Марьяна Олеськив: После нашей победы в Украину поедут миллионы туристов

Почему война не остановила туризм в Украине, когда и где появятся маршруты памяти и как выживают туристические компании после полномасштабного вторжения РФ – в интервью главы ГАРТ.

Туризм – одна из отраслей, которые первыми пострадала от войны России против Украины. Поступления в бюджет от отрасли упали почти на 34%, многие компании прекратили работу. Вместо планирования отпуска, как в прошлые годы, многие украинцы думают о том, как спастись от ракетных ударов. Огромный ущерб терпит гостиничная индустрия – часть курортных заведений размещения остались в оккупации, множество из них разграбили или полностью разрушили оккупанты.

Тем не менее, туризм в Украине не прекратил работу. Летом осторожно начали возобновляться экскурсионные туры на запад Украины, а с осени при отключении света поездки в Карпаты стали еще и способом хотя бы несколько дней побыть в комфортных условиях без перебоев с электричеством.

РБК-Украина поговорило с главой Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяной Олеськив о потерях отрасли от войны, почему важно именно сейчас фиксировать память о преступлениях РФ и о том, каким будет туризм в Украине после нашей победы.

– Марьяна, можно ли вообще говорить, что в Украине во время войны есть туризм как таковой? Ведь сегодня много людей едет в те же Карпаты не для отдыха, а чтобы пережить непростую зиму. Плюс – вместо туристов в западных регионах поселилось много переселенцев, потерявших жилье из-за обстрелов.

– Вопреки войне туризм в Украине никуда не делся, просто изменилась его суть – от отдыха к убежища и перезагрузке. Сейчас продолжаются боевые действия, происходят постоянные обстрелы городов, во время которых оккупанты бьют по объектам гражданской инфраструктуры, пытаясь сделать нашу жизнь максимально невыносимой. Но время это украинцы продолжают жить в этих реалиях: работают, празднуют дни рождения, ходят в театры и отдыхают.

Лично я в любую свободную минуту пытаюсь провести с максимальной пользой – встретиться с друзьями, сходить в театр, на концерт, поехать в небольшое путешествие. Путешествия – одна из тех вещей, которые позволяют нам перезагрузиться, провести время с родными и почувствовать, что, несмотря на ни на что, жизнь продолжается.

Пока туристическая отрасль Украины переживает непростое время. Часть туристической и рекреационной инфраструктуры оккупирована, часть разрушена. Какие-то отели разрушены полностью, частично, то же касается баз отдыха. За девять месяцев 2022 гоа поступления в госбюджет от туротрасли сократились почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Однако, если говорить о туристическом сборе, то первые четыре месяца мы фиксировали значительный его рост именно в западных регионах страны, куда люди выезжали, спасаясь от войны. Так, в мае мы зафиксировали, что турсбор в Украине вырос почти на 65%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И еще тогда я предупреждала, что эти цифры роста действительно обманчивы. Уже в октябре мы зафиксировали падение турсбора почти на 13%.

По сути, сейчас туристическая деятельность продолжается в относительно безопасных западных регионах. Все остальные – на паузе.

Фото: Марьяна Олеськив: "Вопреки войне, туризм в Украине не прекратился" (Виталий Носач/РБК-Украина)

В начале войны было сложно понять, как туристическая отрасль будет функционировать в условиях боевых действий, и можем ли мы вообще говорить об отдыхе, как о явлении. Но летом мы с лидерами мнений начали небольшую промо кампанию "Надихнись Україною". Цель – вдохновить украинцев на небольшое путешествие по родной стране. Ведь всем нам нужно перезагрузиться, чтобы эффективнее работать и помогать нашим военным.

– А как за время войны туризм изменился с практической точки зрения? Ведь многие привычные логистические пути оборвались, часть юга оккупирована, плюс – постоянная угроза обстрелов.

– Сегодня у всех нас по понятным причинам короткий горизонт планирования. Гостиницы говорят о том, что бронирований на праздники очень мало, потому что люди просто не понимают, что будет послезавтра.

