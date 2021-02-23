Лев Парцхаладзе: питання іпотеки стає все актуальніше у всьому світі
Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе про зміни в іпотечному кредитуванні на прикладі 3 країн – Данії, США та Польщі.
"Світ ніколи не буде колишнім" – девіз 2020/2021 років. Відчуття того, що суспільство переживає неймовірні події й очікування серйозних змін не полишає нікого.
Сьогодні розглянемо зміни в іпотечному кредитуванні, а саме про іпотеку під 0% у Данії, збільшення обсягу позик до 3 трлн доларів у США та перевагу іпотечного кредитування над споживчими кредитами у Польщі.
Данія – перша країна у світі, яка запровадила негативні ставки по іпотеці. Сьогодні іпотечні ставки в Данії опустилися до історичного мінімуму. Вперше в історії країни місцевий банк запропонував іпотеку на 20 років під 0%. Інший кредитор встановив негативну ставку для 10-річних кредитів.
Що це означає? Фактично, банк погодився платити позичальникам замість того, щоб брати з них відсотки.
Країна має так звану прохідну систему, при якій іпотечні кредити безпосередньо прив'язуються до покритих облігацій, що використовуються для фінансування позик.
Будівництво багатоповерхового будинку в Києві (фото: РБК-Україна)
Кредитори виступають посередниками між позичальниками та інвесторами, приносячи дохід коштом комісій, а не процентних ставок. Завдяки позикам під 0%, облігації, що підтримують іпотечні кредити, можуть досягти рекордно високих цін.
Водночас на іншому континенті обсяги іпотечного кредитування у 2021 році можуть перевищити 3 трлн доларів.
США – країна, яка займає лідируючі позиції у світі за доступністю житла і низькими ставками по кредитуванню.
Чому в країні ставки за іпотечними кредитами зараз є найнижчими в історії?
- Нинішня середня ставка 30-річної іпотеки з фіксованою ставкою не перевищує 2,7 відсотка, що на цілий процентний пункт нижче, ніж рік тому.
- Складовою, яка зумовлює високі обсяги позик у 2021 році, є ціни на житло, які були підняті у 2020, через недостатню кількість будівництва. Американська онлайн-платформа Zillow заявляє, що перелік об'єктів нерухомості на її сайті за тиждень зменшився на 34 відсотки в порівнянні з попереднім роком, а деякі штати на північному сході США, такі як Нью-Гемпшир та Вермонт, спостерігають зниження рівня житлового фонду приблизно на 50 відсотків від попереднього року.
- За 2020 рік перелік об'єктів нерухомості впав більш ніж на 33 відсотки для двох третин штатів США, проте найбільше пропозиція житла скоротилась протягом другої половини минулого року.
У найближчій європейській країні, Польщі – загальна вартість іпотечних кредитів, наданих у грудні 2020 року, щомісячно зростала, тоді як загальна вартість споживчих позик падала.
Загальний обсяг іпотечних кредитів, наданих у грудні 2020 року, збільшився на 1,17 млрд євро до 109,9 млрд євро, за даними Національного банку Польщі (NBP). Одночасно зі зростанням обсягів іпотечних кредитувань, загальна вартість споживчих позик, наданих у грудні 2020 року, зменшилась на 231,1 млн євро до 44,72 млрд євро.
Отже, грунтуючись на досвіді минулих років та планах на майбутнє вищезазначених країн, я можу з впевненістю зазначити, що попри складний період постпандемії, питання іпотеки стає все більш актуальнішим у всьому світі.
За минулий рік в Україні сталося багато змін, деякі тривають і досі. Про все це поговоримо вже 18 березня, на Другому іпотечному форумі.