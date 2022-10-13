"Люди, которые сейчас ходят в театр – герои". Как изменилась индустрия культуры и развлечений во время войны

Через восемь месяцев войны в Киеве возобновили работу много локаций, но речь о прошлогодних доходах пока не идет.

Культура и бизнес развлечений одними из первых ощутили экономический удар от войны. Кинотеатры, театры и клубы приостановили работу в первые месяцы вторжения РФ. Концерты весной тоже практически не проводились.

Затем бизнес начал осторожно возобновлять работу: еще в апреле в Киеве заработали кинотеатры, затем – театры. Концерты стали проводить волонтерские – для сбора средств на ВСУ. О возврате к прошлогодним доходам сейчас не говорит практически никто из владельцев развлекательного бизнеса и культуры. Все опрошенные компании заявляют, что открылись, чтобы платить зарплату сотрудникам и приближать общую победу.

РБК-Украина узнавало, как во время войны живут столичные кинотеатры, клубы, концертные площадки и театры и восстанавливается ли интерес к развлечениям и культуре.

"Спрос уменьшает любую эскалацию". Как возобновляли работу кинотеатры

Первый месяц войны заставил тотально закрыться все кинотеатры, театры и вообще развлекательные заведения. Но в начале апреля, когда войска оккупанта отошли от Киевщины, стали чаще говорить о важности поддержки экономики страны и работы для людей.

В тот же месяц начали открываться первые кинотеатры. Возобновили работу "Планета Кино" и Multiplex. Сначала там показывали старые февральские фильмы, а в мае добавили новые. Цены снизили, волонтеров и военных пускали бесплатно. Пока люди поддерживают кинотеатры, сам бизнес поддерживает вооруженные силы – кинотеатры заявили, что перечисляют часть средств на ВСУ.

Коммунальные киевские кинотеатры возобновили работу в начале июня. Заново открылись "Флоренция", "Лейпциг", "Имени Шевченко", "Луч", "Старт", "Лира", "Факел". В КГГА экономию средств в объеме 5 млн грн направили на зарплаты работникам КП "Киевкинофильм", потому что закрытые кинотеатры несколько месяцев не получали прибыли.

Фото: Среди кинотеатров, возобновивших работу – и "Жовтень" на Подоле (facebook.com/zhovten)

С началом полномасштабного вторжения кинотеатры "Оскар" не работали больше трех месяцев. Работу возобновили 26 мая, рассказывает РБК-Украина Анастасия Каплан, маркетинг-директор сети кинотеатров.

"Решение возобновить работу мы приняли не с позиции бизнеса, а для поддержки экономики и наших сотрудников. Сейчас бизнес – на грани существования. Низкое посещение, частые тревоги, прерывающие сеансы и многие другие проблемы негативно влияют на бизнес. Но при этом мы сделали инициативу для поддержки армии, и с каждого проданного билета перечисляем 5 грн на ВСУ. Сейчас мы видим в этом приоритет", – говорит собеседница.

Во время тревоги в кинотеатрах останавливают показ, зрителей просят пройти в укрытие. Сеанс не возобновляется: людей приглашают посмотреть фильм в следующий раз, в течение двух недель.

Спустя семь месяцев войны положительная динамика в покупке билетов есть, говорят в "Оскаре". Это также связано с сезоном, но любая эскалация в стране оказывает существенное влияние и уменьшает спрос. Из-за массированных атак 10 и 11 октября, повлекших повреждение критической инфраструктуры и внезапное отключение электричества, кинотеатр "Оскар" в ТРЦ "Gulliver" временно прекратил работу.

Фото: Показ украинской анимации 1980-1990-х годов в KINO24 в Киеве летом (Getty Images)

Маркетинг-директор сети говорит, что люди действительно хотят сейчас ходить в кино, но обстоятельства явно играют не в пользу кинотеатрального бизнеса:

"Украинцы – невероятная нация, которая борется, не падает духом и в трудные времена еще больше сплачивается и помогает друг другу. Для себя мы сделали приоритет в помощи приближения победы и поддержке людей, чтобы как можно быстрее вернуться к ярким премьерам, к заполненным залам и счастливым кинозрителям".

"Люди начинают ходить на спектакле, и это чудо". Как живут театры во время войны

Первые театры в Киеве снова начали открываться в мае. По требованиям военного времени, в каждом из них должно быть убежище, способное принять всех посетителей. С любой точки театра люди должны дойти до укрытия не более 5 минут.

В последний месяц весны в Киеве возобновили работу Театр имени Ивана Франко, Национальная Опера, Молодой Театр, "Колесо", Театр на Печерске, "Сузір'я", Театр на Подоле, Киевская Оперетта, "Дах" и другие.

