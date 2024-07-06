"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело

О том, как ветеран войны запустил собственное дело по производству кофе, с какими трудностями сталкивается и как боевой опыт помогает в ведении бизнеса, - читайте в совместном проекте РБК-Украина и Министерства по делам ветеранов.

Артур Войтюк 13 лет из своих 29 посвятил военной службе. Был членом экипажа воздушного судна во время миротворческой операции в Конго, руководил военными водолазами и уничтожал российских оккупантов в одном из саперных подразделений. Капитан Войтюк выполнял задачи и в воздухе, и под водой. Во время службы получил несколько серьезных ранений, поэтому, а также из-за инвалидности отца был вынужден уйти со службы. Как раз перед этим за спасение нескольких подчиненных военного наградили орденом "За мужество" III степени.

Мы расспросили Артура о его боевом опыте, возвращении к гражданской жизни и запуске собственного дела, к которому будут приобщены и другие ветераны.

Боевой опыт Артура

26 февраля 2022 года Артур уже должен был увольняться со службы по состоянию здоровья - за четыре года до этого, будучи инструктором-водолазом, во время одного из учений химическое вещество, находящееся внутри дыхательного аппарата, попало мужчине в легкие и обожгло их. От этого развилась эмфизема и уменьшился объем легких. Это повреждение повлияло на работу сердца. Особенно это проявилось на задании в Африке, где Войтюк был с миротворческой миссией в составе экипажа воздушного судна в должности бортового переводчика.

Планы на увольнение со службы сменило полномасштабное вторжение России - Артур не смог уйти со службы, поэтому сформировал боевой батальон и уехал воевать на восток.

"У меня было обходное письмо на руках, всеми подписано. Но 24-го все изменилось. Тогда я был исполняющим обязанности командира саперного батальона, и согласно своей должности, начал мобилизационный процесс по батальону. Это была сложная задача, ведь к нам приходили люди далекие от саперной темы. Их обучали, улаживали всю работу, и после этого мы поехали уже на Донецкое направление заменять контрактников", - рассказывает Артур.

Артур Войтюк (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Артур участвовал в каждом боевом выезде вместе с ребятами из своего батальона. Во время одного из них близ Углегорской ТЭЦ, тогда уже она находилась под контролем оккупантов, его бойцы отправились в разведку, а сам Артур остался их прикрывать.

"Наши войска оттуда вышли две недели до этого. Когда мы приехали, никто не знал, что там должно быть. Прошло буквально 5 минут, как по нам начали "работать". Первый прилет меня отбросил, и выломал мне колено. А второй уже был ближе ко меня, но повезло, что обломки пролетели мимо.

Поскольку два других саперов не умели водить автомобиль, Артуру пришлось самому сесть за руль, чтобы спасти ребят. Несмотря на ранения, он смог проехать где-то километров десять до второго блокпоста уже в Бахмуте, где стояли остальные саперы. После этого его направили в госпиталь.

"Врачи сразу начали ставить капельницы, делать кучу уколов. Впоследствии самочувствие стабилизировалось. Но из-за ударной волны в затылок ухудшилось зрение. Окулисты пообещали, что зрение вернется где-то через полтора месяца. Это были, наверное, "самые темные" дни в моей жизни. Потом же зрение вернулось, слух тоже более-менее. Поэтому я снова вышел на работу в военную часть", - говорит ветеран.

Артур признается, что трудно было решиться на увольнение из армии, ведь там выполнял много важной работы.

"Когда настал день моего увольнения со службы, я пришел со слезами на глазах. Я отдавал себе отчет, что все, что мог - армии полностью отдал", - добавляет Войтюк.

Артур 13 лет посвятил военной службе (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Поиск мотивации после службы

В 28 лет Артуру заново пришлось адаптироваться к гражданской жизни.

"Я столкнулся с ощущением, что кроме своей семьи, я больше никому в обществе не нужен. У меня есть орден "За мужество", успешные выполнения задач, у меня все ребята живы, здоровы. Я максимум вкладывался в это все. Но понял, что остался один на один с обществом. Во время службы не было времени думать о ветеранской жизни", - рассказывает Артур.

