Эффективное валютное регулирование для экспортеров: вызовы и возможности

Как военное положение и последствия военной агрессии РФ повлияли на работу украинского бизнеса и особенно экспортеров, а также какие новые вызовы спровоцировали - подробнее в колонке директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора "Укрэксимбанка" Дмитрия Вострецова.

Учитывая, что в Украине идет полномасштабная война, украинским экспортерам важно иметь действенный механизм защиты от рисков неплатежей и финансовых потерь.

Валютное регулирование для экспортеров

Экспортная операция нуждается в тщательной подготовке. Как и при импорте, важную роль играют условия поставки и условия расчетов по валютному контракту.

Один из залогов успеха - это эффективная работа с банком, обслуживающим внешнеэкономическое соглашение. Поскольку обсуждение особенностей предстоящей операции с банком лишит экспортера излишних расходов.

Согласно пункту 16 Раздела I Положения о мерах по защите и определению порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, расчеты по внешнеэкономическим операциям осуществляются исключительно через счета в банках.

Одновременно банки осуществляют соответствующий валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Валютный надзор завершается банком после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших денежных средств от нерезидента за товар или от банка (резидента или нерезидента) за документарным аккредитивом, открытым в пользу резидента по операции по экспорту товара.

Что анализируют банки во внешнеэкономических операциях

Для соблюдения требований НБУ и анализа внешнеэкономических операций клиентов по предотвращению рисков Банк проводит:

анализ всех новых операций по переводу иностранной валюты в независимости от суммы. Исключение: (оплата на производителей, перечень Forbes, ранее согласованные операции, отсутствуют индикаторы рисковости);

анализ операций по рисковым товарным группам, которые могут быть происхождением из РФ/РБ, и либо поставляться в РФ/РБ в санкционные лица/запрещенные страны (Иран, КНДР, Мьянму);

изучение всех участников валютной операции и выяснение конечного получателя товара;

постоянный контроль за историей обслуживания клиентов/контрагентов для выявления рисков не поставки/поставки товаров с нарушением законодательно установленных сроков расчетов/сроков, установленных в договорах, и наличия отказов со стороны Банка по операциям клиентов/контрагентов;

анализ поступлений валютных средств относительно отсутствия санкционных лиц и источника происхождения средств.



Частые основания банков для отказа от проведения валютных операций

На сегодняшний день можно выделить пять основных признаков рисковости, по которым Банк может отказать в проведении валютных операций. Приведем конкретные примеры признаков рисковости, по которым Банк отказал Клиенту.



1. Нерезидент компания-оболочка и избегание налогообложения. По результатам анализа экспортных операций по поступлению средств за продукты питания установлено, что контрагент-нерезидент (резидент Великобритании) содержит признаки "компании-оболочки". Также по операции созданы запутанные/искусственные условия для осуществления расчетов по экспортным договорам от третьей стороны с сомнительной деятельностью.

Дополнительные документы, которые могли бы опровергнуть такие подозрения, не представлены. Банком возвращены средства к отправителю.

2. Нарушение сроков расчетов. По импортной операции по закупке запчастей у контрагента-нерезидента (резидент Китая) было установлено наличие нарушения законодательно установленных сроков расчетов данного контрагента-нерезидента по контракту с другим Клиентом Банка.

По запросу Банка о предоставлении аргументированных объяснений причин нарушения (в том числе и условий контракта), и документов, свидетельствующих о местонахождении товара и сроках его поставки в Украину – информация/документы не были предоставлены. Учитывая риски – Клиенту согласовано проведение операций на указанного контрагента-нерезидента только при условии оплаты "по факту".

3. Избегание ограничений санкционного законодательства. По результатам анализа экспортной операции по поставке промышленного оборудования, установлены факты (согласно обработке публичной информации), что указанный товар был реэкспортирован в РФ.

Дополнительные документы (транспортные, логистические), которые должны были опровергнуть подозрения, Клиент не предоставлен. В проведении операции было отказано.

4. Нарушение санкционного законодательства. По результату анализа экспортной операции с контрагентом-нерезидентом (резидентом страны ЕС), который имел признаки оболочки и несоответствие хозяйственной деятельности к предмету договора, были запрошены дополнительные документы, согласно которым установлено, что отгрузка запчастей произошла в пользу третьей стороны - резидента Кубы, которая на 100% является государственной собственностью (Правительство Кубы).

Экономическая целесообразность указанной схемы поставок не была подтверждена (отсутствует). Учитывая вышеизложенное, установлен риск, что проведение вышеупомянутой экспортной операции осуществляется именно с целью обхода/избежания санкций OFAC (примененных к правительству Кубы), операция не согласована.

5. Избегание ограничений санкционного законодательства, сотрудничество с РФ/РБ.

По результатам анализа экспортной операции по поступлению средств за алкогольную продукцию установлено, что по контракту с контрагентом-нерезидентом (резидент Гонконга) плательщиком выступает "третья сторона" - резидент Сербии, содержащей признаки "компании-оболочки".

По результатам дополнительного анализа, установлены факты, свидетельствующие о деловых отношениях Плательщика-нерезидента с юридическими лицами РФ, в свою очередь документы, свидетельствующие об источниках происхождения средств по операции. Дополнительные документы по запросу Банка не представлены. Учитывая риски, что источник происхождения средств по текущей операции Клиента происходит из государства агрессора – клиенту отказано в проведении экспортной операции, средства возвращены отправителю.

Поддержка экспортеров

Ключевым приоритетом деятельности для "Укрэксимбанка" есть усиление позиции Банка первого выбора для экспортеров и импортеров. Так, по итогам 2023 года объем сделок Банка на рынке Форекс достиг отметки в $12,9 млрд.

За 2022-2023 годы "Укрэксимбанк" предоставил финансирование более 100 экспортерам на общую сумму более 12 млрд грн. Кроме этого, банк активно предоставляет торговое финансирование – профинансировано $330 млн сделок по торговому финансированию.

В марте 2024 года для усиления знаний среди украинских экспортеров и импортеров государственный "Укрэксимбанк" создал Платформу EximTradePro, направленную на упрощение доступа предприятий к удобным, выгодным и эффективным инструментам торгового финансирования.