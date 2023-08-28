Герои военного времени. Рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины оказало существенное влияние на состав элит на национальном и региональном уровнях. Более того, в новых условиях на первый план вышли волонтерская деятельность, помощь стране в возобновлении жизнедеятельности после оккупации и обстрелов, а также наращивание оборонных рубежей. РБК-Украина решило посмотреть именно под таким углом на состав региональных элит. Первой в обзоре стала Житомирская область.

Для определения влияния той или иной личности на жизнь области в новых реалиях была использована следующая методология:

от 1 до 200 баллов в рейтинге получили люди, непосредственно участвующие в усилении обороноспособности страны в целом и, в частности, региона;

от 1 до 150 баллов – те, чья работа связана с восстановлением жизнедеятельности области после военных действий, а также волонтеры;

от 1 до 100 баллов в свой рейтинг получили персоны, которые имеют политическое влияние на жизнь области и, несмотря на войну, обеспечивают экономическую и социальную устойчивость региона.

Информация собиралась из открытых источников, а также путем опроса экспертов, контактирующих с местными элитами, представителями бизнеса и активистами.

Первое место в рейтинге занимает бригадный генерал Максим Миргородский (370 баллов: 200 за военную составляющую, 80 за восстановление и 90 за усиление экономики и влияние на социальное положение в общинах).

Опытный военный. Участвовал в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. Первый участник русско-украинской войны, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. Награжден также орденом "За мужество" ІІІ степени.

Был командующим двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины: 79-й и 95-й, которая базируется на Житомирщине. С 2021 года возглавил десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины вместо своего побратима Евгения Мойсюка, занявшего должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Подразделения ДШВ под командованием Миргородского противостоят российскому вторжению еще с 2014 года. Они также были непосредственно вовлечены в создание системы защиты Житомирской области. Максим Миргородский с первых дней полномасштабного вторжения через своих представителей в Штабе обороны Житомирщины занимался усилением защиты области.

Второе место занимает начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко (363 балла: 149 – военная составляющая, 141 восстановление, 73 – экономика, политика, социалка).

Полковник СБУ возглавил Житомирскую область еще в 2019 году. Создал и возглавил Штаб обороны области, занимающийся координацией действий военных и громад по усилению защиты границы, развитию глубоко эшелонированной системы обороны на территории области. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Областная военная администрация обеспечивает взаимодействие между громадами и военными подразделениями, базирующимися на территории области, финансирует соответствующую программу, по которой дополнительное финансирование для приобретения необходимого оснащения получают местная бригада ТРО, пограничники, полиция. Работает с благотворителями и международными организациями по обеспечению гуманитарной поддержки переселенцев и жителей области, поставке военным необходимой техники. ОВА является координатором восстановительных работ на объектах, пострадавших во время российских бомбардировок на территории области, а также в одном из населенных пунктов Херсона. Сотрудничает с инвесторами, в том числе и по решению вопросов, связанных с поиском компромиссных решений, в связи с ограничениями военного времени.

Третье место занял мэр областного центра Сергей Сухомлин (314 баллов: 112 военная составляющая; 119 восстановление и волонтерство, 83 экономика, политика, социалка).

С 24 февраля 2022 возглавил создание оборонных сооружений в городе, активно поддерживает местные ДФТГ, город постоянно выделяет средства на закупку дронов, автомобилей и другой техники для военных. Обеспечивает переселенцев всем необходимым, проводит восстановление разрушенных и поврежденных ракетными ударами зданий. Ведет активную работу с международными донорами по привлечению гуманитарной помощи и восстановлению разрушенного российской ракетой 25 лицея в центре Житомира. Сухомлин является заместителем председателя Палаты местных властей Конгресса при президенте Украины.

4 место. Петр Рудь – бизнесмен, политик, благотворитель (220 баллов: 134 за волонтерство и восстановление, 86 за экономическое и политическое влияние).

Компания "Рудь", которую он возглавляет, смогла быстро оправиться от шока полномасштабной войны, продолжает работать, поддерживать своих рабочих и Вооруженные силы Украины. Является депутатом областного совета.

5 место. Александр Ющенко – бизнесмен, благотворитель, политик (218 баллов: 116 волонтерство и восстановление; 102 экономическое и политическое влияние).

Возглавляет ряд компаний в агропромышленном секторе, которые занимаются производством пищевых продуктов, а также предприятие по деревообработке. Является постоянным участником и инициатором волонтерских проектов по закупке техники для ВСУ. Возглавляет фракцию "Слуга народа" в областном совете. Также оказывает существенное влияние на жизнедеятельность Звягельской обшины.

