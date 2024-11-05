ЕнергоСвідомі: как украинцы используют государственные программы, чтобы оставаться со светом, теплом и водой

Впереди зима, в которую наша страна в очередной раз входит в состояние неопределенности. Ожидаемо, снижение температуры приведет к большей нагрузке на центральную энергосистему. Эффективным решением для предотвращения энергетических кризисов в случае дополнительных угроз является распределенная генерация. Чтобы каждый гражданин и бизнес могли обеспечить себя энергией, государство оказывает поддержку установлению его альтернативных источников. Как именно и кому государство готово помогать?

Правительство разработало пакет программ для обеспечения энергетической устойчивости страны, чтобы частные домохозяйства, ОСМД, ЖСК и предприниматели могли установить альтернативные источники энергии, в том числе солнечные панели и накопители. Для ознакомления с государственными инициативами создан портал "ЕнергоСвідомі" , который служит путеводителем для тех, кто хочет перейти на автономное энергоснабжение.

На сайте можно узнать, какие финансовые ресурсы для приобретения энергетического оборудования могут получить граждане, ОСМД, ЖСК, бизнес, как выбрать нужную программу, кто может быть участником и на что можно потратить средства. Также указан алгоритм действий, как присоединиться к программам и список банков-партнеров для кредитования. Эти программы направлены на удешевление приобретения и установки специального оборудования за счет государственных средств.

Государство – гражданам

Помощь гражданам предусматривает возможность оформления кредитов в аккредитованных банках под 0% годовых на приобретение специального оборудования для производства и хранения электроэнергии из альтернативных источников. Государство компенсирует банкам проценты по кредиту.

Получить беспроцентный заем могут физические лица по одному кредитному договору для покупки и установки солнечных панелей или ветряных мельниц мощностью от 1 до 10 кВт с гибридными инверторами, которые способны работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме. Также можно приобрести установки для хранения энергии емкостью от 1 кВтч на каждый 1 кВт мощности генерации для установки в частном домохозяйстве, общая площадь которого не может превышать 300 кв. м. На компенсацию процентов могут рассчитывать также члены семьи первой ступени родства члена частного домохозяйства.

Стоимость оборудования не должна превышать 480 тысяч гривен. Максимальный срок кредитования, на который может быть предоставлена ​​государственная поддержка физическим лицам – 10 лет.

Залогом по кредиту не могут быть имущественные права на средства по депозитам и облигации внутреннего государственного займа.

Для получения государственной поддержки необходимо иметь украинское гражданство или быть гражданином другого государства или лицом без гражданства, проживающим на территории Украины на законных основаниях и налоговым резидентом Украины.

НЕ могут участвовать в программе граждане России, кроме законно проживающих в Украине, а также лица, на которых наложены санкции. Не стоит рассчитывать на государственную помощь тем, чьи доходы за последние шесть месяцев превышают 10 средних зарплат. Кроме того, имеющим судимость за преступления против национальной безопасности Украины.

Алгоритм присоединения к программе прост. Шаг первый – подаете письменную или электронную заявку в один из уполномоченных банков вместе с необходимыми документами , включая счет на оборудование и работы, а также согласие совладельцев домохозяйства на приобретение и установку этого оборудования. Далее – заключаете с банком кредитный договор. И рыбка, как говорится, в сетке - банк перечисляет средства на счет поставщиков, которые продают товары, предоставляют услуги или выполняют работы. А вы становитесь на шаг поближе к собственной энергетической автономности.

Важный нюанс: банковские комиссии за выдачу кредита платит физическое лицо – заемщик. Но все эти комиссии за весь срок действия кредитного договора должны составлять совокупно не более 1,5% от суммы кредита.

По программе работают пять банков, среди которых четыре государственных - "Ощадбанк", "ПриватБанк", Sense Bank (бывший "Альфа-Банк Украина") и UGB (или, по-простому, "Укргазбанк"), а также банк "Глобус".

И напоследок. В течение 180 календарных дней с даты получения кредита заемщик должен предоставить банку копии документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения, а также отправить фото установленной установки с отметкой геолокации. В дальнейшем каждые полгода банку нужно отправлять фото с геолокацией и данные об объемах потребления электроэнергии.

