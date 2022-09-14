В гостях добре, але... Як Європа змінює ставлення до біженців з України

Багато українців, рятуючись від війни в Європі, вже інтегрувалися в країнах ЄС і знайшли там роботу. Але західні експерти попереджають про "найважчі місяці" з початку війни. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Почавши війну проти України, Росія явно збиралася створити ще й міграційну кризу в Європі. Всупереч очікуванням Кремля, європейські країни проявили солідарність з Україною і організованість, прийнявши мільйони біженців з нашої країни. За різними оцінками, це 5-7 млн осіб.

Одні країни за більш ніж півроку війни переглянули умови для українців, тоді як інші тільки починають виділяти допомогу біженцям. Поки жодна країна ЄС офіційно не відмовилася від прийому українців, але експерти все частіше заявляють про те, що підтримка може знизитися до зими.

РБК-Україна розбиралося, як змінилася підтримка українців за кордоном, і чи продовжать там надавати допомогу нашим співгромадянам далі.

Українців у Європі продовжують підтримувати

У Європі проводили не так багато опитувань, які з'ясовують ставлення до українських біженців. Але всі, які є, показують високу підтримку наших громадян. Їх вважають культурно близькими, їм співчувають і намагаються допомогти. Навіть через місяці війни.

"Ми виявили потужну підтримку прийому українських біженців у всіх восьми країнах (Австрія, Чехія, Німеччина, Угорщина, Італія, Польща, Румунія і Словаччина – ред.). Вражаюче, але така підтримка українських біженців контрастує з набагато прохолоднішим ставленням до інших груп біженців", – говориться на сайті Центру Роберта Шульмана.

Українці змінили ставлення до біженців у всьому світі: їм стали більше співчувати. Війна в Україні підвищила суспільну відкритість по відношенню до людей, які рятуються від війни або гноблення, говорить опитування Ipsos. 78% людей в 28 країнах впевнені: ті, хто рятується від конфліктів або переслідувань, повинні мати можливість знайти притулок в іншій країні. Торік так вважали 70% людей.

Фото: Країни Європи проявили солідарність з Україною і організованість, прийнявши мільйони біженців з нашої країни (Getty Images)

"За ці 6 місяців литовці заново відкрили Україну та її людей. Українців у Литві сприймають як непереможних і гідних найбільшої поваги. З'явилося бажання пізнати Україну та її культуру, звичаї. Я, до речі, цілком реально уявляю своє життя в Україні", - говорить РБК-Україна Міндаугас Йонушас, голова литовської волонтерської організації VŠĮ BONITATEM, яка допомагає українцям адаптуватися в країні. За його словами, стійкість українців під час вторгнення ворога досі вражає європейців, і вони продовжують підтримувати нашу країну. У тому числі – біженців.

Проїзд та страховка. Як змінилася допомога українцям

Поки жодна країна Європи офіційно не заявила, що або зупиняє прийом українців, або кардинально скорочує допомогу. У різних країнах то скасовують одні опції для українців, то вводять нові.

Вже сьогодні по Європі практично немає "безлімітного" безкоштовного проїзду для українців: раніше вони могли вільно пересуватися між країнами, просто показавши паспорт громадянина України. Так українці могли абсолютно безкоштовно доїхати з Польщі до Німеччини, з Франції – до Іспанії.

Тепер безкоштовно їздити в поїздах і іншому транспорті можна в окремих випадках. В Італії це можна зробити, якщо тільки ви добираєтеся до того місця, де збираєтеся жити. Взяти в касі безкоштовний квиток на потяги Угорщини тепер можна тільки в деяких місцях і тільки за деякими напрямками.

Безкоштовно користуватися громадським транспортом можна в окремих містах. Наприклад, нещодавно таку можливість продовжили у Відні. Щоб і далі отримувати медичні послуги, деякі країни (Чехія і Болгарія) вимагають від українців оплачувати страховку за свій рахунок – раніше ці витрати покривали з бюджету.

Але основна зміна в підтримці українців в Європі за останні місяці – біженців потроху намагаються стимулювати знаходити роботу і виходити на "самозабезпечення". Однією з перших так зробила Польща: там скоротили виплати полякам за розміщення українців, скасували безкоштовний проїзд, залишивши гарантовану допомогу тільки найуразливішим категоріям. Мотивують тим, що українцям потрібно інтегруватися в польське суспільство і шукати роботу.

Фото: У Німеччині очікують, що українці поліпшать ситуацію на ринку праці (Getty Images)

У Німеччині сподіваються, що кваліфіковані українці поліпшать ситуацію на місцевому ринку праці, знайшовши там роботу. Згідно з опитуванням мюнхенського аналітичного центру Ifo Institute for Economic Research, 40% HR-менеджерів Німеччини вважають, що кваліфіковані працівники з України можуть знайти роботу в німецьких компаніях. Щоправда, завадити цьому може мовний бар'єр – головною проблемою це назвали 86% опитаних.

Українці – високоосвічені люди з хорошими навичками. Це може допомогти їм знайти роботу в Європі набагато легше, ніж біженцям з інших країн, говорить інше дослідження. Найшвидше від цього має виграти ринок сусідніх країн, де українців найбільше – Польщі, Чехії, Словаччини, країн Балтії.

У Британії знайшли роботу рекордну кількість біженців з України – 42%. Це чи не найвищий показник в Європі. Хоча більшість працює не за фахом: українські вчителі миють посуд, а інженери прибирають номери в готелях. Через це від уряду Британії місцеві активісти стали вимагати, щоб там враховували кваліфікацію українців.

"Смішно, коли у вас в країні брак стоматологів, у вас може бути кваліфікований стоматолог, а він в цей час розкладає товар на полицях", – говорить голова комітету із захисту інтересів українців Енді Хьюітт.

Німеччина, Англія та Бельгія: місць майже не залишилося

Все більше країн ЄС заявляють, що місць для розміщення українців стало набагато менше. На початку вересня в 12 з 16 федеральних земель Німеччини оголосили про припинення прийому нових біженців, тому що там просто не залишилося для них місця. Всього з 24 лютого в Німеччині тимчасовий притулок попросили майже мільйон українців.

Але українці все ще можуть переїжджати до Німеччини і користуватися вже звичними пільгами – шукати роботу, користуватися безкоштовною медициною, а діти можуть вчитися в місцевих школах. Виплати по безробіттю для українців у Німеччині з 1 січня наступного року збільшать: найбільше зросте розмір виплат для одиноких дорослих або батьків-одинаків до 502 євро (зараз – 449 євро). Інші категорії населення також отримають надбавки.

Фото: У багатьох країнах для українців виявляється все менше місць (Getty Images)

Брак місць – проблема і в інших країнах. В Ірландії влітку біженців тимчасово розмістили в місцевому аеропорту, поки їм шукали більш зручне тимчасове житло. Ще в квітні українців у Швейцарії стали селити по певних кантонах, щоб "розвантажити" великі міста Цюріх і Женеву.

Влада Фландрії (одна із земель Бельгії) говорить, що житла для українців не вистачає. На 2023 рік там запланували відкриття "екстреного поселення" на 200 квартир. Однак це дозволить прийняти не так багато біженців: всього трохи більше 300 осіб. Їх переселять з будинків бельгійських сімей, які прихистили українців.

У Британії скоро закінчиться програма розміщення в будинках у місцевих жителів, а нового плану уряд ще не придумав. Багатьом українцям там і так довелося змінити місце проживання: то самі англійці заявляли, що більше не готові їх розміщувати, то місцеві органи порахували господаря житла "неблагонадійним". Деяких і самі господарі виселяли "в один день": у соцмережах можна зустріти історії, коли українців не попереджали про виселення до останнього моменту. Втім, є випадки, коли британці віддають українцям у користування навіть цілі заміські будинки. Однак знайти такі варіанти з часом все важче.

Українці "вдихнули життя" в порожні села Іспанії

Є країни, які почали надавати фінансову підтримку українцям відносно недавно. Одна з таких – Іспанія. Хоча з самого початку повномасштабної війни там прийняли вже понад 140 тисяч українців, щомісячні виплати біженцям в Іспанії затвердили тільки в серпні: вони отримуватимуть 400 євро на місяць від уряду. Також там платитимуть по 100 євро неповнолітнім дітям. А житло, безкоштовну медицину і право працювати в Іспанії українцям дали ще півроку тому.

Одна з багаторічних проблем, з якою стикається Іспанія – населення стрімко виїжджає з сіл у великі міста. Як виявилося, тепер в Іспанії сподіваються, що приїзд українців вдихне життя в спорожнілі регіони. У країні навіть кажуть, що це шанс для виживання безлічі сіл. Справа в тому, що в Іспанії буквально пустують близько 70% територій: 90% населення країни живуть лише на третині території вздовж берегів, і тільки 10% – в інших частинах, де немає виходу до моря. А з сіл і маленьких міст виїжджають у великі. У 2022 році ЄС виділив Іспанії 11 мільярдів євро на проведення високошвидкісного інтернету і створення робочих місць у селах.

Фото: В Іспанії українці селяться в невеликих містечках, даючи "друге життя" спорожнілим регіонам (Getty Images)

Багато біженців, які приїжджають до Іспанії, — матері з маленькими дітьми. Вони помітно вдихнули життя в деякі глухі містечка, заново заповнивши школи і парки. У галісійській провінції Оренсе, населення якої – одне з найстаріших у Європі, понад 50 українських біженців навіть скоротили середній вік у двох селах і одному місті, пише Euronews.

"Українські біженці потрібні, щоб села залишалися живими. Ми повинні бути в змозі полегшувати і просувати можливості для цього населення. Але також важливо вирішити проблему нестачі доступного житла в селах, це основна проблема. Що хорошого в мобільному зв'язку, якщо у вас немає даху над головою?", – каже президент Комісії з депопуляції та демографічних проблем у Федерації муніципалітетів і провінцій Іспанії (FEMP) Мігель Гарсія.

Вирішальні місяці. Чи знизиться підтримка українців до зими

Підтримка біженців в Європі виявилася масштабною, але західні ЗМІ попереджають, що хвиля солідарності може знизитися на тлі інфляції і зростаючих тарифів в самому ЄС. Це може змусити уряди країн скорочувати допомогу тим, хто рятується від війни в Україні.

Наступні кілька місяців будуть найважчими для європейських країн з початку війни Росії проти України, пише CNN. Громадяни європейських країн відчують підвищення вартості життя на всьому континенті. Деяким доведеться зробити вибір між опаленням будинку і їжею.

"Багато європейських країн вже прийняли тисячі українських біженців. На цьому тлі політичним лідерам важко виправдати витрати грошей і енергії на підтримку далекої країни, особливо коли деякі з їхніх громадян можуть вважати, що вони і так досить щедрі (і так багато допомагають Україні, – ред)", – йдеться у публікації.

У Празі нещодавно пройшов мітинг проти зростання рахунків за електроенергію. Протестувальники зібралися на Вацлавській площі під гаслом "Чехія понад усе" і зажадали відставки уряду на чолі з консервативним прем'єр-міністром Петром Фіалою. Однак влада назвала протест "проросійським", а сам прем'єр зазначив, що такі настрої пов'язані з дезінформацією, яку запускала Росія.

Фото: У Європі змінюють деякі умови для українців. Безкоштовний транспорт обмежили, але залишили інші пільги (Getty Images)

Якими б не були тарифи взимку, Європі треба допомагати Україні так довго, як це буде необхідно, говорить РБК-Україна Міндаугас Йонушас з Литви.

"Поки в Європі говорять про подорожчання електроенергії і газу, в Україні щодня підраховують кількість жертв жорстокої війни. Українці щодня втрачають свої будинки і життя. Наближення холодної пори означає, що ми можемо отримати нову хвилю біженців. Ми повинні бути ще більш зосередженими, ніж раніше. І я вважаю, що досі надану Європою підтримку можна було назвати тільки репетицією з надання допомоги. Ми повинні прийняти дуже чітке рішення про підтримку України. Ми повинні чітко сказати, що Росія є терористичною державою. Тільки тверде рішення про захист свободи України може дати свободу і життя демократичним країнам", – упевнений волонтер.