6 место. Геннадий Буткевич – бизнесмен, благотворитель (215 баллов: 111 – волонтерство и восстановление; 104 политическое и экономическое влияние).

Его благотворительный фонд во время войны реализует ряд масштабных проектов по поддержке пожилых людей, военных. Несмотря на трудности военного времени, он не только остался генеральным спонсором житомирского футбольного клуба "Полесье", но и способствовал его выходу в высшую лигу. Продолжает развивать ритейлерскую сеть, в том числе и в Житомирской области.

7 место. Владимир Петренко – бизнесмен, благотворитель (201 балл: 108 волонтерство и восстановление; 93 политическое и экономическое влияние).

Во время топливного кризиса 2022 года, вызванного ударами россиян по нефтебазам и вынужденной смены логистики на поставки из Европы, его компания была одним из активных участников обеспечения области нефтепродуктами. Помогает военным. Несмотря на масштабную войну, развивает свою сеть, в том числе и в Житомирской области, где недавно открыл два крупных АЗК.

8 место. Полковники Дмитрий Братишко и Олег Апостол – предыдущий и нынешний командующие 95-й бригады ДШВ (197 баллов: 163 – военная составляющая; 34 – влияние на социально-экономическое развитие).

Житомирская бригада десантно-штурмовых войск была и остается одной из важнейших составляющих сил обороны Украины, в том числе вносит существенный вклад и в усиление обороны Житомирской области. Зарегистрированные в области подразделения являются важнейшим источником налоговых поступлений для громад.

9 место. Владимир Олейник – полковник, предыдущий командующий 30, а сейчас 31 бригады Вооруженных сил Украины (193 балла: 161 – военная составляющая; 32 – влияние на социально-экономическое развитие).

Его бригады также базируются на территории области. Имеют прямое отношение к защите области, участвуют в боях на Юге и Востоке. Денежное довольствие военных является важным стимулом для поддержания экономики громад области.

10 место. Игорь Рыбинский – руководитель коммунального предприятия "Житомирагролис", политик, благотворитель (192 балла: 144 – волонтерство и восстановление: 48 – влияние на социально-экономическое развитие).

В Житомирской области предприятия лесной отрасли играют важную роль в экономике и жизни громад. Возглавляемое им коммунальное лесное хозяйство на протяжении всей войны постоянно поддерживает различные подразделения ВСУ строительными материалами, топливом, техникой. Является депутатом областного совета.

11 место. Аркадий Маргулис – благотворитель (1 90 баллов: 150 – волонтерство и восстановление, 40 – социальная составляющая).

Один из самых авторитетных благотворителей области. Имеет многолетний опыт реализации гуманитарных проектов с иностранными донорами. Активно поддерживает социальные учреждения. Во время войны эффективно использует свой опыт и связи для привлечения дополнительной помощи учреждениям области.

12 место. Михаил Весельский – бизнесмен, меценат. (1 82 балла: 150 волонтерство и восстановление; 32 – социальное и политическое влияние).

Свою меценатскую деятельность начал задолго до войны, инвестируя сотни миллионов гривен в развитие родного села Радовель Житомирской области. Обладает авторитетом в области. После полномасштабного вторжения принимает активное участие в волонтерской деятельности, оказывает гуманитарную помощь нуждающимся в Житомирской области и за ее пределами.

13 место. Алексей Шекета – руководитель облэнерго (175 баллов: 148 – волонтерство и восстановление; 27 – социально-экономический взнос).

Облэнерго под его руководством, несмотря на массированные бомбардировки объектов энергетики, смогло обеспечить прохождение прошедшего отопительного сезона с минимальным количеством жалоб от населения и бизнеса на отключение электроэнергии. Занимается волонтерством, поддерживает жизнедеятельность предприятия и сетей, невзирая на сложную ситуацию в связи с национализацией активов.

14 место. Виталий Маковский – полковник, командир 115 бригады территориальной обороны (167 баллов: 138 – военная составляющая; 29 – социально-экономическая).

Бригада под его командованием является частью сил обороны Житомирской области, а также выполняет боевые задачи на Востоке страны. Бригада сформирована преимущественно из жителей области, а значит, является важной частью поддержки соответствующего социально-экономического уровня жизни в области.

15 место. Игорь Ходак – бизнесмен, политик, благотворитель (164 балла: 121 волонтерство и восстановление; 43 – социально-экономический вклад).

