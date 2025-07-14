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Кто ты в мире техники? Тест при поддержке "Фокстрот"

Автор: Спецпроект
Хто ти у світі техніки? Тест за підтримки "Фокстрот"
тест
Хто ти у світі техніки?
Тест за підтримки "Фокстрот"
Спецпроєкт РБК-Україна
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Звички з гаджетами - як тест на особистість: зарядка на 1% або порядок у папках можуть сказати про тебе більше, ніж психолог.
Пройди тест РБК-Україна та "Фокстрот" і дізнайся, хто ти: майстер багатозадачності, людина-павербанк чи домашній технолог-любитель?

Дай відповідь на 10 питань:

1. Який вигляд має твій робочий стіл на комп'ютері?

Все розкладено по папках. Папка в папці. Папка для папки.
У тебе порядок, навіть якщо навколо хаос. Майже японський мінімалізм і стоїцизм.
87 скриншотів, 12 документів "новий_фінал_остаточний_правки(2)"
Творчий безлад - теж система. Просто ніхто її не розуміє, крім тебе.
Один файл. Бо робочий стіл - це просто шпалери.
Візуальний спокій - твоя релігія. І трохи ліньки шукати файли.
Хаос, але мій хаос. Я все знаходжу інтуїтивно.
І хоча твої файли живуть за власним маршрутом, завжди приходять у точку B.

2. Як ти заряджаєш телефон?

На 100% перед сном завжди.
Зарядка - як дисципліна: стабільно та впевнено.
Чекаю, поки залишиться 1%, і тоді панічно шукаю розетку.
Адреналін - твоє друге джерело енергії.
Я з тих, хто заряджає на 56%, просто, бо так відчуває.
Інтуїція - головний адаптер. Заряджаєш, як живеш.
У мене павербанк завжди в сумці. Я серйозно до цього ставлюся.
Ти як людина резерв готовий до будь-якого відключення.

3. Який у тебе режим сну?

Лягаю до 23:00, сплю 8 годин, як айфон після апдейту.
Здається, ти мрія сомнолога та приклад для багатьох "нічників".
Після 02:00. Бо Reels, меми та "ще одна серія".
Ніч - час для прокрастинації та контенту. І крапка.
Сплю, коли дитина спить. Або коли техніка не шумить.
Вибирай хоча б тиху техніку, щоб мати змогу хоч трохи виспатися.
Засинаю з телефоном в руці, прокидаюсь - він уже на мені.
Ти засинаєш, як відключається Wi-Fi - несподівано і не надовго.

4. Що для тебе ідеальний ранок?

Сніданок, кава та новини на планшеті.
Твій ранок - це Pinterest. І трошки стрічка РБК-Україна.
Кофеїн + зарядка від будильника, який вже вісім разів відклали.
Щоб звук будильника не був персональним жахом, вибери приємну мелодію. Або взагалі вимкни його.
Ранковий дзвінок у Zoom без відео.
Так, говорити зранку з людьми - не завжди приємна річ. Але хоча б можна вимкнути камеру.
Я вранці не функціоную без кавомашини. І крапка.
Кава для тебе не напій, а обов'язкова умова для запуску системи.

5. Як ти дивишся фільми вдома?

Тільки на великому телевізорі з колонками. І попкорном.
А ти кінофан із серйозними вимогами? Дай вгадати: і тільки в HD?
Ноутбук, ковдра, серіал - класика виживання.
По-домашньому та з комфортом. Спробуй додати ще чашку улюбленого напою та рідну людину поруч. Рецепт, який завжди спрацьовує.
У TikTok - 47 частин по одній хвилині.
Припускаємо, що часу на перегляд повноцінного фільму в тебе немає. Якщо так, тоді ти просто майстер тайм-менеджменту!
Вмикаю для фону, поки щось готую.
Серіали в тебе грають роль шпалер. Звичні й на фоні.

6. Як ти прибираєш?

Робот-пилосос - мій головний союзник.
Підтримуємо! Нехай техніка сама все зробить, а потім ще й подякує, що дали їй простір для самореалізації.
Пилосос у мене як домашній тренажер.
Непогана стратегія: і в домі чисто, і в спортзал ходити не потрібно.
Прибирання - це музика і танці зі шваброю.
Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем. І з пилососом.
Я не прибираю. Я перекладаю речі з місця на місце.
Від перестановки доданків сума не змінюється, але не в цьому випадку. Переклав - і стало свіжіше.

7. Що завжди є у твоїх навушниках?

Подкасти, які я не встигаю дослухати.
Ти та людина, яка знає багато подкастів і може порадити на будь-який смак, але сама їх не слухає.
Плейлист "Я знімаюся в мелодрамі й плачу у вікно".
Твої навушники знають про тебе більше, ніж психотерапевт.
Робочі дзвінки з двома "перепідключеннями".
Специфічний смак у музиці, якщо чесно… Але, напевно, у тебе круті комунікативні навички.
Все підряд. Мій ритм життя - це мікс без діджея.
Ти аудіоверсія життя. Все й одразу, головне - з ритмом.

8. Яке кухонне диво змінило твоє життя?

Мультиварка - богиня часу.
Ти довіряєш техніці. І гречка тебе не підводить.
Аерогриль. Більше не смажу в олії.
Ти готуєш із хрустом і користю. Без компромісів.
Тостер і кавоварка - головна пара в моєму домі.
Ти готуєш із хрустом і користю. Без компромісів.
Я досі грію все в чайнику. Не судіть.
Життєвий хакер рівня чайник. Але не зважай. Головне, що працює й тобі комфортно.

