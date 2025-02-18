Единение и репатриация: от идеи до воплощения

Возвращение украинцев из-за границы - насущный вопрос, над которым начали активно размышлять сразу после того, как значительное количество наших сограждан выехали из страны из-за начала полномасштабного вторжения.

Но если раньше говорили о специальных программах и стимулировании для возвращения граждан на родину, то идею создания профильного ведомства, на которое должна быть возложена эта задача сформулировал Президент Украины Владимир Зеленский, который в ноябре прошлого года анонсировал образование Министерства объединения украинцев.

"Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать орган центральной исполнительной власти - министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального многомиллионного украинского сообщества - не среди других дел, а целенаправленно", - сказал тогда глава государства.

Единение и репатриация

На самом деле речь президента и определила главную миссию нового, на тот момент еще не образованного органа власти - вернуть украинцев из миграции. Был очерчен и механизм - целенаправленная работа с многомиллионным украинским сообществом за рубежом.

Очередной шаг на этом пути был сделан 4 декабря 2024 года, когда Правительство Украины реформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Министерство национального единства Украины.

24 января 2025 года правительство приняло Постановление, которое определяет деятельность Миннац'единства, регламентирует его полномочия и направления работы, в частности:

формирование и реализация государственной политики по вопросам национального единства Украины и общего развития; украинского национального самосознания; информационной политики единства Украины и стратегических коммуникаций;

формирование и реализация государственной политики по вопросам обеспечения определенных законодательством Украины прав и интересов лиц, выехавших за границу, в частности в результате вооруженного конфликта. А также - создание условий для их добровольного возвращения к покинутому месту жительства или интеграции по новому месту жительства в Украине;

В тот же день Кабмин принял Распоряжение № 73-р "О создании государственного некоммерческого предприятия "Агентство национального единства", которым отнес Агентство к сфере управления Миннацъединения. По словам Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины Алексея Чернышева, "Агентство национального единства будет инструментальным органом для реализации политики Миннац'единства, в частности, будет заниматься открытием центров единства (Unity Hub) в ключевых странах, где сейчас находятся украинцы.

Выделю еще несколько важных моментов из интервью Чернышова:

Миннац'единства имеет большую поддержку со стороны европейских правительств и международных организаций;

Реализация стратегии национального единства предусматривает широкую кооперацию с органами исполнительной власти, и законодателями;

Ключевые функции Unity Hub: обеспечить культурную, образовательную, социальную и административную поддержку украинской общине, способствовать возвращению украинцев домой;

Unity Hub станет неким "единым окном", где можно получить консульские услуги, почтовые и банковские услуги, а благодаря сотрудничеству с ГП "Документ" туда можно будет обратиться для получения необходимых документов;

В Job Center на базе Unity Hub помогут с поиском работы как в стране пребывания, так и в Украине, что на самом деле очень важно;

Market Place и украинское кафе на базе Unity Hub: отдохнуть, пообщаться с согражданами, приобрести товары украинских производителей и тому подобное.

Конечно, все это потребует огромных средств и в Миннацъединения это понимают, поэтому рассчитывают на помощь в финансировании от международных организаций, европейских правительств, бизнеса.

Еще одна цитата Чернышова: "Заставлять кого-то возвращаться - невозможно и нецелесообразно. Вместо этого мы хотим создать условия, которые сделают возвращение привлекательным".

На самом деле, перед Миннацъединения и Агентством стоит очень сложная задача, учитывая реалии сегодняшнего дня, краткосрочные и среднесрочные перспективы. Впрочем, сложная - не значит невыполнимая. Примеры успешной политики репатриации, возвращения своих граждан в современной истории есть и это, на самом деле, вдохновляет.

Израиль. Репатриация и абсорбция

В Декларации Независимости Государства Израиль, которая была провозглашена 14 мая 1948 года официально объявлялось о создании нового государства - Государства Израиль. Интересно, что в документе буквально прописана политика, ориентированная на возвращение евреев на свои исторические земли: "Государство Израиль будет открыто для еврейской репатриации и собирания изгнанников".

На тот момент численность населения Израиля составляла 806 тысяч человек.

В том же году было образовано Министерство алии (репатриации евреев) и абсорбции. С тех пор оно несколько раз было реформировано, но не изменилась его ключевая роль - государственная помощь новым репатриантам и израильтянам, вернувшимся в страну ранее.

