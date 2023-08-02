Герои тыла. Истории лучших работодателей военного времени

Полномасштабное вторжение России спровоцировало самую большую за всю историю независимости Украины трудовую миграцию. Следовательно, HR-функция компаний стала одним из основных факторов стабильности бизнеса. На второй год войны деловая активность наконец-то оживилась, количество резюме и вакансий также увеличилось. РБК-Украина опросило крупнейших работодателей страны о кадровых проблемах, с которыми компании столкнулись после начала войны, актуальных программ поддержки своих сотрудников, а также о корпоративной культуре военного времени.

Война в Украине привела к сложной экономической ситуации, повлиявшей на работодателей во всех без исключения сферах деятельности. Многие предприятия были разрушены или вынуждено остановлены. Также многие украинцы выехали за границу или присоединились к Вооруженным силам Украины. Все эти факторы неизбежно повлияли на рынок труда.

Однако война стала причиной появления и новых, более положительных тенденций. В текущих условиях сотрудники все чаще стали ожидать от работодателей обеспечения безопасности, выхода или приостановки сотрудничества с РФ и, конечно же, финансовой и эмоциональной поддержки.

Эпицентр

С начала полномасштабного вторжения "Эпицентр К" столкнулась с целым рядом вызовов. Как рассказывают в компании, приоритетом было продолжение стабильной работы торговых центров для обеспечения гражданских и Сил обороны всеми необходимыми товарами: от продукции повседневного потребления до стройматериалов и инструментов.

На первое место вышел вопрос безопасности сотрудников и посетителей сети. А также максимальное содействие в эвакуации персонала из зон боевых действий в безопасные регионы.

"Сотрудники были нашей основной ценностью с момента основания бизнеса, когда к названию компании была добавлена буква "К", что означает "Команда". Мы всегда были вместе – и в хорошие, и в трудные времена. Так что не могли стоять в стороне и сейчас, когда Украина страдает от непровоцированной военной агрессии, компания поддерживает всех своих сотрудников и их семьи, оказавшихся в затруднительном положении, например, Эпицентр создал возможности для эвакуации сотрудников и их родных из опасных регионов. Всего удалось эвакуировать и приютить почти 800 человек, среди них – около 300 женщин и почти столько же детей", – отмечают в компании.

Для более эффективной работы в этом направлении разработали и внедрили чат-бот "Эпицентр Помощь". Он помог собирать и консолидировать заявки о помощи от сотрудников, оперативно находить приюты для людей и обрабатывать запросы на предоставление продуктов питания, одежды и обуви, медикаментов, корма для животных, транспорта и топлива, денег и т.д.

"К сожалению, среди наших сотрудников есть семьи, которые остались без домов. Еще больше людей могли остаться без работы и средств к существованию из-за постоянных обстрелов наших торговых центров, их частичного или полного разрушения. Однако всем эвакуированным сотрудникам, которые изъявили желание продолжить работу в компании были предложены должности в других регионах", – добавляют в компании.

В то же время, несмотря на значительные потери и все риски, основатели компании продолжили инвестировать в развитие даже во время полномасштабной войны. В прошлом году Эпицентр открыл два новых ТЦ в Киеве и Львове, что позволило создать более 1200 рабочих мест. В первую очередь они распределялись между действующими сотрудниками компании, вынужденными покинуть свои дома, чтобы спастись от войны.

С начала военной агрессии против Украины значительная часть команды также стала в защиту Украины. В общей сложности, начиная с 2014 года, к силам обороны присоединилось почти 3500 сотрудников группы компаний Эпицентр. "И хотя государство еще летом прошлого года отменило обязанность платить зарплату мобилизованным, компания продолжает выплачивать средний заработок всем призванным работникам. Это ощутимая финансовая помощь как для самих сотрудников, так и для их семей", – рассказывают в Эпицентре.

Также с самого начала войны компания выделяет собственные финансовые и материальные ресурсы для помощи стране, ее вооруженным силам и военнослужащим. Дополнительно организуют собрание и направляют средства на нужды коллег отдельные бизнес-юниты группы. Это позволяет быстро снабжать военных всей необходимой амуницией: бронежилетами, тепловизорами, аптечками, турникетами и т.д.

