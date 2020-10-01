Доктор Євген Качман: Такої частоти ускладнень, як від COVID-19, за інших сезонних хвороб не буває

Фото: Євген Качман (прес-служба)

Доктор Євген Качман – провідний спеціаліст Медичного центру Тель-Авіва в області лікування інфекційних захворювань. Досвідчений лікар з клінічним стажем понад 25 років і експерт міжнародного рівня в лікуванні особливо небезпечних інфекцій, у тому числі ВІЛ, з початку пандемії на передовій боротьби з коронавірусом у Першому медичному центрі Тель-Авіва.

РБК-Україна поговорило з доктором Качманом про те, чому в Ізраїлі фіксується рекордна кількість хворих, про особливості перебігу коронавірусу у різних людей, та те, коли з'явиться вакцина і чого світу чекати в майбутньому.

"Карантин – як яскрава лампочка: включив – захворюваність впала"

– В Ізраїлі мало не щодня фіксують рекордну кількість нових випадків COVID-19. А за весь час пандемії в країні з майже 9-мільйонним населенням на коронавірус захворіло понад 200 тисяч осіб. З чим пов'язана така кількість заражень?

– Основних факторів, що впливають на таку невтішну статистику, два – дії уряду і поведінка населення. Вірус не змінився, це люди стали вести себе по-іншому, менш обережно.

Перший етап був досить короткий і не дуже важкий, правила карантину дотримувалися дуже жорстко і хвилю захворюваності вдалося приборкати.

Фахівці-епідеміологи попереджали, що карантинні заходи необхідно знімати поступово і під жорстким контролем. На жаль, уряд піддався тиску різних груп, які вимагали повернення до звичайного способу життя. В країні швидко все відкрили, багато хто повірив, що всі небезпеки позаду, що все добре і можна повернутися до звичного укладу. Що й не забарилося позначитися: кількість заражених перевищила 200 тисяч.

Але і зараз знаходяться люди, які, як і раніше вірять, що їх та їхніх близьких вірус не торкнеться, скоро все закінчитися і життя повернеться на круги своя. А це не ігри, вірус нікуди не подівся. Сьогодні рівень імунізації населення (кількості населення, яке мало позитивний результат на антитіла до коронавірусу, - ред.) невисокий, не більше декількох відсотків.

Так, зростання захворюваності було прогнозованим, здивувань ця статистика не викликає. Хоча, на жаль, процес почався раніше, ніж ми очікували. При цьому, якщо раніше в Ізраїлі найбільшим джерелом поширення інфекції були релігійні міста і арабський сектор, то зараз тенденція змінюється.

У нещодавно опублікованому звіті МОЗ кажуть, що показники захворюваності "ковідом" ростуть не тільки в релігійних, а в усіх великих населених пунктах. Розпочався навчальний рік, а з ним і посилене поширення інфекції серед молоді. Ну, а оскільки для молодих людей характерним є легкий безсимптомний перебіг хвороби, що заважає виявленню на ранній стадії, це може стати однією з основних причин зростання захворюваності в країні.

– Через цю ситуацію, в Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні. Жорсткий "локдаун" вводиться для боротьби з другою хвилею коронавіруса. Чи вважаєте ви ці обмеження потрібними і дієвими? Як довго можуть тривати подібні обмеження?

– Звичайно, як я говорив, захворюваність зростає по всій країні і дуже швидкими темпами. В цей раз ввести локдаун, тобто, все закрити, уряд вирішив, коли фіксується по 6-7 тисяч хворих в день. У перший раз ввели карантин при 350 хворих в день. Тоді спалах зупинити вийшло, але зараз ситуація зовсім іншого рівня. Ефективність нинішніх заходів, безумовно, буде видно, але тепер це займе набагато більше часу і зусиль.

Карантин – як яскрава лампочка: включив її і відразу стало ясно; після введення локдауна захворюваність через 10-14 днів різко знижується. Але далі починається тривала, планомірна, дуже важка робота. Що буває якщо її не робити, ми з вами вже бачили. Вже сьогодні опублікований попередній план, який показує, що в тому чи іншому вигляді, карантинні заходи планується продовжити на 2-3 місяці.

