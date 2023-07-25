В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации

Купянск возвращается в центр внимания из-за стягивания российских сил на это направление. Пока продолжаются тяжелые контрнаступательные действия наших войск на юго-восточном направлении, враг хочет расширить горячую линию фронта. Сегодня от города к линии фронта около десяти километров, как от Часового Яра к Бахмуту. Каждый день Купянск получает тяжелые удары российской артиллерии, РСЗО, ракет. Какой ответ на это у украинских сил и есть ли угроза, что Купянск во второй раз попадет под оккупационный режим – в репортаже РБК-Украина.

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Цивилизация заканчивается не сразу. Асфальт, хоть и поврежденный после танкового передвижения, выглядит не таким уж давним. Через 8 часов после Киева дорога приводит к освобожденной от оккупантов Харьковской области. Она не выглядит как избитые пути Донецкой и Луганской областей, где война длится уже девятый год.

Здесь видны следы жизни и живой инфраструктуры в обновленных дорожных знаках, современном ремонте зданий, ровном асфальте. Правда, у них остались следы от пуль, ракет и артиллерийских снарядов. И каждый день их становится все больше и больше.

Фото: Купянск сейчас так виглядит (Анастасия Рокитна, РБК-Украина)

Мы направляемся в Купянск, на который уже второй раз наступает российская армия. С начала полномасштабного вторжения этот город был полгода под оккупацией. В сентябре украинские силы освободили его от вражеских войск, приняв тяжелые бои на левом берегу города. Последствия ударов видны и сегодня, глядя на каждое следующее разбитое здание, мост или заправку в этой части Купянска.



Только что перед нами очередной удар вражеской артиллерии приняла промзона. В воздухе стоит черный столб дыма. Через несколько минут слышны выходы. Это уже наши работают, "насыпая" той стороне ответ за новый след "российского мира" на украинской территории.



В десяти километрах от города продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает стягивать сюда технику и личный состав. "На левом берегу есть ряд населенных пунктов и Купянск узловой. Вот они являются целями для врага. И в этом направлении они двигаются. Сейчас линия идет по лесам, вниз от сел Двуречное и Масютовка", - рассказал военнослужащий Максим, которые работает на этом направлении.

Парень начинал свой боевой путь еще добровольцем в 2014 году. Тогда, говорит, украинская армия была прямой противоположностью той, что сейчас. Возможно, россияне и делали ставку на это, вторгаясь во всю силу в 2022 году. Но эффект неожиданности был скорее от ВСУ, которые смогли остановить прорыв российских оккупантов. Максим участвовал в боях в Донецкой области, а теперь их подразделение было переброшено под Купянск, где, по его словам, значительно усилились боевые действия после деоккупации.



В самом Купянске живет около 12 тысяч жителей, у которых есть все коммунальные услуги – коммуникации, свет, вода. Только вот прилетает по этому городу все чаще и удары принимают на себе гражданские люди. Так получилось и сегодня. В результате прилета в жилой дом погибла 57-летняя женщина.

В военной администрации области говорят, что последние дни враг усилил обстрелы Купянска и прифронтовых населенных пунктов его района. За прошедшие сутки до нашего приезда под артиллерийским и минометным огнем находились Красное Первое, Новомлынск, Новоосиново, Синьковка.





Во время нашей поездки произошло несколько прилетов. Как нам рассказали представители местных властей, после этих ударов было повреждено здание комбикормового завода, по меньшей мере четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки. Всего с начала вторжения в этой области погибли 202 человека, из них 77 – дети.

Сейчас идет эвакуация населения. Люди получают гуманитарную и материальную помощь, а нуждающимся предоставляется временное жилье в относительно безопасных регионах.

"Весной этого года мы объявили обязательную эвакуацию детей из Купянской общины, которую завершили в мае. Тогда из зоны постоянных обстрелов были вывезены последние 79 детей. Сейчас детей в опасных населенных пунктах Купянского района нет", - сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.



Проезжая по городу, мы действительно не видим детей. Больше осталось пожилых людей, тем, кому некуда уезжать. Взгляды на новых "посетителей" города насторожены. Часть этих жителей оставалась в Купянске и в период оккупации, когда российские войска здесь держали свой режим.