В разговоре с РБК-Украина сотрудники нескольких киевских театров признаются, что очень хотели вернуться на работу весной, но не знали, будут ли покупать люди билеты и будет ли спрос. В то время поступало немало негативных новостей с фронта, и людям было не до спектаклей. Но после объявления об открытии заведений люди начали активно бронировать билеты. В театрах говорят, что это стало самым лучшим подарком от зрителей.

"На самом деле те, кто сейчас ходят в театр – это герои, потому что они помогают нам оставаться в профессии", – говорит руководитель литературно-драматургической части "Театра на Подоле" Оксана Прыбиш.

Фото: "Театр на Подоле" осенью работает почти без выходных (facebook.com/TeatrnaPodoli)

24 февраля команда театра поняла, что запланированных на ближайшее время мероприятий не будет, и само учреждение нужно было закрыть на неопределенный срок. Но в тот день все службы вышли на работу, потому что театр – сложное инженерное сооружение: много осветительных приборов, системы кондиционирования, вентиляции, водоснабжения. Все это нужно было перевести в режим консервирования.

"Позже, в апреле, мы закрыли входную группу театра – главный вход завесили полотнищами из прочной ткани, заложили мешками с песком, закрыли дворик и окна, которые выходят на Андреевский спуск. Охрана сначала не работала, и нужно было ограничить доступ к театру", – вспоминает она первые месяцы войны.

Собеседница признается, что команда ждала строительство театра 30 лет, поэтому очень хотела его сохранить. Из Киева с начала вторжения выехало много актеров, больше всего – среди женщин. Театр проводи в основном онлайн-мероприятия, но это была скорее ситуативная деятельность, потому что собираться было небезопасно. Частично возобновлять работу начали в мае.

"Артисты находились в простое. Мы получали неполное финансирование заработной платы, на уровне 70%. А за время войны его еще больше сократили, и нам платили уже 30% от тех 70%. Пришлось приостановить контракты с некоторыми службами-подрядчиками. Мы поняли: если люди не возобновят работу через три месяца, то потеряют профессию, поэтому нужно было работать", – вспоминает Оксана Прибиш.

Первый спектакль в "Театре на Подоле" сыграли в начале июня. Как и в других театрах, там думали, что зрители просто не придут. Надеялись продать хотя бы столько билетов, чтобы покрыть затраты на электроэнергию.

"Решили сыграть на малой сцене, и это было чудо – мы очень быстро продали 50 мест. По довоенным масштабам это мало: раньше билеты на большую сцену на два месяца вперед мы продавали за неделю-две. Но в этот раз это была прямо большая победа". Мы поняли, что людям нужен театр. Это нас вдохновило, и мы продолжили работу. Благодаря зрителям запустили и новую сцену, лучше оборудовали укрытие", – рассказывает Оксана.

Фото: Спектакль "Вбити не можна розлучитися" в Театре на Подоле доигрывают в убежище (Татьяна Антонова/предоставлено РБК-Украина)

"Театр на Подоле" вернул прошлый репертуар на 60-70%, многие актеры вернулись домой. Из-за агрессии оккупанта в театре отказываются от спектаклей по произведениям российских авторов. Не будут проводить спектакли по Чехову и Горькому, хотя последняя шла в театре более 10 лет.

С сентября театр проводит мероприятия ежедневно, кроме понедельника, график уже плотный. На днях играли "Сто тысяч", и зрителей в зале застала воздушная тревога. По словам собеседницы, к прерыванию спектаклей зрители относятся с пониманием – за время, когда театр возобновил работу, не было никаких серьезных жалоб.

"Это новые реалии жизни страны, все это понимают. Во время тревог никто домой не идет – все ждут и возвращаются в зал, выходили единицы. Если до комендантского часа немного времени, то показ переносится на другой день. Но мы так переносили представления только 2-3 раза. В основном удавалось доиграть в тот же день", – описывает она реалии военного времени.

Спрос на походы в театр есть, но динамика покупки билетов – ниже. До войны за два месяца до спектакля билетов купить было уже невозможно, а сейчас чаще бронируют за несколько дней до спектакля или с дня на день. Также спрос отличается в зависимости от представлений. Спектакль "Сто тысяч" продан на 95%, на "1984" осталось буквально несколько свободных мест. На более специфические представления продажи составляют около 70%.

"В основном все концерты – благотворительные в поддержку ВСУ"

С ночными клубами ситуация намного хуже: комендантский час практически сделал невозможным их работу. Известные до войны клубы "Форсаж" и "Saxon" закрыты. Прекратили работу все заведения, заточенные под работу ночью.