Депутат областного совета нескольких созывов, владеет бизнесом, который оказывает существенное влияние на жизнь нескольких громад на юго-западе области. Является активным участником волонтерских проектов.

16 место. Виктор Сахнюк – в начале войны руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (163 балла: 122 волонтерства и восстановления; 39 – социально-экономическое влияние).

Впоследствии возглавил столичный офис ГП "Леса Украины", в который вошли, в частности, и государственные лесные предприятия Житомирской области. С самого начала полномасштабной войны обеспечивал всестороннюю поддержку ВСУ и громад области, пострадавших от обстрелов и оккупации. Лесхозы предоставляли древесину для ремонтов и строительства защитных сооружений, топливо и технику, продолжают выступать гарантом социальной стабильности и поступлений в бюджеты многих громад области.

17 место. Владимир Ширма – заместитель председателя областного совета (149 баллов: 104 – волонтерство и восстановление; 45 – социально-экономический взнос).

В течение двух созывов подряд является одним из руководителей областного совета. Сейчас фактически исполняет обязанности председателя облсовета. Работает с депутатами для принятия важных для области решений, в частности, по финансированию программ помощи военным, поддержанию жизнедеятельности социальной инфраструктуры области. Поддерживает развитие спорта и другие благотворительные программы.

18 место. Александр Рабинович – бизнесмен, политик, благотворитель (136 баллов: 22 – оборонная составляющая; 76 – волонтерство и восстановление; 38 – социально-экономический вклад).

Владелец бизнеса, советник городского головы Житомира, депутат областного совета, является участником проектов по восстановлению поврежденных домов, возглавляет и занимается снаряжением добровольческих формирований Житомирской территориальной громады.

19 место. Геннадий и Людмила Зубко – политическая деятельность на национальном и местном уровнях (121 балл: 12 – оборонная составляющая; 69 – волонтерство и восстановление; 40 – политико-экономическое влияние).

Он – экс-вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Она – депутат житомирской городского совета. Оказывают влияние на процессы в городе. Предприятие, связанное с семьей, среди прочих привлекалось к строительству защитных сооружений. Занимаются волонтерством и гуманитарными проектами.

20 место. Иван Коруд – председатель Овручской территориальной общины (119 баллов: 39 оборонная составляющая; 60 – волонтерство и восстановление; 20 – социально-экономический вклад).

С начала полномасштабной войны обеспечивал осуществление мер по усилению обороноспособности громады, граничащей на севере с Беларусью, поддерживал жизнедеятельность громады, занимался решением вопросов эвакуации и гуманитарной поддержки жителей, работал с иностранными донорами, координировал работу по восстановлению поврежденных российскими бомбами объектов. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

21 место. Леонид Юрушев – бизнесмен, благотворитель (116 баллов: 71 – волонтерство и восстановление; 45 социально-экономический вклад).

Является владельцем крупного бизнеса, который имеет существенное значение для жизнедеятельности громад на севере области, приобщается к волонтерским проектам и проектам восстановления.

22 место. Сергей Диняк – бизнесмен, политик, благотворитель (107 баллов: 65 – волонерство и восстановление; 42 – социально-экономический вклад).

Возглавляет добывающий бизнес, который имеет существенное значение для жизнедеятельности громад на севере области, одна из которых пострадала от российских бомбардировок в начале полномасштабного вторжения. Депутат областного совета.

23 место. Игорь Сабадаш – директор областного онкологического диспансера (88 баллов: 39 волонтерство и восстановление; 49 – социально-экономический взнос).

Один из самых авторитетных представителей медицинского сообщества в области, возглавляет областной онкологический центр, является депутатом областного совета, сохраняет большой авторитет в одной из громад области, где работал главным врачом.

24 место. Наталья Остапченко – первый заместитель начальника областной военной администрации (87 баллов: 54 – восстановление; 33 – социально-экономическое влияние).

Занимается проектами восстановления, строительства, реализации на уровне области государственных программ в области здравоохранения, в том числе и развития сети учреждений для реабилитации военных и гражданских, отвечает за бюджетно-финансовые процессы в области.

25 место. Юлия Толмачева – волонтер (84 балла – волонтерская деятельность).

Является активным участником волонтерского движения в области еще с 2014 года, получила ранение в одной из волонтерских миссий на Востоке страны, но не оставила своего дела, продолжает собирать и доставлять помощь разным подразделениям Сил обороны Украины.

