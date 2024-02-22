Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине

Пять дней подряд курс доллара в Украине постоянно растет. Что произошло и чего ждать дальше – разбирался финансовый редактор РБК-Украина Руслан Кисляк.

При подготовке материала использовались статистические данные НБУ и комментарии аналитиков инвестиционно-банковского рынка.

С понедельника, 19 февраля, курс гривны непрерывно падает. Стартовав на отметке 37,97 за доллар, официальный курс гривны к концу недели снизился до 38,48, перевалив через пик 38,62 в четверг, 22 февраля.

С официальным курсом евро – аналогичная тенденция. Начав неделю значением 40,89 гривен за евро, на пятницу, 23 февраля, имеем 41,73.

Источник: НБУ

Текущий рост курса доллара, в частности, происходит на фоне задержки финансовой поддержки Украины со стороны США, что создает определенные негативные настроения и риски для бюджета. Дополнительный негатив добавляют события на польско-украинской границе.

"Говорить об устойчивой тенденции по обесцениванию гривны пока не стоит, но при текущих обстоятельствах рост курса вполне соответствует ситуации", - уверен руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

С одной стороны, шансы на выделение финансовой поддержки со стороны США сохраняются, а впереди - начало подготовки к посевной кампании, что окажет положительное влияние на валютный рынок. С другой стороны, мы можем и дальше наблюдать значительные курсовые колебания под влиянием тех или иных новостей с фронта и внешнеполитических событий.

Странные обстоятельства

Последние колебания курса гривны происходили при довольно интересных обстоятельствах, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В течение первой половины февраля (с 1-го по 15-е) предложение валюты со стороны клиентов банков существенно превышало спрос. В некоторые дни НБУ даже выкупал валюту.

После ослабления гривны в последние несколько дней января, начиная с 1 февраля, гривна укрепилась, дойдя до значения 37,55 за доллар, и держалась возле этого значения в течение первой декады февраля.

Однако с 10 февраля, несмотря на сохранение профицита валюты на межбанке со стороны клиентов банков, доллар быстро пошел вверх. 15 февраля он достиг 38,17 грн. Столь стремительное падение гривны спровоцировало появление дополнительных покупателей на рынке. И с 16 февраля на межбанке можно было фиксировать сильнейший дефицит валюты. По сути продавцы начали придерживать валюту, а покупатели наоборот наступали.

В пятницу, 16 февраля, и вторник, 20-го, наблюдался очень сильный спрос на валюту. Более того, 20 февраля на вечер курс на межбанке даже обогнал курс наличного рынка, чего не было уже давно.

Поскольку некоторые колебания происходили против баланса рынка, очень интересны отдельные детали, отмечает собеседник РБК-Украина.

Во-первых, 14 и 21 февраля были выплаты по гривневым ОВГЗ. То есть, держатели ценных бумаг, среди которых были банки, юридические лица, население и нерезиденты, получили на руки значительные объемы свободной гривны. И очень вероятно, что именно эта гривна вышла на рынок в последние дни.

Во-вторых, чтобы не допустить активный переток гривны на валютный рынок, необходим был рост курса доллара и евро. Возможно, это и есть причина падения курса гривны на фоне профицита валюты, предполагает Андрей Шевчишин.

В-третьих, 20 февраля, во вторник НБУ уточнил некоторые аспекты регулирования валютного рынка, ограничив возможность покупки валюты юрлицами, у которых есть операции своп (юрлица могли использовать этот механизм, чтобы обойти валютный контроль и показывать отсутствие своей валюты на счетах). Возможно, некоторые компании очень активно использовали этот подход, особенно в последние дни.

В-четвертых, выходной день в США способствовал перекосам на рынке.

"В-пятых, НБУ продолжает жестко контролировать валютный рынок и может его как осадить, так и направить вверх. В условиях отсутствия активной внешней помощи НБУ сохраняет резервы и пытается показать участникам рынка, что широкие курсовые колебания возможны. А, следовательно, не надо ждать более выгодного курса – стоит продавать и покупать уже сегодня», – объясняет финансист.

По сути, констатирует собеседник РБК-Украина, все зависит от НБУ. На фоне задержки внешнего финансирования Украины девальвация гривны является одним из механизмов повышения таможенных платежей и налогов, привязанных к курсу гривны. Это также действенный механизм сдерживания импорта. Хотя на другой чаше весов – ускорение инфляции. Правда, годовая инфляция в январе составила всего 4,7% - достаточно низкий показатель, что теоретически позволяет немного ослабить гривну.

Что дальше

В дальнейшем курс гривны будет проседать, уверены опрошенные финансовые эксперты. Если задержка с внешним финансированием Украины будет продолжаться, то курс гривны будет понемногу двигаться к отметке 39 за доллар. Глубина проседания гривны будет зависеть исключительно от воли НБУ.

"По моим расчетам, НБУ видит средний курс доллара на 2024 год на уровне 39 грн. Если мои расчеты правильные, то не позднее середины года мы должны увидеть где-то такой официальный курс. Когда это произойдет – известно только одному Нацбанку", - прогнозирует руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.