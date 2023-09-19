Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти

На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов "Слуги народа". Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. Вместе с тем, по словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений. Что на самом деле предлагает законопроект и какие угрозы сверхрегулирования со стороны НБУ – подробнее РБК-Украина.

Одна из самых обсуждаемых норм законопроекта №9422 — освобождение Национального банка Украины от действия закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Кроме того, по словам Гетманцева, законопроект вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", информацию о которой компании обязывают указывать в договоре по потребительскому кредиту. Также в этом же законопроекте планируется ограничить "быстрые кредиты" до зарплаты.

Один из авторов законопроекта №9244, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время опрошенные РБК-Украина эксперты и законодатели усматривают в этой инициативе риск создания квази-регулятора, который полностью монополизацирует финансовый рынок.

Сверхвозможности для регулятора

Как уже отмечалось, данный законопроект наделяет Нацбанк полномочиями разрабатывать и утверждать регуляторные акты единолично, без обсуждения с общественностью. Для этого авторы закона предоставляют НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика и вводить дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.

Но это не все. Авторы документа также намерены предоставить НБУ полномочия в сферах, которые не касаются его регуляторной деятельности. В частности, №9422 вносит изменения в закон "О рекламе", которая не имеет никакого отношения к регулятору, а также изменения касаются игровых компаний. Таким образом НБУ станет регулятором-монополистом на рынке всех финуслуг.

Депутаты, работавшие над законопроектом, отмечают, что эту норму включили во исполнение п. 53 меморандума с Международным валютным фондом. Однако, участники рынка отмечают, что этот пункт не является структурным и обязательным требованием зарубежных партнеров для срочного исполнения.

Более того, этим нововведением могут быть нарушены стандарты регуляторной политики, действующие в развитых странах, на нормы которых ориентируется Украина. Об этом, в частности, указывают эксперты Объединения участников финансового рынка (ОУФР). В состав ОУФР входят 15 ассоциаций финансового рынка и 2 общественных объединения его потребителей.

"Этот законопроект не является инициативой МВФ. Просто под соусом наведения порядка на рынке кредитования некоторые руководители Нацбанка пытаются решать свои вопросы", — говорит Андрей Николаенко, народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Члены объединения участников финансового рынка (ОУФР) также пришли к выводу, что "выведение НБУ из-под действия регуляторного закона ведет к произволу регулятора, нестабильности и непредсказуемости правового регулирования небанковских финансовых учреждений, создает основу для коррупции".

Вячеслав Черняховский, гендиректор ассоциации Страховой бизнес, называет законопроект Гетманцева "ударом по гражданскому обществу, демократии и правовому государству".

"Попытка Нацбанка выйти из-под действия закона про госрегулирование — чтобы НБУ не публиковал, не раскрывал, не обсуждал с общественностью свои нормативные акты, не делал экономических расчетов, — создает громаднейшие риски коррупции. Это нарушение всевозможных европейских принципов, в том числе регламентов ЕС. Это подход тоталитарного общества, полностью повторяет опыт страны-агрессора", — отметил Черняховский в комментарии РБК-Украина.

Он также напомнил, что еще при экс-главе Валерии Гонтаревой НБУ был выведен из-под регуляции Минюста — и сегодня акты Нацбанка не попадают в базу законодательства Украины.

"Сейчас же они хотят сделать из Нацбанка страну в стране, со своим законодательством, со своим правом принимать документы без обсуждения. Хотя Нацбанк и так на сегодня — единственная госструктура, которая не имеет при себе общественного совета", — добавляет Черняховский.

Единственный механизм сдерживания, который сейчас ограничивает широкие полномочия НБУ — процедура с обнародованием проектов нормативно-правовых актов и общественным обсуждением (установленная законом "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности"). Это значит, что НБУ обязан обнародовать все проекты актов, оценку их регуляторного влияния, консультироваться с участниками рынка и согласовывать проект акта с регуляторной службой. А предлагаемый законопроект может вывести НБУ из-под этих ограничений.

Таким образом, Нацбанк может получить возможность своими регуляторными нормативно-правовыми актам бесконтрольно определять объем своих полномочий и легализовать любые действия, даже если они выходят за пределы его полномочий или противоречат закону.

"Чрезвычайно опасно, когда вся власть на рынке сосредотачивается в руках одного органа власти (имеющего одновременно неограниченные полномочия в сфере регулирования, надзора и нормообразования), как это происходит с НБУ, при отсутствии эффективных механизмов сдерживаний и противовесов", — сказано в отчете ОУФР.

Эксперты предупреждают, что после принятия данного проекта НБУ превратится в закрытый регуляторный орган, который не обязан обнародовать и согласовывать с кем-либо свои регуляторные документы.

"Когда те или иные институции в зависимости от поддержки в какой-то период высшим руководством или западными партнерами выбивают себе спецусловия, это разваливает законодательную систему. И грустно, что западные партнеры, которые призывают нас быть законниками, сами вместо того, чтобы приучать всех жить по-правилам, начинают выводить НБУ из-под регуляторной политики. Это плохо", — считает Андрей Николаенко.