– Вважається, що буде декілька хвиль епідемії. Як довго в принципі коронавірус може набирати обертів – в Ізраїлі, у світі?

– Непросте питання. На це буде впливати багато факторів. По-перше, так званий стадний імунітет, умовно кажучи, поки багато людей не перехворіють. Другий момент – наявність вакцини. Ну і, звичайно, наскільки дисциплінованим буде суспільство.

– А в чому складність розробки вакцини від коронавірусу?

– Труднощів в розробці вакцини немає, і це підтверджується тим фактом, що у світі вже майже 200 лабораторій і наукових центрів розробляють вакцину від ковіду. При цьому, 24 з них вже знаходяться на стадії клінічних випробувань на людях.

Основне питання до вакцини, яку можна запустити у виробництво - наскільки вона безпечна, як довго зберігає свою дію, які побічні ефекти може викликати. Ось на це потрібен тривалий час.

В середньому на розробку і запуск у загальне користування вакцини йде близько 5 років

В цей раз у нас дуже мало часу, тому над вакциною працюють вчені з усього світу. Але навіть у цьому випадку всі клінічні випробування і запуск вакцини в промислове виробництво потребуватиме певного часу.

За умови, що кілька лабораторій приступили до клінічних випробувань ще в квітні-травні цього року, я думаю, що до середини 2021 року ми можемо очікувати появи декількох вакцин. Після того, як буде доведено, що вакцина є і вона працює, потрібен час для того, щоб випустити її необхідну кількість. В цілому, весь процес появи вакцини може зайняти ще рік, тому нам доведеться пристосуватися жити в такій ситуації.

– Лікарі займаються хворими на коронавірус вже більше півроку. Що нового про нього дізналися, чи з'явилися якісь нові методи лікування? Змінилися якось особливості протікання хвороби за цей час?

– В основному ми дізналися, які методи не допомагають. На початку епідемії були різні пропозиції, як лікувати, які медикаменти та маніпуляції використовувати. Але поступово накопичувався досвід і визначалися найбільш оптимальні та ефективні методи лікування. Також за цей час з'явилося більше наукових і перевірених відомостей, як знизити смертність та частоту необхідності підключення хворих на ШВЛ, що дуже важливо.

"Від сезонного грипу, навіть найсильнішого, смертність у 5 разів менше"

– Як відомо, світ умовно розділився на два табори - тих, хто сприймає загрозу поширення коронавірусу всерйоз, і тих, що вважає, що це "просто ще один різновид грипу". В чому головна небезпека COVID-19? На ваш, погляд, чи небезпечніше цей вірус, ніж інші інфекційні захворювання? Чому ми не боїмося так грипу або пневмонії, наприклад?

– Лікарі звикли оперувати фактами. А факт в тому, що від сезонного грипу, навіть найсильнішого, смертність населення в межах 1%, а то й менше. Тоді як від COVID-19, приблизно в 5 разів більше.

У мене великий досвід лікування хворих на грип, і можу з упевненістю сказати – коронавірус куди серйозніше. Такої частоти ускладнень, які ми зараз спостерігаємо від ковіду, за звичайного грипу не буває. Велика проблема в тому, що ковід викликає поліоргану недостатність, тому можуть страждати не тільки легкі, але й серце, судини, нирки, головний мозок.

– Від чого залежить те, як саме буде протікати хвороба — безсимптомно або з ускладненнями?

– Є певні групи ризику. Крім того, на перебіг хвороби впливають вік, стан імунітету, цілий ряд хронічних захворювань.

Найбільш часто зустрічаються супутні стани, які викликають ускладнення при ковіді – бронхолегеневі захворювання, ожиріння, діабет, гіпертонія, всі метаболічні та імунні розлади. До речі, недолік вітаміну D може сприяти більш тяжкому перебігу хвороби. Але відсутність всіх цих захворювань зовсім не гарантує вам відсутність важкої форми ковід-інфекції. Я бачив багато молодих і абсолютно здорових пацієнтів, які не тільки тяжко хворіли, але і, на жаль, вмирали від підступного захворювання.

