"Король лір": хто спровокував фінансову кризу у Туреччині і чим вона загрожує Україні

Туреччина знаходиться на порозі фінансової кризи, яка може зачепити Євросоюз і ряд інших країн, в тому числі і Україну. За останній тиждень курс турецької ліри до долара впав майже на 30%, встановивши 13 серпня історичний антирекорд на позначці 6,9 лір/долар. Центробанк Туреччини в понеділок оголосив про запровадження екстрених заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку, пообіцявши виділити банкам для підтримки ліквідності в загальній сумі близько 10 млрд доларів. Вже у вівторок, 14 серпня, ліра трохи зміцнилася – до 6,55 лір/долар.
Різкому падінню курсу ліри передувало загострення відносин Туреччини з США. Вашингтон на початку серпня ввів санкції проти двох членів турецького уряду - міністрів юстиції та внутрішніх справ. У Штатах обурені триманням під вартою в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона, якого турецька влада звинувачує у причетності до спроби державного перевороту в 2016 році. Турецька сторона у свою чергу вимагає від США припинити розслідування стосовно держбанку Halkbank і повернути у Туреччину банкіра Хакана Аттілу.
До політичних розбіжностей додалися торгові суперечки. Паніка на валютному ринку в кінці минулого тижня посилилася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на алюміній і сталь з Туреччини в розмірі 20% та 50% відповідно. Намагаючись вплинути на ситуацію на валютному ринку, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країні "оголошена економічна війна" і закликав населення скуповувати ліру і здавати євро і долари. Але ефект від його заяви вийшов протилежний: населення і бізнес почали ще активніше купувати іноземну валюту, "скидаючи" ліру.
Ліри і гривні замість доларів і євро
Задовго до конфлікту з США Ердогану дорікали, що він втручається у монетарну політику і в тиску на центральний банк Туреччини. Глава турецької держави був категорично проти запропонованого центробанком підвищення облікової ставки як заходи зі стримування інфляції. Більш того, в передвиборній президентській кампанії на початку року Ердоган говорив, що, вигравши вибори, він має намір більш жорстко контролювати валютну політику в країні, що, власне, і сталося.
"Центробанк вже давно робить лише те, що хоче Ердоган, так само як і інші держустанови. Тут більше нічого не робиться без його згоди, - говорив у коментарі DW турецький економіст Атілла Ешилада. - Якщо б банк дійсно був незалежним, то він би відреагував на події ще два роки тому і суттєво підвищив процентну ставку для боротьби з інфляцією".
Облікову ставку центробанк Туреччині все ж був змушений підняти з 8% до 17,75% протягом всього декількох місяців. Втім, падіння ліри в серпні показало, що економічна політика Ердогана явно дає збій. Незважаючи на це, турецький президент зберігає популістську риторику, приміром, обіцяючи відмовитися від використання долара. У розпал паніки на валютному ринку турецький лідер запропонував не використовувати долар у зовнішньоторговельних операціях, перейшовши на розрахунки в національних валютах з Україною, Росією, Китаєм та Іраном. Але, на думку фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, реалізувати подібні наміри турецька влада не зможе.
"Зробити це не вдавалося ні КНР, ні Росії, і не вдасться Туреччини. Технічно це неможливо навіть в економіці з високою часткою держсектора, як РФ та КНР, у Туреччині тут нічого не вийде крім гучних заяв", - вважає член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.
Перевести розрахунки в національні валюти – ліру і гривню, - непросте завдання, погоджується керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен. На його думку, поодинокі приклади переходу на розрахунки гривня/ліра можуть бути, але для того, щоб вони стали масовими, потрібні домовленості на більш високому рівні.
"Повинна бути кредитна підтримка з боку центральних банків. Турецькі банки, приміром, повинні давати кредит в своїй валюті українському бізнесу, який захоче придбати продукцію у турецьких виробників. Але, діючи в таких рамках, ми підтримуємо їх економіку, а не свою. Тому потрібні дзеркальні дії, щоб турки брали гривню в кредит і купували українську продукцію. Але і від такого співробітництва вигода для нас теж неочевидна", - упевнений Вальчишен.
У зв'язку з тим, що турецька ліра останнім часом нестабільна, для України розрахунки в турецькій валюті не вигідні, додає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.
"Наш експорт до Туреччини в доларовому вираженні в два рази більше імпорту з цієї країни. Якщо у нас всі розрахунки з турецькими контрагентами будуть в лірі, то у нас буде надлишок турецької валюти. Виникне питання, куди її подіти і за яким курсом міняти. Для більшості українських компаній це буде неприйнятно", - вважає Паращій.
Третій торговий партнер
Турецькі проблеми все ж можуть позначитися на Україні. Як мінімум падіння ліри може спровокувати зниження обсягів нашого експорту в Туреччину і скорочення загальних доходів українських експортерів, говорить аналітик Альпарі Максим Пархоменко.
Нагадаємо, Туреччина - третій за величиною експортний ринок для України після країн Євросоюзу та Росії. За даними Держстату, за перші п'ять місяців 2018 року Україна поставила в Туреччину товарів майже на 1,2 млрд доларів, що на 12,4% більше, ніж за цей же час в минулому році. Це більше 6% усього експорту з України.
За оцінками Олександра Паращія, падіння експорту може статися в сегменті споживчих товарів. Тоді як експорт сировини, в тому числі для турецької металургії, навряд чи скоротиться, вважає аналітик.
"На даний момент Україна продає в Туреччину товари з невисоким рівнем обробки. Це товари чорної металургії та агропродукція. Попит на них з боку турецької промисловості буде завжди", - погоджується Максим Пархоменко.
З іншого боку, на думку Віталія Шапрана, через санкції США до турецьких металургів можуть постраждати і українські металургійні підприємства, оскільки ціни на сталевий прокат в регіоні знизяться.
Удар по Єврозоні
Турецька економіка в найближчі місяці не зможе уникнути наслідків як від паніки на валютному ринку, так і від торгових санкцій США. Причому, за словами експертів, перш за все, в зоні ризику знаходиться приватний бізнес.
"У самій Туреччині немає великих боргових зобов'язань. Є питання дефолту корпоративних позичальників. Корпоративний сектор Туреччини сильно закредитований в іноземній валюті. З урахуванням такої сильної девальвації певний набір дефолтів неминучий. Але у Туреччині як у країни таких ризиків немає", - упевнений фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.
Прямий ефект від турецької кризи на собі може відчути і Єврозона, припускає Олександр Вальчишен. "Туреччина була кандидатом на вступ до ЄС, країна орієнтувалася на поставки товарів у Євросоюз, європейські банки підтримували позичальників в Туреччині, кредитували їх", - говорить співрозмовник з ICU.
"У європейських банків більша частка присутності на турецькому ринку. Саме тому євро і страждає. Наскільки сильним буде вплив на єврозону, поки сказати складно", - додає Сергій Фурса.
Але для Єврозони ця ситуація вирішиться простіше, ніж для Туреччини, вважає Олександр Вальчишен. "У Європейського центрального банку є прямі стосунки з Федеральною резервною системою США. І у разі необхідності ФРС надасть кредит для ЄЦБ, а ЄЦБ, відповідно, почне підтримувати свої банки. Якщо припустити, що криза в Туреччині зачепить єврозону, у єврозони є запобіжник останньої інстанції у доларах – ФРС. Вони повинні їм допомогти, незважаючи на те, що у президента США Дональда Трампа є торгові питання до ЄС", - пояснив економіст.