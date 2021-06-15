Євро-2020: чемпіонат життя і смерті

Експерт в області пацієнт-менеджменту першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в колонці для РБК-Україна розповідає, як дії лікарів і наявність дефібрилятора врятували життя данському футболісту Крістіану Еріксону на чемпіонаті Європи з футболу.

Зараз проходить довгоочікуваний чемпіонат Європи з футболу. Для вболівальників це стало великою подією, оскільки все відбувається на тлі триваючої боротьби з коронавірусом, що позбавив нас більшості гучних спортивних заходів. Можна по-різному ставитися до самої гри в футбол, до професійного спорту, але не можна заперечувати, що це — явище, що ілюструє загальні тенденції в суспільстві.

У футболі сплетено і представлено все, що відбувається з суспільством — від політики до расових скандалів. І нещодавно, на самому початку чемпіонату, світ став свідком медичної драми: данський гравець Крістіан Еріксен мало не помер прямо на футбольному полі — півзахисник збірної Данії втратив свідомість і впав під час першого тайму матчу з Фінляндією.

"Еріксен був мертвий, — зізнався лікар збірної Данії Мортен Боєсен. — У нього зупинилося серце. Я не знаю, як нам вдалося врятувати його. Це сталося дуже швидко".

Подібне на спортивних заходах відбувається досить часто. І, на жаль, врятувати людину вже неможливо-клінічна смерть переходить в біологічну.

Так, у 2012 році 25-річний півзахисник "Ліворно" П'єрмаріо Морозіні впав і втратив свідомість на 31-й хвилині матчу. Його тут же відвезли в госпіталь, проте врятувати життя гравця не вдалося. Пізніше докторів граючих команд і чергового медика стадіону судили за те, що вони не використовували дефібрилятор – футболіста можна було б врятувати.

Повертаючись до випадку Еріксена: доктор данської футбольної команди стверджує, що Еріксен переніс клінічну смерть в результаті зупинки серця.

Фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва вважають, вся медична бригада на футбольному полі спрацювала професійно: використовувався дефібрилятор, проводилися закритий масаж серця і вентиляція легенів (на одній з фотографій рятувальник тримає в руках мішок Амбу). Вся реанімація зайняла не більше 10-12 хвилин.

На думку доктора Єгуди Леві, завідувача кардіореанімації клініки центральної клініки Тель-Авіва імені Сураскі (Іхілов), коментуючи цей ексцес, припустив, що причиною зупинки серця могла стати "фатальна" аритмія, що розвивається внаслідок гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії і призводить до фібриляції шлуночків. За даними кардіологів, це є основним ризиком зупинки серця у спортсменів.

В Ізраїлі не тільки спортсмени, а й люди, що займаються фізичною активністю, проходять скринінгову діагностику серцево-судинної системи. Фібриляція відбувається завжди несподівано, передбачити це неможливо.

Саме тому існують медичні вимоги при проведенні спортивних заходів: необхідне медичне оснащення, присутність лікаря-реаніматолога, обов'язкова наявність дефібрилятора.

Але, як ми вже писали, такі випадки відбуваються несподівано – і не тільки зі спортсменами. Що ж робити всім іншим?

Прикладом в подібній ситуації може служити прийнятий ізраїльським Кнесетом закон про дефібрилятори. Аналогічні закони існують у багатьох розвинених країнах. Згідно з ним автоматичні дефібрилятори є в будь-якому багатолюдному місці, щодня відвідуваному 500 і більше людьми.

Що ж являє собою автоматичний дефібрилятор? Це прилад, який розпізнає небезпечні види аритмії і при серйозних порушеннях провідної здатності серцевого м'яза, дає електричний розряд. Мета його – відновити нормальний ритм скорочень міокарда.

Пофарбовані в червоний колір бокси з приладами легкодоступні і відразу впадають в очі на залізничних і автобусних станціях, в аеропортах і торгових центрах, школах і ВУЗах. І, звичайно, там, де висока фізична і емоційне навантаження – на стадіонах, в тренажерних залах, басейнах. Практично всі громадські місця в Ізраїлі оснащені дефібриляторами.

Щороку приблизно у десяти тисяч людей відбувається зупинка серця за межами стін лікарні. Кожну хвилину з моменту нападу, що проходить без лікування, шанси на виживання у людини, у якого сталася зупинка серця, знижуються на 10%. Перші кілька хвилин після втрати свідомості – критичні для життя людини. Якщо негайно не провести реанімацію, може статися незворотне ураження мозку. Тому зараз йде розмова про необхідність розміщення таких приладів і в багатоквартирних будинках.

Не менш важливо, щоб всі вміли їх застосовувати. Тому в Ізраїлі не тільки лікарі, а й працівники транспорту і спортивних установ, тренери з фітнесу та йоги, волонтери, серед яких багато студентів і школярів, — проходять підготовку з використання дефібрилятора в разі зупинки серця.

Чому це питання стало зараз особливо актуальним? Відомо, що коронавірус негативно впливає на багато органів і системи людини. У тому числі він вражає і серцево-судинну систему людини, який переніс ковід. Тому, враховуючи ступінь поширення хвороби і кількість людей, які перенесли захворювання в прихованій формі, важливо кожному бути готовим до проведення реанімаційних заходів при порушенні ритму і раптової зупинки серця.

Бережіть себе і своїх близьких!