5 июля 1950 года Кнессет принял "Закон о возвращении". С тех пор он остается одним из главных правовых актов этой страны, ведь именно благодаря ему Израиль и превратился в то государство, которым он является сегодня. Этот закон закрепил историческое и политическое право евреев со всего мира на возвращение в Израиль, гарантируя им возможность стать гражданами этой страны. Он и сегодня является ключевым документом в иммиграционной политике Израиля, поскольку является правовым основанием для автоматического приобретения израильского гражданства по "Закону о гражданстве" 1952 года.

Интересно, что еще за 20 лет до образования Государства Израиль было основано и начало свою работу Еврейское агентство "Сохнут". Это международная организация, которая имеет свои представительства в около 60 странах, а ее главная миссия - способствовать людям с еврейскими корнями вернуться в Израиль.

Сегодня "Сохнут" решает широкий спектр вопросов: помощь евреям, проживающим в диаспорах, развитие еврейского образования молодежи из диаспоры, поддержка репатриантов. Когда человек обращается в "Сохнут", он получает так сказать, полное сопровождение - от выбора программы репатриации до организации бесплатного переезда, помощи с жильем, изучением языка, полноценной интеграцией в израильское общество (для этого даже назначается личный координатор). Как отмечают в самом агентстве, "Сохнут" за годы своего существования помогла более 3 млн евреев репатриироваться в Израиль.

Есть также другие организации, подобные "Сохнут". Например, Нефеш бе-Нефеш - некоммерческая организация, которая помогает евреям из США, Канады и Великобритании с иммиграцией в Израиль.

Впрочем, не только государственные органы и общественные организации прилагали усилия, чтобы объединить евреев на своей земле. Нельзя не вспомнить известного филантропа барона Эдмона де Ротшильда, который в начале 1880-х годов начал за свой счет скупать земли в Палестине, где впоследствии организовывались еврейские поселения.

Уже через полтора десятилетия площадь этих земель составляла более 27 тысяч гектаров. По сравнению с современной площадью Израиля это, конечно, не так уж и много. Впрочем, именно из-за таких дел Ротшильда считают одним из "основателей" Израиля. Благодарные граждане, признавая его вклад, называют именем Ротшильда и членов его семьи улицы и даже города и поселения.

Всего же за 76 лет независимости, по официальным данным, в Израиль репатриировалось более 3,4 млн евреев, из них 1,6 млн (47%) - с 1990 года. С 1938 года население Израиля выросло более чем в 12 раз и сегодня там проживает около 9,9 млн граждан. Это абсолютно успешный пример, ведь на протяжении своей современной истории Израиль постоянно находился под ударами недружественных стран. И это не помешало людям возвращаться, получать гражданство, жить, работать, создавать общество, где каждый может реализовать себя.

Таким образом, израильский опыт создания соответствующих органов власти, разработки специальных программ для репатриантов заслуживает особого внимания, учитывая успешную деятельность организаций, занимающихся этими вопросами.

"Морские черепахи", "бамбуковый потолок", "Тысяча талантов". Как вернуть студентов - пример Китая

В отличие от Израиля, Китай не ставит перед собой задачу вернуть всех китайцев. Он сделал ставку на другое - на "качество" (квалификация и навыки) репатриантов, стимулируя их к возвращению на родину.

Хайгуй - так называют китайцев, которые вернулись домой после более чем двух лет обучения или работы в другой стране. Это отдельная категория репатриантов, а сам термин является омонимом слова "морская черепаха", которая, как известно, возвращается на место своего рождения, чтобы дать потомство. "Морскими черепахами" называют китайцев, которые получили высокий уровень знаний и навыков, владеют иностранными языками.

В начале 2010-х годов в этой стране обратили внимание на тот факт, что большинство студентов и ученых, получивших научные степени за рубежом, там и остаются. Эти специалисты очень ценились китайскими компаниями, ведь имели высокий уровень образования и навыков. Чтобы поощрить их вернуться компании и сегодня предлагают им зарплаты выше средних в отрасли, бонусы, льготы.

В июне прошлого года журнал The Economist опубликовал статью "Китай превратился в научную супердержаву", в которой проанализировал те шаги, которые страна предприняла, чтобы стать мировым лидером в некоторых научных областях (физика, химия, геология, науки об окружающей среде). В статье ссылаются на данные Министерства образования Китая, по данным которого в период с 2000 до 2019 года более 6 млн китайских студентов получили образование за рубежом. В последнее время они возвращаются - с конца 2000-х в страну вернулось больше ученых, чем уехало ранее. Сейчас в Китае работает больше ученых, чем в США и ЕС.