В ТОП-60 личностей Житомирской области военного времени также вошли:

26. Игорь Герасименко Герой Украины, полковник десантно-штурмовых войск (95 бригада), народный депутат 27. Светлана Ольшанская Первый заместитель городского головы Житомира 28. Владимир Арешонков Народный депутат Украины 29. Борислав и Елена Розенблаты Он – экс-народный депутат Украины, она – депутат Житомирского городского совета двух созывов, глава благотворительного фонда, занимается волонтерской деятельностью 30. Арсений Пушкаренко Народный депутат Украины, глава Житомирской организации партии "Слуга народа" 31. Любовь Цымбалюк Депутат Житомирского городского совета 32. Богдан и Людмила Кицак Он – народный депутат Украины (СН), она – депутат областного совета (СН) 33. Александр Белошицкий Руководитель областной прокуратуры 34. Сергей Лысак и Владимир Компаниченко Предыдущий и действительный руководители областного СБУ 35. Олег Трачук Начальник ГУНП в Житомирской области 36. Александр Левченко и Алексей Шевченко Предыдущий и действительный руководители Житомирского военного института имени С. П. Королева 37. Олег Дзюбенко Первый заместитель председателя областного совета, мобилизовался в ряды ВСУ 38. Александр Федько Заместитель начальника областной военной администрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами 39. Виктор Евдокимов Депутат городского совета Житомира, ректор университета "Житомирская политехника" 40. Владимир Габенец Председатель Брусиловской территориальной общины, принявшей большое количество ВПЛ 41. Александр Дмитрук Депутат областного совета (СН), председатель бюджетной комиссии, предприниматель 42. Галина Киричук ректор Житомирского государственного университета им.Ивана Франко 43. Сергей Рыжук Экс-глава Житомирской ОГА 44. Дмитрий Костюк Народный депутат Украины 45. Андрей Пузийчук Народный депутат Украины 46. Тамара Коваль Главный редактор интернет-ресурса Житомир.info 47. Владимир Кропивницкий Депутат областного совета, предприниматель 48. Олег Скидан Депутат областного совета, ректор Житомирского национального агроэкологического университета 49. Владимир Дидковский Герой Украины, предприниматель 50. Владимир Москаленко Мэр города Коростень 51. Юрий Павленко Народный депутат Украины, экс-глава Житомирской ОГА, экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта 52. Игорь Гундыч Депутат областного совета, экс-глава Житомирской ОГА 53. Владимир Федоренко Председатель областного совета, мобилизовался в ряды ВСУ 54. Юрий Долгополый Депутат, областной совет, директор Детской областной клинической больницы 55. Юрий Тарасюк Начальник Коростенькой, а сейчас Житомирской райной военной администрации 56. Игорь Лиски Депутат городского совета Житомира, бизнесмен, один из основателей Житомирского бизнес-клуба 57. Игорь Никитчук Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области 58. Татьяна Грищенко Народный депутат Украины 59. Николай Боровец Городской голова Звягеля 60. Антон Квятковский Начальник 9-го пограничного отряда ГПСУ

Также во время подготовки рейтинга среди известных в области персон были отмечены: Юрий Жизневский (председатель Житомирского апелляционного суда); Сергей Тищенко (бизнесмен), Николай Рудченко (экс-глава Житомирской областной государственной администрации), Леонид Кригер (бизнесмен), Сергей Орлюк (городской голова Бердичева), Анжелика Лабунская (Народный депутат Украины), Сергей Кузьминых (Народный депутат Украины), Алексей Мельник (полковник Национальной гвардии Украины), Виктор Градивский (заместитель начальника областной военной администрации), Иван Туровский (начальник Звягельской районной военной администрации), Анастасия Четверикова (серебряный призер Олимпийских игр, Чемпионка мира по гребле на байдарках), Александр Онищук (экс-глава житомирского областного отделения НОК), Юрий Калитвинцев (главный тренер ФК "Полесье"), Юрий Денисовец (заместитель начальника областной военной администрации), Людмила Димидюк (начальник Бердичевской районной военной администрации), Евгений Яремчук (предприниматель), Владимир и Виктор Титовы (предприниматели, владельцы одного из местных СМИ), Олег Бабкин (директор телеканала), Александр Торбас (директор Департамента здравоохранения Житомирской областной военной администрации), Владимир Загурский (генеральный директор ООО "ФК "Полесье"), Наталья Арендарчук (директор Департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской областной военной администрации), Богдан Леськив (директор коммунального предприятия "Областная клиническая больница им. О.Ф. Гербачевского"), Леся Морозова (волонтер), Вячеслав Весер (полковник Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины).