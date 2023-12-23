ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

Суббота 23 декабря 2023 10:30
UA EN RU
Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники Идеи крипто-подарков, которые удивят близких на праздники (фото: pixabay)
Автор: Спецпроект

В последнее время использование криптовалюты перестало сводиться только к инструменту для инвестирования, но и открыло новые возможности для приобретения товаров, услуг или даже подарков. В связи с этим криптовалюта может стать идеальной возможностью удивить ваших родных и близких на праздники.

Подарки, связанные с криптовалютой, могут иметь немало преимуществ, в частности, становиться более ценными со временем.

О лучших идеях подарков для криптофанов, которые точно никого не оставят равнодушным, — в спецпроекте РБК-Украина.

Преимущества криптовалюты в качестве подарка

Помимо уникальности, криптовалюта в качестве подарка имеет еще несколько неоспоримых преимуществ.

Креативность. Криптовалютная сфера сейчас на пике популярности, поэтому многие хотят быть в курсе криптособытий. Не каждому может прийти в голову идея о криптовалюте в качестве подарка, но если человек это сделал, такой нетривиальный презент точно не будет забыт!

Выгодность. Многие криптовалюты имеют потенциал для увеличения стоимости со временем. Если вы дарите криптовалюту в качестве подарка, это может стать инвестицией с долгосрочной финансовой выгодой.

Криптообучение. Для тех, кто не знаком с криптовалютами, получение их в подарок может стать прекрасной возможностью узнать технологию блокчейна и расширить знания о цифровых активах.

Глобальная доступность. Криптовалюты можно отправлять и получать во многих уголках мира, что делает их идеальным подарком для друзей или членов семьи, живущих в разных странах.

Безопасность. Традиционные физические подарки могут быть утрачены, украдены или повреждены. Криптовалюты хранятся в цифровом виде, что снижает риск их потери или повреждения.

ТОП-идей крипто-подарков

Крипто-донат

Лучший подарок во время войны

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

Лучший подарок во время полномасштабного вторжения – донат.

Вариантов, как задонатить, — множество, в том числе с помощью криптовалюты.

Анонимность, скорость и низкие комиссии сделали такой вид пожертвования очень популярным по всему миру и позволили благотворительным организациям еще более эффективно реагировать на гуманитарные кризисы.

Например, с помощью сервиса Whitepay, специализирующегося на предоставлении криптоэквайринга для бизнеса и благотворительности, криптопожертвования собирают Таблеточки, RescueNow, Дом Рональда МакДональда в Украине, Птицы Мадяра и т.д.

Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов из любого кошелька и без комиссий для всех пользователей WhiteBIT.

Именно такой подарок выбрала Ирина, которая с начала полномасштабного вторжения с дочерью и матерью проживает в Мюнхене.

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

"Раньше я не очень интересовалась криптовалютой, но сейчас убеждена, что именно такой способ доната быстрый и безопасный. Кто бы что ни говорил, но от войны никто не устал. Будем держать фронт столько, сколько нужно!"говорит Ирина.

Карта WhiteEX

Лучший выбор для родственников, друзей или как корпоративный подарок сотрудникам

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

Замени привычный всем конверт с деньгами на удивительный подарок!

WhiteEХ – скретч-карты с криптовалютой любого номинала, которые активируются в течение пяти минут. Карты имеют три степени защиты, поэтому очень надежны.

Активировать карту очень просто. Для этого нужно быть зарегистрированным и верифицированным на криптобирже WhiteBIT, ввести на сайте или в приложении данные с карты. После этого средства сразу окажутся в вашем кошельке.

WhiteBIT – одна из самых крупных европейских криптовалютных бирж родом из Украины. Это безопасная, понятная и простая в использовании платформа с целью распространять блокчейн-технологии и развивать криптосообщество.

У карточек нет срока действия, поэтому воспользоваться ею можно в любое время. Кроме того, такой подарок не требует технических знаний о криптовалюте. Следовательно, WhiteEX – лучший подарок для тех, кто хочет открыть для себя мир криптовалюты.

