Допремьерный показ. Станет ли Кубраков преемником Шмыгаля

В украинском политикуме все чаще поднимается вопрос о возможной отставке правительства. Одним из наиболее вероятных преемников Дениса Шмыгаля называют вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Слухи о смене правительства – не новость. Интерес вызывает то, как Кубраков начал свою премьерскую кампанию.

Сегодня его считают главным героем зернового коридора, эффективным переговорщиком с донорами, чиновником который презентует западным партнерам систему цифрового управления восстановлением DREAM, государственником, после прихода которого "наконец-то заработала" программа "єВідновлення", в рамках которой Украина может демонстрировать миру способность восстанавливать инфраструктуру даже во время войны.

Вместе с Кубраковым называют еще не менее четырех вероятных кандидатов, однако чаще в другом свете. В частности, заместителя председателя ОП Ростислава Шурму обвиняют в провале привлечения средств на восстановление Украины. Цифровой мир вице-премьера Михаила Федорова упрекают в несоответствии реальной экономике. А Оксане Маркаровой вспоминают банковские приключения ее и мужа.

Вице-премьеры Михаил Федоров и Юлия Свириденко (фото: пресс-служба Кабмина)

Компрометация конкурентов, с одной стороны, естественна в таких вещах. С другой стороны, новому премьеру, кто бы им ни стал, придется работать со всеми этими людьми. Поэтому уместность конфликта с ними вызывает сомнение.

Главный вопрос состоит в том, почему сам сейчас вице-премьер так спешит стать премьером? По всей вероятности, смена Кабмина планируется, но удивляет резкость старта премьерской кампании.

Возможно, Кубракову нужно пойти на новую ступень, чтобы стать недостижимыми для возникших сейчас угроз. Какие у него угрозы? Их несколько.

Нелегальный экспорт зерна. Настоящим информационным взрывом стала недавняя публикация международного журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP о том, что по меньшей мере треть украинского экспорта зерна в рамках Зерновой сделки была нелегальной.

OCCRP приводит данные, согласно которым, за первые 7 месяцев войны 80 находящихся под следствием украинских компаний неофициально отправили по меньшей мере 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынию, Венгрию и Чехию. Официально Украина за это время экспортировала в Румынию примерно вдвое больше зерна (на сумму около миллиарда долларов).

Как сообщили OCCRP в СБУ и БЭБ, которые расследуют деятельность этих компаний, стоящие по схеме лица "перемещали товары между подставными компаниями… чтобы запутать торговые цепочки и избежать обязательных выплат в бюджет". Журналистам не удалось связаться ни с одним из этих "экспортеров" по официальным номерам их телефонов. Мужчина, который в документах числится владельцем одной из этих компаний, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошел человек и предложил деньги за то, чтобы он вписал свое имя к регистрационным документам, он указал также на других пациентов, вовлеченных в схему.

Итак, полмиллиарда долларов за 7 месяцев и испорченный имидж Украины, протесты в странах-партерах против нелегального и некачественного контрабандного демпинга. Недавнее уничтожение 60 тыс. тонн зерна в Черноморске в результате российской атаки также вызывает множество вопросов. По словам министра агрополитики Сольского, груз находился в порту два месяца. Почему? Как отмечает эксперт аналитической группы "Левиафан", военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник, ответ на этот вопрос мог бы дать заместитель Александра Кубракова Юрий Васьков. По словам Николая Мельника, судовладельцы платили в карман чиновников не менее 5$ за тонну груза.

Следственные действия СБУ и БЭБ продолжаются, и правоохранители неохотно комментируют ход расследования. Однако появление громких имен в расследовании – вопрос времени. Отсутствие каких-либо комментариев со стороны "главного по зерновому соглашению" относительно расследования OCCRP – также довольно красноречиво.

Скандал с еще одним заместителем Кубракова – Василием Лозинским. Первой серией этого скандала было задержание агентами НАБУ по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов.

Следствие по Лозинскому могло бы стать образцом антикоррупционной позиции Правительства. Но 21 июля этого года Высший антикоррупционный суд уволил Лозинского из-под стражи под залог в 2.5 млн гривен. Это беспрецедентно малый залог по такому подозрению. Вполне вероятно, что вскоре мы узнаем об удивительном исчезновении Лозинского с территории Украины, как узнали в минувшие выходные о том, что страну едва не успел покинуть знаменитый одесский военком Борисов. Вряд ли деятельность Лозинского была единолична. Такое чудесное освобождение может свидетельствовать, что он опасным свидетелем, и для влиятельных людей лучше, чтобы Лозинский был подальше от следователей и допросов. Но пропустит ли президент, общественность и СМИ такое событие – совсем не факт.

