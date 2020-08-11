Йосип Москович: Україна може стати інвестиційним клондайком

Фото: Йосип Москович (пресс-служба)

Коронавірусна паніка та карантинні обмеження серйозно підірвали економіку багатьох країн світу і практично зупинили потік інвестицій.

В партнерському матеріалі РБК-Україна Йосип Москович, керівник американської інвестиційної компанії Exon Capital Group, яка нещодавно увійшла на український будівельний ринок з проектами, розповідає про вкладення в Україну більше мільярда доларів інвестицій.

— Україна зараз переживає не найкращі часи в економіці. Коронавірус негативно вплинув на бізнес в куди більш благополучних країнах, інвестори побоюються вкладати фінанси. Чому ви в такий непростий час продовжуєте працювати й збільшуєте свою присутність в Україні? Можете розкрити свій секрет, адже багато експертів заявляють про прийдешнє падіння ринку нерухомості?

— Особливого секрету тут немає. Коронавірус це тимчасове явище. Так, це вірно, що найближчим часом буде падіння ринку нерухомості. Але я вважаю, що криза має штучний характер і ринок нерухомості відновиться швидше ніж в попередні кризи й неминуче настане фаза його зростання.

До того ж, Україна прекрасна країна з великими можливостями для розвитку. Вона мені дуже подобається. Тут дуже розумний і працьовитий народ з величезним потенціалом. Я впевнений, що з часом це буде одна з найкращих європейських країн. Я б сказав, що тут буде краще ніж в США. І мені б також хотілося внести свій маленький внесок в її розвиток і процвітання.

Важливо і те, що, після обрання президентом країни Володимира Зеленського ми побачили і впевнені в цьому, що він і його команда щиро прагнуть побудувати процвітаючу Україну. І, безумовно, він це хоче зробити в тому числі і за допомогою західних інвестицій, створивши для цього відповідні умови. І в цьому ми йому найкращі помічники. Та й мер Києва Віталій Кличко багато зусиль докладає щоб столиця була інвестиційно привабливою. З цього я переконаний, що в України є всі можливості щоб стати інвестиційним клондайком.

У своїх рішеннях я виходжу з того, що численні дослідження фахівців в абсолютно різних країнах світу, з різним рівнем економіки, показують, що покоління так званих мілленіалов - людей, яким зараз до 30-35 років, - вже рідко купує будинки. Насправді вони не роблять наддорогих покупок взагалі. Нове покоління не схильне поділяти матеріальні накопичувальні цінності своїх батьків, які полягають в прагненні "відкладати своє щастя на завтра".

Одним з найсучасніших проектів будівель подібного типу якраз і є наш проект 50Авеню

Нове покоління переходить до більш духовно багатої моделі побудови життя, де пріоритет відданий нематеріальні цінності, а емоційним, які полягають у враженнях і спогадах про подорожі, заняттях спортом, дозвіллі, зміні обстановки, місця роботи, проживання, хобі, партнерів, друзів.

Цей тренд якнайкраще гармонує з модою на так звані багатофункціональні прибуткові будинки. Одним з найсучасніших проектів будівель подібного типу якраз і є наш проект 50Авеню, який відповідає найкращим світовим стандартам і, на мою думку, не має аналогів в Україні.

Я все це добре розумію. З цього, на ряду з можливістю орендувати житло в прибутковому будинку, розроблено спеціальну програму відстрочки платежу на 10-12 років за придбане житло. До того ж, ця програма не передбачає додаткового залучення інших фінансових установ в процесі придбання житла.

Таким чином, замість того щоб все життя збирати на придбання житла, відмовляючи собі в реалізації своїх мрій, молода людина отримує можливість або орендувати житло, або придбати його з відстрочкою платежу на 10-12 років і жити зараз там, де він хоче і в гідній обстановці. При цьому він має можливість отримувати життєві блага (подорожі, хобі, спорт, спілкування з друзями тощо) сьогодні, а не завтра.

У такої людини залишається можливість відкладати частину грошей на гідну забезпечену старість, поклавши їх в недержавний пенсійний фонд або на депозит або купуючи паї об'єктів нерухомості, до складу майна якого входить прибутковий будинок. Цьому тренду також сприяє повсюдний розвиток IT-сервісів, що дозволяють як орендарям, так і орендодавцям швидко і безтурботним знайти/здати/оплачувати житло.

— Ви зараз описали картину, яка відсутня на вітчизняному ринку. Але ж інвестор - не меценат. Його мета - отримання прибутку. Так в чому переваги багатофункціональних будинків?

— Крім прибутку від оренди і потенційно можливого ринкового зростання ціни, в будинках подібного типу можуть бути інші статті припливу прибутку - наприклад, послуги з експлуатації житла, додаткові послуги, такі як кредитування проживання, громадське харчування, побутові, розважальні, магазини, офісні приміщення, конференцзали.

Ось уявіть, наскільки це зручно: Ви орендуєте квартиру, а офіс, де Ви працюєте - розташований всього декількома поверхами нижче. А на першому поверсі - супермаркет, аптека, салон краси, зубний кабінет... І підземний паркінг в наявності. Ваше життя стає комфортніше, а значить - якісніше.