"Мы глубоко убеждены, что победа и дальнейшее процветание страны возможны только при устойчивом и объединенном обществе. Такое сообщество мы стремимся строить и внутри компании. Судя по тому, насколько быстро активизируется команда при необходимости помощи своим коллегам, нам это удается. Уверены, что удастся и Украине", – отметили в компании.

МХП

Поддержка продовольственной безопасности, экономики страны, своих работников и нуждающихся – приоритеты, которые были определены лидерской командой МХП, и с учетом принимавшихся решений. Собственный пример СЕО и команды топ-менеджеров, которые с первых дней вторжения поехали на предприятия работать и поддерживать команды на местах, дал толчок устойчивости и эффективной работы в ситуации внешней неопределенности.

Поддержка продовольственной безопасности Украины и понимание ответственности в тылу мотивирует каждого работника МХП делать больше, чем требуется должностная инструкция, отмечают в компании.

С самого начала полномасштабного вторжения предприятия МХП работали. Для офисных работников и семей обеспечили релокацию в города присутствия предприятий, где они продолжили работать бок о бок с производственными командами и создавать новые продукты.

Также уже в первые дни полномасштабного вторжения компания ввела дополнительный пакет помощи работникам, пострадавшим в результате военных действий и их семей.

В МХП позаботились и о детях работников. На отдельных предприятиях и в центральном офисе создали специальные детские центры, в которых, пока родители работают, малышей развивают и обучают команда wellbeing и корпоративные психологи.

Еще в компании запустили программу жизнестойкости, целью которой является поддержка и комплексное повышение стрессоустойчивости и качества жизни даже во время войны. Психологическая поддержка команды психологов МХП была приспособлена к реалиям войны.

"МХП – социально ответственная компания, поэтому для нее в приоритете есть поддержка военнослужащих, обеспечение их первоочередными потребностями в первые дни после мобилизации, постоянная их поддержка во время службы, а также профессиональная помощь нашим героям в реабилитации и реадаптации после демобилизации, поддержка их семей. МХП продолжает выплачивать в полном объеме заработную плату мобилизованным работникам", – отмечают в компании.

Кроме того, в компании создан проект комплексной поддержки ветеранов "МХП рядом. Программа жизнестойкости". Для каждого возвращающегося с фронта действует собственная программа реинтеграции – от 6 мес. до 1,5 г., в зависимости от потребности каждого: юридическое консультирование, физическая и психологическая реабилитация, рескилинг или создание специальных рабочих мест, развитие социальных связей и общественного влияния.

Чтобы сохранить чувство единства, несмотря на столь сложные времена, в МХП создали телеграмм-канал для всех сотрудников компании – "Вместе мы сила". Он стал не только каналом для информирования работников, но и их привлечением из разных уголков Украины, пространством для неформального общения.

IDS Украина

Для IDS Ukraine основным вызовом после начала полномасштабного вторжения РФ было обеспечение компании человеческим ресурсом, ведь значительная часть работников вынужденно покинула страну в целях безопасности себя и своих семей. Также многие работники были перемещены в пределах страны в более безопасные регионы, которые также должны были обеспечить работой в новых местах их пребывания.

"Для работников, работа которых может быть организована удаленно, мы создали все условия для эффективной онлайн деятельности (предыдущий опыт компании во время эпидемии COVID этому очень помог). Для других работников организовали дополнительные рабочие места и обеспечили их занятость в местах временного пребывания. Удержать ключевой персонал (от которых зависит непосредственно операционная деятельность) удалось за счет последовательной политики компании по финансированию персонала (зарплата, доплаты, социальные гарантии, другие виды помощи) и обеспечение всех стабильной занятостью. Стоит отметить, что команда топ-менеджента и сотрудники независимо от своих должностей максимально оперативно вернулись к своей работе, понимая критическую необходимость в обеспечении функционирования крупнейшего производителя бутилированных вод. Иногда даже несмотря на обстрелы, сотрудники продолжали работать, чтобы население было обеспечено жизненно важным продуктом – качественной питьевой водой", – рассказывает HR Director IDS Ukraine Алексей Овчаренко.

