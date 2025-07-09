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Кризис украинской системы образования: причины и возможные пути выхода

Среда 09 июля 2025 11:38
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Кризис украинской системы образования: причины и возможные пути выхода Фото: эксперт назвала причины и возможные пути выхода из кризиса в украинской системе образования (Getty Images)
Инна Костыря
Инна Костыря
доктор политических наук, профессор, MBA

Сегодня украинская система образования оказалась перед серьезным вызовом. На первый взгляд — многолетние попытки реформ, амбициозные лозунги о модернизации и интеграции в европейское образовательное пространство. Если же присмотреться, то имеем хаотичную структуру, которую сформировал набор несогласованных решений. И как результат — глубокий, системный кризис, охватывающий все уровни образовательной политики — от школьной подготовки до университетской автономии. А также — все более ощутимое разочарование как среди педагогов, так и среди молодежи и их родителей — читайтев колонке доктора политических наук, профессора, MBA (Master of Business Administration), заведующей кафедрой международных отношений Инны Костыри.

 

Первый тревожный симптом, бросающийся в глаза, — массовый отток украинской молодежи в иностранные университеты. И будем искренними, это уже не вопрос войны или моды, а скорее индикатор потери доверия к национальной образовательной системе. Молодые люди ищут стабильности, качественных программ, современной инфраструктуры и возможностей для дальнейшего обучения и профессиональной реализации. Хуже всего то, что в украинских реалиях образование все чаще воспринимается как формальная необходимость, а не как эффективный инструмент развития или самореализации.

Ситуацию усугубляют непоследовательные и хаотичные действия правительства. И чтобы не было недоразумений, сразу отмечу, что речь идет не только о правительстве нынешнем или предыдущем, а в целом — об учреждении, которое должно внедрять государственную политику в сфере образования. Если детально проанализировать изменения последних лет можно увидеть явный уклон в сторону формальных решений. Наблюдается четкий фокус на технических изменениях — названий заведений или аббревиатур новаций, а не на повышении качества программ или реальной поддержке преподавателей и студентов.

Добавим к этому разновекторную политику относительно реформ в сфере управления, когда централизация перемежается с передачей ответственности без надлежащей финансовой поддержки, и получим довольно выразительную картину. Бюрократия, непрозрачность финансирования и отсутствие реальной автономии ЗВО создают атмосферу неопределенности, которая в свою очередь способствует формированию недоверия к качеству нашего образования и пессимизма относительно дальнейших перспектив его модернизации.

В частности, недавнее правительственное решение о повышении минимальных цен на обучение для так называемых "конъюнктурных специальностей" еще больше обострило ситуацию. Поднятие стоимости образования без обоснованных экономических подсчетов и объяснений вызвало настоящий шок среди студентов и их семей. Стоимость обучения в некоторых университетах превысила 90 тысяч гривен в год, что превратило высшее образование в недоступную мечту для значительного количества украинских семей.

И такой шаг имел бы хоть какую-то логику или оправдание, если бы государство активно финансировало образовательную отрасль и таким образом пыталось бы установить какой-то новый баланс. Но на сегодняшний день государство финансирует лишь часть расходов (зарплаты, коммунальные услуги), а остальной финансовый ресурс добирается именно за счет оплаты за обучение. Поэтому повышение платы привело не к укреплению финансовой базы ЗВО, а наоборот — к формированию новых рисков и угроз. Ведь может поспособствовать уменьшению количества абитуриентов в государственных заведениях и их дальнейшему оттоку в частные университеты или за границу.

Одновременно с неубедительной модернизацией системы высшего образования продолжаются и противоречивые попытки осовременивания среднего и профтехобразования. Непродуманные инициативы по созданию лицеев с минимум четырьмя классами на параллели, ликвидация или передача колледжей и техникумов местным громадам, не имеющим ресурсов для их содержания, приводят к разрушению образовательной инфраструктуры в регионах. В целом реформа профтехобразования фактически закладывает механизмы для банкротства учреждений, а передача их имущества под так называемые "инвестиционные проекты" грозит окончательным исчезновением для многих учреждений.

Еще одним важным аспектом является отсутствие государственной стратегии по сохранению и развитию человеческого капитала. Уменьшение объема государственного заказа, сокращение поддержки научной деятельности, копеечные стипендии, недостаточная поддержка преподавателей и студентов во время войны — все это формирует среду, в которой молодежь не видит для себя перспектив. Вместо того чтобы привлекать лучших абитуриентов и мотивировать их оставаться в стране, государство (будем надеяться, что невольно) создает условия для их выезда. Следствие очевидно: значительная часть тех, кто получает образование за рубежом, не вернется, а остается работать там, где гарантирована стабильность, защита и карьерные перспективы.

Наконец еще один важный момент, который не принято обсуждать в публичной плоскости, а именно — чьи интересы стоят за определенными действиями и общим хаосом?! Не люблю "хайпа", поэтому предложу простое и понятное объяснение — интересы отдельных (в том числе — образовательных) групп. К сожалению образование уже не рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее нации, а преимущественно реализуется, как поле столкновения интересов "узкого круга заинтересованных лиц". Итак, имеем парадоксальный результат — когда общая потеря управляемости процессами является следствием успешного лоббирования изменений в его отдельных участках.

Эта разрушительная логика доминирования "отдельного" над "общим" особенно опасна в условиях войны. Ведь вместо консолидации образовательного сообщества, определения общих приоритетов развития, рационального расходования ограниченных ресурсов мы наблюдаем обратное. К сожалению, реальность сейчас не слишком оптимистична, потому что у нас все меньше финансирования, постоянные эксперименты, когда форма подменяет содержание, а решительные намерения — профессиональные действия. И как итог — общий тренд подрыва доверия к образовательной системе.

Однако есть известная истина, что любой кризис - это не только угрозы, но и возможности. Хотя бы потому, что кризис максимально обнажает имеющиеся проблемы и открывает (до сих пор скрытые) горизонты для системных действий.

По моему мнению, первый шаг в верном направлении заключается в восстановлении диалога между властью и профессиональным образовательным сообществом. Не декларативные встречи, а регулярные, профессиональные, открытые обсуждения с привлечением руководителей ЗВО, школ, колледжей, учителей и студентов. В этом контексте есть смысл говорить и о создании Общественного совета образования, который должен появиться, как альтернативная площадка для объективной оценки всего комплекса реформ и инициатив.

Параллельно следует пересмотреть финансовую модель для университетов: восстановить справедливое распределение государственного заказа, обеспечить достойные стипендии, поддержать преподавателей, создать реальные стимулы для возвращения молодых ученых в Украину. Не менее важным является и реформирование систем школьного и профтехобразования. Ведущий принцип - разумная и прагматичная (в смысле — достижение общественно полезного результата) оптимизация, а не слепое сокращение или непродуманная смена подчинения.

Современное образование должно опираться на три основы: высококвалифицированных преподавателей, надлежащую материально-техническую базу, содержательные и современные программы. Их развитие требует не точечных экспериментов, и тем более — не апофеоза "частных" (не согласованных с другими) интересов. Украина нуждается в комплексной государственной стратегии, которая объединит интересы общества, бизнеса и государства. Когда каждое "отдельное" найдет свою нишу в "общем" продвижении к будущему.

Время перейти от хаотичных "реформ ради реформ" к последовательной и системной работе. Украина, выстоявшая в войне на выживание, не должна выживать в мирный период. Нам нужен масштабный, безусловный и яркий успех. Но такой успех невозможен в случае сохранения хаотичного функционирования системы образования.

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