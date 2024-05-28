Как в Европе и Украине мотивируют граждан потреблять менее вредные продукты

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается 1,25 млрд совершеннолетних потребителей табака – примерно один из пяти. Европа занимает второе место по распространению курения (25,3% взрослого населения). При этом этот регион является лидером по употреблению табака среди женщин — показатель вдвое выше, чем в мире. По прогнозам, к 2030 году именно европейский континент займет первое место в мире по количеству курильщиков.

Очевидно, что правительства европейских стран не устраивают стремительное распространение вредной привычки среди своих граждан. Но антитабачные меры не дают ожидаемого эффекта, ведь количество курильщиков как минимум не уменьшается. Поэтому в Европе сосредоточились на экономическом стимулировании менее вредного потребления.

Тем более что мировой табачный рынок за последние годы существенно изменился. В магазинах появились новейшие табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и электронные сигареты. Они уже признаны учеными как наносящие меньший вред человеку. Конечно, выводов долгосрочных исследований еще не существует, ведь рынок альтернативных изделий сформировался относительно недавно, но предварительные данные обнадеживают.

Европейский подход

В Великобритании комитет Палаты общин Соединенного Королевства по науке и технологиям еще в 2018 году признал, опираясь на данные исполнительного агентства Public Health England, что электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные, а ТИЭН — на 90%. При этом уровень налогообложения изделий, связанных с курением, должен прямо соответствовать рискам для здоровья, которые они представляют, чтобы побуждать к менее вредному потреблению. по нагреву табака должны занимать место где-то между ними".

В Чехии, согласно правительственной "Политике по зависимостям на 2023-2025", государство должно установить налоги на табачные и никотиновые изделия так, чтобы "экономически мотивировать курильщиков сигарет переходить на альтернативы с уменьшенным риском".

В Фискальном кодексе Румынии на 2022-2023 годы определено, что продукты по нагреву табака и электронные сигареты имеют сниженный потенциальный уровень риска. Следовательно, акцизы на эти продукты должны быть ниже, чем на обычные сигареты.

В отчете Медицинской Академии Университета кардинала Вышинского в Варшаве, разработанном по заказу парламента Польши в 2023 году, содержится рекомендация в рамках третичной профилактики уже зависимых курильщиков попытаться заменить и в конечном итоге вытеснить сигареты менее вредными изделиями (электронные сигареты, ТИЭН). Рекомендуется установить акциз в соответствии с принципом: "меньше ущерба — меньше налога".

В заключении Суда аудиторы Италии по Закону о бюджете на 2023 год содержат положительные формулировки об уменьшении вреда от табака в изделиях для его нагревания. При этом налоговая политика по табачным изделиям должна быть дифференцированной: "Уровень акциза должен соответствовать размеру социального вреда, причиненного потреблением".

Аналогичные формулировки содержатся в Пояснениях правительства Австрии к Закону о налоге на табак 2022 года. Там тоже подчеркивают, что "принцип уменьшения ущерба нужно включить в структуру налогообложения".

Закон о государственном бюджете Португалии на 2024 год реализует подход к уменьшению вреда от табака (от англ. "THR – tobacco harm reduction") с риском продления потребления никотина. Документ рассматривает сигареты как наиболее вредный способ потребления никотина с высокими налоговыми ставками и предлагает реструктуризацию акцизов по степени вреда для организма человека.

Сегодня страны Евросоюза могут определять механизмы налогообложения ТИЭН по своему усмотрению. Но Еврокомиссия рекомендовала устанавливать акцизы на эту продукцию по самым низким ставкам среди всех табачных изделий. Поэтому в государствах ЕС акцизы на ТИЭН в среднем на 66,3% ниже, чем на сигареты.

Эксперты украинского ОО "Институт налоговых реформ" (ИНР), проанализировав международный опыт, пришли к выводу, что стратегия государственной политики, направленная на уменьшение ущерба, важна по нескольким причинам и в Украине, в частности:

помощь украинцам, желающим бросить курить, заключается в том, чтобы предоставить им менее вредные альтернативы сигаретам для использования в качестве инструментов для отказа от курения;

защита доступа к вредным продуктам тесно связана со схемой акцизного налога, поскольку многие из этих продуктов являются заменителями обычных сигарет;

сдерживающий эффект акцизного налога на сигареты также усиливается, когда есть более доступные заменители.

Что в Украине?

