Эксперт по энергетике о необходимости Украины инвестировать в собственную газодобычу

Полномасштабная война изменила украинский энергетический сектор, в частности возобновляемые источники стали фундаментом новой модели развития. "Зеленая" энергетика действительно открывает перед Украиной стратегические перспективы интеграции с Европой, но она не может стать единственной опорой в условиях войны и восстановления — детальнее в блоге эксперта по энергетике Михаила Пиртко.

Для стабильности системы нужен баланс между возобновляемыми и традиционными ресурсами, и здесь ключевую роль играет собственная добыча газа.

Украина десятилетиями оставалась уязвимой из-за зависимости от импортных энергоносителей. Каждый геополитический кризис, от газовых войн 2000-х до полномасштабного вторжения, показывал, насколько опасно опираться на внешние источники. Поэтому сегодня развитие внутренней газодобычи это не только вопрос экономики, но и вопрос выживания, энергетической безопасности и национальной устойчивости.

Но чтобы этот потенциал превратился в реальный результат, нужны условия: доверие инвесторов, понятные правила игры и гарантии защиты капитала. Без этого отрасль будет оставаться недофинансированной, а страна - зависимой от импорта. В то же время инвестиции в добычу газа могут стать логическим продолжением "зеленой" трансформации: эти два направления не противоречат друг другу, а взаимодополняют, создавая комплексную и устойчивую энергосистему.

Энергетическая безопасность как стратегический вопрос

Полномасштабная война показала: энергетическая безопасность — это не абстрактное понятие, а ключевой фактор выживания государства. Когда системные атаки выводят из строя тепловые и гидроэлектростанции, а сети становятся мишенью для ракет, страна должна опираться на ресурсы, которые может контролировать внутри собственных границ.

Газ в этом контексте это не только топливо для отопления или промышленности. Это стратегический ресурс, обеспечивающий стабильность в моменты, когда возобновляемая генерация не способна покрыть спрос. В холодный зимний период или во время пиковых нагрузок именно газ остается резервом, который гарантирует бесперебойность энергосистемы.

Украина имеет значительные залежи, но их потенциал до сих пор использован не полностью. По оценкам экспертов, страна может обеспечить себя собственным газом на 80-90%, но для этого нужны инвестиции в разведку, технологии и модернизацию инфраструктуры. Это вопрос не только экономики, но и суверенитета: чем больше газа мы добываем сами, тем меньше зависим от политических манипуляций извне.

Опыт других стран подтверждает эту логику. Польша сделала ставку на развитие собственных ресурсов и диверсификацию импорта через LNG-терминалы, что позволило ей быстро отказаться от российского газа. Норвегия, наоборот, превратила внутреннюю добычу в основу своей экономической модели и стала главным поставщиком для Европы. Для Украины это сигнал: собственный газ может стать не только внутренней опорой, но и частью интеграции с европейским рынком.

Аналитический блок: потенциал газодобычи Украины

Украина входит в десятку стран мира по подтвержденным запасам природного газа. По данным Государственной службы геологии и недр, балансовые запасы газа оцениваются в 689 млрд кубометров, а прогнозные ресурсы достигают более 5,4 трлн кубометров.

В 2021 году добыча составляла около 19,8 млрд кубометров, что покрывало примерно две трети внутреннего спроса. После начала полномасштабной войны объемы потребления резко сократились, и это частично уменьшило зависимость от импорта.

Эксперты указывают, что при условии стабильных инвестиций и модернизации технологий добычу можно нарастить до 25-27 млрд кубометров в год. Это позволило бы покрывать большую часть потребности страны собственным ресурсом, особенно учитывая падение промышленного потребления вследствие войны.

Таким образом, вопрос заключается не столько в физическом дефиците газа, сколько в способности государства и бизнеса создать условия для масштабирования добычи и привлечения инвестиций.

Факторы доверия для инвесторов

Ни одна страна не может реализовать энергетические амбиции без частных инвестиций. Для Украины этот тезис имеет двойное значение: с одной стороны, добыча газа требует значительных капиталовложений в разведку, бурение и инфраструктуру; с другой — государственный бюджет в военное время ограничен и не способен финансировать масштабное наращивание добычи. Следовательно, будущее отрасли напрямую зависит от того, насколько государство и общество смогут создать предпосылки для прихода инвесторов.

Ключевым фактором является предсказуемость государственной политики. В секторе возобновляемой энергетики уже был негативный пример, когда после массовых инвестиций государство пересмотрело "зеленый тариф". Это серьезно подорвало доверие инвесторов и заставило многих пересмотреть свои стратегии. Для газодобычи подобные риски недопустимы: контракты заключаются на десятилетия, и любое изменение условий со стороны государства фактически делает их недееспособными.

Не менее важна защита от злоупотреблений и рейдерства. Истории, когда иностранные или украинские компании после получения лицензий сталкивались с криминальным давлением или попытками отобрать активы, стали известными далеко за пределами страны. Это формирует репутацию рынка как рискованного, что резко уменьшает инвестиционный поток. Любые гарантии, предоставленные инвестору, должны работать на практике - от судебной системы до правоохранительных органов.

