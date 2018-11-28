Комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан: Потенціал розвитку українського ринку величезний

Девід О'Брайан розповів про перспективи роботи Ryanair в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цієї осені найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти в Україну. Спочатку авіакомпанія відкрила рейс Київ-Берлін. Пізніше карта маршрутів була розширена до 17 напрямків, зокрема, у Польщу, Німеччину, Великобританію та інші країни Європи. У Ryanair вирішили на цьому не зупинятися. Навесні наступного року з України будуть відкриті ще п'ять рейсів. Про те, з якими труднощами стикається Ryanair в Європі, чи виправдалися очікування від виходу на український ринок і чому лоукостер не відкриває рейси в Україну з Італії в інтерв'ю РБК-Україна розповів комерційний директор цієї авіакомпанії Девід О'Брайан.

- З якими труднощами стикається Ryanair на європейському авіаринку?

- Завдяки суттєвим перевагам Ryanair таких труднощів дуже мало. Наш парк літаків у Європі найбільший. Також ми несемо найнижчі витрати, включаючи експлуатаційні. З цієї причини у нас набагато менше проблем, ніж у авіакомпаній з високими витратами, недостатнім балансом для хеджування цін (страхування ризиків зміни цін - ред.) на паливо, менш розвиненою маршрутною мережею і більш скромною дистриб'юторської системою продажу авіаквитків. Таким чином, ми знаходимося у більш вигідному положенні.

- Але у цьому році в Європі нерідко відбувалися страйки співробітників авіагалузі. Наскільки часто у цьому році були страйки як персоналу Ryanair, так і компаній, які обслуговують Ryanair в європейських аеропортах?

- У цьому році страйки у нас тривали, якщо не помиляюся, загалом вісім днів. У Lufthansa, наприклад, таких днів було набагато більше. Просто справа у тому, що страйки, що зачіпають Ryanair, активно висвітлюються у ЗМІ. А відбувається це завдяки зусиллям профспілок авіакомпаній Lufthansa, KLM і Aer Lingus. Глава Aer Lingus, приміром, заявив, що страйки в Ryanair йдуть на користь його компанії. Але насправді ми скасували цим літом не так багато рейсів, і в основному через страйкуючих авіадиспетчерів. У той же час Lufthansa у поточному році скасувала 18 тисяч рейсів.

- Наскільки болючими для авіакомпанії виявилися ці страйки?

- Не особливо болючими: у всі з вищезгаданих восьми страйкових днів кількість здійснених нами рейсів становила близько 90% від запланованого, більшість персоналу перебувало на робочих місцях. Крім того, у більшості країн, охоплених страйками, нас попереджали про заплановані акції заздалегідь. Так що нам вдавалося або тут же компенсувати пасажирам вартість квитків за допомогою мобільного додатку, або запропонувати їм альтернативні можливості дістатися до місця призначення. Так що страйки не заподіяли особливих незручностей нашим пасажирам в цілому, хоча ми принесли вибачення тим, кого вони зачіпили. Крім того, досить невелика частина нашого персоналу приєдналася до цих акцій.

- Разом з тим, на вашу думку, що заважає більш активному зростанню європейського ринку авіаперевезень?

- Причина – зростаючий протекціонізм. Одним з найбільших досягнень Євросоюзу стала політика відкритого неба, яка дозволила авіаперевізникам реалізувати один з ключових принципів ЄС – принцип свободи пересування людей і товарів. Це сталося завдяки добрій волі національної влади. Саме тому польські громадяни отримали можливість працевлаштуватися у Великобританії та Ірландії, італійці змогли літати на роботу у Німеччину і так далі. Це дійсно велике досягнення. На жаль, зараз ми спостерігаємо зростання протекціоністських настроїв, особливо у Німеччині, де Lufthansa використовує важелі впливу для боротьби з конкуренцією на місцевому ринку.

- Яким чином на роботі Ryanair відіб'ється Brexit?