– Нерідкі випадки, коли в сім'ї з хворим на ковід заражаються не всі члени сім'ї, попри близький контакт. Чи говорить це про природній процес імунізації населення?

– Це не вірне судження. Не набувши антитіл, а це відбувається тільки в результаті хвороби або вакцинації, імунітет до хвороби не може виробитися. Тут важливо інше – не всі люди, хворі на коронавірус, однаково заразні і не всі люди однаково сприйнятливі до вірусу. Є супер-заразні хворі коронавірусом, які заражають не двох або трьох, а десятки людей; є, так звані, "тефлони" - люди, що не піддаються зараженню. Не всі процеси мають науково підтверджене пояснення, але ясно одне: про природню імунізацію поки розмова не йде.

"Антибіотики під час ковіду не допомагають"

– Якщо людина здала текст на коронавірус і отримала позитивний результат, що потрібно робити далі? У будь-яких формах хвороби потрібно приймати антибіотики?

– Перше – отримати консультацію лікаря, щоб зрозуміти, в якій формі протікає хвороба і чи потрібно лікування.

Якщо у людини зовсім нічого немає (а безсимптомних пацієнтів близько 17-20%) – нічого робити не потрібно, потрібно просто сидіти вдома 10 днів в ізоляції. У нашій практиці не було випадків, щоб у безсимптомного хворого потім різко почали з'являтися ускладнення. Так не буває.

Якщо злегка болить горло або нежить – це вже симптоми, і потрібно відповідне лікування

Але, якщо хвороба протікає в легкій формі, а таких теж близько 20% – антибіотики не потрібні. Взагалі, антибіотикотерапія неефективна під час ковіду: антибіотики діють на бактеріальну інфекцію, а ковід – типове вірусне захворювання. Антибіотики можуть бути рекомендовані тільки лікарем для лікування бактеріальних ускладнень основного захворювання.

Ще трохи більше половини заражених переносять захворювання в середньоважкій формі з вираженою симптоматикою: температура, катаральні явища, розлад шлунково-кишкового тракту, втрата смаку і нюху. Таким пацієнтам потрібно періодичне медичне спостереження в домашніх умовах і симптоматична терапія.

І лише 5-7% пацієнтів переносять хворобу в тяжкій формі, маючи задишку, гіпоксію, ураження легень понад 10-15%. Саме вони потребують госпіталізації та стаціонарному лікуванні, оскільки у них можуть виникнути важкі ускладнення. Часто такі пацієнти потребують тривалої реабілітації після виписки із стаціонару. Інші хворіють вдома.

– Кому при діагностиці коронавірусу потрібні додаткові дослідження, наприклад, комп'ютерна томографія (КТ)?

– Важливе, насправді, питання. Ми не робимо комп'ютерну томографію всім підряд, в цьому немає ніякої необхідності. Наскільки мені відомо, в Україні часто ставлять діагноз коронавірус не за результатами тесту, а саме за даними КТ. Але це в корені неправильно, більш того, нерідко ще й вводить в оману.

Діагностика ковід-інфекції полягає в проведення тесту на полімеразну ланцюгову реакцію або усім відомий ПЛР-тест та тест на антитіла до SARS-CoV-2. При підозрі на ураження легень робиться звичайний рентгенівський знімок. Ну і, звичайно, враховуючи непоодинокі випадки хибнонегативних тестів, лікарі орієнтуються на клінічну картину захворювання та симптоматику, характерну для ковіду.

Комп'ютерну томографію використовують тільки при підозрі на об'ємне ураження легенів. Скрізь у західній медицині намагаються уникати надмірної діагностики – це не корисно для пацієнта і, до того ж, неефективно. Оскільки я постійно консультую колег і пацієнтів з України, Росії, Казахстану, мені неодноразово доводилося стикатися з такими випадками гіпердіагностики і, як наслідок, з необґрунтованим призначенням антибіотиків. Мало того, що вони неефективні при вірусній інфекції, вони можуть нанести додаткову шкоду пацієнту.