Также, несмотря на сложные условия, компания продолжила выплачивать заработную плату всем сотрудникам, в начале войны и в периоды блэкаутов, оплаты производились заранее.

"Кроме того, у нас есть достаточно большая HR команда, которая отслеживает запросы, пожелания и проблемы сотрудников. Одна из таких потребностей, над закрытием которой работаем сейчас – восстановление психологического и ментального здоровья. Для этого у нас есть и лекции от приглашенных спикеров, и тренировки по йоге, и курс медитаций", – добавляет Алексей Овчаренко.

С первого дня полномасштабного вторжения IDS Ukraine поддерживает полторы сотни своих коллег, мобилизованных на защиту Украины. Компания продолжает выплачивать им заработную плату, хотя государство отменило это требование к бизнесу, а общая сумма таких выплат мобилизованным сотрудникам с начала полномасштабного вторжения составила 60 млн. грн.

Кроме того, для сотрудников компании, вступивших в ряды ВСУ, компания закупила экипировку на сумму более 4 млн гривен. Дополнительно IDS Ukraine поддерживает других украинских воинов и направила 13 млн грн в различные фонды, оказывающие целевую помощь военным, включая закупки амуниции, экипировки и оборудования.

Основное заметное изменение в корпоративной культуре компании – сплоченность. Без лишних разъяснений, люди сами начали инициировать и реализовывать многие вещи, направленные на поддержку друг друга (помощь работникам – воинам, волонтерство, поддержка пострадавших в результате боевых действий). Работники проактивно берут на себя ответственность за другие участки работы, где отсутствует ресурс.Инициируют изменения в процессах, подходах, самообучаются. То есть сейчас в компании культура, о которой можно только мечтать, я бы назвал ее WIN-WIN. Компания заботится о людях, как главной ценности. А работники относятся к компании, как к своему личному делу", – отметили в IDS Ukraine.

Новая почта

Одна из основных долгосрочных программ поддержки сотрудников в "Новой почте" – это медицинское страхование для 32 000 работников компании.

Чтобы оперативно обеспечить комплексную поддержку сотрудников и их семьи во время полномасштабного вторжения, в компании заработал Штаб SOS. Это масштабный проект комплексной финансовой и нематериальной поддержки работников от эвакуации, поиска нового места работы и жилья в случае выезда, юридической и психологической поддержки до материальной помощи.

Например, материальная помощь при потере и повреждении имущества до 30 тыс. грн, переезде или невозможности выехать с оккупированной территории до 10 тыс. грн., помощь семье погибшего работника 60 тыс. грн., денежная поддержка детей погибшего сотрудника – до 10 тыс. грн. ежемесячно до достижения 18 лет, депозит на обучение для несовершеннолетних детей погибших коллег в размере 12500 долларов, при получении травм/болезни – до 30 тыс.грн.

В течение года работы штаба каждый третий сотрудник из 32-тысячного коллектива хотя бы один раз обращался с запросом и получил помощь.

В то же время, один из трендов, с которым "Новая почта" столкнулась после начала полномасштабного вторжения, — недостаток персонала. Особенно не хватает мужчин, работающих во фронтлайне и выполняющих физически тяжелую работу.

"Сейчас у нашей компании два основных фокуса в своей кадровой политике. Первый и основной — содержание работников. Мы сфокусированы на создании дополнительных выгод для каждого сотрудника НП. Это и улучшение условий труда, и возможность профессионального развития и карьерного роста, а также постоянная поддержка от компании как самого работника, так и его семьи. Официальное трудоустройство, рыночная "белая" заработная плата, медицинское страхование — все это для Новой почты является минимальным гигиеническим уровнем", - рассказывают в компании.

Второй фокус – привлечение студентов. Компания стремится стать для них первым местом работы. Специфика позволяет нанимать людей без опыта и всему учить на месте в кратчайшие сроки, предлагать им стажировку и рост в компании.

