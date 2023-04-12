Кто стоит за попыткой рейдерского захвата маслозавода в Черкасской области

Комиссия при Министерстве юстиции Украины разобралась с ситуацией с попыткой рейдерского захвата ООО "Красногорский маслозавод" (Черкасская область) и приняла решение об изъятии из реестра противоправной записи о перерегистрации предприятия. Кто стоит за дерзкой попыткой рейдерского захвата завода – подробнее в материале.

Спланированные действия

"Красногорский маслозавод" расположен в с. Антиповка (Золотоношский район) Черкасской области. Был введен в эксплуатацию в 2011 году. Предприятие имеет 3,1 га земли и было одним из первых производителей рапсового масла в Украине.

Основным собственником, владеющим более 90% уставного капитала, является Ольга Полозова – жена известного в Золотоноше предпринимателя, экс-депутата Черкасского областного совета Виктора Полозова. Вторая часть предприятия принадлежит эстонской компании. В 2021 году предприятие согласно финансовым отчетам завершило с прибылью в 42 млн гривен.

По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" в парламенте Галины Янченко, 17 марта на территорию завода ворвались рейдеры. Группа молодых людей в масках захватили в заложники персонал и уничтожили в серверной технику.

За день до физической атаки, рейдеры провели ряд сделок с документами. В частности, с помощью "черного" нотариуса, которого лишили свидетельства несколько лет назад, задним числом выписали фейковый дубликат нотариального поручения, далее подробные документы провели 5 различных регистрационных действий, и дважды бесплатно перепродали корпоративные права стоимостью в сотни миллионов гривен за один день.

"Мы детально проверили документы, предоставленные заявителем, и нашли десятки доказательств нарушения закона. Начиная с того, что само заявление о государственной регистрации содержит исправления, дописки, часть текста заполнялась карандашом. И завершая тем, что фейковая доверенность, с которой все началось, является дубликатом, а оригинала этой доверенности в реестре никогда даже не было. Вторая часть доверенностей выдавалась на Кипре на других лиц и на другие действия", — сообщила Янченко.

Местная полиция оперативно отреагировала на вызов владельцев. В связи с событиями на предприятии было зарегистрировано уголовное производство по факту подделки документов. Также собственник сразу обратился в суд для ареста своих активов и в Антирейдерскую коллегию Минюста для оперативного внесения изменений в реестр. Ситуацию под контроль также сразу приняли в парламентской спецкомиссии.

10 апреля Янченко сообщила, что совместно с Министерством юстиции Украины завод удалось вернуть законным владельцам. "Дело завода рассмотрела Антирейдерская коллегия Министерства юстиции с результатами расследования от нашей парламентской спецкомиссии. Я благодарна Антирейдерской коллегии и Минюсту за быструю реакцию", — подчеркнула нардеп.

Сейчас, по ее словам, задача парламентариев и антикоррупционных органов — "отправить всем рейдерам четкий сигнал: рейдерство не пройдет", а виновные, посягающие на чужую собственность, будут наказаны. Следовательно, в государственные реестры вернулась информация о законном владельце.

На самом заводе также прокомментировали, что защитить собственность удалось без изнурительных и долговременных судов, не доводя предприятие до банкротства. "Работа проходила по современным подходам: скорый сбор информации, анализ, принятие решений ВСК и взаимодействие с собственником Ольгой Полозовой, как с бизнесом, без каких-либо бюрократических преград", — говорится в сообщении предприятия.

Относительно привлечения к ответственности виновных парламентская спецкомиссия установила непосредственных исполнителей, их бенефициаров должно установить следствие.

Кто стоит за попыткой рейдерства

Стоит отметить, что на самом предприятии благодарность за скорейшее реагирование на ситуацию выразили не только профильному министерству и парламентской спецкомии, а также народному депутату, экс-мэру Золотоноше Виталию Войцеховскому.

Вместе с тем, по данным местных СМИ и активистов, именно Войцеховский вместе со своим коллегой нардепом Антоном Яценко якобы могут быть одними из интересантов атаки на агрофирму.

Как известно, парламентарий избрался на выборах в Раду в 197-м мажоритарном округе Черкасской области. С осени прошлого года нардеп неоднократно вступал в конфликт с губернатором Черкасской ОВА Игорем Табурцем, которого в марте 2022 г. назначил президент Владимир Зеленский для стабилизации ситуации в регионе после вторжения России.

В кулуарах парламента Войцеховского называют фигурой экс-замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, уволившегося из ОП в январе 2023 года после ряда коррупционных скандалов.

По данным движения Честно, Войцеховский при президентстве Порошенко и Януковича указывается как перебежчик - "заигрывал" с чиновниками администрации президента, выдвигаясь от их политических сил.

В Раде 9-го созыва Войцеховский запомнился тем, что поддерживал "антикоррупционный законопроект" №7654 (попытка сорвать конкурс на назначение главы НАБУ и упрощение процедуры его увольнения), что, по оценкам активистов, негативно влияло бы на систему антикоррупционных и правоохранительных органов страны - НАПК, ГБР, БЭБ.

По сообщениям журналистов-расследователей, Войцеховского подозревали в системном вмешательстве в деятельность местного бизнеса: "Местный бизнес, не желавший работать на политическое будущее Войцеховского, так "кошмарили", что многие порядочные предприниматели просто вынуждены были уехать. Некоторым бизнес просто сожгли".

Еще со времен своего мэрства в городе Золотоноша (2010-2021 гг.) неофициально связан с руководством Черкасской национальной полиции и мог злоупотреблять админресурсом.

В свое время с помощью того же Кирилла Тимошенко назначил на должность главы Золотоношского РОЦА Ирину Тернову, свою бывшую секретаршу, которая тоже известна громким скандалом с хищением гуманитарной помощи в области уже во время войны.

По данным мониторинга "Слово и дело", у Войцеховского за время работы в парламенте - 0% выполненных предвыборных обещаний.

Также Войцеховского связывают с еще одним одиозным нардепом-мажоритарщиком из Черкасской области Антоном Яценко.

Недавно во время рабочего визита в Умань местные жители спросили у Войцеховского о связях с Яценко и вероятными организаторами рейдерского захвата на предприятие. Нардеп ушел от ответа.