С учетом реалий, в которых мы живем, люди пытаются ездить недалеко от своего проживания и, как правило, на короткий срок. Осенью я ездила в Одессу, и там в основном отдыхали люди из Николаева, потому что в Одессе ситуация была менее напряженная, чем в их родном городе. А киевляне ехали западнее – во Львов, Франковск, Тернополь.

На самом деле, сейчас совершенно новую жизнь получили отдаленные регионы, такие как Закарпатье и Буковина, куда релоцировалось многие компании с юга и востока страны. Вместе с предприятиями туда переехали и сотрудники, в свободное время путешествуют по региону, ходят в местные заведения, музеи, театры. Возможно, кому-то из них регион так понравится, что он или она решит остаться, кто-то, безусловно, вернется. Однако, так или иначе, люди открывают для себя этот регион и рассказывают о нем друзьям и родным. И он таким образом получает новый виток для развития туризма.

– Но также при этом в Украине практически исчез въездной туризм.

– Да, конечно. Въездной туризм полностью исчез как таковой. Мы видим на улицах городов иностранцев. Но это либо участники дипломатических миссий, журналисты, волонтеры, либо представители общественных организаций. То есть не "классические" туристы. Кроме того, эти люди потребляют те же продукты, что и туристы: пользуются услугами перевозки, бронируют проживание, питаются в заведениях, покупают сувениры.

– Остался ли в Украине экскурсионный туризм? Как в условиях войны выживают компании, ориентированные на экскурсионные путешествия?

– Те компании, которые до 24 февраля занимались организацией экскурсий по Украине, продолжают работать, но в значительно меньших масштабах. Они смогли возобновить свою работу примерно на 50% по сравнению с прошлым годом.

Выездной туризм работает примерно на 15% того объема, который был до полномасштабной войны. Клиенты, бронирующие туры за границу – это преимущественно женщины с детьми.

– Как обстрелы критической инфраструктуры и блекаут повлияли на отрасль туризма?

– Как и на любую другую – отрицательно. Однако туристическая отрасль быстро адаптируется к реалиям. На прошлой неделе была в командировке в Ивано-Франковске. Вечером мы с коллегой прошлись по городу, и на первый взгляд нам показалось, что город хорошо освещен. Только потом мы поняли, что каждое кафе работало от своего генератора.

По нормам ДСТУ гостиницы, официально имеющие уровень 3-5 звезд, должны иметь генераторы на случай отключений от энергосети, и иметь запасные резервуары воды. Поэтому, если вы настроены путешествовать по стране, то имейте это в виду. И, кстати, всем советую Ивано-Франковск как прекрасный город для небольшой туристической поездки на уикенд.

На самом деле эти отключения света – хороший повод на время выехать в туристический регион, чтобы перезагрузиться, посмотреть интересные локации, пожить в отеле, сходить в кафе и отведать уникальное локальное блюдо и тем самым поддержать украинский бизнес, которому сейчас очень нелегко.

Фото: Сейчас новую жизнь получили отдаленные регионы, такие как Закарпатье и Буковина, куда релоцировались многие компании с юга и востока (wikipedia.org)

Я много общаюсь с иностранцами, и мы часто говорим с ними о том, что украинцы – закаленные люди. Я родилась в восьмидесятых, и помню девяностые, когда уроки приходилось делать при свечах. Ничего из этого нельзя сравнить с тем, как сейчас страна-террорист уничтожает наши города. Но предыдущие кризисы нас действительно закалили. Поэтому, несмотря на то, что сегодня туристический бизнес находится в крайне тяжелом положении, верю, что после нашей победы мы будем иметь очень большие возможности – главное их не потерять и вовремя и правильно использовать.

– Но ведь все зависит от того, как долго продлится война.

– Да, термины имеют значение. Собственно, при планировании стратегий развития туризма в Украине мы рассматриваем разные сценарии. По одному из них – позитивному, уже летом планируем маркетинговые кампании по продвижению ряда туристических регионов для внутреннего потребителя.

Но в любом случае мы уже сейчас должны готовиться ко дню Х – к нашему дню победы. Чтобы быстро выйти с информационной кампанией, рассчитанной на иностранную аудиторию, о том, что в Украине теперь безопасно.

– Будут ли работать горнолыжные курорты этой зимой?

– В целом большие известные курорты будут работать, и в зависимости от загруженности, будут запускать один, два или три подъемника. Меньшим курортам будет гораздо сложнее, ведь подъемник все равно должен работать независимо от того, сколько туристов приехало покататься на лыжах. Но, чтобы запустить подъемник, понадобится много энергии, или мощный генератор. К сожалению, небольшие курорты не всегда имеют достаточно ресурсов, поэтому некоторые открываться не будут.

– В этом году также заговорили о возможном запуске рейсов из аэропорта Ужгорода, но официально это опровергли. Можно ли ожидать запуска рейсов из любых аэропортов на западе Украины, даже если война будет продолжаться?

– Не стоит забывать, что мы сражаемся со страной-террористом, которая цинично обстреливает гражданские объекты, лишая людей света и воды. И в таких условиях есть риск, что в любой момент Россия может обстрелять такой важный объект. Поэтому, принимая подобные решения, необходимо учитывать эту угрозу.

Безусловно, авиаперелеты значительно упрощают жизнь. Но, по моему мнению, принимать решение о запуске рейсов из любого аэропорта Украины прежде всего должны органы, отвечающие за безопасность.

– В 2022-м об Украине из-за войны говорит весь мир, люди начали интересоваться, какова наша страна, чем живут люди. По-вашему, останется ли этот интерес и после войны, чтобы к нам потом могли приезжать туристы?

– Узнаваемость Украины в мире значительно возросла, и мы заплатили за это слишком высокую цену. Однако, несмотря на это, большинство иностранцев не считают нашу страну туристической дестинацией. И это логично, потому что у нас идет война. После нашей победы ГАРТ должна провести масштабную маркетинговую кампанию о нашей стране как о безопасном туристическом направлении. И нам это будет сделать гораздо легче, потому что весь мир знает, где находится Украина и что в ней живут смелые люди. И мы уже над этим работаем.

Как только закончится война, к нам поедут миллионы туристов, в первую очередь из близких к нам европейских стран, которые сегодня поддерживают нас в борьбе против России – Польша, Литва, Латвия, Эстония. В ГАРТ есть договоренности с Европейской туристической комиссией, в которую входят национальные туристические организации со всей Европы о том, что они будут запускать промокампании для своих граждан, вдохновляя их путешествовать по Украине, чтобы они смогли почувствовать наше гостеприимство и пожать руки нашим смелым и несокрушимым людям.

Фото: Проект "Маршруты памяти" будет реализовываться в Киевской области, затем на очереди Черниговская и Харьковская области (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Во время войны ГАРТ инициировал проект "Маршруты памяти". Известно ли уже, где появятся первые маршруты?

– Опыта работы с памятью во время военных действий еще не имела ни одна страна в мире. Обычно трагедии, связанные с военными преступлениями, переосмысливались годами. Сегодня история фактически создается на наших глазах. Мы все свидетели страшных преступлений, совершаемых на нашей территории страной-террористом. С одной стороны, какая-то часть людей хочет о них как можно скорее забыть. С другой – мы должны все помнить, чтобы не повторить ошибки прошлого. И эти маршруты памяти создаются прежде всего для будущих поколений украинцев, которые должны знать правду об этой войне и четко понимать, кто их враг.

Создание маршрутов – трудный процесс, потому что он должен происходить путем диалога между органами центральной власти и местными общинами. Это очень болезненная тема, которую все воспринимают по-разному, и здесь важно, чтобы все стороны диалоги достичь определенного согласия о том, какие смыслы нужно вложить в эти мемориалы, какой вид у них должен быть и где они должны находиться.

Сначала проект будет реализовываться в Киевской области, затем на очереди Черниговская и Харьковская области.

