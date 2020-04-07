Ліки від COVID-19: як владі захистити українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Попри те що, пандемія коронавірусу продовжує забирати тисячі життів по всьому світу й стрімко набирає оберти в Україні, спеціального лікування від Covid-19 досі не існує. Втім, можна говорити про деякі альтернативи, які передові країні розглядають як можливість для лікування від коронавірусу.

На позачерговому засіданні Верховна рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами, згідно з яким для лікування від коронавірусної хвороби буде дозволено використовувати ті незареєстровані лікарські препарати, які рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю та Ізраїлю. Закон діятиме впродовж трьох місяців.

Про те, як від коронавірусу лікуються у світі, які препарати готові виробляти в України та чому в цьому питання важливою є співпраця влади з фармацевтичними компаніями – детальніше РБК-Україна.

Зараз зафіксовано понад 1,3 млн випадків захворювання COVID-19 і понад 75 тисяч смертей, тоді як жодних офіційних лікарських засобів, призначених для лікування коронавірусної інфекції, які довели би свою ефективність – немає. Так само триває й пошук вакцини. Втім, з різних країн все частіше з'являються новини про успіхи лікування коронавірусу альтернативними препаратами.

Найчастіше у зв'язку з цим згадується хлорохін - речовина, на якому засновані препарати для запобігання і лікування малярії, такі як Nivaquine компанії Sanofi. 17 лютого китайська влада заявила про консенсус щодо включення його в національний терапевтичний арсенал проти епідемії. У Франції в рамках дослідження щодо ефективність цієї речовини, виявили, що 70% пацієнтів, які приймали хлорохін, вилікувалися. Про його ефективність публічно висловлювався навіть президент США Дональд Трамп, який зазначив, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання препарату проти малярії Hydroxychloroquine як засіб для протидії Covid-19. Дві провідні фармакологічні компанії Sandoz та Bayer вже передали Міністерству охорони здоров'я США 30 мільйонів і 1 мільйон доз відповідно.

Ще один аналогічний препарат гідроксихлорохін - пероральні таблетки, які також використовуються для лікування малярії, системного червоного вовчака та ревматоїдного артриту. Гідроксихлорохін виробляється з 1955 року і разом з іншим препаратом - антибіотиком азитроміцином, найчастіше лікують пацієнтів хворих на коронавірус, однак поки це лише експеримент, а в аптеках України препаратів з вмістом гідрохлорохіна взагалі немає.

У зв'язку з цим, відомий український лікар Євген Комаровський нещодавно у своєму відеоблозі закликав керівництво країни прискорити питання отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень і реєстрацію лікарських засобів. На його думку, якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво того ж хлорохіну, Україна зможе суттєво просунутись в лікування коронавірусу.

Про готовність виробляти препарати з гідроксихлорохіном заявили й в "Дарниці" проте зазначають, що для цього потрібні активні дії МОЗ. Так, за словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, фахівці "Дарниця" вивчали досвід лікування коронавірусу у Китаю, європейських країнах і США, де лікування COVID-19 препаратами з гідроксихлорохіном проводиться у рамках клінічних досліджень, коли пацієнт дає згоду на лікування експериментальним препаратом.



"Ми вже веземо діючу речовину, а саме гідроксихлорохін. Нам вдалося зарезервувати його на себе у той час, коли більшість країн закрили експорт цієї речовини. Сьогодні, ми очікуємо від МОЗ виконання дій, прописаних в новій редакції законів "Основи законодавства про охорону здоров’я" та "Про лікарські засоби", які вступили у дію з 1 квітня 2020 р. Тоді ми зможемо рухатися далі", - додав він.

Окрім того, за словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, Україна, окрім виробництва препарату, розглядає також й варіант постачання гідроксихлорохіну з Індії, яка його виготовляє.

Окрім хлорохіну, в американській медицині застосовують й ремдесивір - противірусний препарат, який свого часу експериментально застосовували для лікування від Еболи. Як повідомляє The New York Times, ремдесивір призначався у кожному конкретному випадку пацієнтам хворим на коронавірус у Китаї, Японії, Європі та США. Проте клінічні випробування ремдесивіру ще тривають, а перші результати досліджень в Китаї можуть бути оголошені наприкінці наступного місяця.

Незначний ефект для лікування Covid-19 сьогодні спостерігається й від антиретровірусної терапії. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, доказів користі від використання антиретровірусних препаратів для лікування коронавірусних інфекцій поки доволі мало, однак деякі з досліджень свідчать про те, що пацієнти, інфіковані коронавірусом мали хороші клінічні результати й майже всі випадки одужали повністю. У деяких випадках пацієнтам призначали антиретровірусний препарат: лопінавір, підсилений ритонавіром (LPV/r). Ці дослідження в основному проводились у ВІЛ-негативних осіб”.

За словами китайських медиків, препарат під назвою Favipiravir (торгова марка Avigan), який використовується в Японії для лікування пацієнтів, заражених коронавірусною інфекцією, теж дав обнадійливі результати при клінічних випробуваннях за участю 340 пацієнтів в Ухані та Шеньчжені. Пізніше його дозволили до експериментального застосування в Італії.

Зазначається, що пацієнти, яким давали ліки, дали негативний результат аналіз на вірус в середньому через чотири дні після зараження. Більш того, рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, яких лікували Favipiravir, в порівнянні з 62% поліпшення без препарату.

На початку квітня повідомлялось, що українські науковці почали розробляти генеричну копію цього препарату й у разі відповідного дозволу МОЗ за відносно короткий термін Україна готові представити власну базу препаратів для лікування коронавірусу.

Ціну ліків в жодному з цих випадків поки не озвучують, адже вона буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу, вартість препарату диктують "невиправдано високі ціни на субстанцію за кордоном".

Втім, поки вчені шукають ліки й проводять численні дослідження по розробці вакцини та ставлять собі питання, чи виробляється в людей, які перехворіли Covid-19, імунітет, лікувати інфікованих доводиться підручними медикаментами або експериментальними препаратами. У зв'язку з цим, держава має якомога швидше розробити власну стратегію захисту українців від нового захворювання й не відставати від світових тенденцій.