В этом контексте важно для компании направление с программами обучения работников. Во-первых, это практический университет или первоначальное обучение для тех, кто не имеет опыта работы и профессии. Во-вторых, вторичное обучение или собственный корпоративный университет, который занимается повышением квалификации и развитием менеджерских качеств. Так, за 6 месяцев этого года в компании научили 46 менеджеров по программе МВА, 199 человек прошли программы для менеджмента среднего уровня, 176 – для линейных менеджеров. Первичное обучение прошли 6320 работников.

Также с целью заботы о ментальном здоровье сотрудников компания сотрудничает с более чем 100 психологами и психотерапевтами. Например, в компании есть клуб психологической поддержки "Я рядом" с корпоративным психологом, беговой и футбольный клубы, читательский и языковые клубы — украинский и английский. "Периодически мы проводим онлайн мастер-классы для работников и их детей, где можно научиться новому или просто интересно провести время", — рассказывают в "Новой почте".

Кроме того, сейчас у компании 3200 мобилизованных сотрудников. Компания закрывает все их индивидуальные потребности – экипировку, тепловизоры, кариматы, мешки, рации и т.д. На это ежемесячно Новая почта тратит до 3 млн грн.

Кроме того, есть большое количество сотрудников, которые также хотят помогать своим коллегам на фронте. Компания предоставила им возможность объединиться и собирать средства на нужды подразделений, в которых воюют коллеги. Так основали внутреннее волонтерское движение "Свои для своих". Ежемесячно они собирают 1,5-2 млн грн, а компания присоединяется административно и финансово, чтобы закрыть сбор, если средств не хватает.

Каждому мобилизованному компания ежемесячно выплачивает материальную поддержку в размере 10 тыс. грн – компания тратит на это 50 млн грн каждый месяц.

"Также мы оказываем помощь семьям погибших сотрудников — как мобилизованных, так и гражданских, погибших в результате войны. К сожалению, сейчас их уже 71. Мы выплачиваем разовую помощь их семьям в размере 60 тыс. грн. Также каждый ребенок погибшего коллеги до своего совершеннолетия получает ежемесячно 10 тыс. грн. Для этих детей компания внедрила гранты в сумме 12,5 тыс. долл. на обучение в любом вузе мира", - добавляют в компании.

С июля 2023 года в ЧП работает программа реинтеграции и адаптации для демобилизованных коллег и ветеранов войны . Программа предусматривает расширенное медицинское страхование, физическую и психологическую реабилитацию, смену профессии по необходимости и т.д.

FAVBET

С началом полномасштабного вторжения большинства украинских бизнесов пришлось перейти на кризисный режим работы – частично или полностью сворачивать деятельность, эвакуировать сотрудников, переносить офисы, фокусироваться на поддержке армии. FAVBET выдержал этот стресс-тест и адаптировался к новым реалиям.

Одной из основных кадровых проблем для компании было сохранение персонала. Период нестабильности и угрозы безопасности, связанные с вторжением, повлекли за собой волну неопределенности среди сотрудников. Некоторые из них вынуждены покинуть страну или переселились в другие регионы для обеспечения своей личной безопасности и безопасности своих близких. С первых дней вторжения в компании создали возможности для удаленной работы. Многие выехавшие из Киева в первые дни войны уже вернулись, однако компания до сих пор сохраняет гибридный формат работы.

Во время аварийных отключений из-за атак врага, офис FAVBET стал своеобразной крепостью. "Мы достигли практически полной автономии – была горячая вода, резервные генераторы, постоянный интернет. Сегодня во время воздушной тревоги сотрудники могут безопасно работать в большом помещении на -1 этаже. Здесь есть дополнительный выход, достаточно розеток для подключения гаджетов, напитки и снеки", – рассказывают в компании.

Кроме того, в компании столкнулись с возросшим наплывом кадров, искавших рабочие места из-за сложных экономических условий, закрытия компаний. Многие потеряли работу из-за войны.

"Для преодоления этих кадровых вызовов мы принимали ряд мер. Мы активизировали коммуникацию с сотрудниками и поддерживаем тех, кто находился в уязвимом положении. Уверены, что наш коллектив обнаружил высокий уровень профессионализма и сплоченности в эти трудные времена, что позволило эффективно противостоять кадровым вызовам. и обеспечить стабильную работу компании", – отмечают в компании.

