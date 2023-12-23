Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

В последнее время использование криптовалюты перестало сводиться только к инструменту для инвестирования, но и открыло новые возможности для приобретения товаров, услуг или даже подарков. В связи с этим криптовалюта может стать идеальной возможностью удивить ваших родных и близких на праздники.

Подарки, связанные с криптовалютой, могут иметь немало преимуществ, в частности, становиться более ценными со временем.

О лучших идеях подарков для криптофанов, которые точно никого не оставят равнодушным, — в спецпроекте РБК-Украина.

Преимущества криптовалюты в качестве подарка

Помимо уникальности, криптовалюта в качестве подарка имеет еще несколько неоспоримых преимуществ.

Креативность. Криптовалютная сфера сейчас на пике популярности, поэтому многие хотят быть в курсе криптособытий. Не каждому может прийти в голову идея о криптовалюте в качестве подарка, но если человек это сделал, такой нетривиальный презент точно не будет забыт!

Выгодность. Многие криптовалюты имеют потенциал для увеличения стоимости со временем. Если вы дарите криптовалюту в качестве подарка, это может стать инвестицией с долгосрочной финансовой выгодой.

Криптообучение. Для тех, кто не знаком с криптовалютами, получение их в подарок может стать прекрасной возможностью узнать технологию блокчейна и расширить знания о цифровых активах.

Глобальная доступность. Криптовалюты можно отправлять и получать во многих уголках мира, что делает их идеальным подарком для друзей или членов семьи, живущих в разных странах.

Безопасность. Традиционные физические подарки могут быть утрачены, украдены или повреждены. Криптовалюты хранятся в цифровом виде, что снижает риск их потери или повреждения.

ТОП-идей крипто-подарков

Крипто-донат

Лучший подарок во время войны

Лучший подарок во время полномасштабного вторжения – донат.

Вариантов, как задонатить, — множество, в том числе с помощью криптовалюты.

Анонимность, скорость и низкие комиссии сделали такой вид пожертвования очень популярным по всему миру и позволили благотворительным организациям еще более эффективно реагировать на гуманитарные кризисы.

Например, с помощью сервиса Whitepay, специализирующегося на предоставлении криптоэквайринга для бизнеса и благотворительности, криптопожертвования собирают Таблеточки, RescueNow, Дом Рональда МакДональда в Украине, Птицы Мадяра и т.д.

Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов из любого кошелька и без комиссий для всех пользователей WhiteBIT.

Именно такой подарок выбрала Ирина, которая с начала полномасштабного вторжения с дочерью и матерью проживает в Мюнхене.

"Раньше я не очень интересовалась криптовалютой, но сейчас убеждена, что именно такой способ доната быстрый и безопасный. Кто бы что ни говорил, но от войны никто не устал. Будем держать фронт столько, сколько нужно!" – говорит Ирина.

Карта WhiteEX

Лучший выбор для родственников, друзей или как корпоративный подарок сотрудникам

Замени привычный всем конверт с деньгами на удивительный подарок!

WhiteEХ – скретч-карты с криптовалютой любого номинала, которые активируются в течение пяти минут. Карты имеют три степени защиты, поэтому очень надежны.

Активировать карту очень просто. Для этого нужно быть зарегистрированным и верифицированным на криптобирже WhiteBIT, ввести на сайте или в приложении данные с карты. После этого средства сразу окажутся в вашем кошельке.

WhiteBIT – одна из самых крупных европейских криптовалютных бирж родом из Украины. Это безопасная, понятная и простая в использовании платформа с целью распространять блокчейн-технологии и развивать криптосообщество.

У карточек нет срока действия, поэтому воспользоваться ею можно в любое время. Кроме того, такой подарок не требует технических знаний о криптовалюте. Следовательно, WhiteEX – лучший подарок для тех, кто хочет открыть для себя мир криптовалюты.

Приобрести карту WhiteEX можно несколькими способами:

Физическую карту можно приобрести в магазинах партнеров. Сейчас они есть в большинстве крупных торговых центров, в магазинах "Техно Ёж", Cactus, YABLUKA и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Онлайн-карту можно купить на сайте whiteex.com. Она придет на e-mail, указанный при оплате.