В конце мая возобновил работу Pepper's Club. Там начали проводитблаготворительные концерты каждый день, кроме понедельника. В конце августа открылся культовый Caribbean Club: работает 3-4 дня в неделю. С началом войны заведения активно занимались волонтерством и собирали средства на нужды армии, рассказывает РБК-Украина программный директор обоих заведений Анастасия Ваганова.

"О заработках и доходах самих клубов сейчас даже речь не идет. Все силы сконцентрированы на том, чтобы просуществовать персоналу и помочь ВСУ. Это новая реальность, к которой нужно адаптироваться. Музыканты тоже не зарабатывают. Поэтому это совсем не та концертная деятельность, которая была до полномасштабной войны. Концерты мы проводим как вечера, где зритель хочет переключиться и задонатить средства, музыканты – встретиться с публикой, поиграть, и тоже приобщиться к общей цели", – говорит она.

Фото: В Caribbean Club возвращаются джазовые вечера с Алексеем Коганом (facebook.com/CaribbeanClub)

В первые дни войны Caribbean Club работал как волонтерский штаб: готовили еду для ТРО. Позже в Pepper's Club на концертах удалось собрать около 20 тысяч евро на потребности ВСУ.

"Для меня было большое открытие, что с начала войны чуть ли не все музыканты и артисты, с которыми я дружу, каким-то образом помогают стране. Кто-то стал волонтером, кто-то военным. Это меня приятно удивило и вдохновило. Музыканты писали: "Мне дали выходной, я в Киеве и могу выступить. А потом возвращаюсь на фронт". Раньше мы видели их на сцене с микрофоном, а здесь это сильные духом военные. А они еще и успевают писать песни. Эта комбинация – действительно просто феномен, он войдет в историю нашей страны" , – считает Анастасия Ваганова.

Возобновляют работу и большие залы: в МЦКИ (Октябрьском дворце) на осень запланированы концерты певицы Оксаны Мухи, вечер музыки Ганса Циммера, выступления культовых хора имени Веревки и ансамбля танца Вирского. 8 октября группа "Друга Ріка" выступила там с благотворительным акустическим концертом – первым с момента полномасштабного вторжения РФ. Часть средств пошла на нужды армии.

Видео: Украинская смелость. Как изменилась жизнь музыкантов во время войны (youtube.com/Music Export Ukraine)

Если в Украине и Киеве и проводятся концерты, то практически всегда есть примечание о том, что все или часть средств от проданных билетов идет на нужды Вооруженных Сил, говорит РБК-Украина Соня Сотник. Каждый четверг в Киеве она проводит благотворительные бесплатные концерты "На Шапку".

"За время войны я еще не видела ни одного концертного мероприятия в Киеве, которое было бы на 100% коммерческим. Возможно, они где-то есть. Но чтобы провести коммерческий концерт, сейчас нужно серьезно уложиться в звук, свет и рекламную кампанию. Средства у музыкантов и продюсерских центров сейчас чрезвычайно ограничены. Многие музыканты вступили в ряды ВСУ", – говорит она.

Проект "На шапку" начался еще семь лет назад. В Киеве в то время активно действовал известный центр для переселенцев по улице Фроловской, и проводить мероприятия начали там.

"Тогда в Киеве был поток первых беженцев из Крыма, Луганщины и Донетчины, нужно было быстро что-то делать, и киевляне приносили в этот центр много разных вещей. Возник вопрос с лекарствами, потому что приезжали и больные. Мы провели небольшие концерты, чтобы развлечь переселенцев. Затем это переросло в целый проект", – рассказывает организатор концертов. Проект с "исключительно подольского" становился все более известным.

Фото: Каждый четверг в Киеве проводят благотворительные бесплатные концерты "На Шапку" ( facebook.com/Владимир Осипенко)

На подобных событиях перед музыкантами буквально стоит шапка, куда можно положить деньги. Их перечисляют на счет фонда "Свої". Выступления музыкантов летом с мая по октябрь проходили каждый четверг на открытой площадке. Сейчас из-за опасности авиаударов – в клубах. По словам ведущей, такие коцерты позволяют людям побыть вместе, обняться, поговорить.

"Вход бесплатный, это принципиальная позиция. Даже если сегодня вы ничего не бросите в шапку, то сделаете это в следующий раз. Мы держим культурный фронт и то, чем стала известна Украина после Майдана – горизонтальные связи. Когда можно самому делать что-нибудь, не отходя от собственного двора. Наша цель – быть там, где мы нужны сейчас, со своими людьми", – заключает Соня Сотник.