Гемблінг в Україні: перспектива або прихована загроза

Мета державного регулювання азартних ігор проста: з одного боку, захистити інтереси гравців, а з іншого — створити прийнятні умови для учасників ринку. І на першому місці в цій формулі, як правило, інтереси громадян і держави, а на другому — бізнесу. Про те, як йдуть справи в Україні, і які підсумки роботи грального бізнесу за перший рік — в матеріалі РБК-Україна.

У липні 2020 року український уряд повернув ринок азартних ігор в легальне поле. Тоді створені для грального бізнесу умови активно називати "нерентабельними для виходу закордонних компаній на ринок". Та й результат легалізації виявився не таким вигідним, як очікували в уряді: 900 мільйонів гривень проти очікуваних 6-7 мільярдів.

Попри це, великі гемблінг-компанії зверталися до уряду з проханням знизити податкові ставки для індустрії азартних ігор – внести поправки до Податкового кодексу. Проти виступило Головне юридичне управління і прийняття поправок зависло в повітрі.

Головна небезпека прийняття закону про оподаткування гемблінгу у тому, що на український ринок можуть хлинути нові гравці. За даними ЗМІ, мова може йти про два десятки іноземних компаній, які вже готові "зайти" в Україну.

З одного боку, законопроект виглядає так, ніби його писали в інтересах кількох бізнес-груп. Мова про нерентабельні умови для закордонних компаній і пріоритетні права для найбільших національних брендів – "Космолота", FavBet і PariMatch. З іншого боку є приклад Грузії, яка по думку деяких гравців ринку, повинна стати прикладом для України в розвитку грального бізнесу.

Для розуміння, Грузія вела у сфері регулювання гемблінгу політику, схожу з українською: повністю скасувала податок на виграш, знизила процентні ставки, спростила правила в'їзду та отримання віз. Однак у цієї стратегії є і зворотна сторона медалі. Для громадян Грузії така лібералізація обернулася ігровою залежністю, засиллям реклами азартних ігор, безконтрольним поширенням онлайн-казино.

За даними дослідження неурядових організацій, 48% грузинських школярів грають в азартні ігри онлайн. Таке майбутнє може чекати й Україну.

В Україні з ініціативи громадської організації Ukrainian Gambling Council проводяться соціологічні дослідження, які демонструють позитивне ставлення громадян до легалізації грального бізнесу. Це не дивує, адже серед членів UGC основні гравці цього ринку, включаючи основних китів – "Космолот", FavBet і PariMatch. Всі вони зацікавлені в демонстрації громадської підтримки для лобіювання інтересів галузі.

Першу ліцензію на гральний бізнес комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс", на яке пізніше була зареєстрована торгова марка "Космолот".

Успіх і зростання "Космолоту" часто пов'язували з впливом екс-міністра МВС Арсена Авакова. Оперування компанією приписували колишньому співзасновнику IT-компанії Lucky Labs Сергію Токареву, яка стала відома завдяки ряду звинувачень у веденні нелегально онлайн-бізнесу та фінансуванні тероризму.

Сьогодні Lucky Labs фактично не працює – масові звільнення відбулися через численні розслідування їх діяльності, що супроводжувалися вилученням техніки. Однією з причин таких дій правоохоронців тоді називалося обслуговування компанією казино "Космолот".

Сам Сергій Токарєв У 2017 році потрапив під санкції РНБО, які у 2018 були продовжені ще на три роки. У цей період Токарєв активно позбувався своїх українських гемблінг-активів. Новим власником Lucky Labs став житель Запоріжжя Олександр Кравченко, який в одному з інтерв'ю заявив, що прізвища Токарєв і Гільфанова (другий власник Lucky Labs) ніколи не чув.

Lucky Labs зіграли цікаву роль у становленні іншого кита українського онлайн-гемблінгу. У 2016 році PariMatch проводить ребрендинг свого покерного напрямку. В результаті PokerMatch увійшла до складу мережі PokerDOM — проекту Lucky Labs.

У 2020 PariMatch придбав PokerMatch: для цього було створено юридичну особу "Покерматч.ЮА". Його власником, серед інших, через кіпрський холдинг WePlay Media Holding Limited був вказаний такий собі Сергій Карташев (40% акцій) – Senior Partner в інвестиційному фонді Roosh, який володіє усе той же Сергій Токарєв.

Власників PariMatch також пов'язували з лобіюванням законів про легалізацію гемблінгу і зниження податкових ставок. Останнім часом компанія активно використовує "сірі схеми" при публікації рекламного контенту на Facebook, який заборонив рекламу азартних ігор.

Так, заявка на рекламу для українського сегмента ринку від PMaffiliates – офіційної партнерської програми Parimatch – оновлюється щодня. Тобто попри заборону реклами, компанія все одно просуває себе в Facebook, паралельно закуповуючи трафік на інших ресурсах. Аналогічним чином компанія закуповує Facebook-рекламу в Казахстані, де гемблінг заборонений.

У 2021 девелоперський відділ PariMatch також поглинає маркетинговий холдинг Mr.Fish, який входив до портфоліо JKR Innovative Investments LTD. Контрольний пакет акцій цього фонду належить кіпрській юридичній особі Viman Limited, яким володіє CEO Parimatch – Сергій Портнов. Після такої покупки, він числиться власником Mr.Fish через ще одну кіпрську юридичну особу IQ Creative Lab Ltd. Така зміна власників і оформлення букмекерської діяльності як технологічної розробки виглядає як спосіб платити менше податків в українську казну.

Схема власності PariMatch Group (інфографіка)

Зниженню податкових ставок безумовно будуть раді власники ще однієї великої компанії – Фаворит-Спорт (FAVBET). Раніше її звинувачували в незаконному гральному бізнесі, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через афілійовану особу ТОВ "Лакі Ленд" – відповідні документи є в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Компанії доводилося публічно коментувати звинувачення в нелегальності своєї діяльності – вони наполягали на своїй невинності й відмовлялися від висунутих звинувачень.

У 2020 силовики знову зацікавилися Favorit Sport — провели обшуки в офісах і будинках співробітників компанії. Спочатку факт обшуків заперечувався. Однак пізніше вони були підтверджені прес-службою, яка заявила, що їх причиною стали дії російських компаній, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", а саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи російського походження".

До початку 2022 року обстановка на українському ринку азартних ігор виглядає наступним чином: гемблінгові компанії продовжують наполягати на зниженні податкового тягаря, і паралельно шукають способи підвищити прибутковість бізнесу шляхом оптимізації витрат на його просування (не завжди "білими" способами). Ринок фактично поділений між трьома основними гравцями: "Космолот", FavBet і PariMatch. Поправки до Податкового кодексу знаходяться в одному кроці від публікації, що може спростити експансію українських компаній за кордон, а Іноземних — в Україну.

На тлі прийдешніх змін без уваги залишаються інтереси мільйонів українських сімей, члени яких страждають від ігрової залежності. Але поки ситуація вигідна для власників гемблінг-компаній і чиновників, що грають на їхньому боці, про цю проблему воліють мовчати.