"Мы готовы ко всему": репортаж с военных учений на границе с Беларусью

Репортаж РБК-Украина с военных учений ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы на границе с Беларусью.

Беларуской армии нет в Украине, но официальный Минск еще 24 февраля стал союзником России в войне. Из Беларуси началось наступление российских войск на север нашей страны. И именно с беларуских аэродромов взлетают истребители, обстреливая украинские города.

Диктатор Александр Лукашенко сначала прославился речью про "карты, откуда готовилось нападение" и "превентивный удар", а потом заявил, что он союзник "братской России". Тем не менее он всячески отрицал и отрицает, что участвует в "спецоперации" Путина.

В 2018 году Лукашенко заявил, что беларуские солдаты если и зайдут в Украину, то только "на комбайнах и тракторах". Но в 2022 году, в разгар большой войны, которую развязала Россия, Украина активно готовится к беларуским солдатам на БТР и танках. ВСУ совместно с Национальной гвардией и пограничной службой проводят бессрочные тактико-специальные учения "Буревій".

На один из этапов Генштаб пригласил журналистов. Подробнее – в репортаже РБК-Украина.

Учения проходят на границе с Беларусью. Проезжая Черниговскую область, можно увидеть наступление оккупантов будто в обратной перемотке – здесь они совершали "жест доброй воли" и бежали от ВСУ, здесь прошлись по улице одного из поселков, разрушив дома до фундамента. Здесь сожгли заправку – ее ржавый остов торчит на дороге как скелет мертвого животного.

А здесь они делали свои первые шаги на украинской земле. Нагло, самоуверенно. Не ожидая сопротивления.

Сегодня на севере Украины все, что напоминает о захватчиках – это разрушенные села, россыпь отметин от взрывов на стенах зданий и десятки табличек от ГСЧС: "Осторожно! Мины и неразорвавшиеся снаряды".

Местные ездят на велосипедах, колют дрова и ходят на базары. Их жизнь теперь проходит между хорошо укреплёнными блокпостами, на которые они уже даже не смотрят. Полгода прошло с тех пор, как россияне бежали от украинских военных, а раны на севере Украины еще не затянулись. Некоторые вещи не забываются.

Автобус останавливается у одного из блокпостов в лесу, журналистов просят выйти. Один из военных, координирующих ход учений, говорит собраться возле него полукругом и проводит небольшой инструктаж – здесь боевая зона, граница очень близко, есть локации, которые запрещено снимать, а телефоны нужно выключить – на той стороне могут запеленговать скопление сигнала.

– Мы находимся на кордоне с Беларусью. Враг нас видит. И слышит.

Журналисты послушно устанавливают режим "полета" и разбредаются по локациям. Заместитель начальника пограничного отряда, подполковник Александр Середа лаконично, как большинство военных, объясняет, что сейчас будет происходить – по легенде с беларуской границы на территорию Украины двигаются отряды оккупантов. Первыми на рубежи поедут пограничники.

– Актуализация этих учений вызвана уже не желанием. А необходимостью. Это выполнение заданий по назначению в общей системе обороны государства всех структурных подразделений. Все подразделения должны быть одним крепким кулаком, чтоб наше государство оставалось нашим государством.

Журналистов выстраивают в некое подобие шеренги и дают команду "старт". К блокпосту подъезжает бронеавтомобиль "Козак", БТР, ЗИЛ с зенитной установкой и спецтранспорт для подавления сигнала. "Козак" с надписью "Слава нації!" едет дальше, минуя бетонные блоки, а из БТР, на бампере которого красуется "ПТН ПНХ" выбегают военные. Часть из них занимает позиции у блокпоста, нацелив автоматы в сторону дороги, а снайпер в "кикиморе" с одним из бойцов бежит в лес. Ловушка захлопнулась.

Фотографы и операторы, когда все заканчивается, подходят к одному из бойцов, стоящих с автоматом за бетонным блоком. Несмотря на щелчки фотокамер и сыплющиеся вопросы, взгляд военного направлен прямо.

– Блокпост продолжает работать, но не допускает прорыв ДРГ по границе, - коротко описывает происходящее один из военных.

Пока мы едем на следующий этап, общаемся с военными.

– Вы знаете, на границе между Украиной, Беларусью и Россией раньше стоял монумент "Три сестры", – говорит один из военных. – Так вот мы его снесли. Ликвидировали. Какие мы родственники?

Мы улыбаемся. Риторика "российского брата" сейчас, через 8 лет после оккупации и аннексии части Украины, на 8 месяц жестокой полномасштабной войны, звучит как чья-то издевательская шутка. Хотя, на самом деле, такой она все это время и была.

На второй локации журналистов распределяют вдоль дороги. Военные отдают приказ – начинается следующий этап, в котором задействованы бойцы Нацгвардии. Издалека показалось два БТР, они быстро двигаются в нашу сторону, останавливаются, из них выбегают военные и распределяются по обеим сторонам дороги.

Несколько нацгвардейцев занимают свои позиции в лесополосе, часть выносит заранее спрятанный в лесу мобильный блокпост – шлагбаум на стойке, и ставит его на дорогу, встав перед ним с автоматами. БТР ставят так, чтоб у сидящего внутри военного был обзор по всем направлениям. Журналистам дают команду "отбой" и разрешают подойти к нацгвардейцам. Военные улыбаются.

– Как вы думаете, белорусы нападут?

– Если они придут на нашу землю, это будут их проблемы.

Представитель Нацгвардии Кирилл Сахнюк, которого окружили журналисты, объясняет, в чем состоит задание его бойцов.

– Они могут передвигаться и гражданским транспортом, и попробовать проникнуть с военной техникой. Нам нужно не допустить инфильтрации или прорыва этой ДРГ, направлении других территорий Украины, или в направлении других наших подразделений.

Завершающий этап проходит в непосредственной близости к границе, работают уже Вооруженные Силы. В лесу, который в мирное время, наверное, привлекал сотни грибников и интровертов, сегодня разветвленной сетью вырыты окопы. Эти узкие подземные лабиринты начинаются у дороги и заходят далеко вглубь лесной чащи.

Команда отдана, действие началось – на дороге появляются БМП, они быстро приближаются к окопам и заезжают в специально вырытые для них "карманы". Из бронемашин выбегают военные, командиры отдают им приказы и показывают в сторону окопов. Бойцы спускаются в лабиринты и занимают свои позиции. "Покемон, я Сова! Я Сова!", – говорит один из командиров по рации и докладывает обстановку.

В какой-то момент на дороге что-то вспыхивает и участок леса наполняется густым серым дымом. Журналисты вопросительно смотрят на военных, пока те еще в обозримом пространстве. "Это дымовая завеса. Дезориентирует противника", – слышится голос из дыма. "И нас", – добавляет кто-то из операторов, кого уже не разглядеть.

Неожиданно, посреди всего этого действа, из пелены дыма выезжает пожилой мужчина на велосипеде. Он замедляет движение и с удивлением оглядывается по сторонам. Можно только догадываться, какие мысли посетили этого мужчину, который живет у границы и ожидает уже, наверное, всего. Видя наших военных, он заметно успокаивается и, помахав им рукой, ускоряет движение. Один из военных, у которого мы в шутку спрашиваем, было ли это предусмотрено, очень серьезно отвечает:

– Нет. Этого предусмотрено не было. Но жизнь не останавливается.

После окончания третьего этапа к журналистам для комментария подходит Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, который все это время руководил учениями. Он подводит итоги одного из этапов и рассказывает о том, как в Беларуси "не вступают в войну".

– Уже почти полгода длятся учения на территории Беларуси, в которых задействованы как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности. Кроме этого, готовится инфраструктура – в частности, железнодорожные сообщения, аэродромная сеть. Они постоянно готовятся к приему новых подразделений, возможно, и вооруженных сил РФ.

Безусловно, на данный момент этих случаев усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечено. Но нам известно, что такая угроза может произойти в будущем.

Фото: Сергей Наев (Виталий Носач/РБК-Украина)



Также журналистам говорят, что в последнем этапе использовали трофейную технику. Одна БМП отличается по цвету от наших образцов, а вот БТР уже успели перекрасить в "пиксель". Когда журналисты поинтересовались, как наши военные добыли трофеи, Командующий войсками ОК "Север", генерал-майор Виктор Николюк едва заметно улыбнулся.

– Был бой. В ходе боя были уничтожены несколько танков, несколько боевых машин, несколько БТР-82 противника, и один БТР был оставлен экипажем в ходе боя. Наши разведчики сели, завели, приехали. И теперь используем его как подарок от российской армии для ведения боевых действий против российских агрессоров.

После официальной части репортерам дают еще немного времени, чтоб пообщаться с военными. Мы подходим к окопу, в котором стоят два бойцов, представившихся позывными – Сокол и Морячок. Они первыми здороваются и приветственно улыбаются.

– Скажите, вам не страшно?

– Бывает и страшно. Страх – это нормально. Бесстрашные люди быстро умирают, – сказал Сокол.

– Но мы понимаем, за что мы стоим. Чтобы мирно жить. Чтобы вы мирно жили, – добавил Морячок.

Сержант с позывным Сова – тот самый, вызывавший по рации Покемона, высказывается о беларусах. По его мнению, они сами в Украину не пойдут. А если даже и пойдут – будут ликвидированы.

– Беларусы – нет, а технику дадут. Этот фарш, который они набирают в военкоматах, ему надо же на что-то сесть. Да и потом, какая разница, чем удобрять землю – белорусами, россиянами?

Журналисты продолжают общаться с военными, нескольких даже усаживают на БМП и немного катают вдоль леса. Несмотря на очередную нависшую над Украиной угрозу в виде еще одного "брата", атмосфера у границы спокойная. Военные то и дело шутят, смеются и даже решают сделать общее фото. "Давайте к нам! Наконец-то окажетесь по ту сторону камеры", - подзывают они нескольких корреспондентов.

Перед тем как сесть в автобус, мы просим сержанта Сову показать нам того самого Покемона, с которым он говорил по рации. Им оказывается очень молодой рыжий парень. Он немного стесняется камер и не очень хочет говорить, но, услышав вопрос о возможных сценариях, кивает на окопы и спокойно произносит:

– Они могут придумать что угодно. Мы готовы ко всему. Это наша земля и мы будем защищаться.