9. Який у тебе ноутбук?

Новенький і потужний - люблю швидкість.
У тебе все летить - і браузер, і дедлайни. Дивись, тільки ти не злети від таких обертів.
Ветеран. Знає всі мої секрети.
Він уже як член сім'ї. Я навіть не знаю, як вибирати іншого. Тому буду з ним аж до повного вимкнення екрана.
Мені дали на роботі - я не вибагливий.
Вміння бути мобільним і підлаштовуватися під обставини - це круто. Але час від часу розставляй свої кордони.
Планую купити, але щоразу обираю щось інше.
Ох, це коло вічного пошуку ідеального. Можливо, таких існує, але підходящий ноут ти точно колись знайдеш!

10. Як поводишся з технікою?

Чищу екран ганчірочкою раз на тиждень.
Твій девіз: стався до техніки так, як хочеш, щоб вона працювала. Майже життєва філософія.
Усі пульти - без батарейок. Як і завжди.
Ти любиш, щоб десь залишалася нотка неідеальності й простір для творчості. Похвально.
Мені здається, вона трішки на мене ображається.
Спробуй зробити для неї щось приємне. Наприклад, помити або почистити. Кажуть, гаджетам подобаються красиві жести.
Я з нею розмовляю. І вона працює. Іноді.
Між тобою й технікою існує певний зв'язок. Схоже, ти як принцеса з мультиків Disney - тільки свиснеш, і вся монітори вже загорілися.
Оціни свої результати!
Ти - ґаджет-естет
Техніка для тебе - не просто інструмент, а частина інтер'єру, естетики та щоденного кайфу. Ти обираєш пристрої не лише за функціями, а й за тим, який вигляд вони мають, як пасують до естетичних фото в інсті та чи стають "твоїми" з першого погляду. У тебе мінімалізм, порядок і правильне світло.
Тобі підійдуть:
Техніка у стильних корпусах і стриманих кольорах.
Смартлампи, бездротові зарядки, кавомашини з преміальним дизайном.
Ґаджети, що пасують до інтер'єру (наприклад, саундбари, монітори, акустика).
Добірка для тебе з магазину "Фокстрот":
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10
Кавомашина DELONGHI Eletta Explore ECAM450.65.G
Автоматична плойка PHILIPS WavePro Styler 9000 BHB968/00
Ти - майстер багатозадачності
Коли інші роблять одне, ти вже встигаєш три. У тебе 20 вкладок, зустріч у Zoom, прання в машинці й дитина на фоні. Твоя техніка повинна встигати за тобою або не заважати.
Тобі підійдуть:
Девайси з режимами "робота - дім - пауза".
Аксесуари, які звільняють руки йдумки (тримачі, органайзери, гарнітури).
Смартнабір: ноутбук + навушники + принтер + смартфон, які синхронізуються.
Добірка для тебе з магазину "Фокстрот":
Смартгодинник XIAOMI Redmi Watch 5Lite Black
Зарядна станція BLUETTI AC180T 1800W/1433Wh/LiFePO4
БФП струменевий CANON PIXMA G3410 Wi-Fi Black
Ти - домашній технолог-любитель
Твоя техніка - частина родини. Ти знаєш, скільки хвилин треба мультиварці, щоб ідеально зварити гречку. Обожнюєш побутові фішки, які роблять життя легшим, і можеш провести годину в розділі "Кухонна техніка" задля задоволення.
Тобі підійдуть:
Речі, які просто ввімкнути, і вонивсе зробили самі.
Бюджетна, але ефективна техніка з реальними відгуками.
Кавомашини, фритюрниці, міксери,пароочисники - усе, що для дому, для себе.
Добірка для тебе з магазину "Фокстрот":
Мультипіч TEFAL EY831GE0
Гриль TEFAL OptiGrill+GC717D10
Зволожувач повітря PHILIPS HU1510/04 White
Ти - спонтанний користувач
План? Графік? Чіткий сценарій? Ні, не чули. Ти вмикаєш кавоварку, коли хочеш чаю, а в телевізорі шукаєш пульт. Але якось усе працює. Бо інтуїція - головна кнопка у твоєму житті.
Тобі підійдуть:
Інтуїтивна техніка без зайвих кнопок.
Простий інтерфейс, автооновлення, мінімум налаштувань.
Смартпристрої, які все роблять за тебе (робот-пилосос, мультиварка).
Добірка для тебе з магазину "Фокстрот":
Робот-пилосос PHILIPS XU2100/20
Телевізор HISENSE55U7Q
Вбудована посудомийна машина HOTPOINT ARISTON HSIO 3O23 WFE
Ти - людина-павербанк
Ти знаєш, що павербанк - важливіший за подушку. Техніка повинна працювати в умовах "мінус світло, мінус зв'язок, плюс дедлайн". Ти не панікуєш, коли падає Wi-Fi, бо вже маєш резерв. І ліхтарик із Bluetooth. І генератор.
Тобі підійдуть:
Надійні ноутбуки й смартфони з потужною батареєю.
Прості, але витривалі гаджети, які витримають усе, крім тебе.
Джерела безперебійного живлення (UPS), павербанки, роутери з LTE
Добірка для тебе з магазину "Фокстрот":
Смартфон MOTOROLA G15 Power 8/256GB Dual Sim
Мобільний роутер TP-LINK M7350
Powerbank XO PR201 30000mAh

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