Корпоративные карты своего дизайна можно заказать на сайте whiteex.com. Это идеальная замена стандартным бонусам, конвертам и "чашкам из лого".

Цифровая Gift-карта

Отличный подарок для родственников, друзей или любимого человека

Приобрести цифровую Gift-карту может любой пользователь WhiteBIT, подтвердивший свое лицо и активировавший 2FA. Карта существует только в электронном формате и предназначена для оплаты в магазинах и популярных сервисах.

Указав страну проживания, вы сразу увидите список карт, которые доступны для вашего региона или региона человека, который будет им пользоваться.

Например, в Испании вы можете воспользоваться Gift-картой для оплаты в магазинах одежды ZARA и Mango. В Польше – магазины Primark и множество других мест. С полным списком магазинов в разных странах можно ознакомиться на сайте.

Заплатить за приобретение такой подарочной карты можно прямо со своего Основного баланса на бирже.

Оплатив карту, вы мгновенно получите к ней доступ и сможете отправить избранному человеку в виде ссылки. Созданная карточка будет иметь срок действия – поэтому те, кому вы ее вручите, должны не тратить попусту время!

Именно такой подарок брату, проживающему в Польше, выбрал Сергей из Запорожья. Сейчас они редко видятся, но, по его мнению, сделать приятно близким, особенно накануне праздников – очень важно. "Мне понравилась идея с цифровой картой из-за того, что вы можете ее приобрести из любого уголка мира и использовать где угодно, где принимают платежи в криптовалютах. В современном мире – это очень удобно", – убежден Сергей.

Учитывая, что с начала войны почти в каждой семье есть те, кто был вынужден уехать за границу, цифровая Gift-карта – отличный способ поздравить на расстоянии друзей, родственников или даже любимого человека.

Электроника за крипту

Если у вас есть сбережения в крипте, но вы хотите приобрести на подарки товары или услуги, в Украине существует немало вариантов, как их можно приобрести за цифровые активы. В некоторых магазинах так будет даже выгоднее. Особенно в канун праздников!

Для поклонников криптовалют есть возможность рассчитаться за телефон, компьютер, наушники, игровую консоль, зарядные станции, бытовую технику и многие другие товары.

В частности, оплату в крипте принимают eStore, "Техно Еж", AVIC, Stylus, Yabluka, COMPX.

Также криптовалютой можно расплатиться в разных туристических агентствах, отелях, а также у провайдеров других услуг. Среди компаний, принимающих оплату в крипте: M1 Club Hotel, JoinUp!, Visit Ukraine, Ribas Hotels Group.

Ценители искусства могут приобрести подарки, рассчитавшись криптовалютой. Речь идет и о музыке, и о картинах. В этом вам поможет, к примеру, Kulibin Studio.

Криптодепозит

Лучший подарок для себя и своей семьи

В турбулентное время лучший способ заботы о себе – сбережения и пассивный доход.

В этом контексте криптодепозит – простой, но эффективный инструмент для получения пассивного дохода в криптовалюте.

Фактически, вы предоставляете криптобирже свои активы в ссуду для финансирования маржинального терминала, получая доход согласно выбранному плану. Планы на криптобиржах отличаются в зависимости от ставки, сроков и суммы займа.

Например, на криптобирже WhiteBIT годовой депозит в биткоине или эфире доступен под 17,39%, а USDT – под 18,64%.

WhiteBIT предлагает выгодные проценты. При этом биржа интегрирована с "Дією", через которую можно пройти верификацию аккаунта всего за несколько минут.

Кроме финансового вознаграждения, криптодипозит – это еще и безопасная разновидность сбережения средств. WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках и использует WAF для обнаружения и блокировки атак хакеров.

При всех трудностях в поисках идеальных подарков к праздникам родным и близким, криптовалюта может стать простым и креативным решением этой задачи. Удивите своих близких!