Часть работников FAVBET стала в ряды ВСУ и ТРО. Все они хранят свои рабочие места и заработную плату. В компании отмечают, что постоянно находятся с ними на связи и пытаются снабжать всем необходимым, например, военной формой на разное время года, бронежилетами, авто, дронами и т.д.

"Война еще больше сплотила нас как команду. Почти каждый из нас столкнулся с проблемами собственной безопасности, переживал за родных и близких, помогал армии, волонтерам и волонтерил сам. Конечно, что нас это сблизило, мы стараемся помогать друг другу и поддерживать в любом случае. Компания активизировала наши усилия в сфере благотворительности. Мы увидели, что наши сотрудники активно участвуют в благотворительных инициативах. Недавно наши сотрудники присоединились к проекту "Сильнее вместе". Совместными усилиями мы смогли превзойти и достичь нашей цели – собрать бесплатные наборы из канцелярии, которые получат 5500 детей в Украине", – сообщили в компании.

В то же время в компании продолжают развивать потенциал сотрудников – для погружения в корпоративное обучение каждый работник выбирает для себя оптимальный путь – Welcome Training. "Также с первых дней работы помогаем новым сотрудникам быстрее влиться в коллектив и почувствовать себя на своем месте. Знакомим со структурой компании, бенефитами и помогаем быть с нами на одной волне", – рассказали в FAVBET.

"Империал Тобакко"

В "Империал Тобакко" сотрудники являются главным и ценным активом, ведь именно усилиями людей бизнес добивается результатов, обеспечивает стабильность и процветание в непростые времена, убеждена председатель правления "Империал Тобакко Продакшн Украина" Галина Воробьева.

"Если 2022 год выдался для нас тестом на устойчивость, то 2023 год уже стал периодом практического применения полученных навыков в принятии вызовов, которые бросает нам война. Конечно, всех рисков не предусмотреть, но по опыту прошлого года мы уже знаем, к чему точно должны готовиться. С приходом осени и зимы враг снова может атаковать критическую инфраструктуру, чтобы обесточить страну. Мы понимаем угрозу и готовимся к ней", – отмечает Воробьева.

Как рассказывают в компании, еще в 2022 году на территории "Империал Тобакко" был создан корпоративный пункт несокрушимости для сотрудников и их семей. Там разместили 300 спальных кроватей, обустроили детскую комнату и душевые, позаботились о дополнительных запасах пищи в корпоративной столовой, даже предусмотрели условия для приема домашних животных. Также было установлено необходимое количество генераторов и организован импорт электроэнергии из стран Европы, чтобы снизить нагрузку на национального поставщика.

"За время войны мы не уволили ни одного работника, а наоборот, создали дополнительные 70 рабочих мест. Сейчас в "Империал Тобакко" более 40 работников призваны в ряды ВСУ. Каждый из них продолжает получать зарплату и специальную материальную помощь на покупку всего необходимого для службы", – комментирует Галина Воробьева.

По словам генерального директора "Империал Тобако Юкрейн" Евгения Кобца, с момента полномасштабного вторжения компания добросовестно выплачивает работникам полную зарплату, а также дополнительную финансовую помощь на покрытие непредвиденных расходов, связанных с войной. Более того, в начале 2023 г. зарплаты всех сотрудников были проиндексированы согласно уровню инфляции в стране.

"Наш главный капитал – люди. Мы понимаем, насколько важно для них быть частью ответственного бизнеса, который в первые дни войны вышел с рынка страны-агрессорки и много лет подряд является финансовым плечом для государства. О сознательной позиции "Империал Тобакко" в Украине мир узнал еще в марте 2022 года, когда компания объявила о полном выходе с российского рынка", – отмечает Кобец.

Также, по его словам, особое место в культуре заботы о работниках компании занимают мобилизованные сотрудники. Весной 2023 к большому комплексу мероприятий по поддержке коллег-защитников добавилась еще программа реинтеграции ветеранов.