В значительной степени репатриации способствовала государственная политика Китая, которая признавала ценность квалифицированных, талантливых специалистов. Еще с начала 1990-х там начали разрабатывать специальные программы для своих граждан, получивших образование за рубежом.

Например, программа "Тысяча молодых талантов", запущенная в конце 2000-х, предлагала исследователям в возрасте до 40 лет бонусы в размере 150 тысяч долларов и гранты до 1 млн долларов на создание лабораторий у себя на родине.

"Это сработало. Исследование, опубликованное в журнале Science в прошлом году, показало, что эта схема вернула молодых исследователей высокого уровня - в среднем они были самыми продуктивными из 15% своих сверстников (хотя настоящие суперзвезды, как правило, отклоняли предложения). В течение нескольких лет благодаря доступу к большему количеству ресурсов и академической рабочей силы, эти репатрианты стали ведущими учеными, которые написали в 2,5 раза больше научных работ, чем аналогичные исследователи, оставшиеся в Америке", - говорится в публикации.

Яркий пример - исследования в области искусственного интеллекта. В 2019 году только 34% студентов оставались в Китае. В 2022 году этот показатель вырос до 58%. По состоянию на 2024 год доля мировых исследований в области ИИ составляет 40% (США - 10%, ЕС и Великобритания - 15%).

Еще один фактор, влияющий на обратную миграцию китайцев - так называемый "бамбуковый потолок". Выражение означает, что китайские студенты, которые учатся за рубежом довольно редко могут похвастаться успешной карьерой, стать топ-менеджером компании. То есть существует определенный карьерный предел, который им крайне трудно пересечь.

Нельзя также не упомянуть об изменении отношения к китайским студентам и исследователям, которые работали за рубежом, со стороны учебных заведений и научных учреждений. Имеется в виду тот факт, что и студентов, и исследователей все больше стали подозревать в промышленном шпионаже. Были сообщения о том, что китайских студентов даже депортировали из-за их возможных связей со "стратегией военно-гражданского слияния" - государственной программы, направленной на использование рычагов военных и коммерческих программ и опыта для укрепления как вооружённых сил, так и экономики, и научных разработок.

Теория миграции

Исследованиями миграционных процессов занималось и занимается большое количество ученых, экспертов. Но считается, что теоретические основы в этой области сформулировал английский ученый Эрнст-Георг Равенштейн. В течение 70-80-х годов ХІХ века он опубликовал несколько работ, а в главной из них сформулировал "законы миграции". Один из них звучит следующим образом: "Каждый миграционный поток порождает противопоток (возвращение, встречную миграцию)". То есть, часть эмигрантов впоследствии возвращаются в страну происхождения. Очевидным является и тот факт, что часть наших сограждан также вернется. Трудно спрогнозировать - когда, но это точно произойдет. Все зависит от того, в каких реалиях будет находиться Украина в среднесрочной перспективе. Впрочем, ключевой вопрос - сколько украинцев вернется на родину.

Сегодня одним из признанных экспертов по вопросам проблем миграции является Одед Старк - сотрудник Центра исследований Боннского университета, почетный профессор Варшавского университета. Целью своего исследования "Behavior in reverse: reasons for return migration", опубликованного в 2018 году, он определил ликвидацию дисбаланса, который существует между причинами миграции и причинами для обратной миграции.

Итак, Старк выделил 12 причин обратной миграции:

Покупательная способность - разница в покупательной способности в стране иммиграции и стране происхождения.

Стратегическое накопление человеческого капитала - работа за рубежом улучшает навыки, чем аналогичная работа дома. В этом случае цель миграции - улучшить свои конкурентные преимущества на рынке труда дома.

Профессиональный статус и социальный престиж - миграцию такого характера обычно осуществляют неквалифицированные работники, которые не желают выполнять "унизительную" работу дома, но не против выполнять ее в новой стране. Но она может быть присуща и квалифицированным работникам, если они получили определенный социальный статус (например, получили степень доктора наук). Впрочем, здесь ключевую роль может сыграть социальная дистанция - она может быть больше в стране происхождения мигранта и он согласится вернуться, чтобы почувствовать больший престиж от профессионального статуса.

Информационная асимметрия - ситуация, когда работодатели в стране пребывания имеют меньше информации об индивидуальном уровне квалификации мигранта, чем работодатели в стране происхождения.

Социальные сравнения: порядковые преимущества - неприятие отставания от других работников в иерархии доходов страны пребывания.