Государство – совладельцам жилья

Получить финансовую помощь от государства могут объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), расположенные в Украине, за исключением размещенных на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий.

Помощь распространяется на покупку и установку солнечных электростанций, тепловых насосов и сопутствующего оборудования.

Получить поддержку государства ОСМД и ЖСК могут в рамках программы "ГринГИМ" от государственного Фонда энергоэффективности в форме гранта до 70% от стоимости оборудования солнечных станций или тепловых насосов на сумму не более 2 миллионов гривен. Также можно рассчитывать на компенсацию до 70% от стоимости сертификации энергетической эффективности для многоквартирных домов, но не более 15 тысяч гривен.

Важный нюанс: грант не предоставляется на затраты, связанные с выполнением каких-либо видов работ или услуг. Исключительно – на приобретение необходимого оборудования и проведение энергоаудита.

Алгоритм присоединения к программе таков. Сначала необходимо провести общее собрание совладельцев многоквартирного дома и принять решение об участии в грантовой программе. Далее – пройти сертификацию энергетической эффективности дома и получить соответствующий сертификат.

Затем нужно выбрать банк-партнер и открыть там счет для получения гранта. По программе работают шесть банков - "Укргазбанк", "ПриватБанк", KredoBank, "Глобус", MTB Bank и Sense Bank.

Далее подается заявка на участие в программе в государственный фонд энергоэффективности. После этого необходимо купить оборудование, найти подрядчика и выполнить все необходимые монтажные работы. Покупателем оборудования должно быть именно ОСМД или ЖСК. Следующий шаг – прохождение повторной сертификации энергетической эффективности дома и подача повторной заявки в Фонд энергоэффективности.

Заявку можно подать онлайн по электронной почте support@eefund.org.ua или в бумажной форме по адресу фонда: 03150, Украина, Киев, ул. Деловая, 24.

При одобрении заявки грант поступает в банк в течение 15 рабочих дней.

"Все началось с идеи: нам нужно резервное питание для крышной котельной, которое автоматически перезапускается и не требует особого обслуживания. Мы провели собрание совладельцев и приняли решение об участии в программе "ГринДИМ" и оформлении кредита. Банк "Глобус" успешно одобрил нашу заявку и предоставил 1,4 миллиона гривен кредитных средств. А сегодня панели уже смонтированы на крыше ЖК", – рассказала Кристина Лиштван, председатель правления ОСМД "Санрайз Львов" (г. Львов).

По ее словам, обычный жилец получает эти альтернативные источники питания практически бесплатно. Как платил по платежкам в ОСМД, так и дальше платит. Ничего своего не вкладывает, а получает гарантии на тепло и свет во время перебоев с энергоснабжением. Наибольшее преимущество такой инициативы в том, что мы можем приобщиться к развитию распределенной генерации. Когда ты чувствуешь свою часть вклада в этот процесс, что ты что-то делаешь для своей страны, а не только для своих жителей, это мотивирует на следующие шаги.

Государство – малому и среднему бизнесу

Государство удешевляет кредиты для малого и среднего бизнеса на покупку и установку солнечных панелей и ветряных мельниц с гибридными инверторами, установок для хранения энергии, а также на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Все это становится возможным в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Бизнес может получить до 150 миллионов гривен займа под 5-7-9% годовых сроком до 10 лет. В качестве обеспечения по кредиту принимается имущество, имущественные права или финансовая порука. А вот залог имущественных прав по договору банковского вклада или облигаций внутреннего государственного займа Украины не предусмотрен.

Для присоединения к программе льготного финансирования необходимо подать заявку в один из уполномоченных банков вместе с необходимыми документами и бизнес-планом инвестиционного проекта. После заключения кредитного договора с банком последний перечисляет средства на счет поставщиков предприятия, которые продают товары, оказывают услуги или выполняют работы.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине сейчас работают 46 банков. Поэтому малому и среднему бизнесу есть куда обращаться в поиске лучших условий кредитования.