Народ здесь не сильно разговорчив, что характерно для многих освобожденных населенных пунктов, в которых мы бывали. Этот город не исключение. На вопросы журналистов не отвечают, отговариваются, что "куда-то торопятся". И все же с одним мужчиной нам удалось пообщаться.





Олег родом из этого города. Прожил здесь всю жизнь, никуда почти не ездил, разве что в Харьков. Говорит, хорошо жили до вторжения российских войск, и "никто не знал горя". А теперь – каждый день, как на пороховой бочке, не знаешь, что будет с тобой завтра.



"Только же выгнали россиян из города, а они снова к нам тянутся. Вот что им от нас надо? Пусть они наводят порядки в своих губерниях. Зачем лезть к тому, что не твое. Мы здесь чудом выжили. Потому что чистки россияне проводили серьезные. И только выдохнули, что можно жить дальше, как они начали. Надеюсь, ВСУ не позволят им прийти на нашу землю во второй раз", - делится мыслями Олег, но просит не фотографировать.

В этот момент видим рядом женщину, подозрительно смотрящую на Олега, словно он сказал что-то лишнее.



– А вы что думаете об этом? – спрашиваем у нее.

– Я за мир. Хватит им уже стрелять друг в друга, мы хотим спокойствия.

– Вы же понимаете, что Россия напала на Украину, которая сейчас отбивает территории от оккупации, защищает вас? А не наоборот.

– Я в этом не разбираюсь, – сказала женщина и побежала.

Население в каждом восточном регионе разделено на тех, кто "за Украину" и на тех, кто ожидает "российский мир". Только вторые не пытаются искать это в стране с соответствующим названием, но продвигают идеи путинского режима на украинской территории. И то, что они "не разбираются в этом", очень четко описывает общее понимание этого слоя населения о российско-украинской войне. Их не останавливают даже новости о том, что почти половина погибших в области – это дети.

Фото: Купянск помнит ужасы оккупации (Анастасия Рокитна, РБК-Украина)

Пока люди волнуются за повторную оккупацию города, местные власти, в свою очередь, успокаивают, что наши военные готовы ко всем возможным сценариям, имеют достаточно сил и средств для удержания врага. "Поддерживаем с ними постоянную коммуникацию и пытаемся оказывать всю возможную помощь. Пока угрозы захвата врагом Купянска нет", - отметили в ОВА.



Кроме того, военные, которые сейчас находятся на этом направлении, говорят, что силы врага немного и продвинулись вперед, но их наступление было остановлено и наши понемногу пытаются идти вперед.



"Самому Купянску пока угрозы нет, потому что есть преграда - река Оскол. Там уже труднее закрепляться. Здесь еще месяц назад было спокойно: ты им выпускаешь 20 мин, тебе - 3. Но они начали накапливать ресурсы. И около недели назад стартовали более активные действия с их стороны", - рассказал военный Максим.



Купянск, по его словам, с точки зрения тактической выгоды важен для Лиманского направления. Россияне давно задались целью захватить Донецкую и Луганскую области, вот они и продолжают оставаться в приоритете. Но, кроме того, остается важной железная дорога, ведущая в Россию. И именно через нее во время оккупации россияне и переправляли поставки на Изюмское направление.

Сегодняшнее наступление российских сил носит также и тактический характер: оттянуть ВСУ из Бахмута, тем самым замедлив контрнаступательные действия Украины. Как это было с Каховской ГЭС, когда россияне взорвали станцию, пытаясь повлиять на ход освобождения южного региона от оккупантов.

Российские источники могут преувеличивать успехи России и наступательную активность Украины вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы изобразить продолжающиеся украинские контрнаступательные операции как провал. К этому мнению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, речь идет о наступлении россиян к северо-востоку от Купянска, юго-западнее Сватового и к западу от Кременной, но визуальными подтверждениями эти заявления РФ не сопровождались.

У украинских бойцов хоть и немного другая картина продвижения российских сил, но пока они отбивают эти территории, которые в будущем, как и все оккупированные регионы Украины, будут освобождены от российского нашествия. Пока мы говорим об этом, солнце восходит и накрывает Купянск темно-красными лучами. Мы прощаемся с надеждой, что скоро линия фронта отойдет от этого региона, а потом начнется тишина и восстановление освобожденного от оккупантов города.