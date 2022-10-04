Как путинские сторонники зарабатывают состояние, продавая в Украине лекарства

Можно ли представить, что, покупая украинское лекарство в украинской же аптеке, украинцы косвенно платят россиянам за убийства наших сограждан? Это кажется невозможным, но это объективная реальность. Один из фармацевтических гигантов страны – группа компаний "Здоровье" и через семь месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, после ежедневных атак Харькова, Мариуполя, Бучи, Изюма продолжает сохранять тесные связи со страной-оккупантом.

По официальным данным, группа компаний "Здоровье" является шестым по объему производителем лекарственных средств в Украине и одиннадцатым из всех фармацевтических компаний, реализующих лекарственные средства через аптеки нашей страны. Портфель холдинга включает более 600 наименований лекарственных средств, при чем 101 препарат из них входит в перечень жизненно необходимых.

В группу компаний входят ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", ООО "Опытный завод "ГНЦЛС", ООО "ХФП "Здоровье народа", ООО "Фармекс Групп".

Некоторые из этих предприятий раньше были государственными и были гордостью сначала советской, а впоследствии украинской фармацевтики. Им удалось сохранить свой профиль и репутацию даже в беззаконии девяностых годов, отразившись от многочисленных попыток восхищения.

Экскурс в историю

5 июня 2000 года Кабинет министров своим постановлением №897 создал государственную акционерную компанию "Укрмедпром". Уставный фонд компании был создан путем передачи имущества государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения. В уставный фонд ГАК "Укрмедпром", среди прочего, вошли государственное предприятие "Опытный завод ГНЦЛС", харьковское государственное фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", ОАО "Фармацевтическая фирма "Здоровье", АОЗТ "Индар" и ряд других украинских предприятий .

Уже через несколько лет руководство "Укрмедпрома" внезапно решает продать в частную собственность "Опытный завод Государственного научного центра лекарственных средств" (ГНЦЛС) и завод "Здоровье народа". Кроме того, начиная с 2011 г., предпринимались неоднократные попытки противоправного отчуждения корпоративных прав государства и в ЗАО "Индар", а в начале 2019 года "Индар" тоже был включен в перечень объектов "Большой приватизации".

Именно в результате этих схем ряд крупнейших фармацевтических предприятий нашей страны оказались в руках россиян.

"Русский след"

В 2012 году российский политик и олигарх Александр Шишкин приобрел группу компаний "Здоровье" у украино-российского бизнесмена Игоря Сало. Потом появилась информация, что он отошел от этого бизнеса и больше с ним не связан, но правда заключается в том, что до сих пор, через 10 лет, он по-прежнему является реальным владельцем, скрывая это за рядом фиктивных руководителей и компаний, расположенных в юрисдикции многих стран в разных уголках мира.

Сам Шишкин – фигура для современной России показательная. На первый взгляд, это солидный 62-летний олигарх, экс-сенатор Совета Федерации – верхней палаты парламента РФ, вдобавок – дважды депутат Госдумы. В то же время в России ни для кого не секрет, что в "диких девяностых" и позже Шишкин был тесно связан с преступной организацией "Кемеровские".

В Украине Шишкин сначала был принят с распростертыми объятиями – дошло до того, что Харьковский горсовет почтил его званием "Почетный гражданин Харькова" за "меценатство" и строительство храмов УПЦ МП в городе. При этом "почетный харьковчанин" как депутат Госдумы персонально голосовал в поддержку аннексии Крыма и за вторжение российских войск на территорию Украины.

Позднее звание почетного гражданина все же было аннулировано, а решением СНБО от 16.09.2015 Александр Шишкин был внесен в санкционный список как лицо, создающее угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Применение персональных санкций к нему с тех пор неоднократно продолжалось.

Сегодня структуру компаний группы "Здоровье" составляют:

ООО "Фармацевтическая группа Здоровья" (идентификационный код юридического лица 35533730) – владелец компания "Здоровье Холдингс Лимитед" (страна резидентства: Виргинские острова), конечным бенефициарным владельцем (контролером) является Огородников Леонид Владимир.

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (идентификационный код юридического лица 31437750) - владелец ООО "Фармацевтическая группа Здоровья", конечным бенефициарным собственником (контроллером) Огородников Леонид Владимирович, гражданин Польши.

ООО "Опытный завод ГНЦЛС" (идентификационный код юридического лица 33338513) - владелец ООО "Фармацевтическая группа Здоровья", конечным бенефициарным владельцем (контролером) является Огородников Леонид Владимирович, гражданин Польши.

ООО "ХФП "Здоровье Народа" (идентификационный код юридического лица 35587866) – владелец компания ЗН Киев Лимитед (Zn Kiev Limited), страна резидентства: Виргинские острова, конечным бенефициарным владельцем (контролером) являются Елена Андреу, гражданка Республики Кипр Анастасиу, гражданка Республики Кипр.

Из этих данных, размещенных в открытом Едином реестре предприятий и организаций Украины, видим, что ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (ЕГРПОУ 31437750, генеральный директор Александр Доровский) и ООО "Опытный завод ГНЦЛС" на 100% принадлежат предприятию ООО "Фармацевтична" группа "Здоровье".

