Ілюзія миттєвого порятунку: вакцина, в яку вірять і на яку сподіваютсья

"Ми врятовані!" — приблизно так думає більшість, читаючи новини про початок вакцинації в ряді країн. Нещодавно і в Ізраїлі приземлився літак з першою партією вакцини від коронавірусу. Вже попередньо навіть названа дата початку вакцинації — 27 грудня. Але все не так очевидно, і фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва попереджають — розслаблятися рано. Це тільки початок довгого шляху. Недарма уряд обговорює можливість третього локдауну, який, судячи з цифр хворих, цілком імовірний.

Попередній, другий карантин в Ізраїлі дуже ефективно спрацював. Перед його введенням цифри захворюваності були страшні. У день виявляли до 9 тисяч нових інфікованих. І уряд зважився на цю непопулярну міру. Причому обмеження були навіть більш суворі, ніж вперше, навесні.

Як наслідок, крива захворюваності відразу пішла вниз, почалося скорочення числа важких хворих, особливо підключених до апаратів штучної вентиляції легенів та ЕКМО (апарат "штучна легеня"). А це — найбільш критичний показник для системи охорони здоров'я. Після майже місяця жорстких обмежень і довгих дискусій влада вирішила, що можна скорочувати карантинні заходи.

Треба віддати їм належне, на цей раз дії були більш обміркованими, ніж навесні. Заборонні заходи скасовували поступово. Наприклад, в системі освіти відкрили спочатку з першого по четвертий класи. В них навчаються діти, яких за законом, не можна залишати вдома самих. Крім цього, запрацювали школи і дитячі садочки для дітей з особливими потребами. Поступово почала роботу торгівля, державні установи і підприємства. Навіть дозволили весілля у вузькому колі найближчих родичів.

Наслідки, на жаль, не змусили себе чекати. Крива захворюваності знову поповзла вгору, набираючи швидкість. Зараз в Ізраїлі в добу виявляють вже за півтори тисячі і більше заражених. Знову збільшилося число тяжких пацієнтів, стала рости навантаження на систему охорони здоров'я. Ковідні відділення в лікарнях знову стали швидко заповнюватися.

Причин тому кілька, як вважають фахівці.

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман (фото з особистого архіву)

Перша — люди втомилися. Втомилися дотримуватися незвичних і серйозних обмежень, втомилися від постійно мінливих і посилених вимог. Втомилися від непослідовності в діях влади. Довіра між суспільством і владою було, якщо не втрачено, то сильно підірвано.

Друга — карантин не так ефективний у довгостроковій перспективі. Дія локдауну схожа на дію жарознижувальних таблеток при ангіні. Вона зіб'є температуру на кілька годин, але не вилікує хворобу, не усуне причину захворювання. Так і з карантином. Він дозволяє збити хвилю зараження на якийсь час, потім все починається спочатку. Можна було піти по шляху Словаччини, яка провела масове тестування населення. Там за день перевірили приблизно півтора мільйона осіб, виявили та ізолювали заражених. Але ізраїльська влада не пішла на цей крок через сильний опор ортодоксального і арабського секторів суспільства. Де, до речі, і спостерігається найбільш різке зростання захворюваності.

Третя — всіх дуже сильно розслабила новину про успішні випробування вакцини. Експерти давно говорили — тільки вона допоможе зупинити подальший розвиток інфекції.

Ефективних ліків проти коронавірусу поки немає і скоро не передбачається. Так що створювати колективний, або, як його називають епідеміологи, "стадний" імунітет доведеться шляхом вакцинації. І ось тут вже видно світло в кінці тунелю.

9 грудня в Ізраїль прибула перша партія вакцини від ковіду, виробництва американської компанії "Пфайзер". Її привіз спеціально обладнаний літак. Для зберігання є інфраструктура — компанія "Тева" підготувала спеціальні холодильні камери, які зможуть забезпечити потрібну температуру до -70 градусів. Доставлено 200 тисяч доз, це вистачить, щоб прищепити 100 тисяч осіб.

Як тільки дозвіл від FDA буде отримано, а це ніхто не сумнівається, почнеться імунізація. Лікарняні каси (страхові медичні компанії) вже отримали вказівку готуватися до неї. Одна тільки лікарняна каса "Маккабі" збирається прищеплювати в день 5 тисяч осіб.

Але спочатку будуть вакцинувати основну групу ризику — медиків. Першу партію розподілять між лікарнями і поліклініками для їх персоналу. Потім працівників по догляду за літніми людьми. Третіми у черзі перебувають громадяни старше 60-ти років. Це теж серйозна група ризику.

Протокол такий — спочатку людей 80 років і старше, потім - у віці від 75 років, пізніше — від 65 років. Найвищий пріоритет отримають найстаріші люди з наявністю супутніх захворювань: гіпертонії, серцево-судинних хвороб, хвороб легенів, підвищеним згортанням крові. Потім будуть щеплені інші члени тієї ж вікової групи, слідом за ними — люди молодше.

Потім прищеплять всіх підряд, дітей — в останню чергу. Заявлена ефективність вакцини "Пфайзер" — 95 відсотків. Це вже підтверджено клінічними випробуваннями. Потрібно відзначити, що дозвіл на використання вакцини буде тимчасовим і матиме винятковий характер з урахуванням обставин.

Часто задають питання: а чи потрібно робити щеплення тим, хто ВЖЕ перехворів ковидом? Відповідь неоднозначна. З одного боку у них є антитіла до вірусу. З іншого — дослідження показали, що імунітет знижується з часом, і вже були випадки повторного зараження через 2 місяці після одужання. Вважається, що більшість перехворіли захищені від зараження протягом півроку. Тому, швидше за все, перехворіли зможуть щепитися, але тільки після того, як будуть вакциновані всі ті, хто не перехворів.

У будь-якому разі компанія вакцинації буде абсолютно безпрецедентною, як за обсягами, так і за швидкістю її проведення. Швидше за все, вона не дозволить уникнути третього карантину, але сильно його скоротить.

Повертаючись до початку, щеплення — це не чарівна кнопка, яка дозволить "вимкнути" пандемію. Процес вироблення масового імунітету займе місяці, а то й роки. Вакцина двокомпонентна — її треба колоти двічі. Поки прищеплять більшу частину населення, поки сформується імунітет — теж пройде час. Весь цей час люди будуть продовжувати заражатися, хворіти і вмирати.

Є багато тих, кому вакцина протипоказана, є і ті, хто відмовиться її отримувати. Це теж вплине на поширення хвороби. І це при тому, що Ізраїль отримує вакцину одним з перших. У країнах третього світу, все буде куди довше і складніше. Там, наприклад, немає інфраструктури для зберігання такого складного препарату. Її доведеться створювати з нуля.

Будь-який кваліфікований експерт в області медицини, у відповідь на питання: "Коли все закінчиться?" лише знизить плечима: цього не знає ніхто. Епідеміологи стверджують, що вірус з нами надовго і розслаблятися не можна. Як і раніше, потрібно дотримуватися правил соціальної дистанції і особистої гігієни, уникати людних місць і утримуватися від поїздок. Вільне переміщення по світу відновиться ще не скоро. Так що, бережіть себе та своїх близьких!