"Мы как компания подписали Меморандум о сотрудничестве с организацией "Ветеран Хаб". Важнейшими аспектами этого сотрудничества является поддержка коллег после возвращения с фронта, помощь ожидающим близких с войны, а также обеспечение инклюзивного подхода к будущим новым коллегам с военным опытом", – рассказывает гендир "Империал Тобако Юкрейн".

Кроме того, сегодня в "Империал Тобакко" в Украине работает команда кризисного менеджмента, которая, в частности, вовлекает сотрудников в тренинги по остановке кровотечений и самостоятельно проводит лекции о последовательности действий в случае различных атак со стороны агрессора. В частности, на последней встрече сотрудникам рассказывали об алгоритме действий в случае радиационной аварии.

Также одним из приоритетных направлений команды является построение собственного бомбоубежища. В компании преследуют цель превратить здание "Империал Тобакко" в автономную крепость, где сотрудники смогут переждать самые тяжелые часы, дни или недели.

Биосфера

За 2022-23 годы корпорация "Биосфера", как и многие другие бизнесы, столкнулась с рядом вызовов, связанных как с работой производств, проблем с энергоносителями, логистикой и т.д., так и с кадровыми вызовами.

"К сожалению, в начале полномасштабного вторжения мы вынуждены были провести существенную реорганизацию в условиях новых реалий. В связи с падением уровня потребления и существенным снижением объемов продаж и производства - штат в Украине был уменьшен на 34%. Кроме того, 30-50 % работников было переведено на неполное рабочее время, что помогло нам пройти первую половину 2022 года и уже осенью прошлого года мы вернули часть людей, работавших на неполное рабочее время, до 100% занятости, и у нас стали появляться вакансии", – рассказывает HR директор корпорации "Биосфера" Виктория Желдак.

По ее словам, сейчас компания испытывает недостаток высококвалифицированных специалистов в разных сферах: большое количество кандидатов испытывают эмоциональную усталость и истощенность, недостаточно сил и энергии для перехода на новое место работы и новые проекты, требующие еще больше энергии и ресурсов. Также увеличилось количество кандидатов, которые не готовы менять место работы до окончания войны.

Также одной из острейших кадровых проблем является мобилизация сотрудников мужчин недостача или отсутствие на рынке труда узко квалифицированных опытных технических специалистов для производства.

"Будучи лидером на рынке – мы учили много специалистов. Сейчас при мобилизации данных коллег – мы не можем их быстро заменить, потому что готовых квалификационных кадров на рынке труда нет, а чтобы подготовить нового специалиста необходимого уровня – нужен год и больше времени. Чтобы немного облегчить данную ситуацию мы решили внедрить дополнительные программы подготовки женщин, но в случае дальнейшей массовой мобилизации – этого будет недостаточно для обеспечения производств высококвалифицированным техническим персоналом", – добавляет Виктория Желдак.

В настоящее время у корпорации "Биосфера" есть несколько программ поддержки сотрудников, которые нацелены на поддержание ресурсного и эмоционального состояния коллег, а также их работоспособности. Такие программы включают материальную помощь сотрудникам, их детям и семьям в различных чрезвычайных ситуациях, обучение и развитие, корпоративные праздники, а также teambuilding программы и разнообразные рубрики.

"Большое внимание уделено в корпорации подготовке коллективов к реинтеграции и встрече наших ветеранов. Также готовим рекрутеров к найму ветеранов и имеем комплексную программу встречи для ветеранов, которая включает медицинское страхование и психологическую поддержку, планы адаптации, инклюзивные рабочие места и прочее", – рассказывает HR директор корпорации.

В то же время, добавляют в компании, взаимопомощь и поддержка в коллективе сейчас достигает пикового уровня. Возрос уровень сплоченности, объединенности, вовлечённости сотрудников, отзывчивости и поддержки коллег как психологически, так и материально.

"Мы решили продолжать наши традиции и организовываем корпоративные праздники. Например, празднование достижений результатов, дней рождения производств, корпорации, награждение работников за хорошие результаты и за стаж работы 5-25 лет. Это все добавляет энергии и вдохновения, которые сегодня крайне необходимы нам всем", – резюмируют в "Биосфере".

