості. Пальне їде.

– Як впливають на поточну ситуацію цілеспрямовані удари по нафтобазах?

– Як ви думаєте? Звісно, негативно. Але ми розуміємо, що це пов'язано не тільки з аграрним сектором.

– У деяких регіонах, особливо тих, що у відносній безпеці, під час мобілізації на перших порах забирали багатьох без врахування досвіду та спеціальностей. Чи можливе повернення тих, хто буде більш корисний у полі за трактором, аніж в окопі?

– Зараз війна, і це пріоритет номер один. Процедура бронювання (працівників для стратегічних галузей, – ред.) запущена, вона працює, підприємства нею займаються.

– На даний момент кваліфікованих кадрів вистачає?

– Не вистачає, звичайно, їх і у мирний час не вистачало.

– Чи можливо тоді ввести якісь пришвидшені курси підготовки для тих, хто не задіяний у війську, але міг би бути корисним на цьому напрямку в тилу?

– Вже зараз, завтра треба сіятися. Які курси підготовки? Будемо виходити з того, що є.

– У кількох регіонах стартувала посівна. Є розуміння який відсоток площі не буде засіяно через бойові дії?

– Якась частина не буде, але це ми будемо точно розуміти тільки через пару тижнів.

– На які культури ми зараз робимо основний приціл, з огляду на те, чого у нас достатньо у запасах?

– Робимо приціл на ті культури, які фермери можуть посіяти. Чим можуть, тим і сіються. Зараз немає часу казати: продайте насіння одне, купіть насіння друге. Це можна буде робити на наступні сезони.

– Багато авторитетних інституцій у світі говорять про ризики продовольчої кризи через війну РФ проти України, санкції та розрив логістичних ланцюгів. Ціни у світі на агросировину і товари будуть зростати. Ми будемо експортувати чи максимально спробуємо обмежити зовнішні поставки, щоб самим вистачило?

– Звичайно, будемо експортувати. Нам потрібно вивозити залишки з минулого року і при тих логістичних можливостях, які у нас зараз є, будемо це кілька років вивозити. Зрозуміло, що паралельно займаємося тим, аби збільшити ці можливості.

– Чи продовжить уряд держрегулювання цін на продукти харчування?

– Напевно продовжить, але це до Мінекономіки більше питання.