Мы уже видели, как одна из компаний запустила туры в Бучу, и какое возмущение это вызвало в обществе. Поэтому туризм на эти территории может прийти только тогда, когда у нас будет понимание контекста тех нарративов, которые будем доносить до посетителей. Но в интересах всех нас стоит ускориться, иначе к этим местам трагедий и победы украинского народа поедут хаотичные туры, которые будут смущать жителей.

Кроме того, общины должны понимать, что для них возникновение подобных маршрутов и построение мемориалов это еще и экономическое развитие. Буча – город, который стал широко известным в мире, и сейчас интенсивно отстраиваются в том числе за счет международных партнеров.

– Иногда в общинах можно услышать мнение, что это пока "не ко времени", и нужно сначала подождать, чтобы зажили травмы войны.

– Такое мнение есть. Однако если мы будем следовать ему и говорить, что это не ко времени, то мы многое потеряем. Упустим момент, когда можно донести информацию о том, какие преступления совершила РФ в том или ином регионе. Сейчас многие мировые компании прекратили любое сотрудничество с Россией. Но завершится война, мы победим, и компании начнут понемногу снова отстраивать с ними экономические отношения, тем самым давая возможность монстру встать на ноги. И он с большой вероятностью снова может напасть – не на нас, так еще на кого-то.

Фото: Во время войны Карпатский регион стал местом отдыха многих украинцев для небольшой перезагрузки на несколько дней (unsplash.com)

Поэтому этот вопрос не просто наличия маршрутов, по которым когда-нибудь будут ездить люди. Это вопрос национальной безопасности. Чем быстрее мы сможем донести информацию миру, что собой представляет Россия, тем лучше. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Одно дело – видеть выпуск новостей в интернете, а совсем другое – зайти в церковь в Буче, на территории которой было массовое захоронение расстрелянных и замученных людей.

Сам факт того, что в мире оставили нацистские лагеря смерти как места памяти – само по себе блокирует проблему антисемитизма. Наша цель – чтобы рашизм как идеология не смог снова встать. Сегодня мы платим за это очень высокую цену и не можем позволить, чтобы подобное повторилось снова. Поэтому это точно не рано. Напротив – этим надо заниматься активнее, чтобы не было поздно.

– Каким вы видите туризм в Украине после нашей победы в войне?

– Считаю, что когда мы победим, стоит приглашать украинцев ехать на те территории, которые были недавно освобождены, где уже безопасно. Это позволит людям увидеть масштабы разрушений и, возможно, у них появится желание приобщиться к восстановлению этих регионов. Кроме того, подобные поездки позволят как можно быстрее возобновить работу заведений, ресторанов, кафе в этих областях.

Для иностранцев у нас может быть два типа туров. Один – в часть страны, меньше пострадавшей от войны – Запад, Центр Украины. Будем предлагать так называемые "рекреационные туры", которые позволят нашим гостям насладиться природой Карпат.

Второй – поездки по Киевщине по "Маршрутам памяти". И дальше, когда будет заходить поток средств на эти территории, можно постепенно начинать открывать новые локации, новые продукты восточнее. Со временем, я уверена, такие города, как Харьков и Одесса, могут стать местами, куда при возобновлении авиасообщения следует поощрять ехать иностранных туристов, чтобы показать им, как жили эти города во время боевых действий, как там украинцы героически останавливали врага.

Одновременно с этим мы должны активно восстанавливать юг – Херсон, Крым. В этом году мы планировали воплощать проект – "Дорога Різноманіття", которая должна была идти от Измаила до Геническа. Это был не просто туристический маршрут, это была стратегия восстановления региона, которая предусматривала как построение дорог, так и развитие локальных достопримечательностей и локаций.

Этот маршрут должен стать своего рода украинским Route 66, по которому хотя бы раз при жизни должен проехаться каждый украинец, чтобы лучше узнать свою страну. Война помешала этим планам, но я уверена, что эта дорога будет построена, более того – продолжена в Крым. Также планируем упорядочивать работу пляжей и их инфраструктуру. Наша цель сделать юг Украины одним из топовых направлений морского отдыха в Европе, а возможно, и в мире.