Справиться с этими мыслями Артуру помогло основание собственного дела - производство кофе и мерчей COMMANDO COFFEE CO. Во время службы с американцами он узнал компанию по изготовлению кофейной продукции, которую основали десять ветеранов боевых действий в Афганистане. Сначала они распространяли кофе только между ветеранами, но потом вышли на большой рынок.

"Я начал "мозговать", а почему бы нам не взять частично их опыт и не интегрировать в нас. Начал знакомиться с видами кофе, разрабатывать дизайн упаковки и патентовать логотип. Я жил этим месяцами", - добавляет Артур.

В 28 лет Артур ушел со службы (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Идею для бизнеса ветеран начал разрабатывать в декабре 2022 года, а первые заказы появились уже в следующем месяце. Войтюк сразу решил, что для него приоритетом будет не столько увеличение прибыли, сколько привлечение других ветеранов к ведению предпринимательской деятельности.

"Базовое финансирование - это из своих средств. Только Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсировал 20 тысяч гривен. На них я закупил еще продукции. Потом появились программы, помогающие развитию ветеранского бизнеса. Также у меня была поддержка от моих ребят, которые еще продолжают служить. Я понимаю, что они рано или поздно тоже уволятся и им будет нужно место работы", - говорит Войтюк.

Он отмечает, что не завышал цены, чтобы люди имели возможность ознакомиться с качественным кофе. Кроме этого, ветеран уже снабжает кофе военным в зоны боевых действий.

"Наши военнослужащие, находясь на востоке, не имеют кофейных аппаратов. По сути, у них есть только доступ к кипятку. Поэтому очень важна именно степень помола кофе, чтобы можно было просто залить водой, и чтобы кофе идеально осело. Ко мне ребята звонят по телефону даже с востока и говорят: "Давай, отправляй нам кофе, потому что мы уже без него не можем", - добавляет Артур.

Для лого своего бренда Войтюк выбрал милитарное изображение - гильза, внутри которой вместо патрона кофейное зерно.

Кофе и брендовая продукция от COMMANDO COFFEE CO (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Военный опыт помогает в бизнесе

По словам Артура, иногда опускают руки, потому что возникает много трудностей. Наибольшая сложность при запуске дела заключалась в неосведомленности о финансовой составляющей. Это побудило его искать новые знания и даже получить экономическое образование.

"Я хотел на магистратуру давно поступить, но за неимением времени учился дистанционно в рамках бесплатной программы для УБД. Я не знал ни о каких программах, не интересовался никогда этим. Уже сейчас начал изучать как открыть ФЛП, какие бывают его виды, типы деятельности когда нужно платить налоги и так далее", - говорит ветеран.

Добавляет, что военный опыт помог ему в бизнесе. Навыки и знания, которые он там получил во время службы, теперь успешно применяет в предпринимательской деятельности.

"Вся моя жизнь - военная. С развитием собственного дела я начал мыслить так же как и на службе, что нужно делать все для людей - подчиненных, которые будут работать со мной в дальнейшем, а также - моих клиентов. Ты же не сможешь смотреть им в глаза и продавать какой-то хлам. Должен быть уверен в продукте", - добавляет Войтюк.

Иногда ветерану приходится работать даже ночью, когда есть срочные заказы. Особенно, если они направляются на линию фронта.

"В час ночи получил сообщение, что ребята едут завтра на восток в восемь утра и просят привезти кофе, потому что у побратима день рождения. В шесть утра я поехал на склад, упаковал все и привез клиенту", - рассказывает Артур.

Войтюк отмечает, что для него очень важно, чтобы клиенты давали отзывы о его продукции, потому что так можно улучшить свою работу.

"На "Іграх Нескорених" я познакомился со многими ветеранами, и они мне начали "насыпать" идеи. Их так было много, что я сказал, что трудно самому это все сделать, должна быть приоритетность. Собственно, приоритетность всегда спасает, потому что если ты будешь повсюду одновременно - ты ничего не успеешь", - говорит Артур.

Кофе от COMMANDO COFFEE CO отправляют военным на передовой ( фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Включение в проект "Створено захисниками"

В феврале 2024 года Войтюк присоединился к проекту Министерства по делам ветеранов Украины "Створено захисниками" и получил специальную маркировку бренда.