Таким образом, формально украинский фармацевтический гигант и не украинский вовсе, а принадлежит предприятию, зарегистрированному на Британских Виргинских островах. И это классика оффшора – именно на Виргинских островах регистрируется до 40% всех оффшорных компаний мира, потому что местные власти позволяют скрывать всю информацию о реальных бенефициарах.

Но вернемся к структуре компаний. Казалось бы ничего противозаконного: Польша, Кипр, Виргинские острова, никакого русского следа и даже фамилия Шишкина нигде не фигурирует. Однако если вооружиться документами, можно легко отследить тесную связь российской элиты с фиктивными владельцами.

Прежде всего, здесь интересна фигура Леонида Владимировича Огородникова, который, исходя из официальных данных компании ООО "Фармацевтическая группа Здоровья", родился 2 июня 1964 года и зарегистрирован в г. Константин-Езерная Республики Польша. Однако по странному совпадению в России проживает известный бизнесмен с полностью идентичными анкетными данными. Поэтому польский паспорт не должен вводить в заблуждение – речь идет только об известном российском предпринимателе, имеющем второе, польское гражданство. Огородников больше всего известен по кинобизнесу – он один из основателей холдинга "КАРО", едва ли не крупнейшего российского оператора кинопоказов, а также известен как продюсер и владелец игорного бизнеса.

Связь Огородникова с Шишкиным прослеживается легко. Шишкин, Огородников и их партнер Андреев Олег Николаевич является учредителями нескольких действующих российских организаций: вышеупомянутым ООО "СП Каро" (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО "Каро Фильм Севастопольский", ООО "Каропрокат" и другие.

В российских средствах массовой информации также распространен ряд статей, в соответствии с которыми Олег Андреев и Леонид Огородников через совместную компанию ООО "Гермес" приобрели часть акций у акционерного общества "Национальный экологический оператор" (НЕО), занимающегося утилизацией мусора. А основателем НЭО является российская государственная корпорация "Ростех".

"Ростех" – российская государственная корпорация, в составе которой более 700 организаций, из которых сформировано 14 холдинговых компаний. 11 из них – в оборонно-промышленном комплексе, 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Генеральный директор корпорации – Сергей Чемезов, генерал-полковник, член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" и, по сообщениям российских СМИ, человек из ближайшего окружения Владимира Путина.

Разумеется, мусорная сфера не является профильной для "Ростеха". Но, как только в 2012 году утилизация отходов вошла в сферу ответственности "Ростеха", как под это дело была создана дочерняя структура госкорпорации "Национальный экологический Оператор" (ОАО НЕО), контрольный пакет акций у которой и получило ООО "Гермес" Леонида Огородникова. Возможно ли, чтобы в нынешней России такой лакомый кусок от государственного холдинга получила не связанная с ним компания? – Риторический вопрос. Итак, явно прослеживается близость Шишкина-Огородникова к Чемезову, личности из ближнего круга русского диктатора.

Кстати, интересный факт о "Ростехе". Долгое время миллионы новорожденных украинских детей прививались БЦЖ-вакциной российского производства (АО "НПО "Микроген" Национальной иммунобиологической компании от "Ростеха") с трехлетним перерывом на использование датского. Сейчас детей прививают вакцинами, произведенными в ЕС (Бельгии, Болгарии и др.). , но именно в период прививки российской вакциной в Украине значительно вырос процент поствакцинальных осложнений, так называемых бецежитов, в том числе с летальным исходом – с 0,2% до 1,5% в отдельных регионах, что в 10-100 раз больше, чем до 1992 года Эти данные показательны относительно качества современной российской фармацевтики.

Контроль за оборотом легальных наркотиков

Главой наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" и основным ставленником россиян является Александр Доровский, по совместительству доктор наук и заведующий кафедрой Национального фармацевтического университета (Харьков). Кроме плодотворной работы на российский бизнес, он "прославился" своим ноу-хау в период предвыборной гонки в парламент 2014 г. Тогда гендиректор фармкомпании был разоблачен в подкупе избирателей "по-новому": вместо традиционных пакетов с гречкой штаб кандидата раздавал жителям Харькова пакеты с бесплатным набором самых ходовых лекарств – диклофенак, панкреатин, мукалтин, анальгин фталазол, и т.д.

После последней смены власти в Украине на должность начальника главного управления СБУ в Одесской области был назначен его сын – Виктор Доровский.

И здесь следует упомянуть, что фармацевтический завод "Фармекс групп" в Борисполе, входящий в группу компаний "Здоровье", является единственным предприятием в Украине, которое выпускает наркотические обезболивающие медикаменты в виде инъекционных растворов.

Харьков, Одесская область, бориспольский производитель наркосодержащих лекарств. По данным издания "Власть.Инфо", производственные мощности фармацевтической "Фармекс групп" вполне позволяют запустить и теневое производство модных наркотиков типа экстази или другой синтетики. Да, для этого нужно некоторое сырье, которое правоохранители называют прекурсорами. Конечно, поставлять в Украину можно только нелегально. Поэтому очень пригодятся порты и таможня в регионе. Таким образом, сейчас российская группа олигархов и их ставленников может контролировать в Украине еще и рынок наркотических лекарств и веществ. И не только легальный.