Чим більш зрілим буде ставати ринок дохідних будинків, тим більш вигідним стане він для обох сторін. Мешканці отримають ринкову ціну проживання і високий сервіс, а найголовніше - свободу вибору житла на всій території України. Інвестори отримають прийнятний довгостроковий стабільний дохід, знизять ризики по затоварювання ринку і вакансії орендованих приміщень, уникнуть зайвих жорстких вимог корпоративних орендарів.

Девелопери житла отримають нову цільову аудиторію покупців, яких вони раніше не знали. Це інвестиційні фонди, що спеціалізуються на дохідних будинках. Вони володіють такими конкурентними перевагами роздрібним покупцям, як покупка великими лотами, попередні угоди, тобто покупка до того, як об'єкт побудований тощо. Нові покупці пред'являть більш високі вимоги, ніж фізичні особи, а високі вимоги роблять товар конкурентоспроможним і стійким до криз, тому що навіть під час кризи якісна річ завжди продається.

— Ви недавно згадали, що ведете переговори про відкриття офісу-представництва декількох зарубіжних видавництв у вашому комплексі 50Авеню. Чи не могли б розповісти докладніше про це? Що може зацікавити їх в Україні?

— Так, дійсно ми маємо намір провести переговори з видавництвом DOM publishers. Воно спеціалізується, зокрема, на книгах і альбомах про архітектурі.

Щорічно уповноважена уряду ФРН у справах культури Моніка Грюттерс (Monika Grütters) вручає видавництвам державну премію Deutscher Verlagspreis.

Цього року серед трьох переможців - берлінське видавництво DOM publishers, яке випускає книги, альбоми, практичні посібники та монографії з архітектури... Це книги про знаменитий будинок Мельникова, про творчість Сергія Чернишова, одного з провідних зодчих, який багато в чому визначив архітектурне обличчя сучасних міст, про Бориса Іофана, про пропагандистську мозаїку в Україні .. Серед авторів - мистецтвознавці, історики архітектури та фотографи з України, інших країн колишнього СРСР.

Ось один із прикладів - альбом Євгена Никифорова "Декомунізація: українська радянська мозаїка", випущений спільно з київським видавництвом Osnovy Publishing. Але це конкретний приклад. В цілому ж 50 Авеню на Шулявці створює умови для розміщення провідних світових компаній, які своєю чергою також залучать в Україну чималі інвестиції. Говорити які це будуть кампанії з етичних міркувань мені б зараз не хотілося. Але можу запевнити - вони одні з відомих компаній, які входять в ТОП 500 компаній США.

— Нещодавно в ЗМІ пройшла інформація про створення міжнародної інвестиційної платформи з ініціативи Exon Capital Group. Розкажіть, кому і навіщо вона потрібна, чим корисна?

— Я вже говорив на початку нашої бесіди, що ми віримо в президента Зеленського і хочемо йому надати допомогу в його благородних справах. Ми бачимо з боку, що заважає західним компаніям активно розміщувати свої кошти. Ми бачимо, що заважає успішному розвитку будівельної галузі. По-цьому, по суті наша компанія ініціювала створення майданчика для обміну досвідом серед інвесторів, які вже працюють в Україні або збираються відкривати тут свої представництва. Адже не секрет, що українське законодавство все ще не в усьому відповідає міжнародним стандартам, і тому інвестори часто стикаються з проблемами, які їм незрозумілі. Особливо це стосується будівельної галузі, де законодавчі норми багато в чому носять ще радянський характер.

На нашу думку, їх необхідно приводити до європейських норм і стандартів. Це значною мірою сприятиме притоку інвестицій в будівельну галузь. Знаю, що міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов прогресивна людина, він західник і ми готові дати свої пропозиції в цьому напрямку. Тому ми, спільно з нашим давнім партнером, юридичною компанією ізраїльського адвоката Авраама Лалум, вирішили об'єднатися для захисту прав та інтересів інвесторів.

Авраам Лалум має величезний досвід в цій сфері діяльності, представництва його компанії працюють в 15 країнах світу. Ті, хто вже приєднується до роботи нашої платформи можуть вносити свої пропозиції щодо вдосконалення інвестиційної привабливості України. До речі, восени ми плануємо провести форум, де будуть представлені пропозиції провідних інвестиційних компаній, саме для України.

— Які на вашу думку існують ще напрямки для залучення інвестицій в Україну?

— Як, напевно, будь-якого сучасній людині, особливо з "технічним складом розуму", як у мене - мені дуже цікаві всі нові технології. Сектор IT дуже привабливий для залучення інвестицій, практично щомісяця на ринку виникають сотні IT-компаній, і при цьому потреба в них не знижується, особливо в умовах карантину.

Наприклад, у 2019 році у світовому рейтингу стартап-екосистем Україна посіла 31 місце, а Київ зайняв 34 місце серед тисячі міст в рейтингу StartupBlink, тобто за 2 роки піднявся на 29 позицій, обігнавши стартапи Гельсінкі, Мюнхена, Шеньчженя і інших. Зараз інтелектуальний потенціал і можливості гнучкого ведення бізнесу в ІТ-сфері України розцінюються інвесторами як вкрай привабливі. І в цю галузь я також збираюся інвестувати серйозні кошти.

Як зміниться економіка нашої країни і чи стане Україна "інвестиційним клондайком" - залежить не тільки від ситуації у світі, але і від позиції української влади

Сподіваємося, що Кабмін скористається величезним практичним досвідом міжнародних компаній і створить максимально сприятливі умови для припливу інвестицій в нашу країну.