Относительная депривация: кардинальные преимущества - ощущение социальной несправедливости, возникающее вследствие сравнения индивидом своего положения с положением других индивидов, а также положения своей группы с положением других групп

Совпадение на брачном рынке и развод - ситуация, когда мигрируют мужчины, чтобы повысить уровень своих доходов в месте происхождения, а затем жениться дома. В то же время развод дома меньше будет побуждать мужчин-мигрантов возвращаться.

Получение наследства - в ситуациях, когда старший сын, а также другие дети мигрировали, вероятность обратной миграции старшего сына будет выше. Дело в том, что его денежные переводы будут направлены, например, на развитие бизнеса, строительство жилья и он будет чувствовать, что "инвестировал" в себя и свое имущество.

Достижение цели - достижение первоначальной цели миграции (развитие бизнеса родителей в селе, например). Тогда мигрант может вернуться, чтобы уже имея стабильный источник дохода, просто переехать в более развитый регион страны происхождения, или в столицу

Неприятности дома - угроза для средств к существованию его домохозяйства (например, стихийное бедствие или пожар, вследствие которого было повреждено жилье)

"Цена" разлуки с семьей из-за миграции - члены семей с маленькими детьми, для которых эмоции от разлуки с семьей будут высокими, более склонны к возвращению и выбирают сезонную миграцию.

Неудача - возвращение вследствие негативного миграционного опыта. Когда мигрантам не удается найти работу и они теряют надежду, что их судьба изменится к лучшему.

С учетом современных вызовов, можно утверждать, что количество причин обратной миграции с 2018 года значительно возросло. Это могут быть и религиозные причины, политика некоторых стран в отношении беженцев (уменьшение социальной помощи, бюрократизм и т.д.). И именно эти аспекты новое Агентство национального единства также должно очень подробно изучить, чтобы стратегия на возвращение украинцев была эффективной и успешной.

Вместо вывода

По данным Евростата по состоянию на 30 ноября 2024 года 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза. 27% из них находились в Германии, 23% - в Польше, 9% - в Чехии. В ведомстве отмечают, за год количество беженцев увеличилось на 1%. Об общем количестве тех, кто выехал из Украины с началом полномасштабного вторжения говорить достаточно сложно. Называют разные цифры - вплоть до 6,7 млн (данные ООН). Поэтому задача перед Министерством национального единства и Агентством национального единства стоит сверхсложная. В том числе и потому, что война продолжается, а это означает, что часть территорий находятся под временной оккупацией, экономика не работает на полную, инфраструктура разрушена.

Впрочем, пример разных стран и другие факторы дают основания для оптимизма. Образование вышеупомянутых органов власти - значительный шаг в реализации политики возвращения украинцев. Я убежден, что там уже разрабатываются программы и стимулы для репатриации, которые коррелируются с процессами, происходящими в странах, где украинцы нашли себе временное убежище.

Меня, как педагога особенно беспокоит вопрос возвращения наших студентов и абитуриентов. О том, как это можно осуществить я писал в одном из своих блогов. Сейчас невозможно сказать, сколько точно украинских студентов находится за рубежом, но по некоторым оценкам их количество составляет около 450 тысяч. И вернуть их на родину - значит вернуть наше будущее. Я убежден, что именно это направление должно стать одним из приоритетных для Агентства и Министерства национального единства.

Но для этого и государство должно создать привлекательные условия. В первую очередь - обеспечить физическую защиту во время учебного процесса. Во-вторых, довести до логического завершения реформу высшего образования - осовременить образовательные программы, масштабировать диджитализацию образовательного процесса, сделать его инклюзивным и максимально студентоориентированным.

Продолжить работу в направлении предоставления грантов для талантливых студентов и тому подобное. Главное - чтобы студенты, которые временно находятся за рубежом, знали об этих сдвигах. И обеспечить коммуникацию с ними можно как раз на базе вышеупомянутых Unity Hub. Это, конечно, потребует тесного сотрудничества Агентства с Минобразования и МИД, и, конечно, учреждениями высшего образования, которые в свою очередь, должны предоставить максимум информации о себе - это могут быть каталоги, видеопрезентации, виртуальные экскурсии и тому подобное.

Регулярной также должна стать практика проведения в Unity Hub дней открытых дверей с участием представителей ЗВО, во время которых студенты и абитуриенты могли бы узнавать всю необходимую информацию. Я убежден, что в Агентстве осознают роль молодежи в послевоенном развитии и приложат максимум усилий, чтобы вернуть Украине будущие поколения.