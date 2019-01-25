Коаліція порятунку: чому після парламентських виборів ми зобов'язані об'єднатися заради майбутнього України

Україні потрібен порятунок від тієї ситуації, в яку загнала її владу. Для того, щоб установити мир, закласти основу для економічного розвитку країни, ми в разі перемоги на парламентських виборах сформуємо в Раді коаліцію порятунку України. І ми закликаємо до об'єднання всіх, хто поділяє наше прагнення побудувати сильну, успішну і дійсно незалежну країну.

Ми, українці, сьогодні найбільше хочемо, щоб у країні запанував мир і стабілізувалася ситуація в економіці. Кажуть, що не існує простих відповідей на складні питання. Насправді це не так!

Без миру ми не зможемо побудувати успішну країну – і тільки у нашої команди є "ключик до миру". Наші опоненти це прекрасно знають, і якщо владі потрібна якась комунікація з Путіним, то звертаються саме до члена нашої партії – Віктора Медведчука.

Якщо він не відстоює інтереси України в діалозі з керівництвом Росії, то навіщо вони вже чотири роки до нього звертаються? Значить, з ним там рахуються, і це співвідноситься з інтересами української держави. У представників "Опозиційної платформи – За життя" є чіткий план, який принесе Україні мир.

Сьогодні нам розповідають, що ми "злізли з російської газової голки", "ми з ними сваримося", нам піднімають тарифи... Чому ж зростає товарообіг? "Патріоти" під шумок беруть російські товари, накручують від 30 до 300 відсотків – і продають їх нам? Хіба пограбування власного народу можна вважати патріотизмом?.. Коли ми говоримо, що замість 300 доларів за куб газу будемо платити 100 доларів – вони кажуть, що ми не патріоти. Але хіба зменшення витрат на закупівлю газу в три рази – це зрада?

Представники нашої партії відразу після виборів готові домовитися з постачальниками про зниження ціни на газ. Тому що в разі перемоги наша команда готова взяти на себе відповідальність за країну! "Опозиційна платформа – За життя" зібрала людей, які в змозі принести в Україну мир, домовитися про зниження ціни на газ і підняти економіку. Країні потрібно зробити правильний вибір.

Для досягнення миру і економічного підйому України після парламентських виборів "Опозиційна платформа – За життя" планує сформувати коаліцію порятунку України.

Наша Платформа сьогодні зібрала різних політиків. І нехай половину з них я не люблю, але кого це хвилює? Я повинен досягти результату. Результат – це мир і припинення цієї вакханалії, що влада влаштувала у країні. Давайте підемо на вибори і проголосуємо за умовного Бойка або умовного Рабиновіча. Не суть важливо, за кого. Головне, щоб ці люди могли зупинити війну, знизити тарифи і повернути економіку на нормальний рівень.

І для цього я закликаю всі політичні сили до об'єднання після осінніх парламентських виборів. Ми відразу ж сформуємо коаліцію порятунку України. У нас всі політики або біжать вправо, або вліво. Або там вороги, або – там. Все будується на поділі держави. Я пишаюся тим, що у мене чудові стосунки з усіма політичними силами країни. Найбільшими лівими, найбільш правими, найбільш середніми. Тому що я вважаю, на відміну від усіх, що ми діти однієї сім'ї. Ми зобов'язані сідати за стіл і домовлятися.

Я чудово почуваю себе у Львові, в Одесі. Можу розмовляти з усіма партіями, адже я розумію, що у них "шкурний" інтерес. Нам потрібна не перемога одних над іншими, не реванш. Або ми "виріжемо" один одного, або все одно повинні домовлятися. Об'єднуватися потрібно на основі трьох принципів: мир в країні, відновлення економіки і знищення корупції. І я впевнений, у нас все вийде. Адже наша сила – в єдності.