"Я начинал с 50 кг зерна, а сейчас обрабатываем уже примерно 175 кг. Всю выручку вкладываю в увеличение объемов. Полностью все этапы, весь бухгалтерский учет, вся SMM-работа, маркетинг, общение - за все отвечаю только я. Даже в съемках рекламы продукции участвую, как модель. Мне нужно было как-то представить, что это ветеранское дело. Не бизнес, потому что он перед собой видит главную цель - обогащение. А дело - это когда люди тоже приобщаются к тебе", - говорит Артур.

Он добавляет, что хотел получить маркировку бренда "Створено захисниками" не для того, чтобы осветить себя и свою деятельность как лучшую в мире, главная цель - показать людям, что защитники создают нечто классное.

Объемы производства COMMANDO COFFEE CO выросли втрое (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

В планах - ветеранское кафе

Сейчас COMMANDO COFFEE CO увеличило свое производство более чем в три раза. Следующий шаг для Артура - открытие кофейни в родном Хмельницком.

"Это будет место, где будут работать исключительно ветераны. Админ, баристы тоже будут ветераны. Я хочу, чтобы это было именно ветеранское заведение, где отдыхали бы ветераны, члены их семей, военнослужащие, работники силовых структур, таких как СБУ, национальной полиции", - говорит предприниматель.

Для своего кафе ветеран хочет выбрать помещение, которое будет иметь хорошую доступность, также важно, чтобы рядом был парк или пляж. Пока трехмесячные поиски не принесли результата.

"Многие свои идеи продают. Но эта идея создана для таких, как и я ветеранов. Моя совесть не может позволить продать это все. Есть намерения объединиться когда-то с другими ветеранскими делами. Потому что сейчас как-никак все развивается", - говорит Войтюк.

В настоящее время ветеран планирует пополнять ассортимент онлайн-магазина новыми сортами и видами кофе. Уже идет работа над дизайном упаковок для дрип-кофе.

"Хочу этим максимально облегчить жизнь для наших защитников. Это вообще классно, потому что человек бы взял дрип-кофе, забросил себе в карман, и когда нужно просто залил кипятком. Потом не надо мыть кружку, высыпать старую заварку. А вообще, я бы хотел сам даже обжаривать кофе. Но для этого нужно приобрести аппарат стоимостью полтора миллиона гривен. Поэтому сейчас приходится платить другой компании за эту услугу", - добавляет Артур.

Кроме кофе, в онлайн-магазине Артура можно приобрести еще и сувенирную продукцию. Это чашки и футболки с разнообразными принтами, связанными с COMMANDO COFFEE CO. Артур объясняет, мерч - это лицо бренда. Поэтому его решили добавить в ассортимент для повышения узнаваемости компании.

"Все мы делаем подарки. Но самый трудный этап - выбрать их, особенно для военнослужащих. Поэтому я максимально хотел упростить эту задачу", - говорит ветеран.

Артур планирует открыть ветеранское кафе (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Гражданская жизнь с последствиями войны

Последствия ранений до сих пор дают о себе знать - дважды в год ветерану приходится проходить лечение, способствующее восстановлению мозга. Из-за проблем с сердцем и легкими постоянно возникает одышка, противопоказаны физические нагрузки. Но даже при этом Артур принял участие в отборе в национальную сборную "Ігри Нескорених".

"Иногда с ничего начинаются обостренные головные боли, ухудшается моторика рук настолько, что трудно взять кружку. Оно все сочетается с проблемами с сердцем и легкими. Даже в "Іграх Нескорених" из-за нюансов со здоровьем меня не допустили к большому количеству тех видов спорта, которые я раньше любил", - говорит ветеран.

Артур большую часть времени проводит в родном Хмельницком, где проживает его папа и два младших брата. Отец в прошлом военный, участвовал в миротворческой операции в Ливане, где получил тяжелое ранение, повлекшее инвалидность. Младший брат сейчас учится в военном лицее.

"Я решил заниматься своим делом и встречать ребят после службы здесь или отправлять им кофе на фронт, чтобы они понимали, что они не сами", - добавляет Артур.

Артур с отцом (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)