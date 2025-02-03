Когда война не останавливает бизнес

Современные банковские продукты, партнерство с международными финансовыми организациями (МФО) и изучение передового опыта других стран - это те инструменты, которые способны существенно поддержать бизнес в сложных условиях. О таких инициативах, благодаря которым предприниматели получают ресурсы для развития, создают новые рабочие места и способствуют восстановлению экономики страны во время войны – в колонке команды АТ "Укрэксимбанк".

Адаптация и восстановление во время войны

Для многих украинских предпринимателей война стала временем переломных изменений. Часть бизнеса прекратила или приостановила работу. Впрочем, не меньше компаний продолжили работать и вышли на новый уровень, несмотря на обстрелы, оккупацию, финансовые риски и релокацию производства.

Сегодня бизнес в Украине демонстрирует высокую устойчивость и адаптивность. Несмотря на многочисленные вызовы, предприятия продолжают работать, поддерживая экономику страны и помогая Вооруженным силам Украины.

Холдинг "Автек" - лидер на рынке автотехники

"Автек" - один из лидеров на рынке автотехники в Украине, который успешно работает уже 30 лет. Является официальным дистрибьютором Ford Trucks и официальным дилером Foton, Rasco, Kassbohrer и др. Холдинг предлагает широкий ассортимент техники - от грузовых автомобилей и пассажирского транспорта до тракторов, строительной и специальной техники. С начала полномасштабной войны холдинг стал крупнейшим поставщиком автомобилей для ГСЧС и оперативных служб Украины.

Руководитель департамента развития холдинга Елена Ашевская отмечает, что сегодня бизнес переживает бурные времена. В начале 2022 года "Автек" пришлось изменить определенные подходы и стратегии к ведению бизнеса. Холдинг, чтобы не просто "оставаться на плаву", но и удерживать лидерские позиции на рынке коммерческой, сельскохозяйственной и коммунальной техники, взялся за поиск альтернатив.

Влияние войны. С начала большой войны, как отметила Елена Ашевская, кардинально изменилась структура продаж холдинга. Если до войны "Автек" был нацелен на 60-65% на частный бизнес, а остальное составляли госзаказы, то с февраля 2022 года запросы частного бизнеса сократились почти втрое. На сегодня 80% - продажа автотехники государству. Львиная доля автотехники идет на ВСУ, пограничную службу и ГСЧС.

Для того, чтобы полностью удовлетворять потребности государственных заказов, холдингу пришлось изменить линейку авто и обратиться к альтернативным рынкам, поскольку часть продаж занимала продукция белорусского автомобилестроения.

Новые рынки. Сегодня холдинг ориентируется на новые рынки Турции, Индии и Китая.

Но, как отмечает Елена Алшевская, выход на новый рынок - это не только о возможностях масштабирования бизнеса, но и о новых вызовах. Нужно понимать, что даже проведя совершенный анализ, ты все равно можешь ошибиться и потерять.

Поэтому холдинг "Автек" уже год как очень активный пользователь торгового финансирования от государственного Укрэксимбанка. Компания вдвое увеличила документарный лимит, выпустила более двух десятков финансовых инструментов.

Кроме того, благодаря Укрэксимбанку в Украине после длительных переговоров с Укрэксимбанком Индии, холдингу "Автек" удалось приблизиться к подписанию контракта с индусами.

МХП - украинский дух - международный масштаб

Агропромышленный комплекс Украины больше всего пострадал от действий российских оккупантов. В меньшей степени пострадали диверсифицированные компании, среди активов которых есть производство доработанных продуктов и готовой пищи. Но и в этой сфере бизнес столкнулся с падением объемов потребления, разрушением или потерей активов в зоне боевых действий и значительным ростом расходов на логистику.

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, работающая в агро, производстве продуктов питания, ритейле, логистике и экспорте. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. В частности, по объемам производства курятины МХП входит в топ-10 компаний мира по рейтингу WattPoultry.Top Companies. Приоритетными направлениями экспорта мяса птицы являются страны Ближнего Востока и ЕС. Компания также является одним из ведущих украинских экспортеров растительных масел.