- Ми не знаємо точно, оскільки ніхто поки не знає, як саме буде здійснено Brexit. Якщо він відбудеться, нам, безсумнівно, доведеться змінити склад акціонерів на користь збільшення частки акціонерів з ЄС. Такий план у нас є. Що ж стосується маршрутної мережі, є різні варіанти розвитку подій. У гіршому випадку можлива ситуація, коли всі польоти між Великобританією і європейськими країнами будуть припинені на певний час. А при самому сприятливому варіанті не виникне взагалі ніяких проблем. Так що поки ми не знаємо, що станеться. І ніхто не знає, включаючи Терезу Мей (прем'єр-міністр Великобританії, - ред.).

- Оскільки ми вже заговорили про європейські країни, то у яких країнах Європи найбільший потенціал для розвитку авіаперевезень?

- У всіх. Навіть найбільші європейські країни з розвиненими ринками авіаперевезень, такі як Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія, у сукупності досі генерують понад 50 відсотків щорічного зростання пасажиропотоку Ryanair. З іншого боку, у Польщі кількість авіаперельотів на душу населення в рік становить менше одиниці. Іншими словами, в країні проживає 45 мільйонів осіб, і кількість авіапасажирів в рік не перевищує це число. А у випадку з Україною при 45-мільйонному населенні авіаперевезеннями користується не більше 20 мільйонів пасажирів у рік. Для порівняння, в Ірландії проживає 4,5 мільйонів осіб, тобто десять відсотків від населення України, але при цьому кількість авіапасажирів перевищує 35 мільйонів в рік. Так що можна говорити про великий потенціал зростання на нових ринках та про стійке зростання на існуючих ринках.

- Українці могли б літати частіше, якщо б влада деяких держав-членів ЄС не проводили протекціоністську політику щодо своїх національних авіаперевізників. Які європейські країни захищають свої авіакомпанії, в результаті чого Ryanair не може розпочати виконувати польоти звідти в Україну?

- Франція, Німеччина і Нідерланди. Влада цих країн обмежує доступ іноземних гравців на місцеві ринки.

- Чому тоді Ryanair не починає літати в Україну з Італії?

- Тому що, замість того, щоб лібералізувати свій ринок, італійський уряд зовсім нещодавно надав права польотів в Україну так званій авіакомпанії Ernest, яка не володіє жодним літаком. Вона минулої зими скасувала всі рейси до Румунії під приводом початку польотів в Україну, а після не стала літати і в Україну. Це нонсенс.

- Швидше за все, в Україні Ryanair зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку місцевої найбільшої авіакомпанії – "Міжнародні авіалінії України". Чи плануєте розпочати співпрацю з МАУ?

- Ми завжди відкриті до діалогу з іншими авіакомпаніями, які висловлюють бажання такий діалог вести.

- Як ви вважаєте, до яких результатів для України і Європи призведе вступ в силу угоди про єдиний авіапростір між Україною та ЄС? Цілком можливо, що це відбудеться у 2019 році.

- Результат для України буде виключно позитивним. Всі обмеження на авіаперевезення будуть скасовані. У наші плани входить зростання українського пасажиропотоку до п'яти мільйонів пасажирів протягом найближчих трьох-п'яти років. І у разі набуття чинності угоди про відкрите небо з ЄС ми досягнемо цієї цифри. Потенціал розвитку українського ринку величезний. Зараз з Києва можна полетіти за 55 європейськими напрямками. Для порівняння, кількість європейських міст, польоти в які виконуються з Дубліна, становить 130. Тільки Ryanair літає зі столиці Ірландії в 101 місто в ЄС. Так що потенційні вигоди для українського ринку від лібералізації авіасполучення з Євросоюзом величезні.

- А чи виправдалися ваші очікування від виходу на український авіаринок?

- О так! Ми дуже задоволені результатами роботи в Україні. Хотілося б робити на цьому ринку більше, але у нинішній ситуації винні не українці, а європейці.

- З якими проблемами зіткнулися при виході в Україну? Яких проблем не очікували? Чому було прийнято рішення відмінити старт польотів в Україну на рік?

- Це новий для нас ринок, на якому говорять іншою мовою, і ухвалені дещо відмінні від європейських процедури. Вважаю, природно очікувати, що в такій ситуації часом можуть виникати певні непорозуміння і процедурні труднощі, які неможливо прорахувати наперед. У нас виникли деякі труднощі, в основному адміністративного характеру, але ми їх подолали і тепер треба рухатися далі.

- Чи задоволені ви співпрацею з аеропортом "Бориспіль"?

- Поки що все складається добре.

