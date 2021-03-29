Конкурс на головного податківця України: хто серед претендентів

4 березня 2021 року президент підписав закон про відновлення конкурсів на посади державної служби. Незабаром після цього Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, яких допустили до конкурсу на посаду глави Державної податкової служби (ДПС). РБК-Україна розбилося, у кого з кандидатів найбільші шанси зайняти крісло головного податківця.

Чинний глава служби та його заступники

Чинний керівник ДПС Олексій Любченко зайняв цю посаду 29 квітня 2020 рік. Саме тоді Кабмін призначив його новим головою Державної податкової служби. Контракт було укладено на період дії карантину. Той ще не сплив, але конкурси на посади в держслужбі відновили.

Крім того, на посаду голови ДПС претендує нинішня заступник голови податкової служби Наталія Рубан. Вона закінчила економічний факультет Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, працювала економістом на підприємствах Дніпропетровської області. У ДПС – з 1998 року. Правда, в період з 1999 по 2007 рр. була заступником голови та головою Контрольно-ревізійної служби України (КРУ). У 2007-2010 рр. була заступником голови ДПС, потім знову повернулася в КРУ. З травня 2020-го – перший заступник голови ДПС.

Ще один заступник Любченка і кандидат на посаду – Євген Оленіков. Він закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист), а також факультет післядипломної освіти Запорізької державної інженерної академії (спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст).

З 2011 до 2015 рр. працював у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України – директором Департаменту стратегічного планування розвитку економіки. Після був виконавчим директором підприємства недержавного сектору економіки (займався розвитком власного бізнесу ТОВ "Бомбат Гейм" – виробництво ігор та іграшок). А з травня 2020-го – заступник голови ДПС.

За словами глави Українського аналітичного центру Олександра Охріменка на найближчому конкурсі з відбору кандидатів на посаду глави податкової служби України, найбільш ймовірний кандидат на перемогу – нинішній керівник ДПС Олексій Любченко.

"Один з аргументів на користь Любченка – відсутність скандалів, пов'язаних з корупцією, в ДПС. У 2020-му році не було помічено секторальних блокувань податкових накладних, внаслідок чого кандидатуру Любченка підтримують саморегулівні організації професійних учасників ринку. У період кризи від податкової служби вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: послаблення податкового тиску на бізнес і одночасно – забезпечення плану зі зборів до бюджету. І ДПС під керівництвом Любченка з цим цілком справляється", – зазначає експерта.

Водночас фінансовий експерт Олексій Кущ додає, що у 2020 році, в період кризи та перманентних карантинних обмежень, сальдове надходження в державний бюджет з боку податкових органів, склало 507,5 млрд грн. Це на 11% перевищило збори за 2019 рік і на 10,7% – планові показники на 2020-й.

Нинішній глава ДПС Олексій Любченко (фото: прес-служба)

"Тобто, навіть за формальними ознаками, є всі підстави для підтвердження вотуму довіри нинішньому керівникові. Тим більше, що будь-яке кадрове перезавантаження призведе до послаблення роботи податкових служб, що неприпустимо під час нового витка кризи й пандемії", – говорить Кущ.

Екс-міністр економіки, кандидат економічних наук Віктор Суслов вважає, що в умовах трансформації внутрішньополітичних і змін, пов'язаних з пандемією, позитивні результати діяльності ДПС – також є аргументом на користь чинного керівника служби.

Колишні податківці

Ще один кандидат – колишній глава Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов в податковій з 2003 року. Бамбізов зумів побудувати кар'єру від інспектора до начальника Офісу великих платників. Ось тільки до законності його діяльності є чимало питань. У 2019-му правоохоронці затримали Бамбізова за підозрою у сприянні легалізації доходів угруповання одного з олігархів в розмірі 4,7 млрд грн, однак справа до суду так і не дійшла.

Серед кандидатів також екс-глава столичного відділення Фонду держмайна Олександра Кучеренка, який до 2020 року був першим заступником начальника Головного управління ДФС в Київській області. Під час роботи в податковій Олександр Кучеренко був фігурантом кількох гучних антикорупційних розслідувань.

Ще один претендент – колишній начальник Головного управління ДФС в Києві Дмитро Зенін. З 1999 по 2008 рр. він працював у Печерської ДПІ, потім став начальником одного з управлінь податкової служби Києва, де і працював до жовтня 2014 року. Пізніше став заступником голови ГУ ДФС столиці. У 2020-му Зенін вже в ДТС, на посаді начальника самостійного управління. Фігурував у статті "Фіскали Насірова" розслідувачів "Наші Гроші".

Інші кандидати

Крім того, в конкурсі беруть участь - співробітник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера і співробітник "Укртрансгазу" В'ячеслав Федоров (колишній помічник нардепа 8-го скликання від "Самодопомоги" Тетяни Острикової) – представлені в конкурсі швидше для кількості.

Ще один кандидат – гендиректор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков. На думку експертів, Шкураков цілком гідний суперник Олексію Любченка.

Василь Шкураков (фото: stockworld.com.ua)

Як відомо, з 2005 року він почав працювати в Мінфіні. У 2018 році був заступником міністра Оксани Маркарової, яка в цьому році стала послом України в США. Також Шкураков був директором профільного департаменту.

Крім того, Шкураков – один з розробників програми доступної іпотеки. А ще був відповідальним за реалізацію середньострокової стратегії управління державним боргом у Мінфіні.