Однако выгодные условия кредитования благодаря государственной поддержке доступны не всем бизнесам. Не могут участвовать в программе предприятия, в которых владельцы или участники являются гражданами стран, признанных Украиной агрессорами или оккупантами, а также предприятия, зарегистрированные на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий.

Не подпадают под действие программы бизнесы, уже получавшие государственную помощь, превышающую 200 тысяч евро, за исключением сельхозпредприятий, а также кредитные, страховые, инвестиционные организации и ломбарды.

Не могут рассчитывать на льготные условия кредитования производители или торговцы оружием, алкоголем, табачными изделиями кроме малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, а также обменники валют.

Предприятия, работающие в сфере аренды недвижимости, предприятия-банкроты, должники перед бюджетом или социальными фондами также не получат льготного кредитования.

Программой "Доступные кредиты 5-7-9%" государство не ограничивает свою помощь бизнесу. Так, ФЛП, юридические лица частного, коммунального и государственного права собственности могут получить льготные кредиты на установку солнечных электростанций, тепловых насосов, когенерационных установок, биокотельных, другого энергоэффективного оборудования и проекты энергосервиса от Фонда декарбонизации Украины.

По условиям программы бизнес может получить кредит от 120 тыс. до 25 миллионов гривен под ставку до 9% годовых на срок до 10 лет. При этом ставка по кредиту снижается на 2% при использовании в проекте более 70% оборудования украинского производства. Минимальный взнос заемщика должен составлять не менее 15% стоимости проекта или оборудования.

Кредит возможен без залога либо с поручительством физических или юридических лиц, либо с залогом движимого или недвижимого имущества.

Алгоритм присоединения к программе предусматривает несколько шагов. Сначала необходимо подать заявку и документы – учредительные документы, финансовую отчетность и документы о проекте – в Фонд декарбонизации. Их можно предоставить физически в офисе по адресу: Украина, г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 60, офис 323, или отправить по электронной почте office@fdu.com.ua, предварительно заверив ЭЦП.

Рассмотрение заявки длится 2-3 нед с момента получения полного пакета документов. Решение Фонда действительно 45 дней, в течение которых кандидат может получить финансирование для своего проекта.

После проверки фонд направляет пакет документов в Госэнергоэффективность, где комиссия его рассматривает и дает предварительный вывод о возможности получения государственной поддержки проекта.

Затем Фонд принимает решение о предоставлении льготного кредита, а заявитель подписывает с Госэнергоэффективности Добровольное соглашение по декарбонизации и энергоэффективности.

После получения бизнесом кредитных средств на приобретение энергооборудования Фонд проверяет целевое использование денег, а также мониторит достижение заявленных показателей по энергосбережению и декарбонизации.

Не могут воспользоваться программой льготного финансирования предприятия младше одного года, связанные со страной-агрессором или с террористическими организациями, а также зарегистрированные или осуществляющие деятельность на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

"Длительные блекауты подсветили потребность в том, чтобы иметь альтернативные источники энергии. Мы вместе с жителями ЖК "Гринвуд" начали искать, какие есть альтернативы и что предлагает государство. В первую очередь мы хотели заживить лифты, места общего пользования и насос на подкачку воды. Благодаря участию в программе "ГринДИМ" от государственного Фонда энергоэффективности мы обратились в банк-партнер и получили кредит в банке "Глобус". Подрядчики оперативно установить СЭС на крыше дома. И для нас один сэкономленный киловатт в первый день запуска системы – уже было что-то фантастическое. .Думаю, за несколько месяцев жители увидят результат, что в платежках будет меньшая себестоимость электроэнергии и в дальнейшем начнут вкладывать деньги в энергоэффективность. Люди чувствуют себя более защищенными и спокойными, ведь понимают, что они таким образом помогают государству преодолеть вызовы с энергетикой. Мы уже стали на этот путь", – поделилась опытом Елена Пастернак, глава ОСМД ЖК "Гринвуд".

Воспользуйтесь возможностью, которую дает государство – обеспечьте себя энергией.

Для получения более подробной информации об участии в государственных программах распределенной генерации можно обратиться непосредственно на правительственную горячую линию по вопросам энергетики "ТОГ" по номеру 15-49.