Приобрести карту WhiteEX можно несколькими способами:

  • Физическую карту можно приобрести в магазинах партнеров. Сейчас они есть в большинстве крупных торговых центров, в магазинах "Техно Ёж", Cactus, YABLUKA и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
  • Онлайн-карту можно купить на сайте whiteex.com. Она придет на e-mail, указанный при оплате.
  • Корпоративные карты своего дизайна можно заказать на сайте whiteex.com. Это идеальная замена стандартным бонусам, конвертам и "чашкам из лого".

Цифровая Gift-карта

Отличный подарок для родственников, друзей или любимого человека

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

Приобрести цифровую Gift-карту может любой пользователь WhiteBIT, подтвердивший свое лицо и активировавший 2FA. Карта существует только в электронном формате и предназначена для оплаты в магазинах и популярных сервисах.

Указав страну проживания, вы сразу увидите список карт, которые доступны для вашего региона или региона человека, который будет им пользоваться.

Например, в Испании вы можете воспользоваться Gift-картой для оплаты в магазинах одежды ZARA и Mango. В Польше – магазины Primark и множество других мест. С полным списком магазинов в разных странах можно ознакомиться на сайте.

Заплатить за приобретение такой подарочной карты можно прямо со своего Основного баланса на бирже.

Оплатив карту, вы мгновенно получите к ней доступ и сможете отправить избранному человеку в виде ссылки. Созданная карточка будет иметь срок действия – поэтому те, кому вы ее вручите, должны не тратить попусту время!

Именно такой подарок брату, проживающему в Польше, выбрал Сергей из Запорожья. Сейчас они редко видятся, но, по его мнению, сделать приятно близким, особенно накануне праздников – очень важно. "Мне понравилась идея с цифровой картой из-за того, что вы можете ее приобрести из любого уголка мира и использовать где угодно, где принимают платежи в криптовалютах. В современном миреэто очень удобно",убежден Сергей.

Учитывая, что с начала войны почти в каждой семье есть те, кто был вынужден уехать за границу, цифровая Gift-карта – отличный способ поздравить на расстоянии друзей, родственников или даже любимого человека.

Электроника за крипту

Если у вас есть сбережения в крипте, но вы хотите приобрести на подарки товары или услуги, в Украине существует немало вариантов, как их можно приобрести за цифровые активы. В некоторых магазинах так будет даже выгоднее. Особенно в канун праздников!

Для поклонников криптовалют есть возможность рассчитаться за телефон, компьютер, наушники, игровую консоль, зарядные станции, бытовую технику и многие другие товары.

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

В частности, оплату в крипте принимают eStore, "Техно Еж", AVIC, Stylus, Yabluka, COMPX.

Также криптовалютой можно расплатиться в разных туристических агентствах, отелях, а также у провайдеров других услуг. Среди компаний, принимающих оплату в крипте: M1 Club Hotel, JoinUp!, Visit Ukraine, Ribas Hotels Group.

Ценители искусства могут приобрести подарки, рассчитавшись криптовалютой. Речь идет и о музыке, и о картинах. В этом вам поможет, к примеру, Kulibin Studio.

Криптодепозит

Лучший подарок для себя и своей семьи

Крипто-подарки. Идеи, которые удивят близких на праздники

В турбулентное время лучший способ заботы о себе – сбережения и пассивный доход.

В этом контексте криптодепозит – простой, но эффективный инструмент для получения пассивного дохода в криптовалюте.

Фактически, вы предоставляете криптобирже свои активы в ссуду для финансирования маржинального терминала, получая доход согласно выбранному плану. Планы на криптобиржах отличаются в зависимости от ставки, сроков и суммы займа.

Например, на криптобирже WhiteBIT годовой депозит в биткоине или эфире доступен под 17,39%, а USDT – под 18,64%.

WhiteBIT предлагает выгодные проценты. При этом биржа интегрирована с "Дією", через которую можно пройти верификацию аккаунта всего за несколько минут.

Кроме финансового вознаграждения, криптодипозит – это еще и безопасная разновидность сбережения средств. WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках и использует WAF для обнаружения и блокировки атак хакеров.

При всех трудностях в поисках идеальных подарков к праздникам родным и близким, криптовалюта может стать простым и креативным решением этой задачи. Удивите своих близких!

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество Биткоин подарунки Новый год криптоиндустрия
NEWS
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации