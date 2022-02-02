Фінансова грамотність. ТОП-5 порад отримати додатковий дохід у 2022 році

Отримання додаткового доходу у 2022 році не так складно (фото: pixabay.com)

У сучасному споживчому суспільстві складно обмежувати себе в непередбачених витратах. Допомогти правильно розпорядиться коштами (навіть найскромнішими) і отримати додатковий дохід допомагає фінансова грамотність. Саме знання основ фінграмотності допомагає приймати зважені рішення, знайти почуття стабільності, і побудувати фундамент, на якому можна сформувати додатковий заробіток.

Де дізнатися більше про фінансовий світ? Як зберегти свої кошти й отримати додатковий дохід? На ці та інші питання – розповідаємо в спільному спецпроекті РБК-Україна і Binomo.

Порада №1 – ведіть облік доходів і витрат

Щоб поліпшити своє фінансове становище, для початку потрібно розібратися з щомісячними витратами й доходами. Облік всіх надходжень і витрат – основа вашої фінансової грамотності.

Сьогодні існує величезна кількість програм і додатків, які істотно полегшують ведення обліку доходів і витрат. Деякі з них навіть самі виділяють тенденції й надають поради, як краще розпорядитися особистими фінансами.

У будь-якому випадку для максимально інформативного результату, облік потрібно вести щодня і записувати навіть найдрібніші витрати. Також зручно відразу розподілити витрати за категоріями (комуналка, податки, продукти, шопінг, розваги, здоров'я тощо). Раз на два-три місяці аналізуйте ваші витрати: в динаміці ви побачите, на які категорії у вас йде найбільше коштів, і від чого можна відмовитися без втрати комфорту.

Порада № 2 – не накопичуйте борги

Борги тиснуть на нас психологічно. Тому не беріть в борг без крайньої потреби.

Крім того, пам'ятайте, що при покупці товарів за допомогою кредитних коштів люди зазвичай витрачають в середньому на 30% більше, ніж якби вони оплачували ту ж покупку власними грошима.

Якщо так вже сталося і ви маєте фінансові зобов'язання перед іншими людьми (або установами) – зробіть все можливе, щоб якомога швидше їх погасити. Першим в списку повинен бути той борг, за яким налічується найбільша процентна ставка.

Порада №3 – Заведіть звичку відкладати гроші

Коли у вас з'явиться чітке розуміння руху особистих коштів, можна переходити до планування бюджету і накопичення коштів.

Помилково вважати, що накопичувати кошти можна тільки коли від зарплати залишається "зайве". Робити заощадження можна з будь-яким доходом. Також необов'язково прив'язуватися до певної суми. Головна умова в цьому – регулярність.

В цілому оптимальною фінансовою "подушкою" є заощадження, що дорівнюють трьом вашим щомісячним доходам.

Порада № 4 – Зберігайте ваші заощадження правильно

Накопичити певну суму – нескладно, куди важче – ними правильно розпорядитися і зберегти так, щоб з часом вони не знецінювалися.

Тому зберігання особистих заощаджень вдома під подушкою – не найкращий варіант. Адже щорічно інфляція буде "з'їдати" близько 10% ваших коштів. Більш розумно зберігати заощадження, як мінімум, в доларах або євро.

Порада № 5 –​​​​​​​ Отримуйте додатковий дохід від заощаджень

Щоб мати додаткові джерела доходу необов'язково шукати другу або третю роботу. Додатковий заробіток можна мати, не виходячи з дому і приділяючи його отриманню всього кілька годин вільного часу.

Один з поширених способів збільшити суму заощаджень – покласти гроші на депозит під відсоток. Однак у цього способу є істотний мінус – невеликі дивіденди (близько 6-8% від суми депозиту в гривні). Якщо мова йде про доларовий депозит, там відсоток і зовсім може бути на рівні 0,1%.

У зв'язку з цим останнім часом в Україні популярність набирають інші джерела додаткового заробітку, наприклад – онлайн-трейдинг. Щоб почати отримувати додатковий дохід на онлайн-трейдингу, не потрібно великих фінансових вкладень. Куди важливіше – стратегія і надійний майданчик.

Вибираючи фінансовий майданчик, потрібно враховувати такі критерії, як репутація, наявність підтримки користувачів, програму лояльності. Одним з таких надійних майданчиків є Binomo. Ця платформа підходить для навчання та тестування стратегій.

Як почати отримувати додатковий дохід на Binomo? Для навчання трейдерам доступний демо-рахунок. Вносити реальний депозит можна тільки коли освоїте базу. Також пам'ятайте, що трейдинг пов'язаний з ризиками, тому без стратегії й навичок можна втратити інвестиції.

Серед переваг Binomo можна виділити угоди з фіксованим часом (FTT). Це метод, при якому трейдери прогнозують, чи буде ціна певного активу зростати або падати протягом встановленого періоду (зазвичай 1-60 хвилин). Якщо прогноз був вірним, трейдер отримає назад свої початкові інвестиції, а також процентний бонус, який може досягати 90%.

Зручний мобільний додаток Binomo для iOS і Android дозволяє контролювати і проводити операції в будь-який час доби – вдома, в транспорті або стоячи в черзі. З додатком трейдер завжди в курсі оновлень на ринку, нових акцій і турнірів.

Підбиваючи підсумки, можемо з упевненістю сказати, що сьогодні бути фінансово грамотним так само важливо, як вміти користуватися смартфоном або комп'ютером. Навіть при невеликій кількості вільних коштів можна збільшити свої заощадження, не змінюючи роботу або сферу діяльності.

Своєю чергою, онлайн-трейдинг відкритий для всіх, хто готовий навчатися і практикуватися. Торгівля має свої закономірності, які потрібно вивчити й зрозуміти, а потім застосовувати ці стратегії на ділі. Важливо мати бажання поліпшити своє фінансове становище, приділяти час навчанню і йти до своєї мети.