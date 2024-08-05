Качество образования и безопасная среда: почему важно уже сейчас вернуть детей за школьные парты

О том, почему важно вернуть школьников к очному обучению, какой будет Школа офлайн и как образовательный процесс сохранит связь с Украиной у детей за рубежом и на ВОТ, - читайте в колонке министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

В трансформации системы образования наша важнейшая цель - построить гибкую систему, способную формировать счастливых и профессиональных людей для новой инновационной экономики. Граждан, способных оградить себя и свой дом от любых угроз.

Вместе с МОН уже реализуем много важных проектов, которые внедряют качественные изменения в образовании. В частности, реанимировали реформу НУШ и создали концепцию превращения старых советских школ в современные пространства; внедряем новые технологии и убиваем лишнюю бюрократию для родителей и учителей.

Модернизируем ЗВО, меняем подход к работе наблюдательных советов в университетах, реформируем финансирование высшего образования, и уже в этом году студенты смогут получить гранты, чтобы учиться там, где хотят, а не там, где есть бюджетные места. Обновляем защиту Украины в школах, трансформируем профтехи. Отдельный трек - "Мрія". Это революционное приложение, которое поможет через технологии изменить систему образования.

Образовательные потери

Однако нам нужно сделать в десятки раз больше. Ведь из-за COVID-19 и полномасштабной войны Украина понесла значительные образовательные потери. По результатам PISA наши дети на 1,5-2,5 года отстали от программ европейских учеников. Это колоссальное отставание. Еще одна проблема - дистанционное обучение. Сейчас почти 1 млн детей учится онлайн: около 600 тысяч в Украине, еще около 400 тысяч за рубежом.

Кроме того, что дети не социализируются и не могут качественно развивать софтскилы онлайн, в одном классе могут учиться дети из-за границы, находящиеся на временно оккупированной территории, а часть детей сидит офлайн в классе. И каждый из них по-своему отстает, потому что в таких условиях невозможно полноценно давать знания каждому. То есть дистанционное образование в таком формате не учитывает потребности каждой аудитории.

Именно поэтому МОН приступила к внедрению комплексной программы Школа офлайн, цель которой - вернуть 300 тысяч детей за школьные парты, чтобы они учились очно в безопасной среде. Задача - сделать все, чтобы дети, где разрешает ситуация безопасности, максимально вышли офлайн. А там, где очное обучение невозможно, - создать условия для качественного онлайн-образования.

Как работает Школа офлайн

Школа офлайн - это о комплексных инфраструктурных решениях. Прежде всего, чтобы вернуться к очной учебе, в школах должно быть укрытие. Сейчас 10 302 школы обеспечены собственными укрытиями или пользуются ими в других зданиях.

В этом году государство выделило 2,5 млрд грн субвенции на укрытие. И уже сейчас активно строят 57 укрытий в приграничных и прифронтовых территориях. Часть из них будет готова уже к началу нового учебного года, часть - к концу года. Однако этого недостаточно. Нужно еще как минимум 165 укрытий, а для этого необходимо около 14 млрд грн. МОН активно привлекает доноров, международные организации, мы постоянно ищем средства и возможности, ведь сейчас образование является приоритетом.

Отдельно государство выделило 1 млрд. грн на закупку автобусов. В прифронтовых и приграничных регионах, где ситуация безопасности не позволяет вернуться за парты, обеспечиваем громады автобусами, которые будут подвозить детей в ближние школы с укрытиями.

Также продолжаем снабжать детей и учителей гаджетами, чтобы все имели равный доступ к образованию. С начала полномасштабного вторжения при поддержке партнеров было выдано более 98 тысяч девайсов для учителей и более 128 тысяч - для детей.

В работе над комплексной политикой Школа офлайн мы используем современные технологические решения. В частности, Palantir. Мы внесли в систему всю инфраструктуру, все обстрелы, проанализировали риски, где потенциально могут быть обстрелы, сколько детей там проживает, сколько девайсов, сколько нужно еще и т. д.

На основе этих и многих других критериев моделируется сеть школ, где прежде будет безопасно и где будут строить укрытия, подземные школы, сколько автобусов нужно, девайсов. Каждое из этих решений принимается на основе анализа большого массива данных.

Забота об учениках и сохранение связи с Украиной для детей за границей и на ВОТ

Часть детей, которые из-за войны войны с семьями переехали в более безопасные регионы, должна начать ходить в местные школы офлайн. Для учеников это возможность повысить качество образования, начать общаться со сверстниками и учителями, социализироваться в обществе. К тому же это о безопасности. Ведь дома на онлайн-обучении дети не всегда спускаются в укрытие во время воздушных тревог. В школе это обязательное условие, которое соблюдают все образовательные учреждения.

Дети за границей уже учатся очно в иностранных школах и параллельно онлайн в родной украинской. Нужно снять с них двойную нагрузку. Дети смогут учиться офлайн в школе по месту жительства, а в родной школе учить только украиноведческие предметы. В частности, украинский язык и литературу, историю Украины, защиту Украины.

С одной стороны, это уменьшит количество предметов и времени для детей, а с другой - позволит сохранить связь с детьми за рубежом, ведь мы боремся за этих детей и хотим, чтобы они вернулись в Украину.

Школа офлайн - это также о заботе о детях, которые остаются на временно оккупированных территориях. Очень важно сохранять связь с Украиной и предоставить все условия для безопасного обучения в украинских школах.

Таким детям из-за контроля оккупантов часто просто опасно учиться в стандартных онлайн-классах. Групповой подход не работает. Именно поэтому для них вводится индивидуальная образовательная траектория. Наша задача - чтобы у каждого ребенка на ВОТ появились учителя, которые могут индивидуально заниматься в удобной форме и в удобное время.

Другая важная задача - во время образовательных трансформаций не потерять ни одного учителя. Предложить для каждого решения, как реализовать себя, овладеть новыми компетенциями, расти. У нас большая потребность в учителях, их критически не хватает на государственном уровне. Поэтому мы будем бороться за каждого.

Также у нас остается цель - обеспечить условия для онлайн-обучения. Классы должны быть наполнены, а учитель - владеть технологиями дистанционного обучения. Это отдельная методология, аксессуары, форматы обучения. Работаем над всем комплексно.

Старт всех изменений в рамках программы Школа офлайн начнется с 2025 года. Во время нового учебного года, который стартует в сентябре 2024 года, дети, учителя и родители смогут подготовиться к внедрению отдельных компонентов.

Подробнее о Школе офлайн - на сайте.