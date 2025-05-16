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Николай Поворозник: власть Киева работает над жизнеобеспечением города, несмотря на попытки ее дестабилизировать

Пятница 16 мая 2025 08:30
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Николай Поворозник: власть Киева работает над жизнеобеспечением города, несмотря на попытки ее дестабилизировать Фото: Николай Поворозник (пресс-служба КГГА)
Автор: Надежда Скляренко

О восстановлении поврежденных домов в столице, об алгоритмах действий коммунальных служб во время обстрелов, о помощи Киева Силам обороны и о попытках помешать эффективной работе местного самоуправления со стороны органов власти — в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник.

 

Недавно РФ ударила по жилому дому, убила 13 его жителей. Как следствие, после атаки, город вместо расселения предложил пострадавшим деньги на компенсацию аренды имущества. Почему было принято такое решение?

— Уже четвертый год подряд Украину, и Киев в частности, обстреливают из различных видов вооружений. Всего с начала полномасштабного вторжения повреждено более 2 тысяч зданий, из них существенные повреждения получили 37 жилых домов. Это достаточно большое количество пострадавших семей, вопрос расселения которых мы решали в текущий момент. Кто-то переезжал к родственникам, кто-то к знакомым, кто-то на дачу, а кто-то переезжал во временное жилье, которое для них организовал город.

Это, в частности, комнаты в общежитиях или квартиры, в которые могли заселиться жители пострадавших домов на время восстановления дома. Мы всегда предлагали варианты временного жилья, но часто люди отказывались — или не устраивали условия, или временное жилье было территориально далеко от, например, школы, в которую ходят дети. Поэтому со временем появилась идея помочь людям средствами для аренды временного жилья там, где им удобно, пока дома будут восстанавливать.

Сейчас мы эту идею отрабатываем. В то же время сейчас Киев выплачивает материальную помощь, которую жители существенно пострадавших домов могут использовать на аренду жилья — 40 тысяч грн. А с 2022 года город выплачивает по 10 тысяч грн единовременной материальной помощи всем пострадавшим в результате обстрелов.

— А сколько домов уже восстановлено, и откуда на это деньги?

— На сегодня восстановлено 23 наиболее поврежденных дома. В работе у строителей — еще 14 таких домов. Откуда деньги? Деньги из Резервного фонда города, который формируется из бюджета города ежегодно и может наполняться при необходимости. В этом году на восстановление домов заложено более 900 млн грн. То есть мы постепенно восстанавливаем поврежденное имущество, единственное, что может замедлять процесс восстановления, — это наличие соответствующих специалистов, а именно строителей.

Николай Поворозник: власть Киева работает над жизнеобеспечением города, несмотря на попытки ее дестабилизировать

Кстати, относительно специалистов. На места прилетов всегда выезжают работники коммунальных служб, спасатели и медики. Есть ли отработанные алгоритмы действий этих служб и хватает ли "рук", чтобы преодолевать последствия обстрелов?

— Конечно, алгоритмы отработаны. Еще на первых прилетах весной 2022 года. Как на уровне городских служб, так и районов. И все службы работают слаженно и оперативно. Более того, районы помогают друг другу преодолевать последствия прилетов, в частности делятся "руками", которые приезжают на помощь коллегам. И это работает с начала полномасштабного вторжения. В то же время не нужно забывать, что оперативность напрямую зависит от масштабов последствий.

Если мы говорим о Святошинском районе, то там 24 апреля большие или меньшие повреждения получили 106 зданий, из них 84 жилых дома. Включаем критическое мышление и приходим к выводу, что это много, много повреждений и много работы для всех привлеченных к ликвидации последствий. Поэтому когда звучат какие-то обвинения в сторону их работы — то могу сказать, что лично я каждый раз бесконечно благодарен всем этим людям, которые пытаются как можно быстрее сделать все от них зависящее: разобрать завалы, убрать разбитое стекло, закрыть пробитую крышу в доме и тому подобное.

Да, они в этом деле не одни. Да, им помогают волонтеры. Потому что рук действительно не хватает. И мы им благодарны за помощь. И так — только вместе, бок о бок, мы можем противостоять врагу. И мериться, кто сделал больше — волонтеры или коммунальщики, — я считаю неуместным.

С начала года в городе назначен новый начальник военной администрации. В публичном пространстве от КГВА все больше обвинений о сопротивлении и противостоянии со стороны КГГА. В то же время вот-вот будут назначены новые главы районов, которые могут усилить КГГА в этом сопротивлении. Не повлияет ли вся эта ситуация на работу на местах?

— Свою позицию я уже вам сказал: мы все, на всех уровнях, бок о бок, должны работать на победу и помогать и поддерживать друг друга. Преодоление последствий вражеских атак — это о помощи: помощь города жителям, помощь волонтеров коммунальщикам, которые помогают жителям. И новые главы районов или соглашаются с такой философией, или я тогда не понимаю их задачу на их должностях.

Они, кстати, непосредственные участники процесса восстановления поврежденного имущества. Прежде всего — формирование штаба помощи пострадавшим, непосредственная связь, координация и коммуникация с пострадавшими ложится на плечи района. Именно районы формируют перечень адресов поврежденного имущества. По результатам обследований район может сам восстанавливать незначительные повреждения, если же повреждены элементы конструкций — восстановлением будет заниматься город. Для этого необходимо готовить соответствующий пакет документов и распоряжение о начале работ. Которое, к слову о противостоянии, часто блокируется на уровне главы КГГА.

— Есть ли количество таких документов сейчас? Какие сроки задержек? И какие алгоритмы взаимодействия и решения этого вопроса?

— По состоянию на 14 мая 67 распоряжений не подписано и не опубликовано. К примеру, последнее распоряжение, которое касалось восстановления, ждало подписи три недели. Три недели. Все это время соответствующие службы ждали его выхода, чтобы начать работы. Это же не о совместных действиях, это о противодействии. А тут как раз алгоритмов нет: мы можем только ждать, когда документ подпишут.

Николай Поворозник: власть Киева работает над жизнеобеспечением города, несмотря на попытки ее дестабилизировать

В то же время в КГВА говорят, что противодействие — со стороны городской администрации. О чем эти заявления и обвинения в саботаже городских служб в выполнении поручений военной администрации?

— Для меня, как человека с опытом службы в ВСУ, такие заявления — о незнании или игнорировании матчасти. Сначала нужно изучить ее, а потом вступать или не вступать в противостояние. Все достаточно просто: основная задача КГГА — это вопросы обеспечения выполнения закона о правовом режиме военного положения. А КГГА, как исполнительный орган Киеврады, занимается вопросами жизнедеятельности города, которые относятся по закону к полномочиям местного самоуправления (и это говорю без погружения в детали и в действующее законодательство).

Отсюда у меня вопрос: какие именно поручения по выполнению закона о правовом режиме военного положения саботируют городские службы и департаменты? Потому что и плановую, и какую-то оперативную работу, которая касается полномочий департаментов и коммунальных предприятий, они выполняют. Поэтому для меня эти заявления о манипуляции общественным мнением и о попытке обесценить работу структурных подразделений и коммунальных предприятий КГГА.

— То есть все проекты (долгосрочные и краткосрочные) внедряются, финансируются и все работает?

— Да, все инфраструктурные объекты, которые предложено построить или отремонтировать в этом году, будут сделаны. Конечно, если нам не будут в этом препятствовать и не будут создавать дополнительные препятствия. Ремонтируются путепроводы, укрытия, специалисты ухаживают за зелеными насаждениями, восстанавливают дорожное покрытие, город восстанавливает пострадавшие дома и прочее.

Городское хозяйство работает. С первого года полномасштабного вторжения все отрасли работают в условиях военного положения, и полностью настроили работу — как текущую, так и работу над новыми проектами по развитию городской инфраструктуры.

В то же время новые вызовы требуют новых решений. И по моему мнению, город с этим успешно справляется, оперативно реагируя на требования современности. В частности, мы понимаем, что после возвращения домой наши воины не должны чувствовать дискомфорта, а с минимальными усилиями должны адаптироваться к жизни в городе и интегрироваться в социум.

Поэтому особое внимание в городе уделяют проектам по безбарьерности. Также работаем над созданием новых современных отделений реабилитации в медучреждениях, которые смогут оказывать качественную медицинскую помощь воинам, которые в этом нуждаются.

Николай Поворозник: власть Киева работает над жизнеобеспечением города, несмотря на попытки ее дестабилизировать

— Что касается медицинской помощи военным. Сколько сегодня в столице заведений, где наши защитники могут пройти лечение и реабилитацию?

— Медицинскую помощь военным оказывают все медучреждения столицы без исключения, в зависимости от того, какая именно помощь нужна. Что касается реабилитации, то ее можно пройти в 16 медучреждениях столицы и в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи (бывший Госпиталь ветеранов). Работа специалистов этих учреждений говорит сама за себя - лучше всего о ней могут рассказать ребята, которые уже прошли реабилитацию и достигли хороших результатов.

Продолжая медицинскую тему, не могу не спросить. В медиа в последнее время звучат постоянные упреки в коррупции и завышении цен на ремонты и закупку оборудования. Как вы можете прокомментировать это?

— А это еще одна сторона медали. Параллельно с сопротивлением внутри структуры от военной администрации мы еще и имеем постоянное давление от центральной власти в виде различных "пособий": уголовных производств, обысков и, соответственно, замедление воплощения в жизнь важных для города объектов. Мое заявление не голословно.

В качестве примера возьмем Госпиталь ветеранов, который постоянно на слуху, потому что якобы есть финансовые нарушения (завышение цен). Так у меня вопрос. Если есть такая проблема, и ее вроде бы обнаружили, то что еще ищут уже второй год правоохранители в госпитале? С какой целью продолжаются обыски, если все материалы следствию переданы? И каждый шаг в так называемом "деле" сопровождается громкими материалами в медиа и телеграмм-каналах. Ответ один — это давление на городскую власть с явными признаками манипуляции. Таких примеров я могу привести немало и в разных сферах жизнедеятельности города. К сожалению.

В то же время, продолжая говорить о госпитале, уже отремонтированы помещения 3-12 этажей, закуплено современное оборудование, установлена современная качественная удобная мебель для пациентов. За время полномасштабного вторжения прошли реабилитацию почти 6,5 тысячи защитников и защитниц.

—​​​​​​​ Действительно, жалобы на давление со стороны центральной власти со стороны города звучали неоднократно в медиа, и очень обидно, что эта борьба может негативно сказаться на развитии города, а следовательно, и на его жителях. Что касается Вас лично, как удается/не удается справляться с ситуацией и такими вызовами?

— Имею такое убеждение, что все, что нас не убивает, делает только сильнее. Конечно, стрессовые ситуации и дополнительные "катаклизмы" не добавляют легкости в работе, впрочем, нам свое делать. Есть проекты, причастностью к внедрению которых я горжусь. Что-то удается лучше, что-то не так хорошо, как хотелось бы, но все же стараемся несмотря на все доводить до логического завершения начатые проекты. И в этом наша сила. А еще в людях, которые рядом. Семья, друзья, коллеги - это те, кто дают ощущение стабильности и опоры в этом изменчивом мире.

На прошлой неделе в медиа появилась информация о том, что Андрей Витренко совместно с коллегами наработали проект решения об освобождении вас и других участников мероприятия, снятого 25 апреля на территории одного коммунального предприятия. Возможен ли такой вариант развития событий, то есть увольнение?

— Относительно этого видео, которое так активно распространилось в медиа, еще раз скажу: в тот день на одном из коммунальных предприятий было рабочее совещание, после которого было решено провести ужин с коллегами, продолжая обсуждать дела. Никто ничего не праздновал. И это видно на видео.

Что касается проекта решения об увольнении, то не устаю таким коллегам говорить: "Учите матчасть". Ну нет полномочий у Киевсовета увольнять должностных лиц исполнительного органа. Нет. И это опять манипуляция и новые попытки дестабилизировать работу городской власти, в том числе и подобными манипулятивными "кино".

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