Несколько лет назад МХП выбрала вектор трансформации из сырьевой в кулинарную компанию. Как отметил заместитель главного исполнительного директора по инвестиционной деятельности компании Дмитрий Зозуля, война не остановила этот процесс - компания наращивает производство продуктов с добавленной ценностью для потребителя.

МХП постоянно учится делать что-то новое, работать в новых условиях, с новыми категориями продукции, выходить на новые рынки, предлагать дополнительные сервисы, открывать магазины, инвестировать в стритфуд. Это постоянный выход из привычной зоны комфорта, отметил Дмитрий Зозуля.

На сегодня МХП развивает более 15 брендов еды в разных форматах - от охлажденного и маринованного мяса до готовых блюд и снеков. Больший фокус компания делает на non commodity продукции - это удобнее для потребителя и перспективнее для экономики. Причем это не только продукция для конечного потребителя, но и ряд решений для других бизнесов, которые работают на food-рынке.

Инвестиции. За время полномасштабного вторжения компания направила 14,8 миллиарда гривен в развитие бизнеса в Украине.

Среди основных направлений для инвестирования - поддержка и модернизация технологий и оборудования, диджитальная трансформация, проекты по увеличению эффективности производства и уменьшению себестоимости продукции, энергоэффективность и энергонезависимость компании, социальные инициативы, развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов.

По словам Дмитрия Зозули, МХП как мощный отраслевой инвестор ищет бизнесы с потенциалом роста для инвестирования. Компания имеет значительный опыт в различных аспектах бизнеса, включая индустриальную экспертизу, HR, экспорт и построение продаж.

Убытки. В марте 2022 года под Киевом в результате вражеского обстрела произошел пожар на складе, где хранилась замороженная продукция МХП - компания потеряла продукции на примерно 230 миллионов гривен.

Кроме того, из-за боевых действий и оккупации МХП потеряла треть торговой сети. В апреле 2022 года компания вынуждена была прекратить работу предприятия "Украинский бекон", эвакуировать команду и перевезти оборудование.

Современные финансовые решения от Укрэксимбанка

Укрэксимбанк, как государственный банк, взял на себя ответственность поддерживать украинских экспортеров и импортеров. Благодаря многолетнему опыту и партнерству с ведущими мировыми финансовыми институтами, Банк предлагает широкий спектр финансовых инструментов, которые позволяют украинским компаниям успешно конкурировать на международных рынках.

Так, за 2022-2023 годы банк предоставил финансирование более 100 экспортерам на общую сумму более 12 миллиардов гривен, а его портфель инструментов продолжает расти.

По состоянию на 1 сентября Банк является лидером по объему средств клиентов - юрлиц - 157,7 миллиарда гривен. Кроме того, государственный Укрэксимбанк занимает лидирующие позиции по привлечению средств МФО - 27,7 миллиарда гривен. Объем чистого кредитного портфеля юрлиц составляет 76 миллиардов гривен.

EXIM Trade Pro - удобная платформа для бизнеса

Миссия Укрэксимбанка - обеспечить украинских импортеров и экспортеров надежными финансовыми решениями для устойчивого развития на глобальных рынках, способствуя экономическому росту Украины.

Для этого Банк разработал специализированную платформу EximTradePro, которая предлагает комплексные решения для импортеров и экспортеров, оптимизируя все этапы их деятельности на международных рынках.

Платформа EximTradePro предоставляет широкий выбор инструментов для финансирования внешнеэкономической деятельности: документарные аккредитивы, гарантии, пред- и постимпортное финансирование, кредиты и другие услуги для минимизации рисков и улучшения денежного оборота.

Война стала серьезным вызовом для украинского бизнеса, однако продемонстрировала его способность к адаптации, инновациям и социальной ответственности. Несмотря на потери, украинские предприниматели строят новые модели работы, которые станут основой для экономического восстановления страны после победы.