Михаил Подоляк: Трамп хочет быстрых решений, но нельзя закончить войну по сценарию Путина

Избранному президенту США Дональду Трампу хочется немедленных решений, которые приблизили бы завершение российско-украинской войны. В свою очередь, Владимир Путин стремится "обнулить" репутацию США и без принуждения не согласится на европейских миротворцев. Об этом YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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О встрече Зеленского с Трампом и приблизилось ли завершение войны с РФ

(Все публикации о встрече с Трампом, ­– ред.) идут через западные медиа со ссылкой на анонимные источники. Поэтому это не имеет почти никакого отношения к тому, как дальше будет разворачиваться процесс.

Можно немедленно прекратить огонь. Но это значит за счет Украины простимулировать Россию продолжать экспансию с переходным этапом, когда ты донакапливаешь ресурс. Потому что РФ не реализовала задачи, которые перед собой ставит. Они гораздо шире, чем захватить части Донецкой или Луганской области.

Официальных предложений, как завершить (войну, , ­– ред.), нет. Кроме официальных позиций Украины и России.

Россия устами Лаврова, Пескова и Путина говорит, что они хотят получить четыре области. Хотят отказа Украины не просто от НАТО, а от армии и натовского оружия. Чтобы это была небольшая армия с полицейскими функциями, не более того. И хотят доминирования российской культуры, языка и информационного пространства в Украине.

А есть позиция Украины, которая четко фиксирует, что нельзя закончить войну за счет Украины без разрушения международного права. Относительно гарантий безопасности, президент публично об этом говорит. Мало того, что надо закончить войну с юридическим контекстом, еще и надо понять, что, если не добить Россию, не привести к политической трансформации, она всегда будет настаивать на праве доминировать через насилие в Европе.

Украина не хочет этого. Украина хочет понимать, имеет ли она право, как и любая другая страна, быть членом коллективного альянса. Если не хотите приглашения в НАТО, давайте проговорим, как иначе защитить территорию Украины от посягательств РФ.

Трампу хочется, чтобы были приняты немедленные решения, которые будут проамериканские с точки зрения информационного эффекта. Но есть один нюанс. Ты не можешь закончить эту войну в рамках сценария Путина и считать, что это ты закончил войну. Потому что без принуждения России ­– это сценарий Путин. И будет странно, если администрация Трампа захочет подыграть Путину.

Россия продолжает использовать практически все конвенционное оружие. Но она понимает, что победить Украину в любом смысле невозможно. И для России сегодня важен другой контекст – обнуление репутации США. Чтобы промежуточно завершить войну в Украине на условиях РФ и показать, кто является глобальным лидером.

О европейской Контактной группе по Украине ­

Европейский альянс будет складываться по факту. Потому что нельзя делать вид, что рисков нет. Эти риски генерирует Ближний Восток, волны мигрантов, российские перевороты в Африке и война в Украине. Давление на Европу растет все больше. И здесь нужно перейти к другой концепции общеевропейской архитектуры безопасности.

Мы видим заявления Польши, что она делает с точки зрения переоснащения армии. Как она активно скупает разные виды оружия, ПВО, авиацию и артиллерию. Видим совсем другую риторику в исполнении Франции и Германии. Это отказ от концепции, что Россия является безусловным партнером Европы.

Они понимают, что роль Украины будет гораздо объемнее, чем это было в течение 30 лет до начала полномасштабного вторжения. Что, во-первых, Украина субъектная, а во-вторых, у нее есть компетенция, которой нет ни в одной стране Европы, – готовность к противодействию любой вооруженной агрессии.

И потому такой альянс возможен. Для меня загадочно, почему США продолжают считать себя великой страной, если они откажутся от продвижения или защиты своих ценностей. Я не понимаю, почему тогда другие страны, например, Китай будет строить с БРИКС не экономическую платформу, а политический альянс, который будет давить на глобальные рынки влияний.

Об идее Франции и Польши направить 40 тысяч миротворцев в Украину

Переговоры (о завершении войны, – ред.) могут начаться зимой, но давайте говорить откровенно - это будут переговоры об определенной заморозке. Но эти переговоры можно вести, когда у вас есть инструменты принуждения России. Потому что Россия, которая угрожает групповым ударом "Орешником", который будет соразмерен силе с ядерным (об этом Путин постоянно заявляет), не будет соглашаться ни на какие варианты вооруженных посредников в зоне конфликта. Так же, как не соглашалась на миссии на линии Грузия – Россия.

Почему они должны соглашаться, если считают, что могут постоянно давить и забирать дополнительные территории? Они будут строить линии фортификаций и держать на тех территориях 150 или 300 тысяч своих военных. Они будут воспринимать это как полигон, чтобы, например, в течение пяти лет продвинуться к Днепру.

Я не понимаю, почему Россия, которую ты ни к чему не принуждаешь, должна добровольно согласиться на сценарий, где есть какие-то 40 тысяч "посредников", которые не позволят реализовать концепцию ползучего захвата Украины.

Мне нравится позиция (польского премьера, – ред.) Туска. Учитывая председательство Польши в европейских институтах, желательно, чтобы она с жесткой позицией присутствовала на переговорах. Но сам по себе переговорный процесс, где на столе будут лежать ультимативные предложения, и Россия будет видеть все деморализующие западные страны и Украину публикации... Почему мы должны получить положительный или даже нейтральный результат переговоров?

О гарантиях безопасности без членства в НАТО

Президент Зеленский реалистично смотрит на ситуацию, предлагает те инструменты, которые есть. Он говорит, что, если есть международное право и готовый альянс с накопленными ресурсами, не нужно выдумывать другие инструменты, которые не будут работать или будут заблокированы на каком-то этапе.

Какие могут быть предложены другие гарантии безопасности? Для меня это "терра инкогнита". Если ты не являешься членом альянса, ты можешь только добровольно получить что-то, если та или иная страна захочет передать. Но если ты являешься потенциальным или действующим членом альянса, то все что есть на складах, должен получить для своей защиты. Вот в этом и есть гарантии безопасности для таких стран как Украина по отношению к РФ.

Россия понимает только принуждение через силу, а это лишь через коллективные альянсы. Поэтому я не понимаю разговоры, что нас не хотят приглашать в НАТО, но в то же время готовы направить 40-тысячный контингент. Либо все конкретно – приглашение в НАТО, требования к России и заморозка – по крайней мере, понятно, как это выглядит с контингентом. Либо нет. Не может быть, что Россия настаивает "никакого НАТО, учений и оружия", но здесь будет миротворческий контингент НАТО.

И есть милитарная компонента. Надо прекращать расписывать сценарии о том, что, как говорит Германия, нужно через пять лет быть готовыми воевать против РФ. А зачем вы хотите против нее воевать? Российская армия вторжения 2022 года и армия сегодня на Донбассе выглядят по-разному. Сегодня Россия понимает, что такое большая война и как использовать ресурсы. Они вкладываются в современные типы ведения войны, используют комбинированные атаки, иначе строят фортификации и так далее.

Если война продолжится, через пять лет это будет фундаментально другая армия. Почему Европа, которая вообще не будет иметь опыта войны, сможет ей противостоять? Зачем до этого доводить? Сегодня еще можно добить РФ, когда есть оружие на складах.

Есть ли конфликт с США из-за отказа Украины мобилизовать с 18 лет

Нет. Мобилизовать с 18 лет для чего? Чтобы, не получив достаточно высокотехнологичного оборудования, человек со стрелковым оружием сидел в окопе против КАБов?

В Украине тяжелые мобилизационные процессы. Если бы Украина была насыщена оружием, тренировочными центрами, тогда это совсем другая физическая, психологическая подготовка и навыки использования оружия. Если мы решим задачу по насыщению паритетным количеством оружия, тогда возможны изменения в мобилизационном процессе. Но говорить просто "мобилизуйте 18-летних и это решит вопрос войны" – это нонсенс.

Никакого конфликта здесь нет. Есть дискуссия, которую выносят в публичное пространство, хотя это внутренняя дискуссия на уровне военных. Как это должно в публичном пространстве решить вопрос не насыщения Украины соответствующим оружием?

О поражении Путина в Сирии и как это повлияет на Украину

Безусловно, можно говорить о поражении Путина в Сирии. Для России было важно контролировать режим Башара Асада. Они делали невозможным использование сирийской территории, например, для газопровода Катар-Сирия-Турция-Южная Европа.

Кроме того, дестабилизация Ближнего Востока в целом отвлекала ресурсы от Украины, прежде всего, ресурсы США и Великобритании. А еще там Россия обкатывала тактику бомбардировки мирного населения КАБами и ракетами. Мы видели, что они делали с Пальмирой, Алеппо и в Идлибе.

Это не уничтожение России, но точно уничтожение остатков геополитической репутации Путина. То, что произошло в Сирии, неплохо с точки зрения понимания, что такое милитарная компонента РФ, что такое российское оружие, но есть негатив. Потому что РФ сможет использовать оставшуюся технику в войне против Украины. Для нее уничтожение Украины – это принципиальная позиция "или пан, или пропал".

Уничтожив Украину, ты существуешь, как глобальная неоимперия. Проиграв в Украине, не будет Российской Федерации в том виде, как мы ее видели в последние десятилетия. Будет другая страна с другими правительствами или даже в других географических границах.