Фокстрот

В первые месяцы войны "Фокстрот" сделал все возможное, чтобы поддержать сотрудников в соответствии с их потребностями. В частности, обеспечили максимально возможным количеством рабочих мест сотрудников сети, чьи магазины не могли работать или оказались на оккупированной территории. Для этого компания привлекла руководителей, которые осуществляли передвижение по Украине и помогали коллегам найти новые места работы и жилье.

Согласно внутренним данным компании, 10% работников находятся в рядах ТРО/ВСУ, тогда как за границей находятся примерно 3%.

"Если в течение 2022 года нам удавалось успешно возобновить работу благодаря собственному резерву квалифицированных кадров, то 2023 год – это постоянная конкуренция за специалистов на рынке труда. При этом, если есть возможность, мы предпочитаем внутренний кадровый резерв. Около 80% вакансий администрации розницы были закрыты именно внутренними кандидатами", – сообщили в сети.

Также в компании сохранили основные принципы рекрутинга, при этом активно развивают направление привлечения молодых специалистов. В частности, "Фокстрот" планирует приглашать молодых людей, только что закончивших учебу и мечтающих о хорошем старте в своей профессиональной карьере.

"Вакансии на руководящие должности в магазинах обычно закрываем, сотрудниками через внутренние конкурсы. Главная черта при отборе – имеющийся потенциал и стремление к лидерству", – рассказывает HR директор сети "Фокстрот" Татьяна Брюханова.

В военное время компания выполняет свои обязательства перед сотрудниками по выплате зарплат и отпусков, больничных. Разрабатывает мотивационные программы и заботится о развитии и психологическом состоянии каждого сотрудника.

"Сегодня у нас действует специальная программа для сотрудников, находящихся в рядах ВСУ (мы называем коллег #ротаФокстрота). Мы заботимся о наших защитниках и продолжаем хранить их рабочие места. Компания также оказывает дополнительную материальную помощь родным работника в случае ранения или гибели. Всего с февраля 2022 года Фокстрот оказал помощь техникой бойцам #ротыФокстрота на сумму почти 500 тыс. грн", – добавляет Татьяна Брюханова.

Сотрудники компании инициируют волонтерские акции в помощь защитникам Украины. За 7 лет корпоративные волонтеры перечислили сотрудникам, нуждающимся в материальной поддержке, почти 800 тыс. грн добровольных пожертвований, собранных во время благотворительных акций.

"А в 2023 году Фокстрот поддержал инициативу корпоративных волонтеров компании и перечислил первые 100 тыс грн для закупки дронов DJI Mavik 3Т с целью поддержки подразделения аэроразведки "Foxtrot" аэромобильного батальона 80-й ОДШБ Десантно-штурмовых. предоставил материально-техническую помощь Силам обороны Украины и волонтерам, которые занимаются защитниками, на сумму около 18 млн грн", – рассказывают в компании.

Корпоративная культура компании также претерпела изменения с начала полномасштабного вторжения. В частности, стало больше коммуникаций внутри команды.

"Мы создали дополнительный канал внутренних коммуникаций в телеграмме, где каждый может узнать новости компании, найти необходимый алгоритм действий и оставить комментарий. Мы регулярно проводим встречи ТОП-менеджмента компании с работниками, где проходит открытый диалог. На этих встречах обсуждаем результаты, планы и делимся инструментами для достижения новых целей. Важно привлекать каждого к совместному развитию нашего бизнеса, потому что наша команда – наша самая большая ценность", – рассказывает директор сети.

Основой корпоративной культуры продолжают быть лидерство, ориентация на результат и развитие. Дополнительное внимание уделяется самостоятельности и ответственности работников. Что касается руководителей – компания сфокусировалась на развитии "мягких" навыков, ведь мы понимаем, насколько сейчас важно эмоциональное состояние каждого сотрудника.

Благодаря сотрудничеству Фокстрот с ОО "Безбарьерность" и как участника инициативы "Бизнес без барьеров", был запущен собственный учебный курс "Самопомощь+". Он предоставляет практические инструменты, которые позволяют справиться со стрессом и обучить этим инструментам команду.