Смерть "быстрых кредитов"

В этом же законопроекте Гетманцева отдельный блок посвящен микрокредитованию. Так, в документе создаются условия, которые могут уничтожить т.н. "быстрые" кредиты.

В частности, законопроект №9422 планирует ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (сейчас средняя ставка на рынке небанковских кредитов — примерно 2-3% в день, — ред.). Но авторы законопроекта утверждают, что на рынке есть недобросовестные игроки, которые по своему усмотрению предлагают ставки 5-7% и даже больше.

Законопроект также предлагает ввести предельную 1% ставку в день для того, чтобы игроки рынка не имели возможности бесконтрольно повышать ставку.

Нормы законопроекта об измнении в госрегулировании рынков финуслуг могут уничтожить т.н. "быстрые" кредиты (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По задумке авторов проекта, предельная дневная процентная ставка сможет уберечь заемщиков от излишней кредитной нагрузки. Но таким образом они ограничивают потребителя в возможности получения кредита в принципе, поскольку после ограничения кредитной ставки многие компании, предоставляющие подобные кредиты, уйдут с рынка.

По данным Объединения участников финансового рынка (ОУФР), сейчас средневзвешенная ставка — 2,5% в день. Выходит, НБУ предлагает законодательно установить ставку более чем вдвое меньшую, и более выгодную, чем действующая ставка кредитования в коммерческих банках.

Между тем, "кредиты до зарплаты" берут потребители с низким кредитным рейтингом, которые не могут рассчитывать на получение в банке кредитной карты. Соответственно, и ставка по таким кредитам больше ставки по банковским кредитам и сравнима с ломбардами.

"Безусловно, на этом рынке нужно наводить порядок. Есть недобросовестные компании, которые ставят большие проценты (5-7% в день). Но с другой стороны, это рынок, и эта услуга нужна миллионам украинцев", — считает Андрей Николаенко.

Согласно официальным данным НБУ, за первый квартал этого года клиенты взяли 7,5 млрд грн микрокредитов.

"Учитывая, что средний чек кредита — около 4-4,5 тысяч гривен, это люди, которые реально нуждаются в деньгах, но не могут сегодня прокредитоваться в банке. И рассказывать, что микрокредиты выдают лудоманам — так сделайте реестр людей, которым нельзя выдавать кредиты. Ни один банк не будет оформлять кредит на 5 тысяч гривен, когда тебе срочно нужно купить новый чайник, или лекарство. Микрокредиты, пусть под высокие проценты, иногда они спасают ситуацию", — настаивает Андрей Николаенко.

Народный депутат, один из авторов альтернативного законопроекта №9422-1 Андрей Николаенко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Законодательное ограничение размера ставки сделают данный бизнес невыгодным – 21 тысяча сотрудников агентств по микрокредитованию останутся без работы, а 1,7 млн клиентов останутся без доступа к кредитованию, говорят в обьединении участников рынка.

Эксперты выступают против самой идеи о том, чтобы НБУ ограничивал финансовые компании в процентных ставках.

"Попытки государства ограничивать бизнес — это попытка решить проблему не тем способом. Не надо делать из финансовых компаний злодеев — они с одного микрокредита зарабатывают 100-200 гривен. А людям нужны моментальные кредиты прямо сейчас. С быстрого кредита на 4 тысячи грн компания заработает 280 гривен (если кредит на 7 дней по ставке 1% в день). Нацбанк утверждает, что какие-то компании ставят ставки тысячи процентов годовых. Но это все сказки. Может быть, где-то у кого-то в каких-то случаях, при каких-то просрочках. Но это точно не массовое явление", — говорит Вячеслав Черняховский.

Он также приводит в пример подходы, которые применяются в некоторых других странах — запрет на выдачу микрокредитов ночью, а также период так называемого охлаждения, чтобы человек мог получить деньги только через определенное количество часов после того, как оформит заявку.

"Я видел большое количество людей, которые жалуются в госорганы на то, что они взяли 17 кредитов и не хотят их возвращать. И государство, вместо того, чтобы неплательщиков внести в черные списки, решает ограничить финкомпаниям процентную ставку. При этом Нацбанк закрывает очень много финансовых компаний — каждую неделю по 5-10. Теперь они хотят поставить финансовые компании в условия, когда они не смогут зарабатывать. Должны быть организационно-финансовые меры, а не запрет", — убежден Черняховский.

Эксперты полагают, что устанавливая ограничения, законодатель загоняет микробизнес в руки "черных ломбардников", которые одалживают деньги кэшем.

По мнению Николаенко, попытки регулирования со стороны Нацбанка приведут к тому, что кредиты уйдут в тень.

"Как было в начале 90-х: их будут раздавать в подворотнях и потом ломать за них руки. Этот законопроект в попытке что-то улучшить убьет микрокредитование на корню", — считает Николаенко.

Евгений Петруняк, нардеп от "Слуги народа" и один из авторов альтернативного законопроекта, подчёркивает, что этим проектом Нацбанк пытается монополизировать рынок финансовых услуг, в том числе небанковских, что впоследствии может уничтожить рынок микрокредитования.

"Многие игроки, которые работают с быстрыми деньгами, уйдут с рынка. К сожалению, большое количество людей сегодня нуждаются в этих быстрых деньгах. Если закон примут, многие компании закроются, и люди утратят доступ к дешёвым и быстрым кредитам", — говорит он.

Аппетиты регулятора

На вопрос о том, зачем НБУ вообще понадобилось расширять свою сферу влияния, Вячеслав Черняховский полагает, что "финансовые компании, кредитные союзы — все, что является конкурентами банков на рынке финансовых услуг, просто уничтожается».

Народный депутат Григорий Мамка считает, что цель проекта — монополизировать и политизировать регулирование финансового рынка, что таит в себе огромный риск.

"Риск законопроекта в главном — нельзя законом регулировать ставки на тех или иных финансовых рынках. Тогда давайте менять ценообразование законами и на других рынках, например, топливном или пищевом. Почему бы и нет? Сказали бы, что теперь по закону все платят 30 грн за литр дизеля или за булку хлеба, сослались на закон и все было бы по справедливости - для рынка и государства. Вспомните, как во время карантина дельцы торговали масками. Кто-то продавал по 1 грн/шт, кто-то по 50 грн/шт, но ведь никому в голову не пришло принимать закон, рынок сам себя отрегулировал", — говорит депутат.

Также, опрошенные РБК-Украина депутаты не смогли обьяснить, почему процентная ставка на быстрые кредиты регулируется авторами законопроекта на уровне 1%.

"Почему 1%? Кому пришла в голову эта идея? А почему не 0,5%? А по какой логике? Чьим разумом? Когда нет логичного объяснения — ждите коррупции", — прогнозирует Григорий Мамка.

Если на голосование выносится законопроект, которым предлагают регулировать цифровые ставки на том или ином рынке, то это вмешательство регулятора в закон и попытка государства диктовать условия рынку.

"Это не регулирование, а монополизация регуляции. Сегодня они устанавливают ставку в 1%, а завтра войдут во вкус и внесут правки в закон, снизив до 0,5%. На данный момент более 60% банковской системы сконцентрировано в государственных банках. Если кто-то хочет выйти на рынок с такими процентами ставками, то необходимо НБУ выйти и предложить конкурентную ставку в 1%, чтобы, во-первых, зайти на рынок и стать его участником. А во-вторых, поспособствовать конкуренции на этом рынке. Сейчас же попытка регуляции создаёт сумасшедший риск коррупции. Регулирование ставок — это прерогатива НБУ. Владея такими рычагами влияния в период военного положения (регулирование и аннулирование лицензий, применение санкций), Нацбанк демонстрирует желание сыграть в политику. А это ошибка, влекущая за собой сумасшедший риск коррупции, либо же исчезновение рынка как такового", — говорит Мамка.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный (фото: facebook.com/pyshnyy)

Кроме того, по словам депутата, законопроект выписан настолько слабо и сыро, что парламентариям сложно оценить степень коррупционных рисков, который он за собой влечёт.

"Законопроект не прошёл через антикоррупционный комитет, к нему не проявил интерес НАПК. Процедура подготовки такая же слабая, как и сам документ", — рассказывает депутат.

В Верховной раде также был зарегистрирован альтернативный законопроект в противовес документу Гетманцева. Альтернативным проектом Евгений Петруняк предлагает установить "темную" ставку по потребительским кредитам.

"Также мы предлагаем в каждом договоре потребительского кредитования прописать запрет кредиторам брать с должников какие-либо платы, не предусмотренные договором потребительского кредитования. Мы хотим запретить кредиторам в одностороннем порядке продолжить срок пользования кредитом. То есть, если договор продолжается и срок кредита пролонгируется, должно быть пописано дополнение или новый вариант договора потребительского кредита. Плюс, мы предлагаем пользоваться реестром лудоманов, чтобы не допустить выдачу кредитов людям, склонным к зависимостям от азартных игр", — рассказывает автор документа.

Однако, по его словам, законопроект отклонил профильный комитет ВР, и альтернативы инициативы Гетманцева в Раде нет.

"Если поначалу НБУ делал вид, что хочет услышать игроков профессионального поля, приглашали представителей финкомпаний на совещания, то ни один из аргументов не был услышан", — сказал Петруняк.

Если вскоре законопроект рассмотрят на согласительном совете, будет принято решение о вынесении документа на голосование. Предварительно оно запланировано на среду.

"Посмотрим, будет ли достаточно голосов для его принятия. У меня есть на этот счет сомнения", — прогнозирует Андрей Николаенко.