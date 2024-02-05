Худшие ожидания по ставкам не помешали ралли акций, а позиции гривны укрепляются

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходит на мировых рынках

Прошедшая неделя была богата публикациями новых экономических данных и финансовых корпоративных отчетов. К тому же, руководство ФРС решало, что делать со ставками, на своем очередном заседании. Относительно ставок – сюрпризов не произошло и центробанк оставил их неизменными. Больший эффект оказал глава ФРС Джером Пауэлл, выступивший по результатам заседания и, кроме обычных осторожных слов о необходимости новых свидетельств низкой инфляции, неожиданно открыто высказался против снижения ставок в марте.

Еще месяц назад рынки считали мартовское снижение ставки вероятным на 70% согласно фьючерсным котировкам. Поэтому реакция рынков акций на заседание ФРС по завершению торговой сессии в прошлую среду (31 января) стала самой плохой с прошлогоднего марта.

Обнародованный в пятницу (2 февраля) январский отчет о занятости в США показал настолько сильные данные рынка труда, что смутил многих экономистов и окончательно похоронил надежды на снижение ставок в марте. Вероятность этого к концу недели фьючерсные котировки уже оценивали как 20%.

Впрочем, паника оказалась очень быстротечной. Ведь рынки продолжают радоваться устойчивости экономики, которой еще год назад все кому не лень предсказывали рецессию. Кроме оживленного рынка занятости, все остальные данные на прошлой неделе – от производственной активности до потребительских настроений и рынка коммерческой недвижимости – указывали на то, что с американской экономикой все более чем хорошо. Даже европейская экономика умудрилась избежать казалось бы неизбежной технической рецессии – об этом рынки узнали после того, как был обнародован нулевой рост ВВП Еврозоны за прошлый квартал.

Наконец на выручку рынкам в очередной раз пришли спасатели из "Великолепной семерки" техно-компаний - Apple, Meta Platforms, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft и Tesla. Вернее, квартальные финансовые отчеты двух из них. Для Meta Platforms было достаточно обнародовать несколько более агрессивные, чем рыночные ожидания, планы продаж, а также первые в истории компании дивиденды, чтобы ее акции только за пятницу взлетели на 20%. Хотя некоторые и трактуют появление дивидендов как признак окончания периода быстрого роста бизнеса. Amazon порадовала инвесторов лучшими, чем прогнозировалось, продажами и доходами, особенно доходами от рекламного сегмента.

На крыльях успеха этой пары за неделю поднялись акции других участников S&P 500, особенно IT компаний и производителей микрочипов, в частности "собратьев" по "Великолепной семерке" - Nvidia и Microsoft. За неделю S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,4% и 1,1%, соответственно. Европейский Stoxx 600 не содержит подобных технолидеров, поэтому и обошелся микроскопическим ростом в 0,02%.

Сейчас именно "Великолепная семерка" продолжает тянуть американские индексы вверх. Они ведь весят почти треть в S&P 500 и почти половину в Nasdaq Composite. И если доли компаний в S&P 500 сделать одинаковыми, то такой равновесный индекс за 2023 год вырос всего на 3%, тогда как рыночная капитализация "Семерки" прыгнула на 80%. Все больше наблюдателей считают "Семерку" слишком переоцененной. Впрочем, похоже, еще многие инвесторы готовы платить высокую цену за перспективы бурного роста. Даже если реальность этих перспектив подтвердится только через три-пять лет.

Несколько иначе развивалась ситуация на долговых рынках, которые обычно болезненнее рынков акций реагируют на ухудшение ожиданий по ставкам. Вместо успешных отчетов от "Великолепной семерки", облигациям помогла неутешительная ситуация вокруг американского регионального банка New York Community. Обнародование банком квартальных убытков и планов сократить дивиденды мгновенно вызвало подозрения в его затруднительном положении вроде истории с Silicon Valley Bank почти год назад. Это натолкнуло инвесторов на новые мысли о возможной поддержке ликвидности банков со стороны ФРС и помогло опустить за неделю доходности десятилетних казначейских облигаций на 12 базисных пунктов до чуть выше 4%.

А что в Украине

Это не помогло украинским еврооблигациям, стоимость которых за неделю в среднем снизилась на 4% в диапазоне 23-30 центов за доллар. Как существенно не помогло и утверждение ЕС программы финансирования для Украины на 2024-27 годы на сумму 50 млрд евро в прошлый четверг (1 февраля). Инвесторы продолжают ждать решения судьбы американской финансовой помощи Украине, которая остается крайне неопределенной.

Зато гривна чувствует себя довольно уверенно. Настолько уверенно, что НБУ решил снизить ее поддержку валютными интервенциями до 240 млн долларов - недельного минимума за последние девять месяцев, и даже выкупил 15 млн долларов в течение прошлой недели (29 января - 2 февраля). Даже с учетом этого официальный курс гривны усилился за неделю на 0,6% до 37,57 грн/долл., а средний наличный курс в системно важных банках – на 0,4% до 37,5-38,1 грн/долл.