Третий аспект — прозрачность процедур. Выдача лицензий на разведку и добычу, подключение к сетям, проведение конкурсов и аукционов должны происходить по понятным и конкурентным правилам. Любая непрозрачность или выборочный подход сразу создают подозрение в коррупции и отпугивают серьезных игроков.

Отдельно стоит упомянуть гарантии финансовых расчетов. В "зеленой" энергетике задержки выплат от государственных институтов стали системной проблемой. Если подобная ситуация возникнет в газодобывающем секторе, это полностью перекроет путь новым инвестициям. Поэтому Украина должна продемонстрировать способность выполнять обязательства перед бизнесом, даже в сложных условиях войны.

Таким образом, инвесторы нуждаются не только в привлекательных геологических перспективах, а прежде всего в доверии к правилам игры. Без этого даже самые богатые залежи будут оставаться недосягаемыми. Собственная газодобыча Украины зависит не от наличия ресурсов, а от того, насколько мы сможем гарантировать инвесторам честность, стабильность и защиту.

Международная практика показывает, что даже в странах с повышенным уровнем риска инвесторы готовы работать, если действуют понятные гарантийные механизмы. Так, IFC, ЕБРР или MIGA выступают кредиторами и страховыми агентами для частного бизнеса, снижая риски политического и регуляторного характера. Украина также может использовать эти инструменты, чтобы сделать свой рынок более привлекательным для глобальных компаний.

Не только газ: комплексный подход

Развитие собственной газодобычи это стратегическая необходимость, но оно не может быть единственным ответом на энергетические вызовы Украины. Газ обеспечивает стабильность в переходный период, однако долгосрочная модель должна основываться на сочетании традиционных и возобновляемых источников энергии.

Возобновляемая энергетика делает систему более устойчивой, ведь децентрализованные солнечные и ветровые станции менее уязвимы к атакам. Газ в этом балансе выполняет роль "резерва", способного гарантировать покрытие спроса в пиковые часы или холодные сезоны. Такой симбиоз снижает риски и создает фундамент для интеграции в европейское энергетическое пространство.

ЕС поощряет диверсификацию источников энергии, и Украина может стать частью этого процесса. Использование газа вместе с ВИЭ и перспективными направлениями — например, зеленым водородом - открывает путь не только к внутренней независимости, но и к превращению страны в экспортера энергоресурсов.

Итак, задача заключается не в выборе "газ или возобновляемая энергетика", а в создании комплексной модели, где оба направления работают на общую цель: энергетическую устойчивость, безопасность и интеграцию с ЕС.

Что нужно сделать уже сегодня

Чтобы внутренняя добыча газа стала реальным драйвером энергетической безопасности, Украине необходима последовательная государственная политика. Речь идет не только о предоставлении лицензий или создании налоговых стимулов, а прежде всего о прозрачных и неизменных правилах игры. Четкое урегулирование долговых проблем, гарантии выполнения контрактов и предсказуемые регуляции — это фундамент, без которого ни один инвестор не рискнет вкладывать капитал.

Бизнес со своей стороны должен быть готов инвестировать не только в добычу, но и в технологии, которые повышают эффективность и экологичность отрасли. Это и современные методы бурения, и системы мониторинга выбросов, и решения, снижающие углеродный след. Для иностранных компаний важно видеть, что украинский рынок движется в направлении стандартов ESG, принятых в Европе.

Важной составляющей является и роль общества. Поддержка энергетической независимости не ограничивается государственной политикой или бизнес-инвестициями. Это также готовность общества участвовать в проектах локальной энергетики, внедрять энергоэффективные решения и формировать общественный запрос на прозрачность.

Украина имеет все предпосылки, чтобы превратить собственную газодобычу в основу устойчивости, а возобновляемую энергетику — в стратегическое дополнение. Но для этого необходимо действовать уже сегодня: синхронно, открыто и с четким пониманием, что ставка делается на долгосрочную безопасность и интеграцию с европейским энергетическим пространством.

Вывод

Развитие собственной газодобычи сегодня это стратегическая предпосылка выживания и независимости государства. В сочетании с возобновляемыми источниками он формирует основу устойчивой энергосистемы, способной выдержать военные вызовы и обеспечить интеграцию Украины в европейский рынок.

Главный вызов заключается не в отсутствии ресурсов, а в создании условий для инвестиций: стабильных правил игры, прозрачных процедур и надежной защиты бизнеса. Без этого даже самые богатые залежи останутся нереализованным потенциалом.

Украина имеет уникальный шанс использовать собственный газ как "энергетический мост" к зеленой трансформации, обеспечить себя ресурсами, укрепить суверенитет и одновременно зарекомендовать себя как надежного партнера для Европы. То, какие решения мы примем сегодня, будет определять энергетическую независимость страны на десятилетия вперед.