С появлением на украинском рынке ТИЭН практика налогообложения этих изделий не отличалась от европейской. Но уже в 2021 году акциз на табачные изделия для электрического нагревания увеличился в 4,2 раза и сравнялся с сигаретным. От этого государство получило лишь краткосрочный положительный фискальный эффект — уже во второй половине 2021 года на рынке ТИЭН началась стагнация, а в 2022-м потребление этой продукции сократилось более чем на 25%. Причем значительное количество потребителей не бросили курить, а переориентировались на нелегальные сигареты. Таким образом, теневой сигаретный рынок в Украине вырос до рекордных более 25%.

В Меморандуме с МВФ и Национальной стратегии доходов до 2030 года особое внимание уделено выполнению Украиной евроинтеграционных требований по акцизному налогу. Правительство разработало законопроект №11090, предусматривающий обновление графика повышения акциза на табачные изделия, а также перевод ставок их налогообложения в евро. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем перечисления действующей ставки по гривне в евро. Это касается и акциза на ТИЭН.

Но в последующие годы повышение налогов для этих видов продукции будет происходить разными темпами. В 2025 году минимальный акциз на сигареты вырастет до 78 евро, а ставка налога на ТИЭН – до 70,40 евро. В течение 2026-2028 годов минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году 90 евро, а ставка акцизного налога на ТИЭН за этот же период повысится до 72 евро.

Таким образом, в 2028 году Украина получит европейский стандарт минимального уровня акциза на сигареты 90 евро за тысячу штук – этот показатель закреплен в Директиве Совета 2011/64/ЕС. При этом акциз на ТИЭН будет на 20% ниже, чем на сигареты. Это будет полностью соответствовать современным европейским подходам.

По данным ИНР, 47,7% украинцев выразили готовность переходить на менее вредные формы потребления табака, 25,8% украинцев употребляют ТИЭН, чтобы снова не начать курить обычные сигареты, а 12,3% – рассматривают эти новые табачные продукты как реальный метод отказа от курение. Такая ситуация является свидетельством того, что хотя в Украине альтернативные табачные изделия не столь актуальны (всего 3% их употребляют), однако они достаточно перспективны как альтернатива переходу на них с обычных сигарет.

Эксперты ИПР приводят главные аргументы в поддержку уменьшенных акцизных ставок для ТИЭН по сравнению с обычными сигаретами:

все страны-члены ЕС и Великобритания ТИЭН и сигареты облагаются налогом по разным ставкам акцизного налога, при этом ставки налогообложения ТИЭН значительно ниже (яркий пример дифференциации в государственном регулировании);

ставки акциза на ТИЭН правительство хоть и предлагает установить на более низком уровне сигаретных, однако они не уменьшаются, а прогнозируемо будут расти до 2028 года. Так, согласно экспертным расчетам, дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет от введения различных ставок акциза на ТИЭН составят 3,82 млрд грн в течение 4 лет – почти 1 млрд грн ежегодно – за счет уменьшения нелегального рынка сигарет и перехода потребителей на ТИЭН при устойчивой тенденции к уменьшению уровня потребления традиционных сигарет;

все ведущие бизнес-ассоциации (Укртабак, Американская торговая палата (АСС), ЕВА, ФРУ) выразили поддержку нормы по различным акцизам для ТИЭН и сигарет;

в отличие от традиционных сигарет, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальной среде (99,9%), а нелегальная торговля такой продукцией практически отсутствует из-за сложности ее производства, которое является высокотехнологичным. Такие выводы было сделано независимым международным исследовательским агентством Nielsen в Украине, которое по заказу табачного комитета Европейской бизнес ассоциации в I квартале 2024 года провело соответствующее исследование;

учитывая предыдущий аргумент, меньший акциз на ТИЭН по сравнению с сигаретами и рост распространения ТИЭН приведет к снижению уровня нелегальной торговли сигаретами;

При этом дифференцированное налогообложение стимулирует компании к инновациям и взятию на себя обязательства по изменениям, а также поощряет курильщиков сигарет переходить на менее вредные табачные изделия.

Но есть один важный нюанс: Верховная рада до сих пор не проголосовала за законопроект. До 1 июля, когда новые ставки акцизов должны вступить в силу, осталось чуть больше месяца. И лучшим аргументом в дискуссии о необходимости введения дифференцированных ставок акцизов на табачные изделия является европейская практика. В конце концов Украина выбрала курс на евроинтеграцию, и сегодня у нас нет никаких причин обращать с этого пути.