В ім'я життя. Як ізраїльські лікарі рятують українців під час війни

Гуманітарна місія з Ізраїлю – UIIA: Ukraine-Israel independence association – почала свою роботу в Україні з самого початку війни. Ризикуючи життями й жертвуючи своїм часом, хоробрі ізраїльські лікарі щодня допомагають українцям і рятують їх життя. Лікарі місії допомогли вже тисячам українських біженців, попри постійну загрозу своїй безпеці. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Допомагати біженцям в Україну приїхали вже 300 ізраїльських лікарів. З початку війни місія працювала відразу за кількома складними напрямками – екстреної евакуації хворих, допомоги на кордоні з Молдовою, де лікарі розгорнули тимчасовий приймальний спокій, і в таборах для біженців вже в самій Молдові. Туди відправляли найскладніші випадки. Це волонтери продовжують робити й зараз.

Як розповідає засновник гуманітарної організації "Фріда" Роман Гольдман, ідея виникла на честь бабусі-українки, яка була жертвою Голокосту і перебувала в концтаборі. "Саме її доля і надихнула мене", – коментує Гольдман.

У квітні ізраїльська місія стала ще масштабнішою і розширила свою діяльність в центральній частині України: в недавно звільнену Київську область постійно приїжджають мобільні бригади ізраїльських і українських лікарів для того, щоб оглядати і консультувати людей.

Лікарі з Ізраїлю допомагають в "гарячих" точках, які найбільше постраждали від звірств російської армії: в Бучі, Бородянці, Чернігівській області, і навіть невеликих населених пунктах. Також, волонтери роздають там гуманітарну медичну допомогу.

Щодня ці люди здійснюють подвиги кожен на своєму місці для того, щоб допомогти нужденним.

Як пояснює один з приїхали з Ізраїлю лікарів-психіатр Герман, він просто не міг залишатися осторонь і дивитися на людське горе, нічого не роблячи. Сам він родом з України, а його батьки досі перебувають у Харкові, переживши весь жах бомбардувань російської армії.

"Я добре знаю, що таке змінити місце проживання, але не змінити батьківщину. Я також добре пам'ятаю початок війни на Донбасі, нас з батьком тоді відправили близько до місця бойових дій надавати медичну допомогу. А потім почалася ця війна. Частина моєї сім'ї перебувала в Північній Салтівці, яку почали бомбити в перший день. Батьки залишаються в Харкові у своїй квартирі, де від бомбардувань вилетіли вікна. Ракета потрапила в сусідній будинок. Тому я просто не міг перебувати так далеко від дому і не мати можливості допомогти. Всі мої думки з Україною", – каже ізраїльський лікар-волонтер.

Вся ця місія була б неможлива без співпраці з українськими лікарями, які за час війни стали ще одними її героями. Щодня вони рятують українців – від найменших до літніх. Терапевти, хірурги, гінекологи, травматологи, психіатри та психологи – ось ті, хто невпинно трудиться в ім'я життя України.

Крім роботи "в полях", ізраїльські лікарі також консультують онлайн.

"Все це працює і буде працювати безкоштовно, для пільгових категорій громадян. Ми хочемо, щоб і після війни організація функціонувала на благо Україні: щоб працювала вся гуманітарна місія і волонтерська швидка допомога в координації з єврейською громадою України і головним рабином Моше Реувен Асманом", – говорить Роман Гольдман.

Зараз місії з Ізраїлю особливо потрібні волонтери-однодумці.

Для співпраці там запрошують не тільки лікарів широкого профілю, а й медсестер і фармацевтів. Спеціально для них буде організовано як навчання в Ізраїлі, так і навчання в Україні від ізраїльських лікарів. Резюме можна відправляти на цю пошту: [email protected]

"Для того, щоб бути героєм - необов'язково здійснювати надприродні вчинки, потрібно просто бути людиною, яка хоче допомогти. Саме такі люди і потрібні в Ukraine-Israel independence association", – резюмують в організації.