– Скільки в середньому триває лікування коронавірусу? Як зрозуміти, що небезпека минула?

– Якщо людина хворіє у легкій або середній форми, хвороба триває зазвичай 5-7 днів, а іноді і менше. Після – від тижня до двох – пацієнт залишається на самоізоляції, щоб не заразити інших.

В окремих, тяжких випадках лікування може затягнутися. Якщо пацієнт на ШВЛ, лікування, як правило, триває до двох тижнів. Але у нас були випадки, коли лікування проходило і довше. Приміром, тим, кому потрібні не тільки ШВЛ, а ще й ЕКМО, лікування може тривати півтора місяця. Але, повторюся, кількість таких хворих не більше 5% від усього числа тих, що заразилися.

В Ізраїлі повторний тест після одужання не проводиться. Науково доведено, що після 8 дня хвороби людина не може когось заразити.

Ми вважаємо людину видужалаю не за тестами, а по часу

– Чи виникали ускладнення у ваших пацієнтів, які вже видужали після коронавірусу? Наскільки підтверджується теорія про довгострокові наслідки для організму від ковіду?

– У найбільш важких хворих, які були на ШВЛ або ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація, - ред.), як правило, дійсно, сильно уражені легені. Частина з них тривалий час буде страждати фіброзом, а повне відновлення легенів може зайняти багато місяців або років, або навіть взагалі не повернуться до попереднього стану. Але мова йде тільки про найбільш важких хворих.

У людей, які перехворіли в середній формі, або навіть у важкій, але не були довго на ШВЛ, зазвичай відновлення відбувається досить швидко.

Так, ускладнення після ковіду, безсумнівно, виникають, але ми ще не знаємо напевно про віддалені наслідки перенесеної інфекції, оскільки минуло менше року з початку пандемії.

"Скептицизм може шкодити вашому здоров'ю"

– Можна очікувати появу нових подібних інфекцій в майбутньому? Чому світ виявився до цього не готовий?

– Нинішня історія повинна навчити нас готуватися до таких викликів і правильно реагувати. Звичайно, подібні епідемії не тільки можливі, але і очікуються в майбутньому, шкода, що ми не можемо знати напевно, їх терміни. Однак, для цього є всі передумови, мати природа не дрімає.

Сподіваюся, що це не будуть такі страшні віруси, як Ебола, у якого статистика смертності близько 30%. Скоріше всього, це може бути черговий спалах одного з коронавірусів, який широко поширюється і може протікати в різних формах.

– Може з часом коронавірус стати звичайним сезонним захворюванням?

– Ми всі сподіваємося на це. І, у зв'язку з цим дуже цікава статистика з повторними захворюваннями, яких зараз по всьому світу буквально одиниці.

Звичайно, якщо ми хворіємо якоюсь інфекцією, яку вже перенесли раніше або щеплені проти неї, хвороба протікає в менш важкій формі. Тож, є надія, що, коли ми перехворіємо, а краще зробимо щеплення від коронавірусу, повторні інфекції перестануть бути чинником, що істотно впливає на наше життя, і не буде викликати таку статистику смертності. Але це стане можливим тільки через кілька років.

– Що ви можете порадити нашим читачам? Чи можна якось зміцнювати імунітет?

– Зміцнювати імунітет корисно завжди, але в ситуації з вірусною інфекцією – малоефективно. Єдине, що зараз можна рекомендувати – уважно стежити за своїм здоров'ям

. Крім того, рекомендується приймати вітамін D тим, у кого є його нестача. Відомо, що нестача його впливає на роботу імунної системи. Як показує наша статистика, ті, у кого вітамін D в нормі, дійсно, хворіють рідше, а якщо захворіли – переносять хворобу в більш легкій формі.

