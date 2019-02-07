Закатати в асфальт: які траси влада відремонтує у 2019 році за 50 млрд гривень

У 2019 році на ремонт доріг держава виділила на 8 млрд гривень більше, ніж у минулому році (УНІАН)

У цьому році держава має намір витратити на дорожнє господарство рекордну суму в 50 млрд гривень. Це майже на 19% більше минулорічних витрат. Левова частка цих коштів буде виділена "Укравтодору" та місцевій владі для ремонту і будівництва автомагістралей державного та регіонального значення. Які саме дороги будуть відремонтовані у 2019 році, і наскільки реалістичні ці плани – у матеріалі РБК-Україна.

Рекордне зростання

У цьому році на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг уряд має намір витратити понад 50 млрд гривень. "Як тільки дозволять погодні умови, ми готові починати будівельний сезон", - заявив на засіданні Кабміну в.о. голови Укравтодору Славомір Новак.

Ця сума майже на 8 млрд гривень перевищує державне фінансування дорожнього господарства за минулий рік. Кошти передбачені у Державному дорожньому фонді. Нагадаємо, що це не профільний заклад, як може видатися з назви, а окрема захищена стаття видатків у державному бюджеті. Наповнення фонду відбувається за рахунок сплати акцизного збору з проданого в країні автомобільного палива. У 2018 році 50% зібраних акцизів або майже 34 млрд гривень було направлено у Державний дорожній фонд. У цьому році частка відрахувань збільшиться до 75%, а до 2020 року досягне 100%.

За словами Славоміра Новака, всі 50 млрд гривень будуть розподілені на фінансування трьох ключових напрямків. Більше 33 млрд гривень спрямують безпосередньо на потреби Укравтодору, ще 14,6 млрд гривень отримають облдержадміністрації у вигляді субвенцій на траси місцевого і регіонального значення. На поліпшення рівня безпеки на дорогах виділять близько 2 млрд гривень.

Керівник Укравтодору уточнив, що з 33 млрд гривень у цьому році передбачено рекордну суму на виплату кредитів – 8,5 млрд гривень. На дороги залишиться близько 25 млрд гривень, з яких на поточний ремонт і експлуатаційне утримання доріг планується витратити понад 6 млрд гривень. Безпосередньо на ремонт і будівництво доріг державного значення буде спрямовано лише 19 млрд гривень.

За словами радника глави Укравтодору Олександра Кави, пріоритетними для відомства у цьому році будуть кілька інвестиційних проектів. "По-перше, це дорога М-08 Запоріжжя-Маріуполь, на ремонт якої буде направлено один мільярд гривень. По-друге, на завершення всіх робіт на трасі М-15 Одеса-Рені буде витрачено півтора мільярда гривень. По-третє, на ремонт дороги Н-14 Кропивницький-Миколаїв заплановано спрямувати мільярд гривень", - повідомив Кава РБК-Україна.

Ще два мільярди гривень передбачені на реконструкцію дороги Решетилівка-Дніпро, уточнив співрозмовник. "Це відгалуження від траси Київ-Полтава. По суті, після завершення робіт від Києва до Дніпра буде швидкісне шосе – повноцінна дорога першої категорії. Це чотирисмугова дорога з роздільником посередині траси. Більш того, можна сказати, що швидкісне шосе буде не від Києва до Дніпра, а навіть до Запоріжжя, оскільки між Дніпром і Запоріжжям вже зараз діє така дорога", - додав Кава.

Славомір Новак заявив, що у цьому році продовжитися і реалізація проекту GО Highway, який повинен зв'язати порти Чорного та Балтійського морів автотрасами за напрямом Одеса - Умань – Львів - Краковець - до Західної Європи. У 2019 році основні роботи будуть зосереджені між Вінницею та Уманню, а також на дільницях в Одеській, Миколаївській, Київській та Черкаській областях. На ці цілі планується направити у цьому році близько 4 млрд гривень.

Також в Укравтодорі мають намір витратити 200 млн гривень на будівництво північного об'їзду міста Рівне. Це звільнить місто від транзитного транспорту, який їде через центр міста в напрямку Луцька, Ковеля та контрольно-пропускних пунктів Устилуг та Ягодин. В Укравтодорі також передбачили мільярд гривень на ремонти трас у східних областях, зокрема, у Харківській області.

Крім того, у 2019 році в Україні реалізують декілька проектів з ремонту доріг за кошти міжнародних фінансових організацій. Як повідомив Славомір Новак, на ці цілі залучать майже 5 млрд гривень.

"З масштабних проектів це – капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари, - розповів Олександр Кава. - Це дворічний проект. У цьому році буде завершена велика частина робіт. Відповідно, вже у 2019 році здебільшого напрямку Київ-Чернігів можна буде їхати сучасною швидкісною дорогою".

Також планується введення в експлуатацію трьох об'їздів навколо населених пунктів, в тому числі Полтави, на трасі М-03 Київ-Полтава.

В "Укравтодорі" уточнили, що за рахунок заощаджених коштів за проектом ремонту під'їздів до Києва, який реалізовувався під чемпіонат "Євро-2012", планується капітально відремонтувати частину дороги М-05 від Білої Церкви у напрямку до Черкаської області. І в результаті, за рахунок ремонту інших дільниць у межах проект GО Highway, у цьому році траса Київ-Одеса від столиці до межі з Черкаською областю буде повністю відремонтована, сподіваються у відомстві.

"Укравтодор" обговорює з МФО проекти, кредитні угоди по яких, ймовірно, будуть підписані у цьому році – будівництво північного об'їзду Львова та ремонт дороги Київ-Одеса у Черкаській області. Також вже підписані договори з будівництва північного об'їзду Тернополя, яке буде фінансуватися за грантові та кредитні кошти.

Дорожні ризики

Єдиним ризиком, який може поставити під загрозу реалізацію планів "Укравтодору", є несвоєчасне надходження коштів з держбюджету, вважає Олександр Кава. "У цьому році, як і у минулому, ми плануємо своєчасно почати дорожні роботи. Всі необхідні підготовчі процедури вже проведені або будуть проведені до настання теплої погоди", - уточнив він. За його словами, у минулому році "Укравтодор" відремонтував півтори тисячі трас державного значення. "У цьому році ми плануємо обсяг робіт, не менше, ніж в 2018 році", - підкреслив Кава.

Понад 50 млрд гривень на дороги - це значно більше, ніж у попередні роки, але все ж недостатньо, впевнений президент "Всеукраїнської дорожньої асоціації" Артем Гриненко. "Судячи з практики минулого року, не думаю, що в "Укравтодору" можуть виникнути проблеми з освоєнням коштів. Але важливо не тільки кількість відремонтованих кілометрів, але і якість виконаних робіт. А тут поки що є питання", - говорить співрозмовник.

Також у Асоціації є питання до якості ремонту місцевих доріг, який здійснюється на рівні облдержадміністрацій, продовжує Гриненко. "У 2018 році у них відзначалася відсутність системної роботи, і, як наслідок, - велика кількість порушень і низький відсоток виконаних робіт. Поки що асоціація не бачить, що керівники облдержадміністрацій приймають у достатній мірі заходи, щоб не повторювати ці помилки у майбутньому будівельному сезоні", - розповідає він.

Голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов нагадує, що на регіональний рівень ще два роки тому була передана велика частина доріг, а також кошти для їх фінансування. За словами експерта, на ці цілі витрачається близько 35% коштів Державного дорожнього фонду.

Але, як показав досвід минулого року, багато облдержадміністрацій можуть виявитися не готові до цього. "У минулому році у багатьох областях були проблеми з своєчасним освоєнням фінансів. Добре хоч, що невикористані кошти не спрямовуються за підсумками року назад у держбюджет, а залишаються на регіональному рівні для їх використання у наступному році", - пояснив Наумов.

Заступник виконавчого директора Асоціації міст України Ярослав Рабошук уточнив, що у минулому році 11,5 млрд гривень бюджетної субвенції на місцеві та комунальні дороги безпосередньо на траси, розташовані в межах населених пунктів, було направлено менше одного мільярда гривень.

"Інші кошти розподілялися на рівні облдержадміністрацій на шляхи поза межами міст і сіл. При цьому у більшості випадків розпорядниками цього мільярда гривень залишалися обласні влади, а не сільські, селищні або міські ради. Саме облдержадміністрації визначали, які дороги треба ремонтувати, наймали підрядників і перевіряли якість робіт", - пояснив він.

Тому, на думку Рабошука, зараз політика держави у дорожньому господарстві – "однобока". "З одного боку, в уряді кажуть, що виділяються кошти на дороги місцевого значення, з іншого – ці кошти не доходять до міст і сіл, тобто до доріг, якими ми користуємося щодня", - уточнив співрозмовник.