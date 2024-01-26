Денежная помощь. Сколько сотрудник может получить от работодателя во время войны

Во время войны на плечи работодателей ложится серьезная социальная ответственность перед своими работниками. Особенно если возникает вопрос оказания материальной помощи.

В колонке для РБК-Украина адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова рассказывает об особенностях благотворительной помощи от работодателя, и на какие суммы можно рассчитывать.

Социальная ответственность. Когда работнику могут выплатить пособие

Важным элементом в данном контексте становится надлежащий механизм возможности выплаты благотворительной помощи работникам и правильного налогообложения этого процесса. Обеспечение четкости и эффективности в этих вопросах будет не только способствовать благосостоянию работников, но и будет демонстрировать высокий уровень социальной ответственности со стороны работодателей в важный период для всех нас.

Обращаю внимание, что выплата разовой материальной помощи – это право, а не обязанность работодателя. Таким образом, говорить о том, что невыплата такой благотворительной помощи нарушает социальные права работников неуместно.

В то же время, в положении об оплате труда или в трудовом договоре могут быть определены конкретные обстоятельства, при которых работодатель по своему усмотрению может обеспечить материальную помощь. Важно отметить, что такие виды пособий не носят характер заработной платы, поскольку не должны и не могут быть систематическими.

Оказание такой помощи зависит от финансового положения работодателя, его возможностей и выплачивается по его решению. Однако инициатором получения такой выплаты является работник, и именно работник должен сообщать о наступлении указанных обстоятельств.

Законодательство не налагает специфических требований по документальному оформлению получения нецелевой благотворительной помощи работнику.

Фото: Благотворительная помощь работнику – это добровольное право, а не обязанность работодателя (Getty Images)

Для получения помощи работникам следует обратиться к работодателю с соответствующим заявлением, в котором следует указать об отсутствии конкретного назначения благотворительной помощи и обосновать необходимость материальной помощи, в частности, ссылаясь на сложные материальные обстоятельства, среди таких обстоятельств могут быть пособия на ремонт, в связи с рождением ребенка, для лечения, захоронения. А также, что сейчас актуально, в связи с военным положением или проведением в данной местности боевых действий.

Опять же ограничений причин в данном случае не предусмотрено. На основе поданного заявления работодатель формирует и выдает приказ о выплате материальной помощи. При этом сумму определяет по своему усмотрению, но ввиду нюансов налогообложения указанной суммы.

За благотворительную помощь нужно уплатить налоги: сколько именно

Следует понимать, что выплата такой помощи предусмотрена исключительно для официально трудоустроенных рабочих. Все работники в данном случае имеют равные права и обязательные условия относительно того, должны ли такие рабочие быть трудоустроены на основании основного трудового договора или по совместительству пока нет.

Согласно пункту 170.7.3 Налогового кодекса Украины, нецелевая благотворительная помощь, включая материальную, предоставленную резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика, не учитывается в налогооблагаемом доходе. При этом сумма такого пособия не должна превышать предельный размер дохода, определенный в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, для соблюдения налогового законодательства и ухода от дополнительной финансовой нагрузки на работодателя относительно налогообложения нецелевой благотворительной помощи (налогом на доходы физических лиц, военным сбором), на 2023 год ее сумма не должна превышать 3760,00 грн на одного работника.

Любой другой суммарный объем, превышающий указанный предел, подлежит обычному налогообложению по ставкам 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Относительно Единого социального взноса, сумма нецелевой материальной помощи не учитывается при начислении ЕСВ, согласно пункту 14 раздела I Перечня видов выплат, не подлежащих единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование № 1170.

Фото: Инициатором такой выплаты является работник, и именно работник должен сообщать о наступлении указанных обстоятельств (Getty Images)

Для следования всем условиям оформления и выплаты материальной помощи и избегания неприятных ситуаций при налоговой проверке следует соблюдать следующие требования.

Выплата материальной помощи должна носить разовый характер и предоставляться отдельным работникам согласно пункту 3.31 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госстата от 13.01.2004 № 5.

В случае несоответствия этих условий материальная помощь, предоставленная с целью налогообложения налогом на доходы физических лиц, рассматривается как эквивалент заработной платы. Согласно письму ГНАУ от 22.06.2011 года № 11552/6/17-0715, материальная помощь приравнивается к заработной плате, и полная сумма такой помощи включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, если она носит систематический характер, предоставляется большинству работникам или предусмотрена положениями об оплате труда в соответствии с трудовым законодательством.

Здесь следует учитывать пп. 170.7.3 Налогового кодекса Украины относительно того, что освобождение от НДФЛ/ВЗ для материальной помощи не обусловлено ее разовостью или массовостью, однако налоговая служба не всегда с этим соглашается.

Для исключения недоразумений при оформлении выплаты благотворительной выплаты может помочь выплата ее работникам в разные даты, учитывая потребности отдельных категорий работников, или путем выделения первоначально тех сотрудников, наиболее нуждающихся в такой помощи.

В таких условиях при оформлении выплаты материальной помощи будет сохранен баланс интересов и такая выплата как продемонстрирует заботу работодателя о благосостоянии своего коллектива, так и будет оформлена в соответствии с требованиями налогового законодательства.