Закликаю, також, всіх не вірити в теорію змови і не захоплюватися ковід-дисидентством. Запевняю вас, ні ми, лікарі, ні уряд від цієї ситуації не збагачуємося. Навпаки, це лише колосальні втрати коштів, часу, здоров'я і самих життів. На мій погляд, це може бути вигідно тільки якимось сумнівним політикам, які ситуативно роблять на цій трагедії політичну кар'єру, не рахуючись ні зі здоров'ям, ні з життями співгромадян. Повірте, скептицизм не допоможе вам вберегти здоров'я. Тому, заклинаю вас дотримуватися правил особистої гігієни і соціальної дистанції.

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Про те, що відбувається в найбільшій клініці Ізраїлю на тлі пандемії коронавірусу РБК-Україна також запитало у керівника Департаменту з лікуванню іноземних пацієнтів Першого медичного центру Тель-Авіва Романа Гольдмана та медичного директора доктора Юрія Ранькова.

– В якому режимі працює клініка в період пандемії?

– Як і в Україні, в Ізраїлі під час першого спалаху інфекції спочатку спостерігалися певні труднощі. Заборонили всі планові операції, можна було робити тільки термінові. І навіть екстрену операцію було складно призначити, проходячи для цього кілька комісій. Однак, по закінченні часу нам вдалося налагодити роботу клініки, в тому числі, і по лікуванню іноземних пацієнтів. Адже пацієнтам необхідно отримувати лікування та підтримувати здоров'я, а лікарні – виконувати свої функції і заробляти гроші. Тому, нам довелося освоювати нові ефективні методи роботи в умовах, що змінилися.

Аналітики нашого центру відзначають, що Ізраїль одним з перших в березні оголосив про карантин, і тоді ця міра була вкрай ефективною. Не виключаю, що багато країн незабаром можуть слідом за нами повторно увійти в карантин.

– Як йдуть справи з лікуванням інших захворювань під час карантину?

– З самого початку пандемії лікарі клініки ведуть постійне консультування колег з усього світу, проводять дистанційні конференції для Міністерств охорони здоров'я різних країн.

Крім надання допомоги ізраїльським пацієнтам наші лікарі проводять регулярні онлайн консультації для пацієнтів, які приїжджали на лікування в Ізраїль з різних країн, у тому числі, України. Закриті кордони – не привід позбавляти допомоги людей з важкими онкологічними, неврологічними, ендокринологічними захворюваннями, що потребують постійного супроводі медиків.

До речі, є багато звернень з приводу лікування ковід, інфекціоністи та вірусологи під керівництвом доктора Качмана дають рекомендації щодо оптимальних протоколів лікування коронавірусу.

– Чи є якісь нові відомості про шляхи поширення коронавірусу?

– Звичайно, буквально щодня провідні медичні видання публікують нові дані, які повинні дозволити епідеміологів і вірусологам зберегти якомога більше людських життів до того моменту, як ефективні вакцини надійдуть у виробництво.

Наприклад, з останніх науково підтверджених відомостей дуже важливим є справедливість принципу Парето при передачі коронавірусної інфекції від людини до людини

Цей принцип говорить про те, що 20 % хворих є джерелом 80 % заражень. Це означає, що меншість, що не дотримуються правил носіїв вірусу, становлять небезпеку майже для всіх нас.

– В Україні дуже мало людей носить маски. Що думають про це ваші експерти?

– Треба віддати належне ізраїльтянам, майже всі на вулиці і в громадських місцях використовують маски – за їх відсутність стягують високі штрафи. Що ж стосується епідеміологічного аспекту, останні дослідження підтверджують версію, що звучала раніше, про повітряні шляхи передачі ковід.

Мікроскопічні частинки рідини, які виділяються хворими людьми при диханні і розмові, надовго залишаються у повітрі у вигляді суспензії. Вони можуть служити джерелом зараження для будь-якої людини, що знаходиться в цьому приміщенні. Саме тому так важливо носіння масок у будь-якому закритому просторі, максимально можлива дистанція та часте провітрювання приміщень. Дотримання цих вимог може зберегти вам здоров'я, а часто, і саме життя. Бережіть себе і своїх близьких!