Масштабное строительство и ремонт дорог, осуществляемых по закрытым контрактам с начала полномасштабной агрессии. Конечно, на этот процесс можно смотреть взглядом вице-премьера, что, мол, Украина удивляет мир темпами восстановления, а можно – взглядом НАБУ, которое считает, что такой порядок государственных закупок несет колоссальные коррупционные риски, и предложило изменения в соответствующее правительственное постановление №1178. И вполне может случиться, что когда соответствующие закрытые контракты будут открыты, Украина действительно удивит мир. Но не так, как подразумевал вице-премьер.

Не верили в прозрачность ремонтов обыска в "Киевавтодоре" и его компаниях-подрядчиках, которые состоялись 21 июля. Конечно, это можно считать попыткой ослабления киевского мэра Виталия Кличко. Тем не менее, это событие несколько иллюстрирует состояние дел в целом автодорожном хозяйстве. Вполне вероятно, что во всех региональных автодорах и "Укравтодоре" традиционно используются плюс-минус схожие схемы присвоения государственных средств. А значит, их разоблачение и громкие скандалы могут произойти в любой момент.

Более того, есть все основания полагать, что ящик Пандоры бюджетного расточительства во время войны, в котором центральная власть сейчас обвиняет местную, открыла именно практика Мининфраструктуры. Раз масштабные и вовсе не критические инфраструктурные проекты и дали старт массовым сомнительным стадионно-озеленительным расходам местных властей, а также государственному финансированию развлекательных сериалов. Если Мининфраструктуры можно, то почему другим нельзя? Но расходы местных властей и культурных учреждений открыты. Они были замечены и вызвали бурю негодования. Не произойдет ли то же самое, когда увидят свет сметы и объекты строительства в дорожной сфере?

Александр Кубраков (пресс-служба Укравтодора)

Вернее, мир это уже видит. И потому, как признается министр финансов Марченко, США и стремятся давать Украине "оружие, HIMARS, ракеты – что угодно, но не деньги". Потому что не уверены в том, что они будут израсходованы в соответствии с критическими вызовами.

Еще один удар инфраструктурной репутации Кубракова нанес коллапс стратегически важному мосту через реку Тересва в Закарпатье, который произошел на днях. В результате были ранены пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, остановилось движение на автодороге национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов". В реку упал грузовик с песком. Но это вполне мог быть грузовик с оружием или другим грузом для фронта. "Укравтодор" поспешил обвинить в разрушении водительского моста грузовика. Однако "Укравтодор" никак не прокомментировал тот факт, что мост с 2018 года находился в аварийном состоянии и не был отремонтирован во время войны, хотя расположен на трассе национального значения.

Доставка оружия – тайна за семью печатями. И хорошо, что это так. А еще это тоже компетенция Кубракова. И рано или поздно возникнут вопросы, кто конкретно осуществляет его транспортировку, и по каким тарифам. Это Укрзализныця или частные компании? Если Укрзализныця, то по каким тарифам? А если в перевозках есть частные компании, то какой процент перевозок они осуществляют и пользуются ли для этого государственными транспортными средствами, и опять же цена тонно-километра? Не исключено, что в этой области есть те же яйца по 17 грн. только в профиль.

Наконец-то фактором, который катализирует все вышеперечисленные угрозы для вице-премьера, является потеря им иммунитета "главного по зерновому соглашению", человека, подписывавшего документ с Эрдоганом и Гуттеришем.

Глядя на громкие кейсы НАБУ, в том числе касающиеся его заместителей и коллег по партии, вице-премьер должен понимать, что никто не вечен во власти. И понимает, что сейчас есть момент истины. Уйдет ли он на повышение, или уйдет в небытие.

Возможно, есть еще одна причина, которая может не заменять, а дополнять другие причины. Это намерение Кубракова создать политическую партию "крепких хозяйственников 2.0". В таком случае премьерское кресло очень уместно. Это хороший трамплин и административная позиция по формированию нового политического проекта.