- Наскільки високим попитом користуються послуги вашої авіакомпанії з боку українців? Яка завантаження рейсів авіакомпанії з України? Яка в середньому по Європі?

- Попит величезний. Коефіцієнт завантаження крісел на наших рейсах між Європою та Україною перевищує 90 відсотків. У перший місяць роботи на нашому першому маршруті, між Берліном і Києвом, коефіцієнт істотно перевищував 90 відсотків, що є вражаючим результатом. Причина у тому, що ми – надійна авіакомпанія з сучасним парком літаків і багатим вибором маршрутів, а крім того, ми пропонуємо найнижчі тарифи.

- Наскільки ціни на авіаквитки на українських рейсах відрізняються від цін на інших європейських рейсах?

- Ryanair пропонує низькі тарифи на всіх своїх рейсах, так що різниця несуттєва.

- Задам ще одне питання, яке стосується безпосередньо цін на авіаквитки. Наскільки в Україні ціни на авіапаливо вище, ніж в інших країнах Європи? Як це впливає на ціни на авіаквитки?

- Не вище, ніж в Європі.

- Чи плануєте відмовитися від якихось маршрутів з України?

- Навпаки, ми плануємо вводити нові. Ми ніколи не плануємо відмову від якихось маршрутів. Щорічно не більше 4% усіх наших маршрутів виявляються недостатньо прибутковими з різних причин, так що ми вносимо певні зміни у маршрутну мережу, але повністю від цих напрямів не відмовляємося - спостерігаємо за їх динамікою протягом наступного року.

- Яка частка громадян України та громадян інших країн на рейсах з та в Україну?

- На даний момент пропорція становить приблизно 50/50. На початку роботи на українському ринку вона становила приблизно 40/60 на користь українців. Я думаю, це чудовий результат - у нас є стабільний попит і з того, і з іншого боку, ми дозволяємо європейцям відвідувати Україну з метою розвитку ділових контактів, а українцям - відкривати для себе Європу.

- За якими маршрутами плануєте почати літати з літнього сезону навігації з України?

- До мого рідного Дубліна, а також у Софію, Манчестер, Пафос і Афіни.

- Можливо, на Канарські острови? Наскільки я чув, багато українців літають з Польщі по цьому туристичному напрямку на рейсах Ryanair.

- Не наступного літа. Ми вже завершили формування маршрутної мережі на літній сезон. Крім того, Канари всеж досить далеко. Можливо, у майбутньому ми запропонуємо як новий напрям ізраїльський Ейлат, якщо випаде така можливість.

- Наскільки популярними серед іноземців виявилися нові рейси в Україну? Куди і чому кращий попит - у Київ чи Львів?

- Дуже популярними. Кількість пасажирів, що прилітають у ці міста і відлітають з них, приблизно однакова.

- Наскільки громадянам, наприклад, Великобританії дешевше полетіти у подорож в Україну, а не в Іспанію?

- Дешевше злітати в Україну.

- Наскільки успішним виявилося відкриття відразу шести маршрутів з Польщі в Україну?

- Вони показують себе дуже добре.

- Нещодавно Ryanair змінив правила провозу багажу. У зв'язку з чим це було зроблено? Яких результатів вдалося досягти після зміни правил провозу багажу?

- Це було зроблено з метою підвищення пунктуальності рейсів і спрощення операційних процедур. Одночасно з введенням додаткового збору за другу одиницю багажу – крім пасажирів, які подорожують за тарифом priority – ми знизили самі тарифи. В результаті вдалося домогтися більш ефективного дотримання розкладу рейсів, не збільшуючи загальної вартості перельоту для пасажирів. На доходи Ryanair цей крок ніякого впливу не мав.

- Раніше у Ryanair говорили, що авіакомпанія планує відкрити в Україні IT-центр і центр з обслуговування літаків. Чи залишаються ці плани у силі?

- Ми, безсумнівно, відкриємо новий центр IT і новий центр з обслуговування повітряних суден. І Україна є одним із серйозних кандидатів. Наш директор з технологій знаходиться тут з метою оцінити потенціал України з точки зору можливості створення в країні нової лабораторії по розробці програмного забезпечення.

Інтерв'ю РБК-Україна з Девідом О`Брайаном англійською мовою читайте тут: