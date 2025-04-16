Миллиарды долларов – на развитие ВПК. Как решить вопрос финансирования оборонных предприятий

Производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в 2025 году могут достичь 35 млрд долларов. Однако это не предел - наши предприятия способны производить больше. О том, как привлечь иностранные инвестиции в оборонную отрасль и обновить линейку отечественных вооружений – в колонке для РБК-Украина рассказывает Игорь Копытин, народный депутат, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Украинский военно-промышленный комплекс на четвертый год полномасштабной войны растет и развивается, а за последние три года сектор увеличился более чем в 20 раз. По данным министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, в 2022 году производственные возможности ВПК были на уровне 1 млрд долларов, в 2023 году - 3 млрд, а в прошлом году – 9 млрд долларов плюс 1,5 млрд иностранных инвестиций.

В Украине сейчас работают и производят вооружение и технику более 800 предприятий, а потенциал производств в этом году оценивается в 35 млрд долларов. Еще несколько лет назад это невозможно было даже представить. Однако сегодня ВПК играет важную роль как в обороне страны, так и в экономике. И все чаще видим заинтересованность иностранных компаний в сотрудничестве с отечественными производителями. Такое сотрудничество предоставит нашим предприятиям дополнительные финансовые возможности и выведет производства на новый уровень.

Инвестиции в ВПК: какие мировые компании уже в Украине и каких еще ждем

Украинский ВПК уже стал одним из самых привлекательных в мире. Видим, что, несмотря на полномасштабную войну, иностранные компании заинтересованы в возможности работать в Украине и создавать совместные предприятия с нашими производителями.

По данным министра обороны Рустема Умерова, Украина уже предложила международным партнерам несколько вариантов сотрудничества, в частности создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые механизмы – кредиты и экспортное финансирование. Конечно, новые проекты в оборонной промышленности – не дело нескольких недель или даже месяцев, но важно, что работа для создания таких проектов уже начата и продолжается. А несколько известных мировых производителей уже согласились построить производства или открыть собственные представительства в Украине.

Один из примеров таких проектов – завод по производству БПЛА турецкой компании Baykar. Летом 2025 года известный производитель готовится открыть предприятие в Киевской области. Там будут работать около 500 человек, и завод будет производить TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

Кстати, предприятие будет выпускать продукцию с компонентами украинского производства, что важно для создания цепей, которые позволят развивать различные отечественные компании. Сейчас в Турции проходят обучение первые работники будущего предприятия, для завода уже заказали необходимую технику и оборудование. Очень важный проект Baykar – обучение украинских студентов и специалистов: на базе компании уже обучаются 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников. Ожидаем дальнейшего развития компании в Украине и других проектов с нашими образовательными учреждениями.

Намерение начать работу в Украине имеет также немецкий концерн Rheinmetall. Компания уже получила заказ от украинского правительства на строительство завода по производству боеприпасов. Предполагается, что предприятие в Украине откроется в 2026 году. Всего Rheinmetall планирует построить здесь четыре завода – один уже работает, там ремонтируют и обслуживают БМП и боевые танки. Известно, что Rheinmetall готовы наладить в Украине производство танков, систем ПВО и боеприпасов. По данным концерна, объем возможного нового производства – до 400 танков в год.

Британские инвестиции в ВПК – тоже важное направление, и BAE Systems – один из крупнейших в мире поставщиков технологических решений в сфере обороны и производитель вооружений – в прошлом году уже открыл офис в Киеве. Компания создала совместное предприятие с украинским партнером, планирует заниматься ремонтом военной техники, а со временем переместить ремонтный потенциал в Украину.

Устранить бюрократию, улучшить процедуры: что важно для привлечения инвесторов в украинский оборонный сектор

Всего в прошлом году отечественная оборонная отрасль получила более 1,5 млрд долларов инвестиций от разных стран, среди которых – Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США. Различные иностранные концерны и компании заинтересованы в сотрудничестве с отечественными предприятиями сектора ВПК, и нам важно не потерять эту заинтересованность.

Для этого нужно не только проводить встречи с потенциальными инвесторами, но и эффективно работать над улучшением инвестиционного климата, прежде всего устраняя барьеры, которые затормаживают приход иностранных инвестиций в отрасль. Например, глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что построить завод в Германии является более простой задачей, чем строить его в Украине. Ведь в Германии бюрократические барьеры почти отсутствуют. Поэтому нам нужно прислушиваться к опыту известных производителей, чтобы создать такие правила и процедуры, которые бы не мешали инвестору и не заставляли его каждый раз ради определенного разрешения погружаться в бюрократический ад.

Совместные предприятия с иностранными компаниями – важный стимул для развития украинского ВПК. Поэтому стоит работать над законодательными изменениями таким образом, чтобы регистрация указанных предприятий не затягивалась на годы. Еще одним важным вопросом является вход и выход инвестиций, ведь при актуальных на сегодня ограничениях, которые ввел НБУ, выводить дивиденды компаниям за границу практически невозможно. Конечно, это логичные ограничения для военного положения, и после завершения войны этот вопрос однозначно будет урегулирован в пользу инвесторов.

Еще одна проблема беспокоит иностранные концерны: невозможность продавать продукцию за границу из-за ограничения экспорта вооружений. Но известно, что сейчас Минобороны и мы в парламенте тоже изучаем возможности возобновления экспорта отечественного вооружения. Один из вариантов – так называемый ограниченный экспорт: возможно начать контролируемый экспорт по некоторым номенклатурным позициям, где Украина производит значительно больше, чем использует на фронте.

Это важно и для предприятий, которые уже работают в стране, и для новых инвесторов, которые только изучают наш рынок. Экспорт – это оборотные средства, которые компании могут использовать на новые разработки, закупку оборудования, строительство новых площадок и трудоустройство специалистов.

Кроме решения экспортного вопроса, конечно, государству нужно гарантировать инвесторам такие условия, когда те не будут переживать, что завтра к ним придет очередная "проверка", которая заблокирует работу компании на несколько месяцев. Снижение регуляторных рисков должно стать частью государственной политики, направленной на привлечение инвестиций в ВПК.

Украине сейчас есть что предложить иностранным предприятиям и концернам в сфере углубления сотрудничества в оборонной отрасли, и нужно воспользоваться моментом, когда заинтересованность компаний находится фактически на пиковом показателе. Наш ВПК показывает невероятные результаты роста и имеет все шансы на дальнейшее стремительное развитие. В Украине создаются новые мощности, продолжается работа над сотнями новых разработок, наши предприятия умеют настраивать производства вооружений и техники в довольно сжатые сроки.

Однако дальнейшее масштабирование оборонной промышленности невозможно без иностранного капитала, без расширения сотрудничества с известными мировыми производителями. И вопрос в том, что достичь такого эффективного сотрудничества следует уже сейчас, не откладывая на завтра или когда-нибудь.