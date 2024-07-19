Курс на энергонезависимость. Как компании "Нафтогаза" увеличивают добычу газа

Несмотря на войну и сложную ситуацию в энергетике, компаниям группы "Нафтогаз" второй год подряд удается увеличивать добычу природного газа. Как Украина добывает газ и почему это важно на пути энергетической независимости и экономической стабильности – в статье РБК-Украина.

Положительная тенденция

Как говорится в сообщении "Нафтогаза", за шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – добыли 7,3 млрд куб. м товарного газа. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По состоянию на июль эти показатели превышают операционный план почти на 2%.

В целом же, по данным руководителя энергетических программ "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, валовая добыча газа в первой половине этого года составила почти 9,4 млрд куб. м.

В "Нафтогазе" добавляют, что нынешние темпы закачки превышают прошлогодние на 400 млн куб. м. Следовательно, к началу отопительного сезона 2024-2025 гг. планируется накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа до ноября, которых должно хватить для прохождения зимы даже в условиях увеличения спроса на этот ресурс для генерации электроэнергии.

Новые скважины

Важным фактором роста стал ввод в эксплуатацию новых месторождений. К примеру, в 2023 году было запущено несколько новых скважин на месторождениях в Полтавской и Харьковской областях. В этом году "Нафтогазу" удалось запустить рекордное количество скважин.

По словам главы НАКа Алексея Чернышова, всего удалось запустить 41 скважину, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 – высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.

"Наши специалисты не только запускают новые, но и постоянно анализируют старые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию с помощью современных технических решений. Такой подход позволяет нам увеличивать общий объем добычи и использовать имеющиеся ресурсы наиболее эффективным способом", - отметил Алексей Чернышов.

Всего же за время полномасштабного вторжения все газодобывающие компании Украины заложили около 300 скважинных новостей. Из них в этом году уже около 70-ти. Лидером является "Укргаздобыча", у независимых компаний также наблюдается положительная динамика, говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Важно отметить, что наибольшим потенциалом добычи обладают регионы, наиболее приближенные к боевым действиям. Но, несмотря на это, газовики не останавливают работу, приспосабливаясь к новым реалиям.

Влияние на энергетическую независимость

Увеличение собственной добычи газа благодаря бурению новостей скважин и ремонту старых позволяет обеспечить стабильные поставки газа для населения и промышленности, что является важным фактором для экономической стабильности страны в условиях войны.

"Этим летом энергосистема проходит самые сложные испытания, агрессор ни перед чем не останавливается. Но даже в таких условиях активно готовимся к зиме. Газ является и остается ключевым ресурсом для бытовых потребителей и бизнеса, поэтому наращивание объемов его добычи - жизненно необходимое", - уточняет Алексей. Чернышов.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины отмечают, что газ критически необходим не только для успешного прохождения зимы, но и для покрытия дефицита электроэнергии.

Кроме того, у Украины есть значительный потенциал для развития этой отрасли. В прошлом году Украина впервые смогла пройти отопительный сезон исключительно на собственном газе. В этом году перед "Нафтогазом" стоит такая же задача. Там подчеркивают, что запасов "голубого топлива" должно хватить даже, несмотря на ожидаемый рост спроса со стороны производителей электроэнергии.

"Нафтогаз" обеспечит необходимые объемы газа для того, чтобы пройти следующую зиму. Мы ожидаем, что потребление газа вырастет, в частности, из-за его использования для генерации электроэнергии, однако мы готовимся к этому и учитываем соответствующие потребности", – констатировал Алексей Чернышов.

В частности, к началу холодов в подземных хранилищах группа "Нафтогаз" планирует накопить более 13 млрд кубометров газа. Этого должно вполне хватить для прохождения отопительного сезона.

Государственные компании и бизнес также делают ставку на автономность – газовые электростанции. О планах построить собственное поколение уже заявили "Западнаядрасервис", "Укрнафта", "Укрзализныця", "Эпицентр", "Новая почта".

"Чтобы такие проекты воплощались в жизнь и в будущем полноценно работали, Украине нужно наращивать добычу собственного газа. Поэтому дальнейшее привлечение инвестиций, освоение новых площадей, реализация СРП и других нефтегазовых проектов – не просто стратегическая задача для укрепления энергобезопасности, но и одна из условий, чтобы выстоять и победить в этой войне", – отмечает Артем Петренко.